UN General Assembly votes overwhelmingly for Gaza ceasefire Palestinian civilians arbitrarily detained and tortured by Israeli ground forces.



Ein Palästinenser trägt ein Familienmitglied, das bei einem israelischen Angriff getötet wurde, am 12. Dezember im al-Najjar-Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen. Abed Rahim Khatib DPA

UN-Generalversammlung stimmt mit überwältigender Mehrheit für Waffenstillstand im Gazastreifen

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

13. Dezember 2023

Die UN-Generalversammlung hat am Dienstag mit überwältigender Mehrheit für eine Resolution gestimmt, die zum zweiten Mal eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert.

Mehr als 150 Länder stimmten für die Resolution, womit sie seit der letzten Abstimmung am 27. Oktober 33 Unterstützer hinzugewonnen haben. Zehn Länder stimmten gegen den Aufruf zur Waffenruhe, darunter die USA, Israel und Österreich, und 23 Länder enthielten sich der Stimme.

Die Resolution der Generalversammlung ist nicht bindend, spiegelt aber eine globalere Sichtweise wider als der Sicherheitsrat, in dem die USA am Freitag ihr Veto gegen einen Waffenstillstandsaufruf eingelegt hatten.

Die am Dienstag verabschiedete Resolution verweist auf „die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen und das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung“.

Neben der Forderung nach einem „sofortigen humanitären Waffenstillstand“ fordert die Resolution alle Parteien auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und „alle Geiseln sofort und bedingungslos freizulassen sowie den Zugang für humanitäre Hilfe zu gewährleisten“.

Riyad al-Maliki, der Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, sagte am Dienstag auf einer separaten UN-Veranstaltung, Israel lasse die Palästinenser im Gazastreifen absichtlich „als Kriegswaffe“ hungern.

Weit verbreiteter Hunger in Gaza

Die unzureichende Versorgung mit Nahrungsmitteln ist im Gazastreifen derzeit praktisch allgegenwärtig.

Rund die Hälfte aller Haushalte, die vom Welternährungsprogramm in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens während eines vorübergehenden Waffenstillstands Ende November befragt wurden, meldeten ein hohes Maß an Hunger. Etwa 40 Prozent der Haushalte im südlichen Gazastreifen berichteten dasselbe.

Die Mehrheit der Haushalte im gesamten Gazastreifen – 90 Prozent im Norden und 66 Prozent im Süden – gab an, mindestens einen ganzen Tag und eine ganze Nacht ohne Nahrung verbracht zu haben. Achtzehn Prozent der Haushalte im Norden berichteten, dass dies im vergangenen Monat an mehr als zehn Tagen der Fall war, und 13 Prozent der Haushalte im Süden berichteten dasselbe.

Ein Konvoi von Lastwagen mit Hilfsgütern für den Gazastreifen traf am Dienstag am Grenzübergang Kerem Shalom ein. Auf internationalen Druck hin wird der Grenzübergang nun zum ersten Mal seit seiner Schließung durch Israel am 7. Oktober für Hilfsgüter genutzt.

Israel verhängte am 9. Oktober eine vollständige Belagerung des Gazastreifens und unterbrach die Versorgung mit Strom, Lebensmitteln, Treibstoff, medizinischer Versorgung, Wasser und anderen lebensnotwendigen Gütern.

Am 20. Oktober wurden die Hilfslieferungen wieder aufgenommen, aber die Menge reicht bei weitem nicht aus, um den massiven Bedarf im Gazastreifen zu decken, wo die meisten Menschen aus ihren Häusern vertrieben wurden und der größte Teil des Wohnungsbestands beschädigt oder zerstört ist.

Israel hat verlangt, dass alle Hilfsgüter über den Rafah-Übergang in den Gazastreifen geliefert werden, der ein Fußgängerübergang ist und nicht wie Kerem Shalom für die Lieferung von Gütern ausgerüstet ist.

Bis Dienstag wurden die Hilfsgüter, die über den Grenzübergang Rafah angeliefert wurden, am Grenzübergang Nitzana kontrolliert – „ein Prozess, der zu Engpässen und Verzögerungen geführt hat“, so Reuters. Die Erweiterung um Kerem Shalom – auch bekannt als Karem Abu Salem – wird theoretisch den Inspektionsprozess beschleunigen, aber Israel wird weiterhin die volle Kontrolle darüber ausüben, was nach Gaza kommt und wann.

Israel verlangt nach wie vor, dass Hilfsgüter über Rafah in den Gazastreifen gebracht werden, und erlaubt keine Transfers über Kerem Shalom.

Hilfsorganisationen brachten bisher Hilfsgüter über Israel und den Kerem Shalom-Übergang nach Gaza. Der Umweg über Ägypten und der Transport durch die Sinai-Halbinsel haben sich für die Hilfsorganisationen als zeit- und kostenintensiv erwiesen.

Verhaftete und verschwundene Zivilisten

Während Israel weiterhin Palästinenser im gesamten Gazastreifen massakriert, wo seit dem 7. Oktober mehr als 18.200 Menschen getötet wurden, werden die Truppen beschuldigt, willkürlich Zivilisten in dem Gebiet festzunehmen und zu foltern.

Die israelischen Propagandaorgane haben versucht, Videos und Fotos von inhaftierten Zivilisten als aufgegebene Hamas-Kämpfer auszugeben.

Drei prominente palästinensische Organisationen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – haben erschütternde Berichte von Menschen veröffentlicht, die von israelischen Truppen in Gaza festgenommen wurden.

Die Menschenrechtsgruppen forderten ein Ende des gewaltsamen Verschwindenlassens von Hunderten von palästinensischen Gefangenen, darunter Dutzende von Frauen, und die sofortige Bekanntgabe ihrer Namen und ihres Verbleibs.

Außerdem forderten sie ein Ende der „anhaltenden Folter und Misshandlung“ von willkürlich in Gaza inhaftierten Personen.

Eine Frau, die in einer UNRWA-Schule in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens wohnt, sagte aus, dass die israelischen Truppen Frauen und Kindern befohlen hätten, sich auf dem Schulhof zu versammeln, während sie alle Männer und Jungen im Alter von 14 Jahren an einen unbekannten Ort verschleppten.

Ein anderer Augenzeuge berichtete, dass die israelischen Streitkräfte allen Bewohnern eines Wohngebiets in Beit Lahiya befohlen hätten, ihre Häuser zu verlassen, und ihnen gedroht hätten, die Häuser mitsamt ihren Bewohnern niederzubrennen, wenn sie nicht gehorchen würden.

Der Augenzeuge fügte hinzu, dass das Militär Frauen, Kindern und Menschen über 60 Jahren befahl, sich zum Kamal Adwan Krankenhaus zu begeben, und allen anderen, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen.

Die letztgenannte Gruppe blieb stundenlang mit gefesselten Händen auf dem Boden sitzen, bevor sie in Lastwagen verladen und an die Küste gebracht wurde. Dort wurden sie in drei Gruppen aufgeteilt.

Der Zeuge sagte aus, dass eine der Gruppen „einem gewaltsamen Zwangsverhör unterzogen wurde, eine andere wurde nicht verhört, und der Rest wurde mit einem Lastwagen an einen unbekannten Ort gebracht“.

„Ich war in der Gruppe, die sie freilassen wollten“, sagte der Zeuge.

Gefolterte und misshandelte Frauen

Ein Foto zeigt, dass mindestens eine Frau zusammen mit Dutzenden von entkleideten Männern in einem Lastwagen mitgenommen wurde, was nach Ansicht der Palästinenserrechtsgruppen eine „eklatante Verletzung der Würde der Frau“ darstellt.

Nach Angaben der palästinensischen Kommission für Gefangenenangelegenheiten und des palästinensischen Gefangenenclubs hält Israel etwa 142 palästinensische Frauen und Mädchen fest, „einschließlich Kleinkinder und ältere Frauen“, die während der Bodeninvasion im Gazastreifen verhaftet wurden.

„Unsere Teams erhielten Informationen und Zeugenaussagen über Gefangene aus dem Gazastreifen, darunter auch Frauen, die ohne Grund gefoltert und misshandelt wurden, nur weil sie aus dem Gazastreifen stammen“, fügten die Rechtsgruppen hinzu.

Eine kürzlich freigelassene Gefangene aus dem Westjordanland berichtete den Menschenrechtsgruppen, dass vier Frauen in die Haftanstalt gebracht wurden, in der sie festgehalten wurde, und zwar mit gefesselten Händen und Beinen, mit verbundenen Augen und ohne Kopftuch“.

Die Frauen trugen Gefängnisuniformen, auf denen in hebräischen Buchstaben stand, dass sie aus dem Gazastreifen stammten, und wurden von den Gefängniswärtern verspottet und beleidigt.

Der entlassene Häftling sagte aus, dass eine der Frauen aus Gaza sagte, sie stamme aus Jabaliya und sei verhaftet worden, als sie vom Norden des Gebiets in den Süden ging.

Der entlassene Häftling sagte: „Ich traf auch eine andere Frau, die erzählte, dass sie ihre vier Kinder wegen ihrer Verhaftung bei einer unbekannten Person unter den Vertriebenen zurückgelassen hatte. Eine andere Frau hatte ihr Baby bei sich“.

Die Frauen aus dem Gazastreifen „erzählten von den brutalen Erfahrungen anderer weiblicher Gefangener, wie Soldaten sie zwangen, auf dem Boden zu schlafen, ihnen das Essen vorenthielten und sie demütigenden Nacktdurchsuchungen durch Soldatinnen aussetzten“, sagte die freigelassene Gefangene aus dem Westjordanland aus.

Die Hunderte von Palästinensern, die seit dem 7. Oktober im Gazastreifen inhaftiert sind, werden auf Anweisung von Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremem Minister für nationale Sicherheit, in einen berüchtigten Teil des Nitzan-Gefängnisses in Ramla verlegt, das „als das schlimmste und älteste Gefängnis bekannt ist“, so die Palästinenserrechtsgruppen.

„Bis jetzt war kein Anwalt in der Lage, die Identität der Inhaftierten festzustellen oder sich über die Haftbedingungen zu erkundigen“, fügten die Gruppen hinzu. „Bedenken und Beweise deuten stark darauf hin, dass sie möglicherweise systematischer Folter ausgesetzt sind“.

Die Inhaftierung von Bewohnern besetzter Gebiete wie dem Gazastreifen in Gefängnissen außerhalb dieses Gebiets, wie dem in Ramla, das sich in Israel befindet, stellt einen Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention dar. Laut Addameer, der palästinensischen Menschenrechts- und Gefangenenorganisation, wird dies auch als Kriegsverbrechen gemäß Artikel 8 des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs anerkannt“.

Fünf Tage Folter

Ein 14-jähriger Junge, der von Al Jazeera interviewt wurde, sagte, dass er und sein Vater, die zu den Hunderten von Palästinensern gehörten, die in der Nähe von Gaza-Stadt zusammengetrieben wurden, „fünf Tage lang gefoltert und erniedrigt wurden, bevor sie freigelassen wurden – ohne jede Erklärung“.

Vater und Sohn gehörten zu einer Gruppe von Männern, Frauen und Kindern, die mit verbundenen Augen auf einen Lastwagen verfrachtet wurden, bevor die Männer und Teenager von den Frauen getrennt und in ein Lagerhaus gebracht wurden, wo sie „geschlagen, verhört und beschimpft wurden“, so Al Jazeera.

Der Teenager Mahmoud erzählte Al Jazeera, dass „einer der Soldaten sagte, ich sähe aus wie sein Neffe und dass dieser Neffe vor den Augen seiner Großmutter getötet wurde, die von der Hamas als Geisel genommen wurde, und dass die Soldaten uns alle abschlachten würden“.

Ein weiterer 14-jähriger Junge namens Mohammed wurde von israelischen Truppen in der gleichen Gegend wie Mahmoud entführt. Die Familien der beiden Jungen waren tagelang in ihren Häusern eingeschlossen und hatten nichts zu essen, als die israelischen Streitkräfte auf das Gebiet vorrückten.

„Sie trafen mich in den Rücken, wo meine Nieren sind, und in die Beine. Sie haben meine Familie mitgenommen, und ich weiß nicht, wo sie sind“, sagte der Junge gegenüber Al Jazeera und fügte hinzu, dass weibliche Soldaten die Männer bespuckt hätten, während sie in dem Lagerhaus festgehalten wurden.

Die Soldaten schlugen einen der Gefangenen, während die anderen gezwungen wurden, zuzuhören. „Einige kehrten von den Folterungen nicht zurück“, sagte Mahmouds Vater Nader gegenüber Al Jazeera. „Wir hörten ihre Schreie und dann nichts mehr.“

Nader und Mahmoud gehörten zu einem Dutzend Männern, die am fünften Tag nach Nitzarim, dem Standort einer ehemaligen Siedlung südlich von Gaza-Stadt, gebracht wurden. Dort wurden sie freigelassen und angewiesen, nach Süden zu gehen“, berichtet Al Jazeera.

Nach einem zweistündigen Fußmarsch trafen sie auf eine Gruppe von Palästinensern, die ihnen Kleidung und Wasser gaben, und wurden mit einem Krankenwagen in das Al-Aqsa Martyrs Hospital gebracht.

Omar Shakir, Programmdirektor von Human Rights Watch, erklärte, dass die Veröffentlichung schockierender Fotos von inhaftierten palästinensischen Männern im Gazastreifen durch das israelische Militär eine „Verletzung der persönlichen Würde“ darstellt – eine Form der unmenschlichen Behandlung, die einem Kriegsverbrechen gleichkommt.

„Die Täter sollten zur Rechenschaft gezogen werden“, so Shakir weiter.

Patient stirbt, nachdem Israel Hilfskonvoi verzögert

Unterdessen teilte die Weltgesundheitsorganisation am Dienstag mit, dass zwei Mitarbeiter des Palästinensischen Roten Halbmonds festgenommen wurden, als ein UN-Konvoi am Kontrollpunkt Wadi Gaza aufgehalten wurde, wo Truppen den Verkehr zwischen dem nördlichen und südlichen Gazastreifen kontrollieren.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurde einer der Mitarbeiter des Roten Halbmonds „mit vorgehaltener Waffe auf die Knie gezwungen und dann außer Sichtweite gebracht, wo er Berichten zufolge schikaniert, geschlagen, entkleidet und durchsucht wurde“.

Ein Lastwagen mit medizinischen Hilfsgütern und ein Krankenwagen wurden von Kugeln getroffen, als der Konvoi in Gaza-Stadt einfuhr.

Als der Konvoi auf dem Rückweg nach Süden war und Patienten aus dem al-Ahli-Krankenhaus transportierte, wurde einer der beiden Mitarbeiter des Roten Halbmonds, die zuvor festgenommen worden waren, erneut festgenommen und verhört.

Die WHO erklärte, die Mission habe versucht, die Freilassung des Rothalbmond-Mitarbeiters zu erwirken, habe aber nach 2,5 Stunden „die schwierige Entscheidung getroffen, das hochgefährliche Gebiet zu verlassen und weiterzufahren, um die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten und der humanitären Helfer zu gewährleisten“.

Einer der Patienten starb während des Transports an seinen unbehandelten Wunden, und der festgenommene Mitarbeiter des Roten Halbmonds wurde später in der Nacht „nach gemeinsamen Bemühungen der UN“ freigelassen.

„Er sagte, er sei belästigt, geschlagen, bedroht, entkleidet und mit verbundenen Augen entlassen worden“, so die WHO. „Nachdem er freigelassen worden war, ließ man ihn mit auf dem Rücken gefesselten Händen und ohne Kleidung und Schuhe in Richtung Süden laufen.“

Die UN-Gesundheitsorganisation wies darauf hin, dass sechs Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums und des Roten Halbmonds am 18. November während eines Transports medizinischer Patienten festgenommen worden waren.

Vier von ihnen befinden sich weiterhin in Haft, ohne dass es Informationen über ihr Wohlergehen oder ihren Verbleib gibt“, so die WHO am Dienstag.

Die Agentur erklärte, dass es für humanitäre Akteure immer schwieriger werde, im Gazastreifen zu operieren, und dass „das humanitäre Unterstützungssystem kurz vor dem Zusammenbruch steht“.

„Die einzige praktikable Lösung ist ein dauerhafter Waffenstillstand“, so die WHO, damit die Agentur und ihre Partner „Krankheiten, Hunger und weiteres Leid im Gazastreifen verhindern können“.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, dass israelische Truppen das Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen stürmten und dessen Direktor Ahmed al-Kahlout sowie das gesamte medizinische Personal festnahmen.

Der Sprecher des Ministeriums erklärte gegenüber den Medien, dass die israelischen Truppen Männer und Jungen im Innenhof des Krankenhauses in Beit Lahiya zusammengetrieben hätten. Tausende von Vertriebenen waren in der Einrichtung untergebracht, als sie gestürmt wurde.

Das Krankenhaus und seine Umgebung waren bereits seit mehreren Tagen unter israelischem Beschuss, bevor es am Dienstag gestürmt wurde. Nach Angaben der UNO wurden bei dem Angriff auf die Entbindungsstation am Montag zwei Mütter getötet.

Zwölf Kinder wurden auf der Intensivstation betreut, und sechs Neugeborene befanden sich nach Angaben der UN in Brutkästen.

Das israelische Militär ließ mehrere palästinensische Säuglinge sterben, als es im November das Kinderkrankenhaus al-Nasr überfiel. Mehr als zwei Wochen später wurden die Babys tot und verwest in ihren Krankenhausbetten aufgefunden, noch immer an Beatmungs- und Infusionsschläuchen angeschlossen.

Übewrsetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …