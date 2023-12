Evidence Missing in ‚Mass Rape‘ Charge Against Hamas Jonathan Cook examines two articles in Haaretz that form the backbone of Western political and media claims about mass rape by the Palestinian resistance group. By Jonathan Cook Jonathan-Cook.net This article is intended as a follow-up to my last article, on the western media’s refusal to



Die Haaretz-Redaktion in Tel Aviv, 2019. (Deror Avi, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0)

Jonathan Cook untersucht zwei Artikel in Haaretz, die das Rückgrat der westlichen politischen und medialen Behauptungen über Massenvergewaltigungen durch die palästinensische Widerstandsgruppe bilden.

Massenvergewaltigungsvorwürfe gegen die Hamas: Beweise fehlen

Von Jonathan Cook

Jonathan-Cook.Net

22. Dezember 2023

Dieser Artikel ist als Fortsetzung meines letzten Artikels gedacht, in dem es um die Weigerung der westlichen Medien ging, die Ereignisse vom 7. Oktober zu untersuchen.

Wie ich dort dargelegt habe, unterdrücken Journalisten Beweise aus glaubwürdigen Quellen, einschließlich des israelischen Militärs, die darauf hindeuten, dass Israel für viele der Todesfälle seiner Bürger an diesem Tag verantwortlich war, einschließlich derjenigen, deren verkohlte Überreste regelmäßig als Beweis für die Barbarei der Hamas – und damit aller Palästinenser – angeführt werden.

In meinem vorangegangenen Artikel habe ich darauf hingewiesen, dass diese Anschuldigungen gegen die Hamas dazu benutzt werden, eine völkermörderische Bombenkampagne zu rechtfertigen, von der bekannt ist, dass sie bisher mehr als 19 000 Palästinenser getötet hat, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, sowie eine ethnische Säuberungskampagne, die etwa 2 Millionen Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben und sie in einem winzigen Gebiet, das an die kurze Grenze zu Ägypten gepresst ist, Krankheiten und Hunger ausgesetzt hat.

Das Ziel liegt auf der Hand: die Palästinenser aus dem Gazastreifen in den Sinai zu drängen.

Aber hier möchte ich einen anderen, spezifischeren Teil dessen ansprechen, was auf eine israelische und mediale Psy-Op gegen die westliche Öffentlichkeit hinausläuft: die Behauptung, dass Hamas-Führer ihren Kämpfern befahlen, Massenvergewaltigungen gegen Israelis durchzuführen, und dass diese Kämpfer tatsächlich systematisch sexuelle Übergriffe als Kriegswaffe einsetzten.

Sollte dies zutreffen, so würde dies nach internationalem Recht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelten.

Ausbruch aus dem Gazastreifen

Der Wahrheitsgehalt dieser Behauptung wird von westlichen Medien und Politikern inzwischen als selbstverständlich angesehen, obwohl es dafür offenbar keine stichhaltigen Beweise gibt.

Es sei daran erinnert, dass das Argument derjenigen, die die völkermörderische Bombenkampagne in Gaza rechtfertigen, nicht darin besteht, dass es vereinzelte Fälle von Vergewaltigung oder sexuellen Übergriffen gab.

Angesichts der Tatsache, dass Palästinenserinnen an diesem Tag aus dem Gazastreifen strömten, nachdem Hamas-Kämpfer den Gefängniszaun durchbrochen hatten, würde nur ein Narr mit Sicherheit behaupten, dass es keine Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffe gab.

Aber es sollte nicht denjenigen obliegen, die die israelische Darstellung in Frage stellen – diejenige, die behauptet, dass es am 7. Oktober zu geplanten, systematischen Massenvergewaltigungen kam – zu beweisen, dass es keine sexuelle Gewalt gab.

Vielmehr liegt es in der Verantwortung derjenigen, die diese Anschuldigungen erheben – Israel, westliche Politiker, westliche Medien -, ihre Behauptungen mit soliden Beweisen zu untermauern. Andernfalls rechtfertigen sie lediglich die weitaus schwerwiegenderen und größeren Verbrechen, die derzeit in Gaza gegen Palästinenser begangen werden.

Die Vorlage einiger Fotos, auf denen sexuelle Gewalt zu sehen sein mag oder auch nicht, ist kein Beweis dafür, dass die Hamas Massenvergewaltigungen angeordnet und ihre Kämpfer sie durchgeführt haben.

Die Aussage eines Zeugen, der eine Gruppenvergewaltigung gesehen hat, ist kein Beweis dafür, dass die Hamas Massenvergewaltigungen befohlen und ihre Kämpfer sie durchgeführt haben.

Und auch die Behauptungen der hochideologischen und unzuverlässigen Anführer von Zakas First-Responder-Einheit gelten nicht als Beweis – es sei denn, sie können durch andere Arten von Beweisen untermauert werden.

Die Messlatte für Beweise ist im internationalen Recht aus einem bestimmten Grund hoch: weil der Vorwurf so schwerwiegend ist.

Aber in diesem Fall muss die Messlatte noch aus einem weiteren Grund hoch sein: weil Israels Reaktion – das massenhafte Abschlachten von Zivilisten in Gaza auf der Grundlage der vermeintlichen Grausamkeit der Verbrechen der Hamas – noch um ein Vielfaches schwerwiegender ist.

Fehlen von Beweisen

Zwei lange Artikel in der angesehenen Zeitung Haaretz – Israels Version der New York Times -, die angeblich Beweise für Massenvergewaltigungen liefern, sind es wert, auseinandergenommen zu werden, weil sie das Rückgrat der Behauptungen bilden, die von westlichen Politikern und den westlichen Medien wiederverwertet werden.

Der erste Teil ist eine Art Übersicht über die Beweise. Der andere ist ein Profil von Cochav Elkayam-Levy, der die „Civil Commission on October 7 Crimes by Hamas against Women and Children“ (Zivile Kommission zu den Verbrechen der Hamas gegen Frauen und Kinder am 7. Oktober) gegründet hat, die an vorderster Front die Vorwürfe der Massenvergewaltigung durch die Hamas erhoben hat.

Der Profil-Artikel kommt zu dem Schluss: „Die Gesamtheit der Beweise ergibt ein erschreckendes Bild, das keinen Raum für Zweifel lässt: Unter dem Deckmantel des Massakers hat die Hamas eine Kampagne der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs durchgeführt.“

Nach dieser kühnen Behauptung nehmen sich der Artikel und sein Begleitartikel jedoch viel Zeit, um die vielen verschiedenen Gründe darzulegen, warum es kaum Beweise dafür gibt, dass die Hamas systematische Massenvergewaltigungen durchführte.

Zweifellos waren das israelische Militär und die Polizei zu sehr mit dem Kampf gegen die Hamas beschäftigt, um Beweise aufzunehmen und zu sammeln. Zweifellos waren einige Leichen zu verbrannt – höchstwahrscheinlich durch israelischen Granaten- und Raketenbeschuss, wie in meinem vorherigen Artikel hervorgehoben wurde -, als dass eine forensische Untersuchung möglich gewesen wäre. Zweifellos wurden an diesem Tag viele potenzielle Zeugen getötet.

Aber das Fehlen von Beweisen kann nicht als Beweis gewertet werden, wie es von Haaretz und den westlichen Medien getan wird. Nur diejenigen, die diese beiden Artikel durch eine rein ideologische Brille lesen – eine, die versucht, mit einer rassistischen Trope des primitiven, wilden, räuberischen arabischen Mannes zu spielen, um das Massenschlachten von Palästinensern in Gaza zu rationalisieren – können diesen Mangel an aussagekräftigen Beweisen übersehen.

Bezüglich der Behauptung, die Hamas-Führung habe ihren Kämpfern den Befehl zur Vergewaltigung gegeben, zitiert der Hauptüberblicksartikel David Katz, einen israelischen Polizeikommandanten, der den Angriff vom 7. Oktober untersuchte. Laut Haaretz sagt er, es sei „verfrüht, festzustellen, ob Hamas-Terroristen spezifische Anweisungen zur Vergewaltigung erhalten haben“.

Mit anderen Worten: Es gibt keine Beweise für einen solchen Befehl.

Die tatsächlichen Beweise für die Durchführung von Massenvergewaltigungen, die in den beiden Artikeln angeführt werden, lauten im Wesentlichen wie folgt:

„Laut einer Polizeiquelle gibt es bisher einen Zeugenbericht über eine Vergewaltigung. Der Bericht der Zeugin wurde kürzlich in den Medien veröffentlicht. Sie sagte aus, dass sie gesehen hat, wie eine Frau gruppenvergewaltigt, verstümmelt und ermordet wurde…

Hochrangige Sicherheitsbeamte sagen, dass einige der Terroristen der Hamas-Eliteeinheit Nukhba Force und andere Gazaner, die vom Sicherheitsdienst Shin Bet und der Polizei festgehalten werden, ihre Kameraden der sexuellen Gewalt beschuldigt haben…

Der Polizei liegen auch Dutzende von Berichten von Zaka-Freiwilligen und Soldaten über Frauenleichen vor, die ohne Unterwäsche in Häusern gefunden wurden. In diesen Berichten werden auch physische Anzeichen von sexuellem Missbrauch an den Leichen an den Tatorten beschrieben.

Erfundene Behauptungen

Dass dies die Summe der Beweise für die Behauptung ist, die Hamas habe systematische Massenvergewaltigungen durchgeführt, sollte jeden schockieren, der nicht zu den fanatischsten Israel-Verteidigern gehört.

Die Vorstellung, dass die Aussagen von Hamas-Kämpfern – oder von jedem anderen in israelischer Haft befindlichen Menschen – als glaubwürdige Beweise gelten können, ist offensichtlich absurd. Wie gut dokumentiert wurde, ist Folter bei Verhören von Palästinensern gängige Praxis und wird sogar bei Kindern angewendet.

Niemand kann ernsthaft behaupten, dass Hamas-Kämpfer, die von Israel nach den Gräueltaten vom 7. Oktober verhört wurden, nicht den extremsten „Druck“-Techniken ausgesetzt waren. Ist es wahrscheinlich, dass keiner von ihnen bereit war, fälschlicherweise zu „gestehen“, Zeuge von Vergewaltigungen gewesen zu sein, um diesen Druck zu mildern?

Solche „Zeugenaussagen“ wären vor jedem Gericht außerhalb Israels wertlos.

Was die Anschuldigungen der männlichen Freiwilligen von Zaka betrifft – einer religiösen Hardliner-Organisation, die vor allem für das Einsammeln jüdischer Überreste zur Beerdigung bekannt ist -, so sind sie mit größter Skepsis zu betrachten.

Es handelt sich um dieselben männlichen Freiwilligen, die bereits dabei ertappt wurden, wie sie die reißerischsten, erfundenen Behauptungen gegen die Hamas erfunden oder weitergegeben haben, z. B. dass sie 40 Babys enthauptet, ein Baby in einen Ofen gesteckt, andere Babys an eine Wäscheleine gehängt und einen Fötus aus dem Mutterleib gerissen haben.

Nach israelischen Angaben wurden an diesem Tag zwei Säuglinge getötet.

Die Zaka-Freiwilligen scheinen ein ideologisches Ziel zu verfolgen: so viel Hass wie möglich gegen Palästinenser zu schüren, um die Art von völkermörderischer Reaktion zu rechtfertigen, die wir in den letzten zwei Monaten erlebt haben.

Verängstigte Zeugen

Übrig bleiben eine anonyme Zeugenaussage, die glaubwürdig sein kann oder auch nicht, und eine Handvoll Fotos, über deren Inhalt sich trefflich streiten lässt.

Selbst wenn all diese Beweise für bare Münze genommen werden könnten, wäre damit noch nicht bewiesen, dass die Hamas Vergewaltigungen anordnete oder dass Hamas-Kämpfer systematische Vergewaltigungen durchführten, ja nicht einmal, dass Hamas-Kämpfer überhaupt Vergewaltigungen durchführten.

Es würde höchstens zeigen, dass es vereinzelte, opportunistische Vergewaltigungen gab, und dass sie von einigen wenigen Personen ausgeführt wurden, die an diesem Tag aus dem Gazastreifen ausbrachen, nicht unbedingt von Hamas-Kämpfern.

Der Grund, warum Israels Apologeten des Völkermords ihre Behauptung aufblasen müssen, ist, dass opportunistische Vergewaltigungen in jeder gewalttätigen, militarisierten Situation leider völlig unauffällig wären – und in der Tat unauffällig im Verhalten gegenüber Frauen in westlichen Gesellschaften im Allgemeinen.

Das würde bedeuten, dass jegliche sexuelle Gewalt gegen israelische Frauen, die am 7. Oktober stattfand, ebenso repräsentativ für eine allgemeine palästinensische Grausamkeit ist wie sexuelle Gewalt durch israelische Soldaten gegen palästinensische Frauen – Beispiele finden sich hier und hier – für eine allgemeine israelische Grausamkeit. Was überhaupt nicht der Fall ist.

Dieselben Israelis und Westler, die sich besorgt darüber äußern, dass israelische Frauen Angst haben, ihre Erlebnisse vom 7. Oktober zu erzählen, wie Elkayam-Levy betont, haben in der Vergangenheit genau null Besorgnis darüber gezeigt, dass palästinensische Frauen, die unter einer kriegerischen militärischen Besatzung leben, jahrzehntelang Angst hatten, von ihren Erlebnissen in den Händen von unverantwortlichen israelischen Soldaten zu berichten.

Im Gegensatz zu den fehlenden Beweisen dafür, dass die Hamas Vergewaltigungen als Kriegswaffe anordnete, haben wir jedoch Beweise – aus den israelischen Medien – dass ein israelischer Militärführer israelische Soldaten dazu ermutigte, palästinensische Frauen zu vergewaltigen, um „die Moral zu stärken“.

Wie sind wir also an einen Punkt gelangt, an dem es im Westen als „selbstverständlich“ gilt, dass die Hamas systematische Massenvergewaltigungen angeordnet hat und dass dies Teil der Grundlage für Israels Recht ist, einen als „Selbstverteidigung“ getarnten Völkermord an den Palästinensern zu begehen?

Entlassen, weil er Beweise verlangte

Elkayam-Levy, 2023. (Martine Hami, Wikimedia Commons,

CC BY-SA 3.0)

Bezeichnenderweise wird der Vorwurf der systematischen Vergewaltigung, der gegen die Hamas erhoben wurde, von einigen israelischen und westlichen Feministinnen enthusiastisch als neuester MeToo-Moment begrüßt – allerdings in weitaus größerem Ausmaß als je zuvor.

Das scheint bei Elkayam-Levy der Fall zu sein, der Gründerin der zivilen Kommission vom 7. Oktober und ehemaligen Sprecherin des israelischen Militärs.

Sie betrachtet das Thema der Vergewaltigungen durch die Hamas ausschließlich durch eine ideologische Brille – und zwar eine, die darauf abzielt, Kritiker ihres Projekts, darunter auch Frauen, zum Schweigen zu bringen.

Während sie für sich und ihre Kommission die Opferrolle beansprucht, feiert sie, dass ihre Kampagnen dazu beigetragen haben, die Universität von Alberta unter Druck zu setzen, Samantha Pearson, die Leiterin des universitären Zentrums für sexuelle Übergriffe, zu entlassen, weil sie Beweise für die Vergewaltigungsvorwürfe gegen die Hamas verlangt hatte.

Sie nennt Reem Alsalem, Sonderberichterstatterin des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen für den Schutz von Frauen vor Gewalt, als nächstes Ziel für ihre Entlassung. Sie erklärt: „Unsere Absicht ist es, die Welt auf eine Figur aufmerksam zu machen, die einfach – ich habe kein anderes Wort dafür – globale öffentliche Gelder missbraucht.“

Elkayam-Levy befürchtet, dass der 7. Oktober „aus der Zeitachse verschwindet“, auch wenn sie von dem großen Interesse westlicher Journalisten berichtet, die Behauptungen der Kommission zu untermauern.

