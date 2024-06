Al-Aqsa Hospital struggles to cope after Israeli ‚massacre‘ on UNRWA school Casualties still arriving at hospital, now at three times capacity, after Israeli strike on Nuseirat kills at least 32.

Israels Krieg gegen Gaza live: USA und globale Verbündete drängen auf Waffenstillstandsabkommen

Von Stephen Quillen und Mersiha Gadzo

6. Juni 2024

In einer Erklärung erklären die Vereinigten Staaten und 16 verbündete Länder, dass sie die von US-Präsident Joe Biden am 31. Mai vorgestellte Vereinbarung über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Gefangenen „voll unterstützen“.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden 68 Palästinenser getötet und 235 verwundet.

Bei einem israelischen Angriff auf eine Schule, in der Vertriebene untergebracht sind, und auf Häuser im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens wurden mindestens 40 Menschen getötet und Dutzende verwundet. Das israelische Militär hat bestätigt, dass seine Kampfjets eine UNRWA-Schule in dem Gebiet angegriffen haben.

Spanien erklärt, dass es sich der von Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eingereichten Klage anschließen wird, in der Israel beschuldigt wird, bei seinem Krieg gegen den Gazastreifen gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstoßen zu haben.

Seit dem 7. Oktober wurden in Israels Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 36.654 Menschen getötet und 83.309 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der Hamas-Angriffe in Israel beläuft sich auf 1.139, während Dutzende von Menschen im Gazastreifen noch immer gefangen gehalten werden.

Neueste Zahlen zum Krieg Israels gegen Gaza

Angriff auf UN-geführte Schule ist eine „eklatante Missachtung des humanitären Völkerrechts“: UNRWA-Chef

Philippe Lazzarini, Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNRWA), sagte, Israel habe vor seinem Luftangriff auf eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule in Nuseirat, in der 6.000 Vertriebene untergebracht waren, keine Warnung gegeben.

Die Agentur könne die Behauptungen Israels, bewaffnete Gruppen befänden sich in dem UNRWA-Gebäude, das eines von 180 ist, die während des Krieges angegriffen wurden, nicht überprüfen, sagte er.

„Angriffe auf UN-Gebäude oder deren Nutzung für militärische Zwecke sind eine eklatante Missachtung des humanitären Völkerrechts“, schrieb Lazzarini in einem Beitrag auf X. „UN-Mitarbeiter, Räumlichkeiten und Operationen müssen jederzeit geschützt werden.“

„Das muss aufhören und alle Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

