Medienbericht: Sahra Wagenknecht will am Montag neue Partei verkünden

Endlich! Was lange währt wird gut! Evelyn Hecht-Galinski

Es steht schon lange im Raum, bald könnte es so weit sein: Der Spiegel will aus dem Umfeld von Sahra Wagenknecht erfahren haben, dass die Politikerin am kommenden Montag die Gründung einer neuen Partei bekannt geben will. Über ihre Pläne wolle sie in der Bundespressekonferenz sprechen.