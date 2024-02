https://www.nachdenkseiten.de/?p=111021

Mainstream sehnt sich nach der Atombombe Ein Artikel von: Tobias Riegel

Die Meinungsmache für Militarisierung hat sich in den vergangenen Tagen (nochmals) erheblich gesteigert – wir haben berichtet. Die Tendenz setzt sich nun fort mit dem Trommeln für eine europäische Atombombe. Inzwischen ist es „normal“, dass es kein angemessen wahrnehmbares Gegengewicht in der Debatte um Aufrüstung gibt. Wir präsentieren hier eine Liste mit Mainstream-Meldungen zum Thema . Von Tobias Riegel.



Dass sich die Meinungsmache für Aufrüstung und Militarisierung in den vergangene Tagen nochmals gesteigert hat – in ein bizarres und unverantwortliches Maß – das haben die NachDenkSeiten gerade in den Artikeln Der Krieg steht vor der Tür oder Kiesewetter: „Den Krieg nach Russland tragen“ oder hier oder Freude über Spatenstich für Munitionsfabrik beschrieben. Nun kommt noch der Aspekt der europäischen Atombombe hinzu.

Der Medienservice „Politbriefing“ verschickt tägliche Presseschauen. Die heutige Zusammenstellung zum Thema europäische Atombombe und anderen Aufrüstungs-Aspekten soll hier in Auszügen ohne weiteren Kommentar wiedergegeben werden. Die Zitate sind eine Illustration dafür, dass momentan ein destruktiver und gefährlicher Überbietungswettbewerb beim Thema Militarisierung festzustellen ist:

