https://www.middleeastmonitor.com/20240220-marwan-barghouti-solitary-confinement-prompts-fears-for-his-life-says-prisoners-rights-group/

Ein großes Wandgemälde zeigt den inhaftierten Fatah-Führer Marwan Barghouti im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 16. April 2023 [Majdi Fathi/NurPhoto]

Marwan Barghouti fürchtet in Einzelhaft um sein Leben, sagt eine Gefangenenrechtsgruppe

20. Februar 2024

Die palästinensische Kommission für Angelegenheiten der Inhaftierten erklärte am Montag, sie fürchte um das Leben des prominenten Führers Marwan Barghouti, der im israelischen Ramla-Gefängnis zum dritten Mal in Einzelhaft sitzt, seit der Besatzungsstaat seinen verheerenden Krieg gegen den belagerten Gazastreifen begonnen hat.

Als hochrangiger Fatah-Funktionär wurde der 65-jährige Barghouti 2002 verhaftet und zu viermal lebenslänglicher Haft verurteilt, weil er während der zweiten Intifada feindliche Handlungen gegen Israel verübt haben soll. Meinungsumfragen zeigen, dass ein breiter Teil der Palästinenser Barghouti als Nachfolger von Mahmoud Abbas als Präsident wünscht.

Der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, bestätigte am vergangenen Mittwoch, dass sich Barghouti in „Isolation“ befindet. Der Schritt, so sagte er auf X, sei nach dem Erhalt von „Informationen über eine geplante Intifada [Aufstand]“ erfolgt.

„Das Verbot für Anwälte, Barghouti zu besuchen, lässt um sein Leben fürchten, zumal die Isolation von direkter und kontinuierlicher Hetze gegen ihn in den israelischen Medien begleitet wird“, sagte Qaddoura Fares, der Leiter der Kommission. „Barghoutis Isolation fällt in den Rahmen der gezielten Verfolgung aller Gefangenen … und Führer der gefangenen nationalen Bewegung durch massive Verlegungsaktionen, Kollektiv- und Einzelhaft, zusätzlich zu systematischer Folter.“

Fares zufolge war Ben-Gvirs Erklärung „ein weiterer Versuch, vor der israelischen Öffentlichkeit zu protzen“.

Dies ist das dritte Mal, dass Barghouti innerhalb von zwei Monaten in Einzelhaft verlegt wurde. Zunächst wurde er vom Ofer-Gefängnis in die Einzelhaft im Ramla-Gefängnis verlegt, dann in die Isolationseinheit Rimonim, bevor er wieder nach Ramla zurückgebracht wurde.

Fares forderte die internationalen Institutionen und die lokalen Behörden auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, die Besuche in den Gefängnissen zu beschleunigen und alle Verstöße gegen die Gefangenen zu unterbinden.

Nach einem grenzüberschreitenden Überfall der Hamas am 7. Oktober, bei dem 1 200 israelische Soldaten und Zivilisten getötet wurden, viele von ihnen durch israelische Panzer und einen Kampfhubschrauber, hat der Apartheidstaat eine tödliche Offensive auf den Gazastreifen gestartet. Bei dem anschließenden israelischen Bombardement wurden mehr als 29.000 Palästinenser getötet und fast 70.000 verwundet. Rund 60 Prozent der zivilen Infrastruktur des Gazastreifens sind zerstört, und es herrscht ein akuter Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Unterkünften.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt. In einem Zwischenurteil vom Januar wurde Tel Aviv aufgefordert, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza zu gewährleisten. Dies wurde vom Besatzungsstaat weitgehend ignoriert.

READ: Niederländische Staatsbürger in der israelischen Armee sollten für die Tötungen im Gazastreifen bestraft werden, sagt NGO

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …