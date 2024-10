Live: Israelischer Angriff auf Moschee in Gaza tötet 21 Gläubige

https://www.middleeasteye.net/live/live-israel-ramps-strikes-gaza-after-iran-attack



Israelische Angriffe im Libanon töten 23 Menschen

Bei den gestrigen israelischen Angriffen im Libanon sind 23 Menschen getötet und 93 weitere verletzt worden, wie das Gesundheitsministerium des Landes heute mitteilte.

Die Angriffe richteten sich gegen Städte und Dörfer im Südlibanon, in Nabatieh, im östlichen Gouvernement Beqaa, in Baalbek-Hermel, im Libanon-Gebirge und im Norden, teilte das Ministerium in einem Beitrag auf X mit.

Diese Zahlen beinhalten nicht die Todesopfer des nächtlichen Bombardements auf die südlichen Vororte von Beirut.

Israelische Streitkräfte umzingeln Dschabalija und erlassen neue Evakuierungsbefehle für den nördlichen Gazastreifen

Die israelische Armee hat neue Evakuierungsbefehle für fast den gesamten nördlichen Gazastreifen erlassen, da ihre Streitkräfte über Nacht neue tödliche Angriffe auf Dschabalija und Beit Lahiya gestartet haben.

In Jabalia haben israelische Panzer das Lager umzingelt und Familien in ihren Häusern und Unterkünften eingeschlossen. Dies folgt auf eine tödliche Nacht mit Angriffen auf Wohnhäuser, bei denen mehrere Palästinenser getötet wurden, darunter der Journalist Hassan Hamad, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

„Die Truppen der 401. und 460. Brigade haben das Gebiet erfolgreich umzingelt und sind derzeit weiterhin in dem Gebiet im Einsatz“, teilte das israelische Militär in einer Erklärung mit.

Es fügte hinzu, dass der neue Einfall darauf abzielt, „Terroristen und die terroristische Infrastruktur“ zu treffen, ohne Beweise für diese Behauptungen vorzulegen.

Die israelische Armee hat die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen angewiesen, in die bereits überfüllte „humanitäre Zone“ Mawasi zu fliehen. Die Koordinierungsstelle der Regierungstätigkeiten in den Gebieten (COGAT) kündigte daraufhin die „Erweiterung“ der Zone an.

24 Palästinenser bei israelischen Angriffen auf Schule und Moschee getötet

Mindestens 24 Palästinenser, darunter auch Kinder, wurden bei zwei separaten israelischen Angriffen auf eine Moschee und eine Schule getötet, in denen Hunderte von Vertriebenen im Zentrum von Gaza Schutz suchten.

21 Palästinenser wurden bei einem israelischen Angriff auf die Al-Aqsa-Moschee in Deir el-Balah getötet, und drei weitere Menschen wurden bei einem Angriff auf die Ibn-Rushd-Schule in Al-Zawaida getötet.

„Diese beiden abscheulichen Massaker ereigneten sich nach einer Reihe von Gräueltaten, die von der israelischen Armee begangen wurden, darunter Luftangriffe auf 27 Häuser, Schulen und Unterkünfte im gesamten Gazastreifen in den letzten 48 Stunden, bei denen Dutzende Palästinenser getötet und verletzt wurden“, heißt es in einer Erklärung des Medienbüros der Regierung des Gazastreifens.

Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet unter Berufung auf medizinische Quellen, dass viele der Opfer Kinder waren. Dem Bericht zufolge teilten Notfallteams mit, dass mehrere Kinderkörper enthauptet in Krankenhäusern ankamen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Enklave wurden in den letzten 24 Stunden bei israelischen Angriffen 45 Palästinenser getötet und 256 verletzt.

Die Zahl der Todesopfer in Gaza erreicht 41.870

Die Zahl der Palästinenser, die in Gaza von israelischen Streitkräften getötet wurden, hat 41.870 erreicht, weitere 97.166 wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium von Gaza heute mitteilte.

Es fügte hinzu, dass in den letzten 24 Stunden bei einer Reihe tödlicher Angriffe 45 Menschen getötet und 256 verletzt wurden.

