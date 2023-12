Relief as more Palestinian prisoners freed in latest exchange of Gaza truce Release of Palestinian prisoners and Israeli captives comes as efforts continue to secure another Gaza truce extension.



Live-Updates,

Israel-Hamas-Krieg live: Israel nimmt die Bombardierung des Gazastreifens nach Ablauf des Waffenstillstands wieder auf

Rauch steigt aus Gebäuden auf

Von Virginia Pietromarchi und Umut Uras

1. Dezember 2023

Mehr als 20 Palästinenser wurden getötet, seit Israel die Angriffe auf den Gazastreifen nach Ablauf des Waffenstillstands wieder aufgenommen hat, so die Gesundheitsbehörden.

Die israelische Armee wirft Flugblätter ab, um die Menschen in Teilen des bereits bombardierten südlichen Gazastreifens zur Evakuierung aufzufordern und signalisiert damit eine Ausweitung der Offensive.

Internationale Vermittler, darunter Katar, Ägypten und die Vereinigten Staaten, hatten sich für eine weitere Verlängerung der Waffenruhe eingesetzt, die am Freitag um 7 Uhr morgens Ortszeit (05:00 GMT) auslief.

Seit dem 7. Oktober sind im Gazastreifen mehr als 15.000 Palästinenser getötet worden. In Israel beläuft sich die offizielle Zahl der Todesopfer auf etwa 1.200.

vor 4m (08:15 GMT)

Israel sperrt zwei Autobahnen aufgrund von Angriffen: Armeeradio

Nach Angaben des israelischen Armeeradios sind die Bizikim- und Nir-Autobahnen im Süden Israels wegen der Wiederaufnahme der Kämpfe für den Verkehr gesperrt.

Die Ankündigung erfolgte über den Account des Armeeradios auf X.

Vor 9m (08:10 GMT)

Die Angst geht um, als Krankenwagen beginnen, Verletzte zu bringen

UNICEF-Sprecher James Elder, der sich in Khan Younis im südlichen Gazastreifen aufhält, erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die Palästinenser im Gazastreifen nach der Wiederaufnahme der israelischen Militäroffensive erneut voller Angst seien.

Vor dem Nasser-Krankenhaus sagte er, Krankenwagen hätten bereits damit begonnen, Menschen in den größten noch aktiven Komplex der Enklave zu transportieren.

„Das Krankenhauspersonal arbeitet offensichtlich bereits rund um die Uhr“, sagte er.

„Dieses Krankenhaus kann trotz der immensen Anstrengungen seines tapferen medizinischen Personals keinen weiteren Angriff verkraften. Die Menschen können keinen weiteren Angriff verkraften.“

Elder erinnerte auch daran, dass Tausende von Menschen im Nasser-Krankenhaus schlafen – abgesehen von der Tatsache, dass es mit einer 200-prozentigen Kapazität für Patienten arbeitet, die medizinische Versorgung benötigen.

Eine Palästinenserin hilft einem verletzten Kind nach einem israelischen Angriff auf ein Haus

Eine Palästinenserin hilft einem verletzten Kind nach einem israelischen Angriff auf ein Haus in Rafah, im südlichen Gazastreifen [Hatem Khaled/Reuters].

Anzeige

vor 15m (08:05 GMT)

Quelle: Waffenstillstandsverhandlungen gehen weiter: Bericht

Katarische und ägyptische Vermittler stehen seit der Wiederaufnahme der Kämpfe in Kontakt mit Israel und der Hamas, so eine Quelle mit Kenntnis der Gespräche gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Verhandlungen zwischen beiden Seiten über eine Verlängerung des Waffenstillstands gehen weiter, so die Quelle.

vor 19 Minuten (08:00 GMT)

WATCH: Israel bombardiert Gebäude in Gaza Minuten nach Ende der Waffenruhe

Aufnahmen zeigen, wie Rauch aufsteigt, nachdem Israel seine Bombardierung aus der Luft wieder aufgenommen hat.

Sehen Sie es unten:

Video Dauer 00 Minuten 32 Sekunden 00:32

Israelisches Militär bombardiert Gebäude in Gaza Minuten nach dem Ende der Waffenruhe

vor 23m (07:57 GMT)

Die Hamas sollte ‚ohne Kompromisse‘ zerstört werden: Ben-Gvir

Der israelische Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sagt, die Armee müsse „nach Gaza zurückkehren und es mit aller Macht zerstören“.

In einem Beitrag auf X sagte er, die Enklave solle mit maximaler Kraft angegriffen werden, „um der Kinder willen, die noch nicht zurückgekehrt sind, um der Ermordeten willen, die nicht mehr zurückkehren werden, und damit sich die Schrecken des 10.7. nie wiederholen“.

Er fügte hinzu, dass die Hamas „ohne Kompromisse, ohne Deals“ zerstört werden müsse.

Ein durch einen israelischen Angriff zerstörtes Haus liegt in Khan Younis in Trümmern, nachdem ein vorübergehender Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel ausgelaufen ist.

Ein bei einem israelischen Angriff zerstörtes Haus liegt in Khan Younis im südlichen Gazastreifen in Trümmern, nachdem ein vorläufiger Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel ausgelaufen ist [Fadi Shana/Reuters].

vor 39m (07:40 GMT)

Gaza ist auf all das nicht vorbereitet

Die israelischen Streitkräfte haben in bestimmten Gebieten von Khan Younis im Süden des Gazastreifens Flugblätter abgeworfen, um die Zivilbevölkerung zu warnen, nach Süden in Richtung Rafah zu evakuieren – eine Stadt an der Grenze zu Ägypten, die heute Morgen von israelischen Luftangriffen getroffen wurde.

Die Menschen fragen sich: „Wohin sollen wir gehen?“ Der Gazastreifen ist auf all das nicht vorbereitet“, sagte die Journalistin Hind Khoudary, die aus Khan Younis berichtete.

