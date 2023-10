Wenn der „jüdische Apartheidstaat“ feiert………

West Bank Dispatch: Palestinians pay the price during Jewish holiday season Amid the Jewish holiday season, Palestinians across the occupied territory pay the price, as settlers increase their attacks and the military and police restrict Palestinian access to holy places.

Die israelische Polizei unterdrückt Palästinenser, die während Rosch Haschana gegen das Eindringen von Siedlern in die Al-Aqsa-Moschee protestieren, während die israelischen Streitkräfte ihre Maßnahmen in der Altstadt verschärfen, 17. September 2023. (Foto: Saeed Qaq/ Imago via ZUMA Press/APAIMAGES)



Wichtige Entwicklungen (30. September – 3. Oktober)

Während der jüdischen Feiertage zahlen Palästinenser in den besetzten Gebieten den Preis dafür, dass Siedler ihre Angriffe verstärken und Militär und Polizei den palästinensischen Zugang zu heiligen Stätten einschränken.

Palästinenser zahlen den Preis während der jüdischen Feiertage

Von Mondoweiss Palästina-Büro

3. Oktober 2023

Mitten in der jüdischen Feiertagssaison zahlen Palästinenser in den besetzten Gebieten den Preis dafür, dass Siedler ihre Angriffe verstärken und das Militär und die Polizei den Zugang der Palästinenser zu heiligen Stätten einschränken. Von Mitte September bis zur ersten Oktoberwoche haben die Palästinenser eine Zunahme von Angriffen und Verletzungen ihrer Bewegungsfreiheit und ihres Rechts auf Religionsausübung erlebt, da die jüdischen Israelis eine Reihe religiöser Feiertage feiern. Die jüdischen Feiertage bedeuten für Palästinenser in der Regel mehr Sperrungen und Einschränkungen, da Israel wichtige Kontrollpunkte zwischen dem Westjordanland und Israel sowie muslimische heilige Stätten im Westjordanland und in Jerusalem sperrt, um Juden den Zugang zu diesen Stätten zu erleichtern. Am Wochenende, als die Juden das Sukkot-Fest begannen, zwang die israelische Polizei palästinensische Ladenbesitzer, ihre Geschäfte in der Jerusalemer Altstadt zu schließen, und schränkte den Zugang der Palästinenser zu diesem Gebiet ein, um einer großen Zahl jüdischer Gläubiger den Zugang zu den Ritualen in der Altstadt und vor den Toren der Al-Aqsa-Moschee zu ermöglichen. Die israelische Polizei ermöglichte auch einer großen Zahl jüdischer Siedler den Zutritt zum Gelände, was bei palästinensischen Gläubigen Wut und Konfrontationen auslöste. Am Montag, dem 2. Oktober, brach die israelische Polizei in die Qibli-Gebetshalle, den Hauptgebetsraum der Al-Aqsa-Moschee, ein und verhaftete und griff muslimische Gläubige im Inneren an, während gleichzeitig Hunderte von jüdischen Gläubigen auf das Gelände eskortiert wurden. Vor den Toren der Moschee wurde die israelische Grenzpolizei dabei gefilmt, wie sie eine Gruppe palästinensischer Frauen brutal behandelte und festhielt, ein Video, das in den sozialen Medien weit verbreitet wurde. Am Wochenende schloss das israelische Militär auch die Ibrahimi-Moschee in der Stadt Hebron im Westjordanland für muslimische Gläubige und verschärfte die Einschränkungen rund um die heilige Stätte, um jüdischen Gläubigen den Zutritt zur Moschee zu erleichtern. Lokale Medien berichteten, dass die israelischen Streitkräfte auch palästinensische Geschäfte in der Altstadt von Hebron schlossen und eine Reihe von Einwohnern angriffen, als Siedler im Rahmen religiöser Feierlichkeiten durch die Straßen zogen. Israelische Streitkräfte schlossen auch die Eingänge der Stadt Sebastia im nördlichen Westjordanland und schränkten den Zugang der Palästinenser zu einer örtlichen archäologischen Stätte ein, um israelischen Siedlern die Durchführung religiöser Rituale und Besuche an der Stätte zu ermöglichen.

Ein junger Palästinenser wurde am Freitag, dem 29. September, von israelischen Streitkräften erschossen, nachdem er angeblich einen Molotow geworfen hatte. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte die Tötung von Mohammed Rummaneh und erklärte, er sei in der Stadt al-Bireh im Bezirk Ramallah im Westjordanland erschossen worden. Die israelische Armee teilte in einer Erklärung mit, Rummaneh sei zusammen mit einem anderen nicht identifizierten Palästinenser erschossen worden, nachdem er angeblich einen Molotow-Cocktail in Richtung eines israelischen Militärpostens geworfen hatte. Al Jazeera berichtete, dass Rummaneh, dessen Alter nicht bekannt ist, aus dem Flüchtlingslager al-Amari in Ramallah stammte. Die israelischen Streitkräfte nahmen sowohl Rummaneh als auch den zweiten verletzten Palästinenser fest, nachdem auf sie geschossen worden war. Am Wochenende wurden mehrere Palästinenser bei verschiedenen Vorfällen im Westjordanland durch israelisches Feuer verletzt. Am Sonntag wurde Berichten zufolge ein 16-jähriger Palästinenser bei Auseinandersetzungen in der Stadt Azzun von israelischen Streitkräften verletzt. Azzun grenzt an eine Hauptstraße, die von israelischen Siedlern benutzt wird, und ist daher häufig Schauplatz von Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften, die in diesem Gebiet zum Schutz der Siedler stark vertreten sind. In der Stadt Burqa in der Nähe von Nablus wurden mindestens zwei Menschen, darunter ein Minderjähriger, durch scharfe Munition verletzt, und Dutzende andere erlitten Tränengasinhalationen bei Auseinandersetzungen, die in dem Dorf ausbrachen, nachdem die israelischen Streitkräfte willkürlich eine Reihe von Straßen in dem Dorf gesperrt hatten. Seit der Wiedererrichtung eines illegalen Außenpostens auf dem Land des Dorfes zu Beginn dieses Jahres hat die Gewalt zwischen Soldaten und Siedlern in Burqa zugenommen. Zwischen Montag und Dienstag wurde ein Palästinenser in der Nähe des Flüchtlingslagers Aqbat Jaber in Jericho von israelischen Streitkräften erschossen, ein 15-jähriger Junge aus dem Flüchtlingslager al-Fawwar in Hebron wurde von israelischen Streitkräften angeschossen und anschließend festgenommen, und in den Städten Beita und Jalud in der Umgebung von Nablus wurden mehrere Palästinenser durch gummiummantelte Stahlkugeln verletzt, und Dutzende von anderen erlitten Tränengasinhalationen während separater Auseinandersetzungen, die in beiden Städten ausbrachen.

Israelische Siedler verübten am Wochenende eine Reihe von Angriffen auf Palästinenser und deren Eigentum, darunter ein Angriff auf Palästinenser in der Gegend von Bethlehem, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden. Am Samstag, den 30. September, errichteten israelische Siedler eine Straßensperre am Rande des Dorfes Tuqu und hinderten Palästinenser daran, ihr Land zu betreten. Als sich eine Gruppe von Palästinensern der Straßensperre näherte, griffen die Siedler nach Angaben lokaler Medien die Palästinenser an, griffen sie körperlich an und besprühten sie mit Pfefferspray. Im südlichen Westjordanland, in Yatta im Bezirk Hebron, zerstörten israelische Siedler Berichten zufolge einen landwirtschaftlichen Stall, der einem palästinensischen Landwirt gehört. Angriffe von Siedlern wurden auch aus den Dörfern Qusra und Jalud in der Umgebung von Nablus gemeldet. Die Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser hat in den letzten Jahren zugenommen, wobei 2022 eine Rekordzahl von Siedlerübergriffen verzeichnet wurde. Nach UN-Angaben wurden bis Mitte September fast 800 Angriffe von Siedlern auf Palästinenser und deren Eigentum in den besetzten palästinensischen Gebieten gemeldet.

Wichtige Zahlen:

Seit Anfang des Jahres wurden schätzungsweise 244 Palästinenser von Israel getötet

Israel hält derzeit 5.200 palästinensische politische Gefangene, darunter 170 Kinder, inhaftiert.

Israel hat im Jahr 2023 mehr als 2.600 Durchsuchungen und Verhaftungen in den besetzten palästinensischen Gebieten durchgeführt

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …