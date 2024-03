thttps://www.counterpunch.org/2024/03/15/smoke-mirrors-how-israeli-agitprop-lies-become-fact/

Lug und Trug: Wie israelische Agitprop-Lügen zu Fakten werden

von Daniel Beaumont

15. März 2024

Projektion eines Bildes auf Rauch mit einem Spiegel, aus Nouvelles récréations physiques et mathématiques (1770)

Dass die Berichterstattung über den israelisch-palästinensischen Konflikt in den US-amerikanischen Massenmedien durch eine Voreingenommenheit zugunsten Israels verzerrt ist, ist für Menschen, die sich mehr oder weniger im Griff haben, keine Neuigkeit. Aber die Ereignisse seit dem 7. Oktober haben Beispiele ans Licht gebracht, die weit über die üblichen täglichen Verzerrungen hinausgehen und zu regelrechten Lügen führen, die mit den Massenvernichtungswaffenfälschungen konkurrieren, mit denen die US-Invasion im Irak gerechtfertigt wurde.

Die PBS News Hour brachte am 21. Februar einen Beitrag über die jüngste Geschichte, in der behauptet wurde, zwölf Mitarbeiter der großen UN-Hilfsorganisation für Palästinenser, UNRWA, hätten den Angriff der Hamas am 7. Oktober geplant und daran teilgenommen.

Der Beitrag hatte das übliche „ausgewogene“ Format: zwei Personen, die gegensätzliche Seiten der Geschichte darstellten. Die israelische Seite wurde von Oberst Grisha Yakubovich vertreten, dem ehemaligen Leiter der israelischen Agentur COGA, die mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (NRO) zusammenarbeitet, die in den besetzten Gebieten verschiedene Formen der Hilfe leisten. Der andere Gast, Mathis Schmale, war von 2017 bis 2021 Direktor des UNRWA in Gaza. Nick Schiffrin, der Journalist, fragte Schmale zunächst nach der allgemeinen Rolle des UNRWA in den „Gebieten“ – er überging den üblichen Begriff „besetzte Gebiete“, möglicherweise aus Rücksicht auf Jakubowitsch, da die israelische Besatzung, die inzwischen mehr als fünf Jahrzehnte andauert, laut UNO illegal ist. Besatzung“ ist heute ein höflicher Begriff, der jedoch zwei Bedeutungen hat: die IDF-Präsenz im Westjordanland, die laut UN-Charta illegal ist, und die zweite Bedeutung ist der langsame und allmähliche Diebstahl palästinensischen Landes durch Siedler, begleitet von der Ausweisung weiterer „Militärzonen“ für die IDF.

Schmale begann damit, dass er jetzt Teil einer UN-Mission in Somalia sei und dass er von 2017 bis 2021 Leiter der UNRWA-Mission in Gaza gewesen sei. In dieser Zeit habe er unter den palästinensischen Mitarbeitern keine Anzeichen für eine Verbindung zur Hamas oder auch nur für Sympathisanten der Hamas gesehen – die Palästinenser machten alle 12.000 Mitarbeiter des UNRWA aus, mit Ausnahme einer Handvoll von Schmales direkten UN-Mitarbeitern. Als Schiffrin Teile eines Dossiers erwähnte, das der israelische Geheimdienst den Vereinten Nationen und den US-Geheimdiensten zur Verfügung gestellt hatte, sagte Schmale, er habe das Dossier nicht gesehen und könne es nicht kommentieren.

Schiffrin wandte sich dann an Jakubowitsch, dessen Dienstzeit in Gaza sich mit der von Schmale überschnitt. Yakubovich sagte, dass nicht nur zwölf UNRWA-Mitglieder an der Planung und dem Anschlag selbst beteiligt waren, sondern dass mindestens zehn Prozent der 12.000 UNRWA-Mitarbeiter in Gaza Mitglieder der Hamas oder Sympathisanten waren. Sein Beweis dafür war, dass „jeder es wusste“. Alle, außer Schmale, anscheinend. Der Unterschied zwischen den Antworten der beiden Männer war deutlich. Schmales Antwort war sachlich, während Jakubowitsch lediglich Behauptungen aufstellte. Als Schiffrin sich erneut an Schmale wandte, sagte er, dass dieses Thema während seiner Zeit in Gaza von niemandem angesprochen worden sei und dass er und seine UN-Mitarbeiter darauf achteten, dass die Palästinenser, die einen Großteil der UNRWA-Mitarbeiter ausmachten, keine Verbindung zur Hamas oder einer anderen politischen Organisation hatten, die die strikte Neutralität des UNRWA gefährden könnte. Jakubowitsch erwiderte lediglich, dass niemand so etwas „erfinden“ würde, weil es nicht „logisch“ wäre. Schiffrin drängte Jakubowitsch nie dazu, zu sagen, wer „jeder“ war. Schiffrin fragte auch nicht, warum es nicht „logisch“ sei, eine solche Zahl zu erfinden, da Israel eine Agentur namens Hasbara habe, die sich ausschließlich der Verbreitung von Propaganda widme. Während Jakubowitsch in den Allgemeinheiten der Propaganda sprach, sprach Schmale auf der Grundlage dessen, was er aus eigener Erfahrung verifizieren konnte. Schmale sprach zu Schiffrin und beantwortete seine Fragen, während Jakubowitsch die Fragen Schiffrins ignorierte und zu den amerikanischen Zuhörern sprach.

Schiffrin fuhr fort und sprach das riesige Tunnelnetz in Gaza an. Hier machte Schmale eine interessante Bemerkung. Während die überwiegende Zahl der Tunnel von der Hamas geschaffen wurde, wurden die Tunnel unter dem größten Krankenhaus in Gaza, Al-Shifa, von Israel gebaut. Auch diese Bemerkung wurde von Jakubowitsch ignoriert – mit den entsprechenden Auswirkungen auf das Eindringen und die Präsenz Israels im Gazastreifen vor dem Angriff vom 7. Oktober 2023.

An dieser Stelle hätte klar sein müssen, dass das „Gleichgewicht“ dieses Interviews zwischen Jakubowitsch – durchsetzt mit Bemerkungen über die gute Arbeit des UNRWA, obwohl es nicht mehr gebraucht wird – und Schmales Beobachtungen auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen mit dem, was während seiner Amtszeit in Gaza geschehen war und was nicht geschehen war, bestand.

Israel hat nur bearbeitete Teile eines Dossiers zu diesem Thema zur Verfügung gestellt, aber auf der Grundlage dieser Informationen – wenn sie diesen Begriff verdienen – haben die USA, Kanada, Australien und die europäischen Länder alle Hilfen für das UNRWA ausgesetzt, was nun zu einem Mangel an Medikamenten, Lebensmitteln und Wasser für die Palästinenser in Gaza geführt hat. Nur begriffsstutzige oder ideologisch verblendete Menschen können leugnen, dass die Verknappung von Medikamenten, Lebensmitteln und Wasser Teil von Netanjahus Absicht ist, Palästinenser zu töten, die den Militärschlag überleben. Diese Geschichte kann als Prolog zu einer anderen Geschichte dienen, die zur Rechtfertigung des israelischen Generalangriffs auf den Gazastreifen herangezogen wird.

Es handelt sich um das, was am 7. Oktober als „systematische Bewaffnung von Vergewaltigungen“ durch die Hamas bezeichnet wurde. Diese Geschichte begann in einem Artikel der New York Times, der Ende Dezember 2023 veröffentlicht wurde und dessen Überschrift lautete „Screams Without Words: How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7“. Was hier folgt, stützt sich auf zwei Exposés zu diesem Artikel. Der erste ist ein am 6. Dezember auf der Website Grayzone veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Scandal-stained Israeli ‚Rescue‘ Group Fuels October 7 Fabrications“, geschrieben vom Chefredakteur dieser Website, Max Blumenthal. Der zweite ist ein am 28. Februar auf der Website Intercept veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Between the Hammer and the Amboss“, verfasst von Jeremy Scahill, Ryan Grim und Daniel Boguslaw. Der Grayzone-Artikel konzentriert sich vor allem auf die Quellen der Desinformation über den Oktober-Anschlag, während die Intercept-Artikel sich vor allem auf den Artikel der New York Times konzentrieren, der sich viral verbreitete und von Biden, Außenminister Antony Blinken und zahlreichen anderen US-Politikern zitiert wurde und auch von anderen Mainstream-Nachrichtenquellen wie CNN, der Washington Post und zahlreichen anderen Personen und Publikationen zitiert wurde.

