Warum Europas Führung einen Krieg will

Die Europäische Union steckt in einer Krise und ihre Führungsspitzen wollen sie durch Krieg „reparieren“.

Von Santiago Zabala und Claudio Gallo

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024

Bundeskanzler Olaf Scholz posiert für ein Foto, während er am 5. Juni 2024 die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA auf dem Flughafen Schönefeld in Berlin besichtigt [Reuters/Axel Schmidt]

Die Angst und Wut über die Zukunft der Europäischen Union nimmt seit einiger Zeit zu. Die Union befindet sich in einer sich verschärfenden Krise – oder vielmehr in mehreren sich verschärfenden Krisen: einer Krise der Lebenshaltungskosten, einer Immobilienkrise, einer Migrationskrise, einer Wachstumskrise und vor allem einer politischen Krise. Sie steht vor einer großen Herausforderung durch die extreme Rechte, die in vielen EU-Ländern in den Umfragen auf dem Vormarsch ist und den fragilen Zusammenhalt in der EU und die „liberalen Werte“ zu erschüttern droht.

Erst vor wenigen Tagen gewann die rechtsextreme Freiheitliche Partei Österreichs die österreichischen Wahlen mit 30 Prozent der Stimmen. Die Rechtsextremen mögen zwar noch vom Prozess der Regierungsbildung in Österreich ausgeschlossen sein, aber ihre anderen europäischen Ableger sind in neun der 27 EU-Länder an der Macht oder stützen eine Regierung.

Auf internationaler Ebene ist die vielleicht größte Herausforderung, mit der die EU konfrontiert ist, der anhaltende Krieg im Nachbarland Ukraine, der trotz des anhaltenden Waffenstroms aus Europa und den USA keine Anzeichen für ein Nachlassen zeigt. Und natürlich gibt es den langen Schatten des Klimawandels, der weiterhin tödliche Naturkatastrophen auslöst.

Es überrascht nicht, dass die Reaktion der politischen Führung der EU auf diese zunehmenden Krisen nicht darin besteht, ihre Ursachen zu bekämpfen, die alle auf die zerstörerische neoliberale Politik zurückzuführen sind, die sie bereitwillig übernommen haben. Stattdessen haben sie auf Krieg gesetzt, vielleicht in der Hoffnung, dass die Aussicht auf einen Krieg den Menschen in Europa helfen könnte, ihre Beschwerden zu vergessen.

In den letzten zwei Jahren haben wir immer wieder gehört, dass die größte Bedrohung für die europäische Sicherheit von Russland ausgeht und dass die Lösung darin besteht, Russland in der Ukraine zu besiegen. Uns wurde wiederholt gesagt, dass der Weg zum Frieden die Eskalation ist.

Europäische Waffen sind in die Ukraine geflossen, wobei die EU-Länder ihr Sortiment schrittweise um tödlichere und zerstörerischere Waffen erweitert haben. Zuletzt haben europäische Staats- und Regierungschefs, darunter der scheidende EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, darauf bestanden, dass die Ukraine Langstreckenraketen einsetzen darf, um Ziele auf russischem Territorium zu treffen.

Am 19. September verabschiedete das Europäische Parlament eine nicht bindende Resolution, in der die Länder, die der Ukraine Raketen liefern, aufgefordert werden, der Ukraine den Einsatz dieser Raketen gegen russische Ziele zu gestatten.

Russland hat wiederholt vor einem solchen Schritt gewarnt. Es hat sogar kürzlich seine Nukleardoktrin aktualisiert und die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen gesenkt.

Während die Eskalation durch Waffenlieferungen an die Ukraine weitergeht, wird den Europäern auch gesagt, dass ihre Länder mehr für Waffen ausgeben müssen, um sich darauf vorzubereiten, dass dieselbe Eskalation, die sie fördern, außer Kontrolle gerät und die EU sich im Krieg mit Russland befindet. Andrius Kubilius, der designierte EU-Verteidigungskommissar – eine Position, die neu geschaffen wurde, um der „Bedrohung durch Russland“ zu begegnen – ist beispielsweise der Ansicht, dass die Union zu einem „Kriegswaffenlager“ werden sollte, um Moskau abzuschrecken.

Das Mantra der Kriegswirtschaft wurde ebenfalls propagiert, da die Europäer dazu gedrängt werden, zu glauben, dass ein militärischer Aufbau die schwächelnde europäische Wirtschaft ankurbeln könnte.

Im September veröffentlichte der liberale Ökonom Mario Draghi, ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank und ehemaliger italienischer Ministerpräsident, einen lang erwarteten Bericht mit dem Titel „Die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit“, der von vielen als „Schritt in die richtige Richtung“ zur Förderung einer tieferen wirtschaftlichen Integration der Union gelobt wurde.

„Frieden ist das erste und wichtigste Ziel Europas. Aber die physischen Sicherheitsbedrohungen nehmen zu, und wir müssen uns darauf vorbereiten“, schrieb Draghi in der Einleitung des Berichts. Er schlug dann vor, dass die EU massiv in den Aufbau ihrer Rüstungsindustrie investieren sollte.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs scheinen sich zunehmend dem lateinischen Sprichwort „Si vis pacem para bellum“ oder „Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor“ zu verschreiben. Das Problem mit der „Kriegstreiberei für den Frieden“ besteht heute darin, dass die Existenz von Atomwaffen, die die menschliche Zivilisation auslöschen können, die Gleichung von Krieg und Frieden radikal verändert hat, insbesondere in Fällen, in denen eine Atommacht beteiligt ist.

Man kann natürlich argumentieren, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs große Reden schwingen, aber nicht so sehr auf Taten bedacht sind – daher die Zurückhaltung, der Ukraine trotz der Entschließung des EU-Parlaments und aller eifrigen Rhetorik den Einsatz von Langstreckenraketen zu gestatten. Zweideutigkeiten und rhetorische Drohungen sind jedoch nach wie vor gefährlich, da sie den Raum für militärische Zwischenfälle öffnen, die schwerwiegende Folgen haben könnten.

Das ganze Gerede über Krieg, Kriegsvorbereitungen und Kriegsrüstung lenkt nur von den vielen Krisen der EU und ihren Wurzeln ab.

Bei allem Beharren auf der Wahrung von Menschenrechten, Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit ist die EU im Wesentlichen eine neoliberale Organisation, die die Rechte der Reichen, noch reicher zu werden, sehr stark schützt. Die Wirtschaftspolitik wird nicht von der Sorge um die Gesundheit und das Wohlergehen der einfachen EU-Bürger geprägt, sondern von der Sorge um die Sicherung der Unternehmensgewinne.

Aus diesem Grund ist der Wohlfahrtsstaat in ganz Europa auf dem Rückzug, die Beschäftigung wird immer prekärer und von der Gig-Economy dominiert, und die Preise für Lebensmittel, Versorgungsleistungen und Wohnraum sind für viele unerschwinglich. Die neoliberale Rohstoffpolitik der EU in Form verschiedener Handelsabkommen mit Entwicklungsländern verwüstet auch die Volkswirtschaften im globalen Süden und treibt die Migration auf den Kontinent voran.

Der neoliberale Kern der EU ist auch der Grund dafür, dass es der EU-Führung nicht gelingt, einen gerechten grünen Wandel durchzusetzen, ohne die Kosten dafür auf die einfachen Bürger abzuwälzen.

Kriegstreiberei, Aufrüstung und die Schaffung eines großen einheitlichen militärisch-industriellen Komplexes werden keines dieser Probleme lösen. Stattdessen sollte die EU ihre politischen, sozialen, klimatischen und wirtschaftlichen Strategien überarbeiten und sich auf soziale Werte, partizipative Demokratie, Pluralismus, Wohlfahrt, nachhaltiges Wachstum, Frieden und Zusammenarbeit konzentrieren. Dies könnte bedeuten, eine neue Form des Sozialismus zu entwickeln, um die gegenwärtige neoliberale Katastrophe zu ersetzen und ganz Europa zu stärken.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Santiago ZabalaICREA-Forschungsprofessor für Philosophie an der Universität Pompeu FabraSantiago Zabala ist ICREA-Forschungsprofessor für Philosophie an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona. Seine neuesten Bücher sind „Being at Large. Freedom in the Age of Alternative Facts“ (2020) und „Outspoken: Ein Manifest für das 21. Jahrhundert“ (2023) mit Adrian Parr. Seine Webseite lautet www.santiagozabala.com.

Claudio GalloEhemaliger Redakteur der Auslandsredaktion von La Stampa und London-KorrespondentClaudio Gallo ist ehemaliger Redakteur der Auslandsredaktion von La Stampa und London-Korrespondent. Zuvor schrieb er für AsiaTimes, Enduring America und RT.com. Seine Hauptinteressen sind die Politik des Nahen Ostens und die westliche Philosophie.

