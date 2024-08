https://english.almayadeen.net/news/politics/truck-explosion-rocks-tel-aviv–one-killed



Lkw-Explosion erschüttert Tel Aviv, ein Toter

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

18. August 2024

Bei der Explosion eines Lastwagens in Tel Aviv wurde eine Person getötet und erheblicher Schaden angerichtet.

Eine starke Explosion in Tel Aviv am Sonntagabend hat eine Person in den Tod gerissen. Die Besatzungsbehörden bestätigen, dass die Explosion durch einen Sprengsatz verursacht wurde, der auf einem Lastwagen angebracht war.

Der Vorfall, der sich in einem belebten Viertel der Stadt ereignete, hat zu umfangreichen Ermittlungen der Polizei geführt, die alle möglichen Motive für den Anschlag untersucht, darunter auch, ob es sich um eine Operation des Widerstands handelt.

Der Sicherheitsdienst Shin Bet hat ebenfalls begonnen, die Umstände der Explosion zu untersuchen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell an den Ermittlungen beteiligt ist. Ihre Beteiligung deutet darauf hin, dass die Behörden die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Explosion mit dem Widerstand in Verbindung steht.

Da die Ergebnisse der Ermittlungen noch ausstehen, gibt es noch keine detaillierten Angaben zu der Explosion.