Am 11. Oktober berichtete CBS, dass ein Mann namens Yossi Landau sagte, er habe „mit eigenen Augen gesehen, wie Kinder und Babys geköpft wurden“. CNN meldete dieselbe Behauptung und fügte hinzu, dass sie von Benjamin Netanjahu bestätigt worden sei, der in Sachen Wahrheitsfindung mit Trump konkurriert. Dann wiederholte Biden die Behauptung auf einer Pressekonferenz ebenfalls am 11. Oktober, trotz der Einwände einiger seiner Mitarbeiter und unter Missachtung der aufgezeichneten Todesfälle, bei denen nur ein einziger Säugling, die elf Monate alte Mila Cohen, bei dem Angriff starb. Biden sagte auf einer Pressekonferenz, er habe „Bilder von Terroristen gesehen, die Kinder enthaupten“. Meine schnelle Google-Bildersuche ergab keine solchen Fotos.

Am 12. Oktober sagte Landau in einem Interview mit dem vom israelischen Außenministerium finanzierten Sender i24, als er ein Haus im Kibbuz Beeri betrat, „sehen wir eine schwangere Frau auf dem Boden liegen, und dann drehen wir sie um und sehen, dass der Bauch aufgeschnitten ist, weit offen. Das ungeborene Kind, das noch mit der Nabelschnur verbunden war, wurde mit einem Messer erstochen. Und der Mutter wurde in den Kopf geschossen. Und man benutzt seine Vorstellungskraft, um herauszufinden, was zuerst geschah.“

Bei einer Senatsanhörung am 31. Oktober beschrieb Antony Blinken ein Beispiel für die Grausamkeiten der Hamas am 7. Oktober: „Ein kleiner Junge und ein Mädchen, 6 und 8 Jahre alt, und ihre Eltern am Frühstückstisch“, sagte Blinken. „Dem Vater wurde vor den Augen seiner Kinder das Auge ausgestochen. Der Mutter wurde die Brust abgeschnitten, dem Mädchen wurde der Fuß amputiert, dem Jungen wurden die Finger abgeschnitten, bevor sie hingerichtet wurden.“

Sowohl CNN als auch das Weiße Haus mussten die Behauptungen über enthauptete Babys bald zurücknehmen. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte: „Der Präsident stützte sich bei seinen Äußerungen über die angeblichen Gräueltaten auf die Behauptungen von Netanjahus Sprecher und Medienberichte aus Israel.“

Rosenthal sagt, dass Landau seine Aussage über die schwangere Frau mit dem aufgeschnittenen Bauch und dem erschossenen ungeborenen Kind, das noch mit der Nabelschnur verbunden war, offenbar auf der Grundlage eines Gerüchts gemacht hat, das eine anonyme Militärquelle zwei Tage zuvor im Internet verbreitet hatte, wonach das angeblich schwangere Opfer dreißig Jahre alt war. Rosenthal sagt: „Dies allein diskreditiert Landaus Behauptung, denn die einzigen weiblichen Opfer, die in oder um Beeri registriert wurden, waren die 44-jährige Rinat Segev Even und die 22-jährige Tair Bira – und beide waren nicht schwanger. Tatsächlich wurden keine schwangeren Frauen unter den am 7. Oktober Getöteten registriert“.

Yossi Landau, die Quelle für diese Geschichten, ist der Leiter einer Gruppe namens ZAKA, die sich der „Identifizierung von Katastrophenopfern“ verschrieben hat – das Akronym ZAKA steht dafür auf Hebräisch. Der Mitbegründer von ZAKA war ein Mann namens Yehuda Meshi-Zahav, so Brad Pearce, der ein Exposé über die Gruppe schrieb, die „im Jahr 2021 einen Selbstmordversuch unternahm, als sie mit einer Reihe von Anschuldigungen wegen Sexualverbrechen konfrontiert wurde.“ Offenbar starb Meshi-Zahav ein Jahr später in einem Koma an den Folgen seines Versuchs.“ Und er war in der Haredi oder orthodoxen Gemeinschaft als „der Haredi Jeffrey Epstein“ bekannt, aufgrund dessen, was Max Blumenthal „seine bekannte Vorliebe für die Vergewaltigung junger Menschen beiderlei Geschlechts“ nennt – eine Tatsache, die Landau und anderen Mitgliedern der ZAKA bekannt gewesen sein muss. Dass die ZAKA die Quelle für die israelische Untersuchung der Behauptungen über weit verbreitete Vergewaltigungen und andere grausame Sexualverbrechen war, ist ironisch, wie Blumenthal sagt. Zusätzlich zu seinen sexuellen Ausschweifungen hatte Meshi-Zahav auch Millionen von Spendengeldern an ZAKA veruntreut, so dass die Gruppe am 7. Oktober fast bankrott war. Landau, der den südlichen Zweig der Gruppe leitete, sah in dem Anschlag sofort einen möglichen Glücksfall für die Gruppe und eilte zum Tatort, bevor die israelische Polizei und der Gerichtsmediziner eintrafen. Er hatte sich nicht geirrt. Einem Artikel in Haaretz, einer der führenden israelischen Tageszeitungen, zufolge hat die ZAKA seit dem 7. Oktober 13,7 Millionen Dollar gesammelt.

Die Freiwilligen von ZAKA haben keine forensische Ausbildung. Laut Intercept, einer anderen Website, die die Geschichte über die abscheulichen Verbrechen der Hamas entlarvt hat, haben die Freiwilligen der ZAKA die Leichen bewegt, um Fotos zur Untermauerung ihrer Geschichten zu erstellen, und so einen Großteil des Geländes für die später eingetroffenen israelischen Gerichtsmediziner zerstört.

Neben den enthaupteten Babys verbreiteten Landau und andere ZAKA-Mitglieder und -Sympathisanten unter anderem die folgenden Geschichten:

+ Der New York Times-Artikel „Screams Without Words“ (Schreie ohne Worte) begann mit einer Geschichte über eine Frau namens Gal Abdush, die vergewaltigt worden sein soll. Die Leute, die die Times mit der Zusammenstellung der Geschichte beauftragt hatte, hatten keine Erfahrung im investigativen Journalismus, wie eine von ihnen, Anat Schwartz, zugab. Schwartz war eine israelische Filmemacherin, die keine Erfahrung als Journalistin hatte. Die andere Person war Adam Sella, dessen eigene journalistische Erfahrung vor dem 7. Oktober hauptsächlich darin bestand, über Essen und Kultur zu schreiben. Als die Probleme mit der Geschichte auftauchten, sprach Schwartz über ihre vergebliche Suche nach anderen Quellen, die den Bericht von ZAKA bestätigen sollten. „Israelische Polizeibeamte sagten, sie glaubten, dass Frau Abdush vergewaltigt wurde“, und der Times-Artikel bezeichnete Abdush als „ein Symbol für die Schrecken, die israelischen Frauen und Mädchen während der Angriffe am 7. Oktober widerfahren sind“. Ihre Schwester hat bestritten, dass sie vergewaltigt wurde. Einundfünfzig Minuten nach Beginn des Hamas-Angriffs schickte Abdush ihrer Familie eine WhatsApp-Nachricht, in der sie mitteilte, sie sei in Schwierigkeiten an der Grenze zum Gaza-Streifen. Vermutlich wurden sie und ihr Mann als Geiseln genommen. Neun Minuten später teilte ihr Ehemann Nagi Abdush per SMS mit, dass sie erschossen worden sei und er neben ihrer Leiche liege. Ob absichtlich oder im Kreuzfeuer, ist unklar, aber Letzteres scheint wahrscheinlich, da sie offensichtlich nicht als Geiseln dienen konnten. Letzteres scheint auch wahrscheinlicher, da ihr Mann direkt neben ihr lag und erst fünfundvierzig Minuten später erschossen wurde. Einer der Bewohner des Kibbuz sagte auch, dass das Hauptziel der Angreifer anscheinend darin bestand, Geiseln zu nehmen, um mit ihnen im Austausch gegen palästinensische Gefangene zu verhandeln, wie es die Hamas in der Vergangenheit getan hatte. Während dieser fünfundvierzig Minuten erwähnte er nie, dass seine Frau vergewaltigt worden war. Mitglieder von Abdushs Familie sagten später, sie fühlten sich durch den Artikel der New York Times, in dem behauptet wurde, Abdush sei vergewaltigt worden, irregeführt und ausgenutzt. Abdushs Schwester bestritt rundheraus, dass sie vergewaltigt worden sei. Ihr Schwager sagte lediglich: „Die Medien haben das erfunden. Trotz der Beweise, die sich in verschiedenen Quellen, sowohl in Webjournalen, die sich mit Medienkritik befassen, als auch in anderen Mainstream-Nachrichtenquellen wie Reuters, angesammelt haben, hat sich die New York Times dazu entschlossen, es zu verschweigen und sich auf ihre Fähigkeit zu verlassen, die Kritik an ihrer Geschichte zu übertönen. Soweit ich weiß, ist die einzige große Medienquelle, die den Times-Artikel in Frage gestellt hat, CNN. Die New York Times hat nur, wie ein anderer Journalist von Intercept es ausdrückt, ihre Überschrift „UN Team Finds Grounds to Support Reports of Sexual Violence in Hamas Attack“ stillschweigend geändert.

+ Simcha Greiniman, Landaus Stellvertreter, war eine weitere ergiebige Quelle für die erfundenen Gräueltaten. Greiniman sagte, er habe auf dem Supernova-Musikfestival nackte Frauen an Bäume gefesselt gefunden. Er behauptete, er habe ein Kleinkind gefunden, dem ein Messer im Kopf steckte. Ein anderer ZAKA-Sprecher sagte, er habe die Leiche einer sexuell verstümmelten Frau unter Trümmern gefunden, der die Organe entfernt worden waren. Hierfür wurden keine Beweise gefunden.

+ Hamas-Kämpfer sollen Föten aus den Gebärmüttern israelischer Frauen herausgeschnitten, einem Mädchen den Arm abgetrennt und ein Baby in einem Ofen gebacken haben. Auch hierfür wurden keine Beweise gefunden.

+ Neben der reißerischen Geschichte von der schwangeren Frau, der die Nabelschnur aufgeschnitten und der ungeborene Fötus entnommen wurde, behaupteten Landau und seine Assistenten auch, dass andere schwangere Frauen geschlachtet und misshandelt wurden. Die einzigen weiblichen Opfer in Beeri, deren Tod an diesem Tag festgestellt wurde, waren jedoch die 44-jährige Rinat Segev Even und die 22-jährige Tair Bira. Beide waren nicht schwanger, und auch in Beeri waren keine schwangeren Frauen in den Todeslisten verzeichnet. Die Geschichte mit der ausgeweideten schwangeren Frau wurde vom Kibbuz dementiert. Um die Geschichte der Frau und ihres ungeborenen Kindes zu untermauern, postete jemand ein Video in den sozialen Medien als „Beweis“. Die Frau des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog schrieb am 22. November in einem Meinungsartikel für Newsweek: „Ein Hamas-Video aus einem Kibbuz zeigt, wie Terroristen eine schwangere Frau foltern und ihren Fötus entfernen.“ Tatsächlich bestand das Video aus der Behauptung eines ZAKA-Freiwilligen und Videoaufnahmen eines mexikanischen Drogenkartells, das einen Gefangenen foltert und tötet.

+ Landau sagte, er habe gesehen, wie zwanzig Kinder gefesselt, erschossen und dann verbrannt wurden, wobei ihre verkohlten Leichen anschließend auf zwei Haufen aufgeschichtet wurden. Wie Rosenthal sagt, starben an diesem Morgen nur dreizehn Kinder, und die drei waren die meisten, die an einem einzigen Ort gefunden wurden.

+ Im Kibbutz Beeri saßen ein sechsjähriger Junge und seine achtjährige Schwester beim Frühstück am Tisch und sahen zu, wie Hamas-Kämpfer ihrem Vater ein Auge ausstachen, ihrer Mutter die Brust abschnitten, dem Mädchen den Fuß und dem Jungen einige Finger abschnitten, bevor sie sie töteten. Die einzigen Kinder in Beeri, deren Tod an diesem Tag registriert wurde, waren die zwölfjährigen Zwillinge Liel und Yanai Hetzrzoni, die durch eine Granate eines israelischen Panzers getötet wurden.

+ Das zwölfjährige Mädchen Liel Hetzroni war Gegenstand zahlreicher Falschmeldungen. Das israelische Außenministerium schrieb auf seinem Twitter/X-Account über Hetzroni: „Die Leiche dieses kleinen Mädchens war so stark verbrannt, dass forensische Archäologen mehr als sechs Wochen brauchten, um sie zu identifizieren. Von der 12-jährigen Liel Hetzroni sind nur noch Asche und Knochenfragmente übrig. Möge ihr Andenken ein Segen sein“. Ein israelischer Augenzeuge sagte jedoch, das Mädchen sei durch eine israelische Panzergranate getötet worden.

Blumenthal hat die Ursprünge dieser Geschichte in einem Interview mit dem häufigen Mitarbeiter von CounterPunch, Chris Hedges, ausführlicher analysiert. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung davon.

Yasmin Porat, eine Bewohnerin des Kibbuz Beeri, war eine der Geiseln, die am Morgen des 7. Oktober von Hamas-Kämpfern entführt wurden. Sie befand sich zusammen mit Liel Hetzroni in dem Haus. Sie sagte, die Hamas-Kämpfer hätten fälschlicherweise geglaubt, das Haus sei von israelischen Truppen umstellt. Deshalb schickten sie einige der Geiseln hinaus und riefen die israelische Polizei an, um zu versuchen, über ihre Flucht zu verhandeln. Als die israelischen Truppen schließlich eintrafen, kam es zu einem Waffenstillstand. Ihr eigener Geiselnehmer beschloss, sich zu ergeben. Er zog sich nackt aus und benutzte Hetzroni als Schutzschild. Da die Israelis sahen, dass es sich nicht um einen Selbstmordattentäter handelte, ließ der Mann Hetzroni frei und ergab sich. Porat zufolge befanden sich in dem Haus noch vierzehn israelische Geiseln und neununddreißig Hamas-Kämpfer.

Sie teilte dies dem israelischen Kommandeur mit und zeichnete ein Diagramm mit den verschiedenen Standorten der Geiseln und Hamas-Kämpfer. In Bezug auf Liel Hetzroni war sie ziemlich genau, wo sich Liel und ihr Zwilling Yanai und ihre Großtante Ayala in der Nähe der Küche befanden.

Die Pattsituation dauerte bis etwa vier Uhr nachmittags, als beide Seiten zu schießen begannen. Um halb acht am Abend forderten die Israelis einen Panzer an. Die Panzer feuerten zwei Granaten auf das Haus und nur eine Person kam aus dem Haus, die Israelin Hadas Dagan. Dagan sagte ihr, dass die Hamas-Kämpfer keine der Geiseln getötet hätten. Porat schloss ihren Bericht mit den Worten, dass die Kämpfer „uns nicht misshandelt haben. Sie haben uns sehr menschlich behandelt“.

Der israelische Kommandeur handelte auf der Grundlage eines Befehls, der in den IDF schon seit einiger Zeit gilt. Der Befehl wird als „Hannibal-Direktive“ von 1986 bezeichnet, da der karthagische General sich selbst tötete, um nicht gefangen genommen und in Rom ausgestellt zu werden, nachdem er jahrelang gegen Rom gekämpft hatte. Aber die Verwendung von „Hannibal“ ist eine falsche Bezeichnung für den Dauerbefehl, der israelischen Befehlshabern im Laufe der Zeit die Möglichkeit gab, auf ihre eigenen Soldaten – und in diesem Fall auf israelische Zivilisten – zu schießen, wenn sie es für notwendig erachten, sie zu opfern, um feindliche Truppen und Waffen zu töten. Die Richtlinie wurde 2016 aufgehoben, aber die israelische Reaktion im Kibbuz Beeri scheint darauf hinzudeuten, dass sie inoffiziell immer noch in Kraft ist.

Noch mehr Details über die chaotische und ungeschickte Reaktion der IDF an diesem Tag finden sich in einem neueren Artikel, der auf der Website Intercept veröffentlicht wurde.

Eine israelische Quelle, die an der Untersuchung der Leichen beteiligt war, erklärte: „Die Freiwilligen sind keine Pathologie-Experten und haben keine professionellen Hilfsmittel, um die ermordete Person und ihr Alter zu identifizieren oder die Art und Weise, wie sie getötet wurde, zu erklären.“ Die israelische Polizei behauptet ihrerseits, dass sie keine Aufzeichnungen über den Vorfall hat.

Nach Angaben von Haaretz hat die ZAKA die Überreste nicht dokumentiert und Teile verschiedener Leichen in denselben Beutel gesteckt. Freiwillige der ZAKA fanden jedoch Zeit, die bereits eingetüteten Überreste in Materialien einzuwickeln, die „das ZAKA-Logo deutlich sichtbar zeigten“.

Haaretz berichtete in ihrer Reportage nach dem 7. Oktober auch, dass hochrangige Militärs anstelle von IDF-Soldaten, die auf die Bergung von Leichen und die Sicherung von Beweisen spezialisiert sind, ungeschulte ZAKA-Freiwillige entsandten. Die ZAKA-Freiwilligen verwandelten die Schauplätze der Massaker in einen „Kriegsraum für Spenden“ und benutzten Leichen als Requisiten für Spendenaktionen, um „Berichte über Gräueltaten zu verbreiten, die nie stattgefunden haben.“

In Bezug auf die ZAKA sprach Landau bei vier Gelegenheiten offen davon, Geschichten zu erfinden: „Wenn wir in ein Haus gehen, benutzen wir unsere Fantasie. Die Leichen (sic) erzählen uns die Geschichten, die ihnen passiert sind.“ Ein anderer ZAKA-Beamter in einem offiziellen Video des israelischen Außenministeriums: „Die Wände, der Stein schrieen: „Ich wurde vergewaltigt.“

Die reißerischen Berichte, die die israelische Regierung ausnutzte, um ihren kompromisslosen Angriff auf die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza zu rechtfertigen und gleichzeitig Gelder für rechtsextreme Gruppen zu sammeln, wurden alle von Eli Beer, dem Leiter eines der ZAKA-Konkurrenten, United Hatzalah, auf dem jährlichen Gipfel der Republican Jewish Coalition vorgetragen. Der Gipfel fand passenderweise in Las Vegas statt.

Die Veranstaltung wurde am üblichen Veranstaltungsort der RJC, dem Venetian Resort, abgehalten. Das Hotel und das Kasino wurden von ihrem größten Spender, dem verstorbenen Sheldon Adelson, gegründet. Adelson hatte Hunderte von Millionen Dollar an rechtsgerichtete Medien gegeben, die Netanjahu und den Likud unterstützten, und natürlich an Trump, der Adelson die Freiheitsmedaille des Präsidenten verlieh. Dies war darauf zurückzuführen, dass Adelson und seine Frau Miriam die beiden größten Spender für Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2016 waren. Adelsons Spenden für die Gründung eines neuen israelischen Medienunternehmens, das Netanjahu freundlich gesinnt ist, sind ebenfalls Teil der Bestechungsvorwürfe, die gegen Netanjahu derzeit erhoben werden.

Die grausamen Erfindungen auf der Konferenz in Las Vegas wurden von verschiedenen rechten Spinnern aufgegriffen und dann mit neuen Ausschmückungen in das Nimmerland der rechten Websites weitergeleitet. „Sie haben seinen Vater ermordet. Sie haben seine Mutter vergewaltigt, immer und immer wieder, und haben die ganze Zeit gelacht. Während sie ihr Baby lebendig im Ofen gebacken haben“ – Caroline Glick, die Redakteurin des Jewish News Service. „SIE HABEN EIN BABY IN EINEM OFEN GEBACKEN. Sagt noch einmal Waffenstillstand, ihr verdammten, babymordenden, liebenden Ghule“ – John Podhoretz, der Herausgeber des neokonservativen Commentary Magazine, auf Twitter/X. Und so weiter.

Angesichts des Einflusses der Hasbara, der israelischen Propagandamaschine, hätten einige dieser Erfindungen und die daraus resultierende Hysterie und der Hass, den sie hervorriefen, früher oder später in der wahnhaften Welt der rechten Websites und Medien eine Rolle gespielt. Aber erst der Artikel in der New York Times sorgte dafür, dass die Mainstream-Nachrichten darüber berichteten, wo diese Lügen immer noch als Tatsachen getarnt werden.

Nun hat das UNRWA auf die israelischen Behauptungen geantwortet, dass Mitarbeiter der UN-Organisation auch Hamas-Mitglieder waren, die an dem Anschlag vom 7. Oktober beteiligt waren.

Einem Reuters-Artikel vom 4. März zufolge schilderten palästinensische Häftlinge neben den angeblichen Misshandlungen von UNRWA-Mitarbeitern auch allgemeinere Misshandlungsvorwürfe, darunter Schläge, Demütigungen, Drohungen, Hundeangriffe, sexuelle Gewalt und den Tod von Häftlingen, denen eine medizinische Behandlung verweigert wurde, so der UNRWA-Bericht. In dem Bericht des UNRWA heißt es, dass die israelischen Verhöre „schwere körperliche Schläge, Waterboarding und die Androhung von Gewalt gegen Familienangehörige umfassten“.

In einem BBC-Artikel vom 11. März hieß es, Ahmed Abu Sabha, ein Arzt des Nasser-Krankenhauses, sei am 15. Februar verhaftet worden. Abu Sabha wurde eine Woche lang festgehalten, während derer Hunde mit Maulkorb auf ihn gehetzt und seine Hand von einem israelischen Soldaten gebrochen wurde. Seine Schilderungen decken sich mit denen von zwei anderen Medizinern, die anonym bleiben wollen, weil sie Repressalien befürchten. Die Sanitäter berichteten der BBC, dass sie geschlagen und mit kaltem Wasser übergossen wurden, während sie stundenlang knien mussten. Sie wurden mehrere Tage lang festgehalten, bevor sie wieder freigelassen wurden.

Bei einem ähnlichen Vorfall am 15. Februar stürmten die IDF das Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Das Krankenhaus war eines der wenigen im Gazastreifen, das noch funktionierte. Nach Angaben der IDF deuteten Geheimdienstinformationen darauf hin, dass sich in dem Krankenhaus Hamas-Aktivisten befanden. Heimlich gefilmte Aufnahmen aus dem Krankenhaus zeigten am nächsten Tag eine Reihe von Männern, die bis auf die Unterwäsche entkleidet vor dem Notaufnahmegebäude des Krankenhauses knieten und die Hände hinter dem Kopf verschränkten. Vor einigen von ihnen liegen medizinische Kittel. Dr. Atef Al-Hout, der Geschäftsführer des Krankenhauses, sagte: „Jeder, der versuchte, seinen Kopf zu bewegen oder irgendeine Bewegung zu machen, wurde geschlagen. Sie ließen sie etwa zwei Stunden lang in dieser schändlichen Lage liegen.“ Im Gegensatz zu den oben erwähnten erfundenen Berichten über Folter und Vergewaltigung durch die Hamas wurden alle diese Berichte von der BBC und Reuters bestätigt.

Während Israel über eine Propagandamaschine, die Hasbara, verfügt, die sich hauptsächlich an das Ausland richtet, haben die USA keine offizielle Propagandamaschine. Sie brauchen auch keine, denn sie haben die New York Times. Vieles von dem, was in ihr über die Geschehnisse außerhalb der Grenzen der USA gedruckt wird, ist einfach nur eine Wiederholung von Pressemitteilungen des Außenministeriums. Aber wenn es um Israel geht, hat die Zeitung geteilte Loyalitäten. Im Falle Israels plappert die Times nicht nur die Erklärungen des Außenministeriums nach, sondern versucht auch, die Politik des Außenministeriums zugunsten einer rechtsgerichteten rassistischen Regierung zu beeinflussen, die in Gaza einen gnadenlosen Krieg führt. Der Times-Artikel „Screams Without Words“ war selbst ein Schrei ohne Grundlage.

Am 4. März veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht, in dem sie auf israelische Behauptungen über Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt durch die Hamas am 7. Oktober reagierten. Der Bericht wurde vom Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten erstellt. Der Bericht fand „vernünftige Gründe“ dafür, dass es bei dem Konzert, auf dem Highway 232 und im Kibbutz Reim zu sexueller Gewalt kam, schrieb dies aber nicht der Hamas zu und erklärte, dass eine gründlichere Untersuchung notwendig sei. Die Vorsicht der UNO ist gerechtfertigt, da es Berichte gibt, wonach Palästinenser, die nicht mit der Hamas oder einer anderen Organisation in Verbindung stehen, den Angriff nutzten, um zu plündern und möglicherweise Gewalttaten einschließlich Vergewaltigungen zu begehen.

Die Leiterin dieses UN-Büros, Pramila Patten, reiste nach Israel und besuchte die Orte, an denen diese Aktionen stattgefunden haben sollen. Die Orte wurden jedoch stets von israelischen Beamten ausgewählt, und Patten wurde stets von israelischen „Aufpassern“ begleitet. Sie betonte die Art ihres Besuchs – auf den Israel die UNO gedrängt hatte – und sagte, dass die Mission „weder beabsichtigt noch beauftragt war, eine Untersuchung durchzuführen.“ Sie erklärte auch, dass ihr Team trotz wiederholter Aufforderungen an die Betroffenen, sich zu melden, kein einziges Opfer sexueller Übergriffe durch Palästinenser ausfindig machen konnte. Pattens Bericht kam zu folgendem Schluss: „Bei der gerichtsmedizinischen Auswertung der verfügbaren Fotos und Videos konnten keine konkreten Hinweise auf eine Vergewaltigung festgestellt werden.“

Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse.

Daniel Beaumont unterrichtet arabische Sprache und Literatur und andere Kurse an der Universität von Rochester. Er ist der Autor von Slave of Desire: Sex, Love & Death in the 1001 Nights und Preachin‘ the Blues: Das Leben und die Zeiten von Son House. Er kann kontaktiert werden unter: daniel.beaumont@rochester.edu

Übersetzt mit deepl.com

