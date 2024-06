GAZA LIVE BLOG: Massacre in Nuseirat | Spain to Join South Africa at ICC | Israeli General: ‚Terrible Destruction‘ – Day 244 Israeli occupation forces committed a new massacre by targeting Al-Sardi School, which shelters displaced people in the Nuseirat refugee camp.

Israelische Streitkräfte verübten ein brutales Massaker in Nuseirat. (Foto: über Fourthauthority.com)

GAZA LIVE BLOG:



Massaker in Nuseirat | Spanien schließt sich Südafrika am ICC an | Israelischer General: „Schreckliche Zerstörung“ – Tag 244



6. Juni 2024

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Die israelischen Besatzungstruppen verübten ein neues Massaker, indem sie die Al-Sardi-Schule angriffen, in der Vertriebene im Flüchtlingslager Nuseirat im zentralen Gazastreifen untergebracht sind.

Spanien kündigte an, sich der Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof anzuschließen, das Israel des Völkermordes beschuldigt.

Angesichts der Eskalation an der Libanon-Front erklärte der pensionierte israelische Generalmajor Yitzhak Brik, dass jeder Angriff der israelischen Armee auf die Hisbollah schreckliche Zerstörungen für ganz Israel bringen könnte.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 36.654 Palästinenser getötet und 83.309 verwundet.

Donnerstag, 6. Juni

AL-JAZEERA: Fünf Palästinenser wurden getötet und mehrere andere verletzt, als eine Drohne der Besatzungsarmee eine Versammlung von Bürgern im Beach Camp, westlich von Gaza-Stadt, bombardierte.

CNN: Israel hat bei seinem Angriff auf eine UNRWA-Schule in Nuseirat amerikanische Waffen eingesetzt.