„Es gibt keine Unterkünfte, keinen sicheren Ort für die Menschen in Gaza. Viele von ihnen haben ihre Häuser verloren. Krankenhäuser und UN-Einrichtungen sind voll mit Menschen, die bereits aus anderen Gebieten evakuiert wurden“, so Khoudary.

Die Evakuierungswarnungen deuten darauf hin, dass Israel nun weitere Gebiete im Süden des Streifens ins Visier nimmt, nachdem es in den Wochen vor dem Waffenstillstand vor allem den Norden der Enklave bombardiert hatte.

Es ist nicht klar, wo die mehr als zwei Drittel der 2,3 Millionen Einwohner der Enklave, die seit dem 7. Oktober vertrieben wurden, nun Schutz suchen sollen, wenn Israel seine Offensive wieder aufnimmt.

Palästinenser begutachten die Schäden nach einem israelischen Angriff auf ein Haus, nachdem ein vorübergehender Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel ausgelaufen war

Palästinenser begutachten die Schäden eines israelischen Angriffs auf ein Haus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, nachdem der vorläufige Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel ausgelaufen war [Mohammed Salem/Reuters].

vor 54m (07:25 GMT)

Israel bereitet den Abriss des Hauses des mutmaßlichen Attentäters von Jerusalem vor

Die israelische Polizei hat ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie sich die israelischen Streitkräfte darauf vorbereiten, das Haus der mutmaßlichen Täter des Schießanschlags vom Donnerstag in Westjerusalem abzureißen.

Das auf X veröffentlichte Video zeigt die israelischen Sicherheitskräfte bei Vermessungs- und Kartierungsarbeiten im Stadtteil Sur Baher im besetzten Ostjerusalem vor dem Abriss.

Bei der Schießerei zweier Angreifer an einer Bushaltestelle in Westjerusalem wurden drei Menschen getötet und verletzt.

Außerdienstliche Soldaten und ein Zivilist am Tatort töteten anschließend die Angreifer, wie berichtet wurde. Anzeige

Vor 59m (07:20 GMT)

Fotos: Nördlicher Gazastreifen: Israel nimmt Bombardierung wieder auf

Rauch steigt aus Gebäuden auf

(John Macdougall/AFP)

vor 1h (07:15 GMT)

Aufschlüsselung der Zahl der Todesopfer im Gazastreifen

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit der Wiederaufnahme der Angriffe durch die israelische Armee mindestens 21 Menschen getötet:

Zwei Menschen wurden in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen getötet

Sieben Menschen wurden in Maghazi, im zentralen Gazastreifen, getötet

Einer in Khan Younis Stadt, südlicher Gazastreifen

Zwei in der Stadt Hamad, südlich von Khan Younis

Neun in Rafah, südlicher Gazastreifen.

Vor 1h (07:06 GMT)

Mehrere Menschen bei israelischen Angriffen getötet

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei israelischen Luftangriffen in weniger als zwei Stunden seit der Wiederaufnahme der Militäroperationen mindestens neun Menschen im gesamten Gazastreifen getötet.

Im Süden wurden mindestens sechs Menschen bei einem Angriff auf ein Haus in Rafah und einer in Khan Younis getötet, berichtete die Journalistin Hind Khoudary aus Khan Younis. Im Zentrum des Gazastreifens wurden in der Gegend von Maghazi mindestens sieben Menschen getötet.

Israel hat die Bewohner bestimmter Stadtteile von Khan Younis aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, da dort ein Angriff erwartet wird.

„Die israelischen Streitkräfte werfen Flugblätter für die Menschen in Khan Younis ab und fordern sie auf, nach Rafah zu evakuieren, aber sie zielen auch auf Rafah“, sagte Khoudary.

Vor 1 Stunde (06:46 GMT)

Fotos: Israel nimmt Angriffe auf Rafah und den südlichen Gazastreifen wieder auf

Rauchschwaden in Rafah

(Said Khatib/AFP)

vor 1 Stunde (06:46 GMT)

Blinken beendet seinen Besuch in Israel und reist in die Vereinigten Arabischen Emirate

US-Außenminister Antony Blinken hat Israel verlassen, nachdem er am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv an Bord eines US-Militärflugzeugs gegangen war.

Berichten zufolge sind die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sein nächstes Ziel in der Region.

US-Außenminister Antony Blinken besteigt ein US-Militärflugzeug vor dem Abflug vom Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv, Israel,

Blinken besteigt das Flugzeug am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv [Saul Loeb/Pool via Reuters].

Anzeige

vor 1h (06:35 GMT)

Wo schlägt Israel zu?

Tareq Abu Azzoum von Al Jazeera berichtet aus Khan Younis im Süden des Gazastreifens, dass die israelischen Streitkräfte in der letzten Stunde eine breit angelegte Luftkampagne im gesamten Gazastreifen gestartet haben.

Dies sind einige der Gebiete, die bisher angegriffen wurden:

Im Norden wurde ein Wohngebäude im Flüchtlingslager Jabalia vollständig zerstört.

Im Zentrum des Gazastreifens wurden im Gebiet al-Maghazi mehrere Zivilisten verwundet.

Berichten zufolge wurde ein Haus in Rafah, im Süden, vollständig zerstört, wobei vier Palästinenser getötet wurden.

Ein Wohngebäude in der Nähe eines Krankenhauses im Süden wurde ebenfalls von israelischen Drohnen getroffen.

„Im Moment sind im Süden israelische Explosionsgeräusche zu hören, ein Gebiet, das die israelischen Behörden als sicher für die Zivilbevölkerung zur Flucht empfohlen hatten“, sagte Abu Azzoum.

„Vor allem in der letzten Stunde standen wir unter schwerem israelischen Beschuss“, fügte er hinzu.

Vor 1 Stunde (06:30 GMT)

Luftangriffssirenen in israelischen Gemeinden rund um den Gazastreifen zu hören: Israelische Medien

In den Gemeinden in der Nähe des Gaza-Zauns wurden Luftschutzsirenen ausgelöst.

Wie israelische Medien berichten, ertönten die Sirenen in den Siedlergemeinden Sderot, Ibim und Nir Am.

Vor 1 Stunde (06:28 GMT)

Israel bekennt sich zu seinen Kriegszielen

Imran Khan

Das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Morgen eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, die Hamas habe gegen die Grundzüge des Waffenstillstands verstoßen – sie habe sich nicht verpflichtet, alle entführten Frauen freizulassen und habe heute Raketen auf Israel abgefeuert.

In der Erklärung heißt es, dass Israel mit der Wiederaufnahme der Kämpfe unterstreichen wird, dass es sich verpflichtet fühlt, die Ziele des Krieges zu erreichen, d. h. die Entführten freizulassen, die Hamas zu eliminieren und zu gewährleisten, dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für die Bewohner Israels darstellt.

Israel hat noch keine neue Liste derjenigen erhalten, die heute freigelassen werden sollen, sagten Beamte im israelischen Armeeradio.

vor 2 Stunden (06:00 GMT)

Analyse

Netanjahus Absicht, den Krieg fortzusetzen, war von Anfang an klar“: Analyst

Luciano Zaccara, außerordentlicher Professor für Golfpolitik an der Universität Katar, sagt, es sei immer der Plan des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu gewesen, die Militäroperationen im Gazastreifen wieder aufzunehmen.

Die entscheidende Frage sei nun, ob eine Rückkehr zum totalen Krieg vermieden werden könne, sagte Zaccara gegenüber Al Jazeera.

„Die Absicht Netanjahus war von Anfang an klar: Er will die Hamas beseitigen. Die Frage ist also, was passiert, sobald alle Geiseln freigelassen werden? Wenn es das Ziel ist, die Hamas zu eliminieren, würde sie nach der Freilassung aller Geiseln ihre Angriffe wieder aufnehmen“, sagte Zaccara.

„Ich hatte die Erwartung, dass dieser Waffenstillstand für eine Weile verlängert werden könnte. Zumindest um zu zeigen, dass Israel einen gewissen politischen Willen hat, die Situation zu beruhigen“, sagte er.

„Alles hängt davon ab, wie Blinken, Katar und andere Beteiligte heute Druck auf Israel und die Hamas ausüben, damit sie zumindest keinen vollwertigen Krieg beginnen. Wir sehen jetzt, dass die Hamas anfängt, Raketen abzufeuern, und dass die israelische Seite Vergeltung übt. Es hängt also von den kommenden Stunden ab, ob es zumindest Hoffnung gibt, dass es nicht zu einem ausgewachsenen Krieg kommt.“

vor 2 Stunden (05:47 GMT)

Entwicklung

Israelische Armee führt Luftangriffe im Norden des Gazastreifens durch

Tareq Abu Azzoum

Bericht aus Khan Younis, Gaza

Die Kämpfe zwischen der Hamas und Israel sind in verschiedenen Gebieten des Gebiets wieder aufgenommen worden.

Den Anfang machte der Norden des Gazastreifens, wo die israelischen Besatzungstruppen einen Luftangriff in der Gegend von Scheich Radwan flogen. Auch im [zentralen] Gazastreifen gehen Artilleriebeschuss und gezielte Angriffe weiter, da die [israelischen Streitkräfte] versuchen, die Militäroperationen am Boden auszuweiten.

Der Klang der israelischen Drohnen ist am Himmel im Süden des Gazastreifens wieder deutlich zu hören.

Der Gazastreifen steht unter schwerem Artilleriebeschuss und sogar unter Luftangriffen der Besatzungstruppen. In den kommenden Stunden könnte die Zahl der israelischen Angriffe auf das Gebiet sprunghaft ansteigen.

Für die Palästinenser gibt es dann nur eine Möglichkeit: Sie werden wieder unter israelischem Bombardement leben, das alle Lebensgrundlagen im Gazastreifen zerstört.

Anzeige

Vor 2h (05:45 GMT)

Entwicklung von

Israel sagt, Kampfjets hätten Gaza angegriffen

Nun liegt eine Erklärung des israelischen Militärs zur Wiederaufnahme des Luftangriffs vor.

In einer Erklärung auf X heißt es, dass „Kampfjets derzeit Terrorziele der Hamas im Gazastreifen angreifen“.

Vor 2h (05:33 GMT)

Entwicklung von

Al Jazeera-Journalisten im Gazastreifen berichten, dass die Luftangriffe wieder aufgenommen wurden und man Flugzeuge über dem Gazastreifen hören kann.

Es gibt auch Berichte über israelische Luftangriffe und Artilleriebeschuss in Gaza-Stadt.

Vor 2 Stunden (05:29 GMT)

Entwicklung

Schwere Zusammenstöße gemeldet

Augenzeugen in Gaza-Stadt und im Norden des Gazastreifens berichten von schweren Zusammenstößen zwischen palästinensischen Kampfgruppen und israelischen Truppen.

Im zentralen Gazastreifen beschießen israelische Panzer auch die Flüchtlingslager Nuseirat und Bureij.

vor 3 Stunden (05:10 GMT)

Breaking

Israel sagt, es habe die Kämpfe wieder aufgenommen

Die israelische Armee hat in einer Erklärung erklärt, dass sie die Kämpfe gegen die Hamas im Gazastreifen wieder aufgenommen hat. Die Hamas habe den Waffenstillstand verletzt, indem sie auf israelisches Gebiet geschossen habe.

vor 3h (05:04 GMT)

Breaking

Frist für Waffenstillstand verstreicht

Die Frist für die Verlängerung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas ist abgelaufen, ohne dass eine Einigung bekannt gegeben wurde.

Anzeige

Vor 3 Stunden (05:02 GMT)

Ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen

Es ist kurz nach 7 Uhr am Freitag (05:00 GMT) in den besetzten palästinensischen Gebieten und Israel.

Wir bringen Sie auf den neuesten Stand der wichtigsten Entwicklungen:

Die Frist für den Waffenstillstand ist abgelaufen, ohne dass eine Verlängerung angekündigt wurde.

Dreißig palästinensische Gefangene, die aus israelischen Gefängnissen freigelassen wurden, treffen nach dem siebten Austausch im Rahmen der Waffenruhe und nach der Freilassung von acht israelischen Gefangenen im Gazastreifen wieder mit ihren Familien zusammen.

Laut Al Jazeera-Korrespondent Tareq Abu Azzoum sind im nördlichen Gazastreifen Schüsse und Explosionen zu hören.

Das israelische Militär erklärte, seine Luftabwehr habe einen Abschuss aus dem Gazastreifen abgefangen.

Nach Angaben des Medienbüros der Regierung in der belagerten Enklave wurden rund 60 Prozent der Häuser im Gazastreifen durch israelischen Beschuss zerstört.

US-Außenminister Blinken hat Israels Recht auf Selbstverteidigung „bekräftigt“ und fordert den Schutz von Zivilisten.

vor 3h (04:30 GMT)

Entwicklung von

Schüsse und Explosionen im nördlichen Gaza-Streifen

Tareq Abu Azzoum von Al Jazeera, der aus Khan Younis im südlichen Gazastreifen berichtet, sagte, dass der Hamas nahestehende Medien von Schüssen und Explosionen im Norden des Gazastreifens, insbesondere im Nordwesten von Gaza-Stadt, berichteten.

„Dieser Vorfall fiel mit dem Schweben von israelischen Militärdrohnen und Kampfjets am Himmel des Gazastreifens zusammen“, sagte Azzoum.

vor 3 Stunden (04:20 GMT)

Entwicklung

Die Lage ist angespannt

Imran Khan

Bericht aus dem besetzten Ost-Jerusalem

Das ist das erste Mal seit dem Waffenstillstand, dass so etwas passiert ist.

Vergleichen Sie dies mit den Ereignissen nur 24 Stunden zuvor, als die Verhandlungen noch liefen. Wir haben diese Sirenen nicht gehört. Wir haben nicht gehört, dass eine Rakete von den Israelis abgefangen wurde, und dann wurde 20 Minuten vor Ablauf der Frist die Waffenruhe verlängert.

Im Moment sieht es so aus, als ob die Situation angespannt ist.

Diese Rakete könnte ein Irrtum gewesen sein.

Wir haben schon früher Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert, die von der Eisernen Kuppel abgefangen wurden und von der Hamas später als Fehlschuss bezeichnet wurden. Oder es könnte eine Botschaft sein, um Druck auf die Israelis auszuüben, damit sie versuchen, die Waffenruhe zu verlängern.

vor 4 Stunden (04:00 GMT)

LISTEN: Warum wurden so viele palästinensische Kinder von Israel getötet und inhaftiert?

Mehr als 6.000 Kinder sind bei der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel getötet worden, während etwa 250 Kinder in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind.

In der neuesten Ausgabe des Inside Story-Podcasts diskutierten Yousef Hammash, Tanya Haj-Hassan und Alex Saieh mit Folly Bah Thibault von Al Jazeera über die Behandlung palästinensischer Kinder durch Israel.

Unten anhören.

vor 4h (03:58 GMT)

Breaking

Israelisches Militär „fängt“ Raketenabschuss aus Gaza ab

Das Militär hat nach Berichten über einen Raketenabschuss in der Nähe der israelischen Grenze zum Gazastreifen sein Alarmsystem aktiviert.

Nach Angaben des Militärs wurde ein Abschuss entdeckt und von der Luftabwehr abgefangen.

Zuvor hatten israelische Medien berichtet, dass die Sirenen des israelischen Raketenabwehrsystems Iron Dome, das ankommende Raketen aufspürt, eingeschaltet worden seien.

Von den bewaffneten palästinensischen Gruppen gab es zunächst keine Stellungnahme.

INTERACTIVE_IRON_DOME_OCT11_2023-1697104086

[Al Jazeera]

Anzeige

Vor 4 Stunden (03:55 GMT)

Rund 60 Prozent der Häuser in Gaza durch israelischen Beschuss zerstört

Das Medienbüro der Regierung von Gaza berichtet, dass sich die meisten der zerstörten Häuser im nördlichen Gazastreifen, einschließlich Gaza-Stadt, befanden.

Nach Angaben des Medienbüros sind mindestens 50.000 Familien und ihre Großfamilien nun obdachlos.

Darüber hinaus wurden bei der israelischen Bombenkampagne, die am 7. Oktober in dem belagerten palästinensischen Gebiet begann, schätzungsweise 250.000 Wohneinheiten teilweise zerstört.

Palästinenser kaufen auf einem Markt unter freiem Himmel im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens ein, inmitten der Ruinen von Häusern und Gebäuden, die durch israelische Angriffe während des Konflikts zerstört wurden, und inmitten eines vorübergehenden Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel.

Palästinenser kaufen auf einem Markt unter freiem Himmel inmitten der Ruinen von Häusern und Gebäuden ein, die bei israelischen Angriffen im zentralen Gazastreifen am 30. November 2023 zerstört wurden [Datei: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters]

vor 4 Stunden (03:45 GMT)

Israel wusste seit mehr als einem Jahr von dem Angriffsplan der Hamas: NYT

Wie die New York Times berichtet, erhielt Israel mehr als ein Jahr vor dem Angriff auf den Süden Israels Kenntnis von den Schlachtplänen der Hamas, die am 7. Oktober stattfand.

