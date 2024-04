The second life of Walid Daqqah Walid Daqqah died in Israeli prison as a revolutionary and literary icon. But when he and his wife Sana‘ gave life to their daughter through his smuggled sperm, Walid was given a second life.

Walid Daqqah (rechts), seine Tochter Milad (Mitte) und seine Frau Sana‘ (links). (Foto mit freundlicher Genehmigung der Free Walid Daqqah Campaign)

Walid Daqqah starb als Revolutionär und literarische Ikone im israelischen Gefängnis. Doch als er und seine Frau Sana‘ ihrer Tochter durch sein geschmuggeltes Sperma das Leben schenkten, wurde Walid ein zweites Leben geschenkt.

Das zweite Leben von Walid Daqqah

Von Qassam Muaddi

27. April 2024

Eine Fotocollage von Walid Daqqah, der das Siegeszeichen gibt, neben einem Bild seiner Frau Sana‘ und ihrer Tochter Milad, mit sanften Bergen im Hintergrund.

Als bei ihm im Jahr 2022 Myelofibrose diagnostiziert wurde, wusste Walid Daqqah, dass sein Leben in die letzten Jahre gegangen war. Was nur wenige zu diesem Zeitpunkt ahnen konnten, ist, dass ein zweites Leben außerhalb des unmittelbaren sozialen Umfelds gerade erst begonnen hatte.

Walid Daqqah wusste es wahrscheinlich. Vielleicht hat er es sogar symbolisch vorausgesagt. Zwanzig Jahre bevor er Vater wurde, wählte Walid den Namen seiner ungeborenen Tochter – Milad, arabisch für „Geburt“.

„Der Name Milad macht aus meinem eigenen Namen einen vollständigen Satz: Milad Walid Daqqa“, sagte er.

Milad Walid Daqqah, das vierjährige Mädchen, das Walid und seine Frau Sana‘ Salameh im Jahr 2020 zur Welt brachten, wurde in Palästina kurz nach ihrer Geburt zu einer nationalen Berühmtheit. In den sozialen Medien verfolgen und kommentieren die Palästinenser jedes Detail aus ihrem Leben, das ihre Mutter veröffentlicht, als ob jeder sie genau kennen würde.

Ihre Geschichte ist die Geschichte der palästinensischen Widerstandsfähigkeit. Aber auf einer tieferen Ebene bietet Milad uns einen physischen Einblick in die Realität, die ihr Vater theoretisiert und gegen die er gekämpft hat – die Realität eines Lebens zwischen den Zähnen der Besatzung, eine parallele Realität.

Walid Daqqah starb am 7. April 2024 im israelischen Krankenhaus Asaf Harofeh‘. In seinen letzten sechs Monaten wurden Walid Besuche seiner Familie verweigert und er wurde ständig zwischen der Gefängnisklinik in Ramleh und dem Krankenhaus hin- und hergeschoben, wobei seine Füße und Handgelenke stets mit Handschellen ans Bett gefesselt waren. Seine Familie, der seine Leiche noch nicht übergeben wurde, beschuldigte Israel der vorsätzlichen medizinischen Nachlässigkeit. Die israelische Polizei verbot der Familie, ihr Haus gemäß der palästinensischen Tradition für Trauernde zu öffnen, und der israelische Sicherheitsminister brachte öffentlich sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass er eines „natürlichen“ Todes gestorben sei.

Zum Zeitpunkt seines Todes war Walid eine öffentliche Figur. Den Palästinensern war er als Intellektueller, Pädagoge, Schriftsteller, Kinderbuchautor und Führer bekannt. Doch Walid Daqqahs Geschichte hatte einen sehr schwierigen, aber normalen palästinensischen Anfang.

Walid wurde 1961 als Sohn einer Bauernfamilie in der palästinensischen Stadt Baqa al-Gharbiyah im Palästina des Jahres 48 geboren. Er wurde unter der Militärherrschaft geboren, die Israel den Palästinensern auferlegt hatte, die nach der Nakba fast zwanzig Jahre lang innerhalb seiner Grenzen geblieben waren.

1982 war Walid tief betroffen von dem Massaker an palästinensischen Flüchtlingen in Sabra und Schatila durch libanesische israelische Vertreter, die von der israelischen Armee unterstützt wurden. In diesem Zusammenhang beschloss er, sich der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) anzuschließen.

Im folgenden Jahr entführte und tötete eine PFLP-Zelle einen israelischen Soldaten. Das ursprüngliche Ziel der Zelle war es, die Freilassung palästinensischer Gefangener für das Leben des Soldaten auszuhandeln. Die israelischen Streitkräfte verhafteten 1984 Walid Daqqah und beschuldigten ihn, der Zelle anzugehören. Später wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die Israel später in seinem Gesetz auf 37 Jahre festlegte. Damit begann für Walid die längste Phase seines Lebens.

„Ich denke, dass der Lebensweg von Walid zweigeteilt ist: die soziale Zeit, beginnend mit seiner Geburt 1961 bis zu seiner Verhaftung 1984, und die ‚parallele Zeit‘ – von seiner Verhaftung bis zu diesem Moment“, erklärt Abdul Rahim al-Sheikh, Professor für Philosophie und Kulturwissenschaften an der Birzeit-Universität und ein Freund von Walid Daqqah, der ausführlich über sein Werk geschrieben hat.

„Natürlich geht die erste Zeit in die zweite über und umgekehrt, mit einer hohen Flexibilität auf der Ebene seiner politischen, intellektuellen und kreativen schriftlichen Produktion“, so al-Sheikh gegenüber Mondoweiss. „Walid hat sein Leben damit verbracht, zwischen diesen beiden Zeiten hin und her zu gehen, physisch, intellektuell und spirituell.“

„Du wirst nie einen akademischen Abschluss haben“, sagte der Leiter der israelischen Gefängnisbehörde zu Walid zu Beginn seiner Haft, wie seine Frau Sana‘ in einem Interview für den Podcast von Al-Araby Al-Jadeed im vergangenen Jahr berichtete.

Der Entzug des Studiums, ebenso wie der des Familienlebens, wurde von Walid später als bewusster Weg verstanden, die Palästinenser von der gegenwärtigen, sozialen Zeit ihres Volkes, ihres Landes und der übrigen Welt auszuschließen. Dennoch gehörte Walid Daqqah zu den ersten Palästinensern, die für das Recht auf Bildung in israelischen Gefängnissen kämpften. Anfang der 2000er Jahre erwarb Walid Daqqah einen BA-Abschluss in Politikwissenschaften, dem später ein MA-Abschluss folgte. Im Jahr 2014 erwarb er einen zweiten MA-Abschluss in Israelstudien.

Zu der Zeit, als Walid Daqqah seine ersten akademischen Erfolge erzielte und mit der Veröffentlichung seiner schriftlichen Arbeiten begann, hatte die palästinensische Befreiungsbewegung nach der Unterzeichnung der Osloer Abkommen 1993 und der Gründung der Palästinensischen Behörde im darauffolgenden Jahr eine kritische Wende genommen.

Die palästinensische Führung verpflichtete sich in Oslo zu „Friedensverhandlungen“ über eine begrenzte Autorität im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen. Für Walid Daqqah bedeutete dies, dass die PLO, der er über die PFLP angehörte, „die ’48 Palästinenser und damit auch die ’48 palästinensischen Gefangenen aufgegeben hatte“, so Abdul Rahim al-Sheikh.

Inmitten dieses politischen Umfelds beschloss Walid 1996, sich der Demokratischen Nationalversammlung anzuschließen, einer 1995 von Azmi Beshara gegründeten politischen Partei, die an den israelischen Knessetwahlen teilnahm. Sie war eine der ersten politischen Parteien, die von 48er Palästinensern gegründet wurden, nachdem Israel seinen „arabischen Bürgern“ die Gründung eigener Parteien erlaubt hatte.

13 Jahre waren vergangen, seit Walid zum ersten Mal verhaftet worden war, und er traf seine neuen politischen Entscheidungen, indem er sich wie alle Palästinenser an die neue Realität nach Oslo anpasste. Er bemühte sich, sein Studium fortzusetzen, seine schriftstellerischen Fähigkeiten zu verbessern und die Anerkennung seiner Mitgefangenen als Führungspersönlichkeit zu gewinnen. Seine Familie hoffte derweil immer noch auf eine baldige Freilassung im Rahmen des Verhandlungsprozesses. In diesem Moment trat Sana‘ Salameh in sein Leben.

„Ich stamme aus einem politischen Haushalt. Mein Vater und mein Onkel waren Häftlinge in den Besatzungsgefängnissen, und die Sache der Gefangenen war bei uns zu Hause ein vertrautes Thema“, erzählt Salameh gegenüber Mondoweiss. „Ich arbeitete ehrenamtlich für eine Gefangenenrechtsgruppe namens ‚Ansar al-Sajeen [Unterstützer der Gefangenen]‘ und schrieb für eine lokale Zeitung namens al-Sabbar, hauptsächlich über Inhaftierte und Gefangene, obwohl ich Übersetzerin und keine Journalistin war.“

Auf Anraten des Direktors der Menschenrechtsgruppe begann Sana, palästinensische Gefangene zu besuchen, und sie bat darum, Walid Daqqah besuchen zu dürfen. In den folgenden Monaten wurde Sana‘ zu Walids wichtigster Vertrauter. Er übertrug ihr Aufgaben zur Unterstützung der Gefangenen, z. B. das Versenden von Nachrichten an die Familien, das Erledigen von Rechtsverfahren und das Bringen von Kleidung und Lebensmitteln ins Gefängnis, was Israel zu dieser Zeit noch erlaubte.

„Walid entpuppte sich als Falle“, sagt Sana‘ scherzhaft. „Er gab mir so viele Aufträge, dass einer der Gefangenen später sagte, dass ich in diesen Jahren mehr Arbeit geleistet habe als drei Menschenrechtsgruppen zusammen, und das alles auf Anweisung von Walid.“

In den folgenden drei Jahren entwickelte sich die Beziehung von Walid und Sana. Im Jahr 1999 beschlossen sie, diese Beziehung zu formalisieren. Mit Hilfe von Freunden und palästinensischen Vertretern in der israelischen Knesset erhielten Walid und Sana‘ die Erlaubnis, ihre Hochzeit im Gefängnis im Beisein einiger Freunde und Familienmitglieder zu feiern – ein beispielloser Vorgang, der sich bis heute nicht wiederholt hat.

„Walid ist kein normaler Mensch, jemandem wie ihm begegnet man nicht jeden Tag“, sagt Sana‘. „Er ist charismatisch und lustig, aber gleichzeitig sehr tiefgründig und sehr zuverlässig als Liebhaber, Ehemann, Freund oder Zellengenosse. Er ist seinen kleinsten Verpflichtungen ebenso treu wie seinen größten, und viele, die ihn kennengelernt haben, haben mir gesagt, dass Walid etwas in ihrem Charakter verändert hat und sie dazu gebracht hat, diese Veränderung in ihrem Leben umzusetzen.“

Im Jahr 2002, nach der Belagerung und dem Einmarsch Israels in das Flüchtlingslager Jenin, veröffentlichte Walid Tagebücher des Widerstands in Jenin, eine Reihe von Zeugenaussagen, die er von Palästinensern zusammengestellt hatte, die er im Gefängnis kontaktiert hatte und die an der Schlacht um Jenin während der israelischen Operation Defensive Shield teilgenommen hatten. Er dokumentierte jeden Aspekt des Ereignisses, einschließlich des Lebens in der belagerten Gemeinde, der Kampftaktiken der israelischen Armee und des palästinensischen Widerstands. Die Studie wurde zu einer Referenz für alle, die sich mit dem palästinensischen Widerstand während der Zweiten Intifada befassen.

Zur gleichen Zeit führten Walid und Sana‘ einen Rechtsstreit um eheliche Besuche – sie hatten beschlossen, ein Kind bekommen zu wollen. Ihre Kämpfe vor Gericht dauerten 12 Jahre. Israel gewährte ihnen dieses Recht nie.

„Ihr werdet nie ein Kind bekommen“, sagte der israelische Gefängnisdirektor zu Walid, wie Sana‘ berichtet.

Die sechste Geographie

Walid begann, die Zeitspanne, die er im Gefängnis verbrachte, mit der Zeit zu verbinden, in der seine Angehörigen außerhalb des Gefängnisses lebten. Er begann, diese zeitliche Realität in Worte zu fassen, als er sich dem zwanzigsten Jahrestag seiner Inhaftierung näherte. Am ersten Tag seines 21. Jahres hinter Gittern schrieb er an einen Freund:

Ich schreibe dir aus der Parallelzeit. Hier, wo der Raum konstant ist … befinden wir uns in einer Zeit vor dem Ende des Kalten Krieges. Vor dem ersten, zweiten und dritten Golfkrieg. Vor Madrid und Oslo. Vor dem Ausbruch der ersten und zweiten Intifada… Vor Handys, modernen Kommunikationssystemen und dem Internet. Wir sind ein Teil der Geschichte, und Geschichte ist offensichtlich ein Zustand vergangener Ereignisse, die zu einem Ende gekommen sind. Außer für uns. Für uns ist die Geschichte eine kontinuierliche Vergangenheit, die niemals endet.

Obwohl er den Begriff „Parallelzeit“ bereits in einem früheren Text geprägt hatte, wurde das Konzept durch den von ihm verfassten Brief populär gemacht.

„Walid unterscheidet zwischen zwei Zeiten“, erklärt Abdul Rahim al-Sheikh. „Die erste ist die lineare, ’soziale Zeit‘, die die Palästinenser in ihrem ‚großen Gefängnis‘, wie Walid es nennt, an den fünf geografischen Orten, die sie bewohnen, leben: Jerusalem, das Westjordanland, Gaza, ’48 Palästina und die Diaspora.

„Die zweite ist eine parallele, ‚verweilende, kreisförmige Zeit‘, die palästinensische Gefangene im ‚kleinen Gefängnis‘ erleben, das über das verstreut ist, was Walid die ’sechste Geographie‘ nennt – israelische Gefängnisse. Die Besatzungsbehörden machen beide Gefängnisse zu einem austauschbaren Laboratorium für ‚Lebens- und Todespolitik‘ innerhalb eines Systems der Überwachung und Kontrolle.“

Die „Politik auf Leben und Tod“, die Walid Daqqah als Mittel zur Kontrolle jedes einzelnen Details der palästinensischen Existenz identifiziert, stammt aus seiner eigenen Lebenserfahrung und der seiner Mitgefangenen. Für Walid Daqqah ist die Parallelzeit eine Zeit, in der die Gefangenen ihre eigene Realität schaffen, um sich der Kontrolle durch die Besatzung zu widersetzen. Walid Daqqahs Gedanken, die aus der Praxis geboren wurden, brachten ihm die Anerkennung der Palästinenser als wegweisender Intellektueller ein.

Die Geburt von Walid Daqqah

Im Jahr 2012 ließ Israel über 1.000 palästinensische Gefangene im Austausch für die Freilassung des israelischen Gefangenen Gilad Shalit frei, der seit 2006 im Gazastreifen gefangen gehalten wurde. Viele palästinensische Familien feierten die Heimkehr ihrer Angehörigen. Die von Wald Daqqah gehörte nicht dazu.

Nachdem sie den letzten Hoffnungsschimmer verloren hatten, wieder zusammenzukommen und eine Familie zu gründen, beschlossen Walid und Sana‘, ihren ungeborenen Nachwuchs zu „befreien“, und begannen zu versuchen, mit Walids geschmuggeltem Sperma ein Kind zu zeugen.

Zu diesem Zeitpunkt war Walid Daqqah neben Marwan Barghouthi und Ahmad Sa’dat, mit denen er in israelischen Gefängnissen zusammentraf und diskutierte, bereits ein bekannter Name unter den palästinensischen Gefangenen. Walid beschloss jedoch, sich auch an die künftige Generation Palästinas zu wenden und schrieb einen Kinderroman über Jude, einen palästinensischen Jungen, der mit dem geschmuggelten Sperma seines inhaftierten Vaters gezeugt wurde.

In The Tale of the Oil’s Secret erzählt Walid, wie Jude mit Hilfe einer Gruppe von Tieren einen alten, verzauberten Olivenbaum erreicht, der ihm ein magisches Öl gibt, das ihn unsichtbar macht und es ihm ermöglicht, ins Gefängnis einzubrechen und seinen Vater zum ersten Mal zu treffen.