Und natürlich bezeichnet sie diejenigen als „Antisemiten“, die zur Vorsicht raten und glauben, dass Beweise wichtig sind, insbesondere wenn in Tel Aviv und in westlichen Hauptstädten ein Völkermord auf der Grundlage der Massenvergewaltigungsvorwürfe rationalisiert wird.

Angesichts der von den UN-Gremien geforderten Beweise bringt sie ihre Empörung zum Ausdruck: „Bin ich diejenige, die die Beweise für die Taten der Terroristen liefern muss? Was für ein Hohn ist es, dass sie mir die Beweislast auferlegen?“

Die Antwort ist natürlich, dass Elkayam-Levy sich diese Last selbst auferlegt hat, indem sie die Kommission gegründet hat, die im Zentrum der Kampagne steht, die Hamas der systematischen Massenvergewaltigung zu beschuldigen.

Glaubt den Frauen

Die gefährlichen Folgen sind nur allzu deutlich. Der Ruf „Glaubt den Frauen“ – oder in diesem Fall vor allem „Glaubt den Folteropfern der Hamas und den erwiesenen männlichen Fabulierern aus Zaka“ – wird zur Waffe und bedeutet „Tötet die Palästinenser“.

Diese Behauptungen einfach als selbstverständlich hinzunehmen, obwohl es keine Beweise gibt, bedeutet, sich am Missbrauch von Vergewaltigungsvorwürfen zu beteiligen, um zu rechtfertigen, dass die Palästinenser in Gaza – darunter viele, viele Tausende Frauen und Kinder – Gräueltaten in noch größerem Ausmaß ausgesetzt werden.

Ja, theoretisch wäre es möglich, denjenigen, die behaupten, die Hamas habe systematische Massenvergewaltigungen begangen, im Zweifel Recht zu geben und gleichzeitig die Massentötung von Palästinensern in Gaza als Reaktion darauf abzulehnen. Aber das ist nicht die Welt, in der unsere Politiker und Medien leben, oder die sie uns erlauben zu leben.

Deshalb muss die Messlatte für die Beweisführung hoch liegen. Doch im Falle Israels ist die Beweislage in der Tat dünn.

Diese hohe Messlatte ist nicht nur für Juristen und Gerichte relevant. Sie muss auch für diejenigen gelten, die gerade jetzt über die Ereignisse in Israel und Palästina berichten. Doch wieder einmal haben die westlichen Medien bei ihren grundlegendsten Pflichten versagt.

Wie Ärzte sollten auch Journalisten danach streben, keinen Schaden anzurichten. Wir sollten aufzeichnen und erklären, nicht den Weg zum Völkermord ebnen, indem wir mit Fehlinformationen hausieren gehen.

Wir sollten versuchen, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, anstatt ihnen die Begehung ihrer Verbrechen zu erleichtern.

Und im besten Fall sollten wir die demokratischen Impulse der Gesellschaft durch die Verbreitung genauer Informationen stärken und nicht mit Aufwiegelung und Diffamierung handeln.

Nichts davon ist der Fall. Dieselben westlichen Medien, die Zeugenaussagen unterdrückt haben, aus denen hervorgeht, dass Israel am 7. Oktober Verbrechen gegen seine eigenen Bürger begangen hat, blähen die Zahl und das Ausmaß der Gräueltaten der Hamas auf, ohne dies durch Beweise zu belegen.

Die einzige vernünftige Schlussfolgerung, die man ziehen kann, ist, dass die Medien bereitwillig und aktiv an der ethnischen Säuberung und dem Völkermord in Gaza beteiligt sind. Diese Verbrechen sind nicht nur von Israel gewollt, sondern auch von den westlichen Eliten, die Israel als eine Projektion ihrer Macht in den ölreichen Nahen Osten betrachten.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, ansässig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008).

Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn finanziell zu unterstützen.

Dieser Artikel stammt aus seinem Blog Jonathan Cook.net

Übersetzt mit Deepl.com