Ein 40-seitiges Dokument, das von israelischen Beamten unter dem Codenamen „Jericho Wall“ geführt wurde, beschrieb detailliert die Art des Schockangriffs, der von der palästinensischen Gruppe durchgeführt wurde, berichtet die Times, aber israelische Militär- und Geheimdienstbeamte hatten die Drohung zurückgewiesen.

Israelische Beamte hielten den Plan für „zu schwierig für die Hamas, ihn auszuführen“, berichtet die Times.

Auch die israelische Nachrichtenagentur Haaretz berichtete letzte Woche, dass der israelische Militärgeheimdienst über detaillierte Informationen“ über einen möglichen Hamas-Anschlag verfüge.

Palästinenser schwenken ihre Nationalflagge und feiern neben einem zerstörten israelischen Panzer am südlichen Zaun des Gazastreifens östlich von Khan Younis, Samstag, 7. Oktober 2023. Die militante Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, führte am Samstag bei Tagesanbruch einen beispiellosen Mehrfrontenangriff auf Israel durch. Sie feuerte Tausende von Raketen ab, während Dutzende von Hamas-Kämpfern die stark befestigte Grenze an mehreren Stellen auf dem Luft-, Land- und Seeweg infiltrierten und das Land an einem wichtigen Feiertag unvorbereitet trafen. (AP Photo/Yousef Masoud)

Palästinenser schwenken ihre Nationalflagge und feiern neben einem zerstörten israelischen Panzer am südlichen Zaun des Gazastreifens östlich von Khan Younis am 7. Oktober 2023 [Datei: Yousef Masoud/AP Photo]

vor 4 Stunden (03:35 GMT)

WATCH: Befreiter junger Palästinenser bei emotionalem Wiedersehen mit seiner Mutter

Ein von Al Jazeera Arabic auf X gepostetes Video zeigt den jungen palästinensischen Gefangenen Abdullah Iyad Bagis Albu, wie er nach seiner Freilassung aus einem israelischen Gefängnis mit seiner Mutter wiedervereint wird.

In dem Video brechen Mutter und Sohn in Tränen aus, als sie sich in Hebron treffen, wo die Familie herkommt. Man sieht auch, wie Albu die Füße seiner Mutter als Zeichen der Ehrerbietung küsst.

Albu gehörte zu den palästinensischen Frauen und Kindern, die im Austausch gegen die von der Hamas im Gazastreifen gefangen gehaltenen Israelis freigelassen wurden.

[Übersetzung: Berührende Momente … das Treffen des freigelassenen jungen Gefangenen Abdullah Iyad Albu mit seiner Mutter nach seiner Freilassung im Rahmen eines Gefangenenaustausches in Hebron im Westjordanland].

vor 5 Stunden (03:12 GMT)

3.390 Palästinenser im besetzten Westjordanland seit dem 7. Oktober inhaftiert: Anwälte

In einer gemeinsamen Erklärung erklärten die Palestinian Prisoners Society und die Commission of Detainees Affairs, dass die israelischen Streitkräfte seit dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 3.390 Palästinenser bei Razzien im besetzten Westjordanland festgenommen hätten.

In dieser Zahl sind die nach den israelischen Razzien in der Nacht festgenommenen Personen nicht enthalten.

Der Erklärung zufolge wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag mindestens 40 weitere Palästinenser verhaftet.

Die beiden Gruppen erklärten außerdem, dass die israelischen Streitkräfte „umfangreiche Folterungen und brutale Schläge“ sowie Vandalismus und die Zerstörung von Häusern von Palästinensern im Westjordanland verübt haben.

vor 5 Stunden (02:55 GMT)

Ich habe meine Familie vermisst“: Tränen und Lächeln bei der Heimkehr thailändischer Gefangener

Vijitra Duangdee

Bericht aus Bangkok, Thailand

Drei Worte auf Englisch signalisierten dem thailändischen Wanderarbeiter Khomkrit Chombua zum ersten Mal seit 50 Tagen, dass seine Entführer in Gaza ihn freilassen würden: „Du gehst nach Thailand.“

Khomkrit war einer von 17 thailändischen Gefangenen, die am Donnerstag in Bangkok ankamen. Sie waren müde und sichtlich abgemagert, wirkten aber gut gelaunt.

Die Rückkehrer wurden am Flughafen von weinenden Verwandten umringt, die von der Erleichterung überwältigt waren, dass ihre Lieben, die nach Israel gegangen waren, um Geld für ihre Familien in der Heimat zu verdienen, lebend zurückgekehrt waren, nachdem sie in den Krieg eines anderen Landes verwickelt waren.

Khomkrit Chombua, 28, ein schüchterner, wortkarger Mann aus der Provinz Surin nahe der kambodschanischen Grenze, wurde von drei seiner Cousins und Cousinen umarmt, nachdem er in einem T-Shirt mit thailändischer und israelischer Flagge auf dem Flughafen Suvarnabhumi angekommen war.

„Ich war so glücklich“, sagte er gegenüber Al Jazeera und erinnerte sich an den Moment, als seine Entführer ihm mitteilten, dass er freigelassen würde.

Lesen Sie hier mehr.

Thailändischer Wanderarbeiter Khomkrit Chombua und sein Cousin Piyanus Phujuttu

Der thailändische Wanderarbeiter Khomkrit Chombua und sein Cousin Piyanus Phujuttu nach Khomkrits Freilassung aus der Gefangenschaft in Gaza [Al Jazeera]

Anzeige

Vor 5 Stunden (02:40 GMT)

Israelischer Siedlerangriff in der Nähe von Nablus gemeldet

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet unter Berufung auf Anwohner des Dorfes Jalud im besetzten Westjordanland, israelische Siedler hätten Steine auf die Häuser der Bewohner geworfen und mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte.

Ein Video, das die libanesische Nachrichtenagentur Al Mayadeen auf X veröffentlichte, zeigte ein ausgebranntes Auto, das in dem Dorf noch rauchte.

Die Palästinenser im besetzten Westjordanland sind seit Beginn des Krieges im Gazastreifen mit einem Anstieg der israelischen Siedler- und Militärgewalt konfrontiert. Wir werden Sie über diesen Vorfall informieren, sobald wir können.

Vor 5 Stunden (02:30 GMT)

Keinerlei Neuigkeiten“ von der israelischen Regierung über eine mögliche Verlängerung der Waffenruhe

Hamdah Salhut

Bericht aus dem besetzten Ost-Jerusalem

US-Außenminister Antony Blinken ist zum vierten Mal seit Beginn des Krieges nach Israel gereist, um zu versuchen, eine Verlängerung der [Waffenruhe], in der wir uns derzeit befinden, zu erreichen.

Die Israelis haben erklärt, dass sie alle zivilen Frauen und Kinder in diesem Rahmen freilassen wollen. Aber es gibt einige Komplikationen, und jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich.

In weniger als drei Stunden läuft das Abkommen aus, und es gibt immer noch keine Bestätigung von israelischer Seite.

Vor 5 Stunden (02:20 GMT)

WATCH: Israel entlässt 30 Palästinenser im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens für Gaza

Israel hat im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens für den Gazastreifen 30 weitere palästinensische Gefangene freigelassen. Die Korrespondenten von Al Jazeera waren live aus dem besetzten Westjordanland dabei, als Angehörige und Unterstützer die Rückkehr der Gefangenen erwarteten:

Video Dauer 05 Minuten 52 Sekunden 05:52

Israel lässt 30 Palästinenser im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen frei

Vor 6 Stunden (02:10 GMT)

Palästinensische Studentin schildert „lebenden Albtraum“ eines Angriffs in Vermont

Kinnan Abdalhamid hat sich zu der Schießerei am vergangenen Wochenende in dem nördlichen US-Bundesstaat geäußert, bei der ein Bewaffneter das Feuer auf ihn und zwei Freunde eröffnete, was die Behörden als „hassmotivierten“ Angriff bezeichnen.

„Zwei meiner anderen Freunde trugen die Keffiyeh … und wir sprachen eine Mischung aus Arabisch und Englisch“, als der Angreifer „ohne zu zögern, ohne ein Wort“ von der Veranda eines Hauses herunterlief und zu schießen begann, sagte Abdalhamid in einem Interview mit der US-Sendung The View.

„Es war fast surreal, wie schnell er es tat“, sagte Abdalhamid, der beschrieb, wie seine Freunde Tahseen Ahmed und Hisham Awartani erschossen wurden. „Ich fühlte mich wirklich wie in einem lebenden Albtraum.“

Alle drei 20-jährigen US-College-Studenten hatten ihren Abschluss an der Ramallah Friends School im Westjordanland gemacht, und der Angriff erfolgte inmitten der zunehmenden Angst vor antipalästinensischer Gewalt in den USA während des Gaza-Krieges.

Abdalhamid sagte, er sei nach Beginn der Schießerei geflohen und habe sich versteckt, „in der vollen Überzeugung, dass meine beiden Freunde tot seien – denn sie wurden aus nächster Nähe erschossen und [der Angreifer] schien darauf abzuzielen, sie zu töten“.

Dieses undatierte Foto, das vom Institute for Middle East Understanding zur Verfügung gestellt wurde, zeigt Hisham Awartani, Tahseen Ali und Kenan Abdulhamid

Dieses undatierte Handout-Foto zeigt von links: Tahseen Ali, Kinnan Abdalhamid und Hisham Awartani [Institute for Middle East Understanding/Handout via AFP]

vor 6 Stunden (02:00 GMT)

Wir waren von der Außenwelt abgeschnitten“: Junger palästinensischer Häftling

Raed Youssef Muhammad Idris Sarsour, ein 19-Jähriger aus Hebron, der zu den palästinensischen Gefangenen gehört, die heute Abend aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, sagt, er und die anderen Häftlinge im Ofer-Gefängnis seien völlig isoliert gewesen.

„Wir hatten keinen Zugang zu Nachrichten und wussten nichts über das, was draußen geschah“, sagte Sarsour, der vor sechs Monaten in Ofer inhaftiert wurde, gegenüber Al Jazeera.

„Unsere Situation drinnen war sehr schwierig. Sie nahmen uns unsere Kleidung weg, und es gab nicht genug zu essen für alle. Eine Woche lang konnte ich nicht einmal duschen.“

Sarsour, dessen Vater ebenfalls von Israel inhaftiert wurde, sagte auch, dass die israelischen Behörden kurz nach seiner Freilassung Tränengas auf den Bus der Gefangenen feuerten, woraufhin einige von ihnen erstickten.

Vor 6 Stunden (01:50 GMT)

UN-Sonderbeauftragte fordert ICC-Ankläger auf, „alle Opfer“ des Krieges zwischen Israel und Hamas zu besuchen

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, hat den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, aufgefordert, Überlebende und Angehörige aller Opfer des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu besuchen, auch im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland.

Albanese reagierte mit ihrem Aufruf in den sozialen Medien auf einen Beitrag, in dem der Chefankläger des IStGH, Khan, zu sehen ist, der sich auf „Bitte und Einladung“ der Opfer und Überlebenden des Angriffs vom 7. Oktober in Israel aufhält.

Die UN-Gesandte stellt in ihrem Beitrag fest, dass Israel 1.200 Opfer des Angriffs vom 7. Oktober zählt, während im gleichen Zeitraum fast 20.000 Menschen im Gazastreifen und mehr als 220 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet wurden.

Vor 6 Stunden (01:40 GMT)

Unsere Kinder sind kalt“: Vertriebene Palästinenser beschreiben schlimme Zustände in Gaza

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft hat ein Video veröffentlicht, das die Not der Palästinenser im Gazastreifen zeigt, die angesichts der sinkenden Temperaturen vertrieben wurden.

„Ich hatte ein fünfstöckiges Gebäude mit acht Wohnungen. Ich bin hier mit meinen Kindern und Enkelkindern“, sagt ein Mann in dem Video und erklärt, dass er jetzt in einem Raum von zwei mal drei Metern lebt.

„Wir haben nichts, und unsere Kinder frieren und schreien nach Kleidung“, sagt eine Frau. „Wir sind alle krank und die Kinder sind krank.“

Vor 6 Stunden (01:30 GMT)

Palästinenser trotz Waffenstillstand in Gaza von israelischen Streitkräften getötet: UN

Obwohl der Waffenstillstand im Gazastreifen seit dem 24. November größtenteils hält, sterben in der palästinensischen Enklave weiterhin Menschen durch israelische Schüsse; am Mittwoch wurden zwei Menschen getötet, berichtet die UN.

Die Umstände der Tötungen im nördlichen Gazastreifen sind nach wie vor unklar, obwohl am Donnerstag auch in Gaza-Stadt Schüsse von israelischen Streitkräften gemeldet wurden und israelische Marineschiffe Granaten in Richtung der Südküste des Gazastreifens abfeuerten, obwohl keine Opfer zu beklagen waren, so die UN.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten berichtet ebenfalls:

Humanitäre Hilfe und Grundversorgungsgüter erreichten den Gazastreifen am Donnerstag einen siebten Tag lang, aber der Zustrom ist nach wie vor „völlig unzureichend“.

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser im Norden des Gazastreifens hat sich kaum verbessert, und die Besorgnis über durch Wasser übertragene Krankheiten hält an.

Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte, die acht und 15 Jahre alten palästinensischen Jungen, die am Mittwoch in Dschenin im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften erschossen wurden, hätten zum Zeitpunkt ihrer Erschießung keine Gefahr für die israelischen Streitkräfte dargestellt“.

Palästinenser kaufen in der Nähe der Ruinen von Häusern und Gebäuden ein, die bei israelischen Angriffen zerstört wurden

Palästinenser kaufen auf einem Freiluftmarkt in der Nähe der Ruinen von Häusern und Gebäuden ein, die bei israelischen Angriffen zerstört wurden, im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens, 30. November 2023 [Ibraheem Abu Mustafa/Reuters]

vor 7 Stunden (01:20 GMT)

Fotos: Jubelszenen nach der Freilassung palästinensischer Gefangener

Ein palästinensischer Gefangener reagiert nach seiner Freilassung im Rahmen eines Geisel- und Gefangenenaustauschs zwischen der Hamas und Israel in Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland, 1. Dezember 2023. REUTERS/Ammar Awad

Ein freigelassener palästinensischer Häftling umarmt seinen Vater

Ein palästinensischer Gefangener umarmt seinen Vater in Ramallah [Ammar Awad/Reuters]

Neu entlassene Häftlinge werden von anderen Palästinensern begrüßt, nachdem sie am Freitag aus dem Ofer-Gefängnis entlassen wurden. (Jaafar Ashtiyeh/AFP)

Neu freigelassene Häftlinge werden in Ramallah begrüßt [Jaafar Ashtiyeh/AFP]

Vor 7 Stunden (01:10 GMT)

US-Spitzendiplomat zeigt Fotos von Treffen mit israelischer Führung

In Anlehnung an eine Rede, die er vor einigen Stunden in Tel Aviv gehalten hatte, sagte Blinken in einem Beitrag auf X, dass er in Gesprächen mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant „die Unterstützung der Vereinigten Staaten für das Recht Israels, sich selbst in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht zu schützen, bekräftigt und gleichzeitig darauf gedrängt hat, dass Israel alle möglichen Maßnahmen ergreift, um zivilen Schaden zu vermeiden“.

Er teilte auch ein Foto mit Benny Gantz, einem Mitglied von Netanjahus Kriegskabinett; die beiden besprachen „Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit Israels, die Freilassung von Geiseln und Maßnahmen zur Minimierung von Schäden an der Zivilbevölkerung“, so Blinken.

Israel plant, seine Gaza-Offensive fortzusetzen, sobald die Hamas keine Gefangenen mehr freilässt, so Blinken in seiner Rede am Donnerstag, aber er sagte, er habe der israelischen Führung gesagt, sie müsse Pläne aufstellen, um die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung zu minimieren.

Die Regierung Biden sieht sich weit verbreiteter Kritik ausgesetzt, weil sie Israel nicht zu einem dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen gedrängt hat, da ein solcher Schritt nur der Hamas zugute käme.

Vor 7 Stunden (00:55 GMT)

Palästina-Befürworter kritisieren MSNBCs Absage der Mehdi Hasan Nachrichtensendung

Der Fernsehsender MSNBC hat die Wochenendsendung von Mehdi Hasan abgesetzt und damit den Zorn vieler Palästina-Befürworter auf sich gezogen, die in dem progressiven Moderator einen der seltenen Kritiker der israelischen Politik in den amerikanischen Kabelnachrichten sehen.

Die Entscheidung fiel in eine Zeit, die Befürworter als ein hartes Durchgreifen gegen Kritik an Israel in den Medien, an Universitäten und in der Kunst beschreiben.

In einer Mitteilung an die Mitarbeiter, aus der die Publikation The Hill zitiert, sagte MSNBC-Präsidentin Rashida Jones, die Umbesetzung ziele darauf ab, den Sender auf dem Weg zu den US-Wahlen 2024 „besser zu positionieren“. MSNBC reagierte nicht sofort auf die Bitte von Al Jazeera um einen Kommentar.

Die palästinensisch-amerikanische Menschenrechtsanwältin Noura Erakat bezeichnete die Sendung als „notwendiger denn je“. „Er sollte verstärkt werden, nicht abgeschaltet“, schrieb Erakat in einem Beitrag auf X.

Lesen Sie hier mehr.

Mehdi Hasan, in Anzug und Krawatte, vor einem Fernsehgerät und einem Schild mit der Aufschrift „Die Mehdi Hasan Show“.

Moderator Mehdi Hasan moderiert seit 2021 eine Nachrichtensendung auf MSNBC [Screengrab/MSNBC/YouTube].

vor 7 Stunden (00:45 GMT)

Unglaubliches Glück“, freigelassen zu werden, sagt der befreite Gefangene

Abu Youssef Abu Maria, einer der freigelassenen palästinensischen Gefangenen, sagte gegenüber Al Jazeera, dass sich die Bedingungen in den israelischen Gefängnissen mit Beginn des Gaza-Krieges verschlechtert hätten.

Er sagte, die israelischen Behörden stürmten jeden Tag die Zellen der Gefangenen und schlugen sie. Er sagte auch, dass die Gefangenen nicht genug zu essen bekämen.

„Ich war im Ofer-Gefängnis“, sagte Abu Maria, der hinzufügte, dass er im Gefängnis eine Verletzung erlitten habe, aber nicht medizinisch versorgt worden sei.

Auf die Freilassung angesprochen, sagte er: „Es ist ein unglaubliches Glücksgefühl [freigelassen zu werden], aber wir sind sehr traurig über diejenigen, die zurückgeblieben sind.“

Vor 7 Stunden (00:40 GMT)

Familien von palästinensischen Gefangenen dürfen die Freilassung ihrer Angehörigen nicht feiern

Hamdah Salhut von Al Jazeera berichtet aus dem besetzten Ost-Jerusalem, dass Israels ultranationalistischer Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, eine Politik strikt durchgesetzt hat, die es den Familien von Palästinensern, die im Rahmen des Gaza-Friedensabkommens aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, verbietet, zu feiern.

„Die Familien wollen zwar ihre Freilassung feiern, aber viele von ihnen haben Angst und sagen, die Israelis hätten sie bedroht“, so Salhut.

Für freigelassene Gefangene gelten auch nach ihrer Freilassung strenge Einschränkungen.

„Es gibt eine Reihe von Einschränkungen, was sie tun können und was nicht. Sie dürfen sich nicht an politischen Aktivitäten beteiligen. Sie dürfen keine politischen Beiträge in den sozialen Medien veröffentlichen. Sie dürfen nicht an Demonstrationen teilnehmen. Viele von ihnen leben immer noch in Angst, weil der israelische Sicherheitsapparat ihnen so viele Einschränkungen auferlegt. Sie befürchten, dass sie wieder verhaftet werden“, sagte Salhut.

Der Kontrast zu den großen Feierlichkeiten in Israel anlässlich der Freilassung der israelischen Gefangenen aus dem Gazastreifen könnte nicht größer sein, fügte Salhut hinzu.

„Die Israelis beschränken dort keine Feierlichkeiten. Aber wenn es um die Palästinenser geht … [Israel] sagt, dass angesichts der Art dieses Abkommens, angesichts der Art derer, die sie freilassen, dies keine Feierlichkeiten rechtfertigt.“

vor 7 Stunden (00:25 GMT)

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat die Kontrolle über ihre Gaza-Politik verloren“, sagt Trita Parsi vom Quincy Institute for Responsible Statecraft“. Das liege vor allem daran, dass sie nicht bereit sei, die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu herauszufordern.

„Sie haben Einwände gegen viele Aspekte dessen, was die Regierung Netanjahu tut. Aber sie sind nicht bereit, echten Druck auf die Israelis auszuüben, damit sie sich an die von Washington gestellten Bedingungen halten“, so Parsi gegenüber Al Jazeera.

„Ich denke, dass sie den Ton etwas schärfer werden lassen. Aber ich glaube nicht, dass dies notwendigerweise auf klare Einwände von Seiten der Biden-Administration zurückzuführen ist“, fuhr er fort.

Stattdessen, so Parsi, sei es „wegen des weltweiten Drucks auf die Vereinigten Staaten sowie des zunehmenden innenpolitischen Drucks auf die Biden-Administration, der sich noch verstärken wird, wenn die Israelis wieder mit der Bombardierung des Gazastreifens beginnen“.

Präsident Joe Biden spricht während eines Treffens zur Bekämpfung von Fentanyl im Roosevelt Room des Weißen Hauses, Dienstag

Biden sah sich weit verbreiteten Aufrufen ausgesetzt, Druck auf Israel auszuüben, damit es einem langfristigen Waffenstillstand im Gazastreifen zustimmt [Datei: Evan Vucci/AP Photo].

vor 7 Stunden (00:20 GMT)

Bus mit freigelassenen palästinensischen Gefangenen wird mit Tränengas beschossen: Zeuge

Issam Rimawi, ein palästinensischer Fotojournalist, der den Vorfall beobachtet und aufgezeichnet hat, sagte, dass die israelischen Streitkräfte vor der Freilassung der palästinensischen Gefangenen vor dem Ofer-Gefängnis stationiert waren.

„Sie feuerten Tränengas, als der Bus mit den Gefangenen gerade abfuhr“, sagte Rimawi gegenüber Al Jazeera in Ramallah.

„Die Gefangenen erstickten, und der Fahrer musste den Bus anhalten, bis das Team des Roten Kreuzes kam, um ihnen zu helfen“, sagte er.

„Das medizinische Team musste in den Bus gehen, und wir haben dies mit unserer eigenen Kamera dokumentiert.

„Die israelischen Behörden tun dies, weil sie nicht wollen, dass die Menschen die Freilassung der Gefangenen feiern.“

Menschen schauen von einem Hügel mit Blick auf die israelische Militäranlage Ofer zu

Menschen schauen von einem Hügel über dem Ofer-Gefängnis zu, 25. November 2023 [Datei: Jaafar Ashtiyeh/AFP]

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …