Marokko: Sagen Sie Ihren Urlaub nicht ab und denken Sie nach, bevor Sie über den marokkanischen König urteilen



Von Martin Jay

2. Oktober 2023

Ist Großbritannien ein echter Freund Marokkos? Wie viele westliche Staats- und Regierungschefs stecken ihre Hände in die eigenen Taschen, um armen Menschen in Zeiten von Naturkatastrophen zu helfen? Doppelmoral, Heuchelei und Lügen sind alles, was wir im Westen für Marokko und Libyen haben.

Es wird oft gesagt, dass man in einer Krise wirklich erfährt, wer seine wahren Freunde sind. Es hat mich ein wenig überrascht, dass mich während des Erdbebens in Marokko eine große Zahl völlig fremder Menschen ansprach und fragte, ob ich überlebt habe, während eine Reihe von Freunden sich nicht einmal die Mühe machte, sich zu erkundigen, ob ich am Leben oder tot sei. Natürlich werden viele sagen, dass sie in den sozialen Medien nachgesehen haben. Aber man hätte gedacht, dass sie die Zeit finden würden, anzurufen und einfach zu fragen: „Geht es dir gut? Brauchst du etwas?“. Schließlich ist es selten, ein Erdbeben zu erleben. Und vielleicht ist es eine einmalige Erfahrung im Leben, ein solches zu überleben. Das hoffen wir.

Aber viele so genannte Freunde haben nichts getan. Vielleicht habe ich die Tiefe dieser Beziehungen überschätzt und sollte nicht zu viel erwarten, vor allem nicht von Ex-Freundinnen und sogar einer Ex-Frau. Das ist wirklich mein Schock. Nicht das Einstürzen der Mauern, wenn ich beim Aufwachen von dem Geräusch des Polterns wach werde, wenn ich aus dem Schlafzimmer renne und über einen Haufen von Ziegelsteinen springe, wo einst eine innere Mauer stand. Es ist die Tatsache, dass Freundschaften nie das sind, was sie zu sein scheinen. Nicht so sehr, dass sie vergänglich sind, sondern eher, dass sie von vornherein keine Tiefe haben oder hatten. Nach dem Erdbeben in Marokko und der schrecklichen Flut in Libyen werden sich viele fragen, wer ihre Freunde waren und auf wen sie in schweren Zeiten zählen können oder konnten. Daran denken wir jetzt alle.

Und so finde ich hier in Marokko die Ablehnung des marokkanischen Königs und seiner Beraterkabale recht merkwürdig. Einige internationale Journalisten wollen ein Tohuwabohu darum machen, dass er das Hilfsangebot von Dutzenden von Ländern nicht angenommen hat, die offenbar Schlange standen, um Hilfe zu schicken, sowohl in Form von Experten als auch von Ausrüstung. Die perfide Unterstellung, die sie in ihren Artikeln aufstellen, ist, dass der König aus nationalem Stolz keine Hilfe angenommen hat, was, so könnte man argumentieren, unterstreicht, dass Marokko ein armes Land ist, das nicht über die Mittel verfügt, um eine Katastrophe solchen Ausmaßes zu bewältigen. Marokkos Verteidigungshaushalt beläuft sich schließlich auf nur 1,5 Milliarden Dollar, und man könnte argumentieren, dass beispielsweise Großbritannien die 60 Chinooks schicken könnte, die wir haben. Der Schwerpunkt liegt jetzt auf den verzweifelten Armen in den Bergen.

Aber wir im Vereinigten Königreich haben Such- und Rettungsteams sowie Hunde entsandt. Zusammen mit Spanien haben wir sehr gute Beziehungen zu Marokko, die sich ständig weiterentwickeln. Irgendwann in den nächsten Jahren werden viele Briten von günstigeren Stromrechnungen für ihre Häuser profitieren, weil in Marokko Solaranlagen gebaut werden.

Bevor wir jedoch mit dem Finger auf den marokkanischen König zeigen, wird eine Menge Heuchelei und unangebrachte moralische Bevormundung betrieben. Es ist seine Sache, wen er in sein Land kommen lässt, und wenn er die Politik als Maßstab dafür wählt, wer zu den Auserwählten gehört, dann sind wir im Westen nicht in der Lage, darüber zu urteilen. Es handelt sich schließlich um eine zweiseitige Straße. Viele Länder, die ins Land kommen wollen, verlangen später eine Gegenleistung. Eine solche Hilfe wird nur selten ohne Gegenleistung gewährt, weshalb der König darauf bedacht war, Hilfsangebote sowohl aus den arabischen Ländern als auch insbesondere aus Amerika nicht zu schnell anzunehmen. Der König hat zweifellos gelernt, dass die USA nie etwas ohne Bedingungen geben. Würde die Regierung Biden ihn später anflehen, sich stärker in den Ukraine-Krieg einzumischen? Wahrscheinlich.

Und wenn wir uns selbst betrachten und sehen, wie wir mit internationalen Tragödien wie Marokko und Libyen umgehen, sind wir auch kaum weißer als weiß. Heuchelei und Doppelmoral sind weit verbreitet. Warum hilft Großbritannien Libyen nicht mehr, wo es doch David Cameron war, der den Plan unterstützte, britisch-libysche Bürger in den Kampf mit Terrorgruppen gegen Gaddafi zu schicken? Sind wir nicht verantwortlich für ihre würgende Armut?

Und noch näher an der Heimat. Wie viele britische Soldaten schlafen im Vereinigten Königreich auf der Straße, die unsere schmutzigen Kriege in der ganzen Welt geführt haben? Es gibt wohl keine schmutzigeren Kriege in unserer Geschichte als den Irak oder Afghanistan, beides Kriege, die für billige oder kostenlose Energieressourcen und milliardenschwere Rüstungsaufträge geführt wurden.

Schauen Sie sich an, wie die Biden-Regierung ihre eigenen US-Bürger zum Beispiel auf Hawaii behandelt.

Warum schüttet die Biden-Administration nicht Milliarden für die Opfer des jüngsten Brandes auf Hawaii aus, während er und der Kongress gebeten werden, eine weitere Tranche von 24 Mrd. Dollar an Hilfsgeldern für die Ukrainer in einem Krieg abzusegnen, von dem kein einziger amerikanischer Militärexperte glaubt, dass er gewonnen werden kann, und der stinkt, wenn man bedenkt, dass in derselben Woche bekannt wird, dass der Präsident und sein Sohn Schmiergelder von einem dortigen Energieunternehmen angenommen haben, als Biden noch Vizepräsident war? Die Heuchelei hat ein gewaltiges Ausmaß und stinkt noch mehr, wenn wir sehen, wie sowohl Oprah Winfrey als auch The Rock Dwayne Johnson an schwarze Amerikaner appellieren, Geld an ihre Wohltätigkeitsorganisation zu schicken. Wenn man bedenkt, dass das gemeinsame Vermögen dieser beiden Megastars mindestens 3 Mrd. Dollar beträgt, fragt man sich, ob die USA eine ironiefreie Zone sind oder die Amerikaner einfach nur dumm sind. Der Elitismus und die Anspruchshaltung der wachen Hollywood-Linken ist bestenfalls atemberaubend und schlimmstenfalls empörend.

Wir sehen nicht, dass Joe Biden ein kleines Zeichen seines persönlichen Reichtums nach Hawaii schickt. Während die beiden Prominenten gemeinsam 10 Millionen Dollar beisteuerten, könnten Zyniker argumentieren, dass es angesichts seiner hawaiianischen Wurzeln nicht viel ist, wenn Johnson 5 Millionen Dollar von seinem eigenen Geld beisteuert. Und für Oprah, deren Vermögen nach Meinung mancher eher bei 5 Milliarden als bei den angegebenen 3 Milliarden liegt, muss es so aussehen, als bekäme sie angesichts der PR-Rückzahlung ein gutes Geschäft.

Aber die wahre Heuchelei kommt von ihren liberalen Journalistenfreunden, die eine Schlüsselrolle bei der Förderung von ihnen und Biden spielen. Diese Journalisten sind dieselben, die mit dem Finger auf den marokkanischen König zeigen, der natürlich nicht berichten wird, dass er 100 Millionen Dollar aus seinem eigenen Geld aufgetrieben hat, um seinem eigenen Volk zu helfen.

Bei der Anklage gegen Joe Biden geht es, kurz gesagt, um den Vorwurf der Bestechung in der Ukraine. Könnten seine schmutzigen Geschäfte die Grundlage für den Krieg in der Ukraine selbst sein, und warum ist er wild entschlossen, ihn ungeachtet der Kosten für den amerikanischen Steuerzahler, ganz zu schweigen von ukrainischen Menschenleben, weiterzuführen? Heuchelei und Doppelzüngigkeit im großen Stil.

Wir haben einfach den moralischen Kompass verloren und sind nicht in der Lage zu beurteilen, wie der marokkanische König die Hilfsbemühungen orchestriert. Die Tragödie hat uns alle vor den Kopf gestoßen, wem wir vertrauen können und wen wir als Freunde betrachten. Aber wenn Großbritannien ein echter Freund ist, sollte es dem marokkanischen König nicht nur Hubschrauber, sondern auch Geld schicken. Und die Briten sollten ihren Urlaub nicht stornieren, denn das würde sich nur auf die Wirtschaft des Landes auswirken, die seit Covid darum kämpft, wieder auf die Beine zu kommen. Ich selbst erwäge ein GoFUndMe-Konto, um mein Haus wieder aufzubauen. Soll ich den Link an all die alten Freunde schicken, die mir nicht einmal eine SMS schicken konnten?Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.