Die israelische Strafvollzugsbehörde beschuldigte Daqqah, den Roman aus dem Gefängnis geschmuggelt zu haben, und kündigte Strafmaßnahmen gegen ihn an. Später verbot die israelische Polizei die Buchvorstellung, die in einer öffentlichen Halle in Walids Heimatstadt Baqa al-Ghabiyyah stattfinden sollte, und zwang die Organisatoren, die Veranstaltung im Haus seiner Mutter abzuhalten.

Dies sollte jedoch nicht das letzte Mal sein, dass Walid wegen Schmuggels Konsequenzen erleiden würde. Im Jahr 2019 schmuggelte er sein Sperma außerhalb des Gefängnisses zu seiner Frau Sana‘, und im Februar 2020 begrüßten sie ihre Tochter Milad auf der Welt.

Bevor Milad geboren wurde, hatte der Shabak (israelischer Geheimdienst) bereits eine Geheimdienstakte über sie angelegt. Sana‘ und Walid mussten vor den israelischen Gerichten um die Anerkennung ihres Kindes kämpfen, und laut Sana‘ warnte der Schabak in einer der Gerichtssitzungen vor Milads Geburt. Während dieser Zeit verfasste Walid einen Brief, der mit der Stimme des ungeborenen Milad geschrieben war:

„Ich habe keine Angst vor dieser Regierung und ihrer Hybris. Nicht, weil ich furchtlos bin oder weil ich daran glaube, dass die Kostbarkeit der Kindheit anerkannt wird – wie Sie erfahren werden, hat sich diese rassistische Regierung nie um die Kindheit gekümmert -, sondern einfach, weil ich ethisch gesehen über ihnen stehe, als jemand, der ein Recht besitzt, das Recht selbst der einfachsten Kreatur, nämlich das Recht zu leben. Sie machen den Tod, und ich bin das Produkt des Lebens. Und hier frage ich Sie, was ist Wahnsinn? Ist es Wahnsinn, dass ein Kind in meinem Alter spricht? Oder dass der Shabak eine Akte über sie angelegt hat, noch bevor sie geboren ist?“

„Walid sah Milad zum ersten Mal nach eineinhalb Jahren“, schrieb Sana‘ Salameh. „Wir haben ihm das Recht abgerungen, sie zu sehen, indem wir vor Gericht gekämpft haben. Wir haben uns einem DNA-Test unterzogen. Uns war von Anfang an klar, dass wir gegen dieses Vorrecht ankämpfen mussten, von dem sie glaubten, es zu haben … das Vorrecht zu fragen: Wer ist dieses Mädchen? Wie kommt es, dass sie seine Tochter ist?“

Als Milad schließlich Walid traf, hatte er Sana‘ gebeten, sie nicht zu tragen und sie zu Fuß kommen zu lassen. Und das tat sie. „Aber derjenige, der nicht auf seinen Beinen stand, der weinte, war Walid“, schrieb Sana‘. „Alle Gefangenen weinten.“

Walids Gefängniskameraden sahen seine Tochter als ihre eigene an. Vielleicht lag es daran, dass ihre Geschichte die ihres Vaters ergänzte, so wie ihr Name seinen ergänzte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ihre Geschichte der Unverwüstlichkeit die ihre war, dass das kleine Mädchen für die in der Parallelzeit Gefangenen ein Fenster zur Außenwelt darstellte. Sie verkörperte ihre Verbindung zu ihrem Volk in der linearen Zeitebene, wo das Leben im „großen Gefängnis“ ebenfalls zwischen den Zähnen der Besatzung gebaut wurde.

Der „befreite“ Nachkomme, genau wie der befreite Roman oder Brief, stellte für die Bewohner der Parallelzeit eine zweite Geburt dar. Walids Wiedergeburt außerhalb dieser Zeit ermöglichte es ihm, in einer Welt zu existieren, in der ihn weder Myelofibrose noch medizinische Vernachlässigung oder Einzelhaft aufhalten konnten.

Übersetzt mit deepl.com



