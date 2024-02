Talk of an imminent Gaza ceasefire is psychological warfare Biden says an agreement could be struck within days, while Hamas says major issues have yet to be resolved

Waffenstillstand im Gazastreifen: Das Gerede über eine bevorstehende Einigung ist psychologische Kriegsführung

Amena ElAshkar

28. Februar 2024

Biden sagt, ein Abkommen könnte innerhalb weniger Tage geschlossen werden, während die Hamas sagt, dass wichtige Fragen noch nicht geklärt sind

Mit jedem Tag, der verstreicht, verschlechtert sich die Situation im Gazastreifen auf humanitärer und politischer Ebene weiter.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Verhandlungen zwischen der Hamas und der israelischen Regierung in eine Sackgasse geraten sind und es seit dem Abschluss des letzten Abkommens an der nötigen Dynamik fehlt, um einen bedeutenden Durchbruch zu erzielen.

Diese Sackgasse unterstreicht die komplexen Herausforderungen, vor denen die Hamas, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wird, bei der Durchsetzung ihrer Forderungen gegenüber Israel steht.

Die Hamas initiiert häufig Operationen, die darauf abzielen, Israel an den Verhandlungstisch zu bringen, in der Hoffnung, dass dies zu Zugeständnissen führen könnte. Dies liegt zum Teil an der seit langem bestehenden Pattsituation in der palästinensischen Politik und an der schwankenden Haltung der verschiedenen israelischen Führer gegenüber der Hamas, die den Gazastreifen regiert.

Die Widersprüchlichkeit der israelischen Haltung spiegelt die allgemeinen geopolitischen und internen Komplikationen wider, die die Beziehungen zwischen Israel und der Hamas seit langem kennzeichnen, insbesondere seit die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hat.

Diese Dynamik macht deutlich, wie schwierig es ist, in einer von tief verwurzelten Positionen und historischem Unmut geprägten Landschaft einen Weg zu einer möglichen Konfliktlösung zu finden.

Ein entscheidender Moment in der Dynamik des israelisch-palästinensischen Konflikts war 2011, als Israel zustimmte, mehr als 1.000 palästinensische Gefangene im Austausch für die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit freizulassen, der 2006 von der Hamas entführt worden war.

Dieses bahnbrechende Abkommen löste in Israel eine strategische Neubewertung aus, die 2014 zu einer neuen Gesetzgebung führte, die darauf abzielte, künftige Gefangenenaustausche zu beschränken.

Verschiebung des Ansatzes

Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der sicherheitspolitischen, gesellschaftlichen und politischen Kosten eines solchen Austauschs ermächtigte das Gesetz die Richter, die Freilassung von Gefangenen zu verhindern, die wegen schwerer Verbrechen verurteilt worden waren. Diese Änderung erfolgte inmitten der internen Debatte über den Shalit-Austausch, bei der Sicherheitsaspekte gegen die moralische Verpflichtung zur Rückführung der Gefangenen abgewogen wurden.

Die heutige Reaktion Israels auf die Entführung seiner Soldaten durch die Hamas bedeutet einen tief greifenden Wandel in seiner Herangehensweise an solche Verhandlungen und unterstreicht gleichzeitig die Herausforderung, die Freilassung von Gefangenen sicherzustellen, ohne sich den Forderungen bewaffneter Gruppen zu beugen.

Israel will seine Gefangenen mit militärischen Mitteln befreien und gleichzeitig sicherstellen, dass die Hamas die Ergebnisse nicht als Sieg darstellt – eine Strategie, mit der die Botschaft vermittelt werden soll, dass Geiselnahmen keine politischen Vorteile bringen.

Die Hamas ihrerseits muss sich nicht nur mit Israel auseinandersetzen, sondern auch mit einer breiteren regionalen Dynamik, auch zwischen Staaten, die aus eigenen Gründen wollen, dass der Einfluss der Bewegung schwindet. Vor allem Ägypten ist ein zentraler Akteur.

Solche Berichte und Erklärungen weisen auf die psychologische Taktik hin, mit der Israel und die USA versuchen, den Wunsch der Palästinenser nach einem Ende der israelischen Angriffe auszunutzen

Der von Ägypten kontrollierte Grenzübergang Rafah im Gazastreifen ist neben dem von Israel kontrollierten Grenzübergang Erez das wichtigste Tor des Gebiets zur Außenwelt. Ägypten betrachtet den Gazastreifen seit langem unter dem Aspekt der Sicherheit, ein Fokus, der sich unter Präsident Abdel Fattah el-Sisi noch verstärkt hat. Sein Bedrohungsdiskurs gegenüber den Muslimbrüdern erstreckt sich durch Assoziation auf die Hamas, die eine gemeinsame ideologische Abstammung hat.

Selbst in Fällen, in denen Ägypten als Vermittler zwischen der Hamas und Israel auftritt, wird es oft als von seinen eigenen nationalen Sicherheitsinteressen beeinflusst wahrgenommen, was Kairo eher als aktiven Teilnehmer am Verhandlungsprozess denn als neutralen Vermittler erscheinen lässt.

Dies macht es für die Hamas noch schwieriger, mit Israel Vereinbarungen zu treffen.

Politische Dynamik

Darüber hinaus stellt die komplizierte Dynamik innerhalb der palästinensischen politischen Landschaft eine Herausforderung dar. Die Fatah, der Hauptrivale der Hamas, scheint strategisch gut positioniert zu sein, um aus einer möglichen Schwächung der Hamas Kapital zu schlagen.

Historisch gesehen ist die Fatah sehr daran interessiert, dass ihre Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die Kontrolle über den Gazastreifen wiedererlangt, was sie zu einem lebensfähigen Nachfolger nach einem Konflikt macht. Diese strategische Positionierung soll die Bedeutung der Palästinensischen Autonomiebehörde für ihre westlichen Verbündeten bekräftigen.

Doch heute, fast fünf Monate nach dem Gaza-Krieg, verdeutlicht der offensichtliche Mangel an direkter Kommunikation zwischen prominenten Führern der Fatah und der Hamas die tiefgreifenden internen Spaltungen, obwohl die Hamas in der Anfangsphase des Krieges zur Einheit aufgerufen und betont hat, dass der Zeitpunkt sehr günstig sei, um die internen Spaltungen zwischen den beiden Rivalen zu beenden.

Bemerkenswerterweise gab es während des Besuchs des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, Anfang des Monats in Doha, der darauf abzielte, einen Waffenstillstand für den Gazastreifen zu erreichen, keinerlei Anzeichen für ein Treffen mit Vertretern der Hamas. Dies deutet darauf hin, dass die Fatah absichtlich auf Distanz zur Hamas geht.

Die Entfremdung der Palästinensischen Autonomiebehörde von der Hamas wirkt sich auch auf den Verhandlungsprozess im Allgemeinen aus. Die direkte Beteiligung der Palästinensischen Autonomiebehörde würde angesichts ihres Status als einzige international anerkannte palästinensische Regierungseinheit die Dynamik erheblich verändern. Ihre Abwesenheit erschwert die Situation für die Hamas, der es nach Ansicht Israels und der USA an Legitimität und diplomatischen Beziehungen mangelt. Die Einbeziehung der Palästinensischen Autonomiebehörde könnte eine breitere internationale Unterstützung und einen anerkannten Rahmen für den Dialog schaffen.

Angesichts der Verschärfung der Krise im Gazastreifen und der fast 30.000 zivilen Todesopfer sind Verhandlungen über einen Waffenstillstand äußerst dringend. Israels drohende Bodeninvasion in Rafah, die die humanitäre Katastrophe dramatisch verschlimmern würde, kommt vor dem heiligen Monat Ramadan, vermutlich mit dem Ziel, die Hamas zu Zugeständnissen zu zwingen.

Gleichzeitig werden irreführende Informationen und undichte Stellen in den Medien, darunter ein Reuters-Bericht über den Entwurf eines Waffenstillstandsvorschlags, dessen Richtigkeit die Hamas bestritten hat, genutzt, um die öffentliche Stimmung zu manipulieren und unrealistische Erwartungen bei den Palästinensern in Gaza zu wecken.

Ein weiteres Beispiel ist die „verfrühte“ Erklärung von US-Präsident Joe Biden, dass ein Waffenstillstand innerhalb weniger Tage verkündet werden könnte, während die Hamas sagt, dass noch wichtige Fragen offen sind.

Solche Berichte und Erklärungen verdeutlichen die psychologische Taktik, mit der Israel und die USA versuchen, den Wunsch der Palästinenser nach einem Ende der israelischen Angriffe auszunutzen. Der Konflikt ist so zu einem Kampf um Territorium und um die Herzen und Köpfe der Menschen geworden, inmitten einer Flut von Fehlinformationen und wachsender Verzweiflung.

Amena ElAshkar ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Conflict and Humanitarian Studies.

