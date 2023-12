https://www.middleeastmonitor.com/20231130-pro-palestine-activists-are-in-danger/



Pro-palästinensische Amerikaner versammeln sich auf dem Madison Square und überfluten die Straßen von New York City zur Unterstützung Palästinas am Thanksgiving Day, 23. November 2023 [Selçuk Acar – Anadolu Agency]

Pro-Palästina-Aktivisten sind in Gefahr

von Rubab Zahra

30. November 2023

Menschen, die sich für Palästina einsetzen, sind in Gefahr und die sozialen Medien sind dafür verantwortlich. Ich mache eine solche Behauptung nicht leichtfertig.

Die Giganten der sozialen Medien werden bereits der offensichtlichen Voreingenommenheit in diesem Konflikt beschuldigt. Elon Musk hat gerade neue Zensurmaßnahmen für Palästinenser angekündigt. Meta und TikTok zensieren in unverhältnismäßigem Maße pro-palästinensische Inhalte. Beiträge, die das Leiden der Palästinenser in Gaza beleuchten, werden mit Begründungen wie „expliziter Inhalt“ unterdrückt, während Videos, die die Lügen der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) entlarven, mit der Begründung „Verherrlichung von Terroristen“ entfernt werden. Diejenigen, die versuchen, dem Pro-Israel-Narrativ in der Rubrik „Kommentare“ zu widersprechen, werden unter dem Vorwand des „Gemeinschaftsschutzes“ sehr schnell eingeschränkt.

Ich versicherte mir jedoch, dass, wenn ich von der Zensur betroffen bin, dies wahrscheinlich auch für pro-israelische Konten gilt. Vielleicht ist Instagram schützend und wachsam, um die Situation zu deeskalieren, nur um später festzustellen, dass dies für die „andere Seite“ nicht der Fall war.

Ich stieß auf einen israelischen Influencer. Es war keine Überraschung, dass er für die IDF tätig war. Zunächst erwartete ich typische Propagandavideos mit IDF-Mythen voller Emotionen, aber sein Profil war anders. Seine Beiträge bedrohten pro-palästinensische Demonstranten und Aktivisten.

So bat er seine Anhänger beispielsweise um die persönlichen Daten eines Jungen, der beim Verbrennen der israelischen Flagge fotografiert wurde, damit er ihn dazu bringen konnte, seine Tat zu „bereuen“. Als ich den Kommentarbereich öffnete, war es ein kriminelles Zentrum.

Jemand mit dem Benutzernamen @simplecooking identifizierte den Jungen und half allen, die ihm schaden oder sein Leben „ruinieren“ wollten. Mehrere Nutzer schworen, ihn von seiner Schule oder Universität zu verweisen. Einige waren entschlossen, dafür zu sorgen, dass er nirgendwo angestellt wird und gefeuert wird, wenn er bereits einen Job hat. Viele waren entschlossen, ihn durch das FBI verhaften zu lassen. Einige drohten damit, ihm „eine Lektion zu erteilen“, und schlugen körperliche Gewalt vor. Ein anderer schlug sogar vor, ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen. Ein Nutzer teilte Einzelheiten über seine Familie mit, was mich sehr beunruhigte.

Dieser Junge hat nichts getan, um als Terrorist abgestempelt zu werden. Er hat kein Gebäude in die Luft gesprengt. Er hat niemanden getötet. Alles, was er getan hat, war, eine israelische Flagge in einem demokratischen Land herunterzureißen. Wenn jemand das heilige Buch von mehr als einer Milliarde Menschen im Namen der Redefreiheit verbrennen kann, warum ist es dann ein Problem, die Flagge eines Apartheidstaates zu verbrennen? Was ist daran Antisemitismus?

Es ist wichtig, daran zu denken, dass im vergangenen Monat im Rahmen des israelischen Krieges gegen die Palästinenser in Gaza Menschen bei Hassverbrechen getötet wurden

Dieser junge Pro-Palästina-Demonstrant hatte keine Ahnung, dass ein israelischer Influencer sein Bild geteilt hatte und dass Menschen vorhatten, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Und ich hatte keine Möglichkeit, ihm mitzuteilen, was gegen ihn geplant war. Das Mindeste, was ich tun konnte, war, diesen Beitrag und die bedrohlichen Kommentare an Instagram zu melden. Ich forderte auch meine Follower auf, das Gleiche zu tun. Es war wichtig, daran zu denken, dass im vergangenen Monat im Rahmen des israelischen Krieges gegen die Palästinenser in Gaza Menschen bei Hassverbrechen getötet wurden. Ich wartete auf die Antwort von Instagram.

Nach sechs Stunden erhielt ich eine Benachrichtigung, in der es hieß: „Wir haben diesen Beitrag nicht entfernt, weil er nicht gegen unsere Richtlinien verstößt“. Das ist richtig. Beiträge, die das Leben von Menschen gefährden, verstoßen nicht gegen Mark Zuckerbergs Richtlinien.

Es stellte sich heraus, dass dieser Influencer nicht der einzige war, der dies tat, und dieser junge Demonstrant war nicht das einzige Ziel. Offenbar posten viele zionistische Instagram-Konten mit Hunderttausenden von Followern aktiv Bilder und Videos von pro-palästinensischen Aktivisten und verteufeln sie mit Bildunterschriften wie „Das sind die Leute, die die Hamas unterstützen, das sind die Leute, die ISIS unterstützen“.

Wütende Zionisten haben viele Kommentarbereiche übernommen und fragen nach den Details dieser Aktivisten, um ihnen eine Lektion zu erteilen.

Die Art und Weise, wie sie dies tun wollen, ist unterschiedlich. Manche beschimpfen die Menschen in den sozialen Medien (bis zu dem Punkt, an dem sie ihre Social-Media-Handles löschen). Andere hacken Daten, sorgen dafür, dass Menschen entlassen, aus akademischen Einrichtungen verwiesen oder abgeschoben werden. Einige Personen gehen sogar noch weiter. Sie können pro-palästinensische Demonstranten körperlich verletzen und sogar töten.

Meine Befürchtungen in dieser Hinsicht sind nicht irrational. Der zionistische Block geht über Bord.

Es gibt eine ganze Website, die sich der Zusammenstellung einer Liste von pro-palästinensischen Amerikanern widmet – Canarymission.org – und die Profile solcher Bürger mit all ihren Handles in den sozialen Medien, den Institutionen, in denen sie studieren, ihrem Arbeitsplatz (manchmal auch ihrem Standort) enthält. Das ist wirklich krank.

Warum ist es für soziale Medienplattformen akzeptabel, so viele Menschen allein aufgrund einer Meinungsverschiedenheit in Gefahr zu bringen? Wie kann jemand eine ganze Website dafür einrichten, dass so viele Menschen angegriffen werden, nur weil sie auf der Seite der Menschen im besetzten Palästina stehen? Und wie kommt es, dass Meta und TikTok absolut kein Problem mit solch gefährlichen Inhalten auf ihren Plattformen haben?

In Amerika gibt es bereits eine Pandemie von Verrückten, die Menschen aufgrund ihrer Religion und Rasse erschießen und umbringen. Amerikanische Muslime, Asiaten und Linke werden häufig Opfer von Gewalt. Islamophobie ist ein großes Problem in den USA und anderen Ländern des zionistischen Blocks. Und jetzt geben diese Website und die sozialen Medien hasserfüllten Fanatikern die Mittel an die Hand, um Hass zu verbreiten und ihre nächsten Ziele zu bedrohen.

Ein sechsjähriger palästinensischer Amerikaner und das Kind eines pakistanisch-amerikanischen Arztes wurden bereits getötet, ebenso wie drei palästinensische Männer erst diese Woche. Diese Anschläge geschahen nicht in einem Vakuum. Jemand hat mit Sicherheit ihre Bilder in ähnlicher Weise im Internet verbreitet.

In dieser hochsensiblen Zeit ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Social-Media-Giganten ihre Richtlinien zum Schutz der Gemeinschaft durchsetzen. Sie müssen die Umsetzung des „Gemeinschaftsschutzes“ auf andere Gruppen ausweiten. Wenn „vom Fluss bis zum Meer“ als Unterstützung des Völkermords angesehen wird, dann haben diese hasserfüllten und bedrohlichen Beiträge auf diesen Plattformen ebenfalls nichts zu suchen. Außerdem ist es an der Zeit, dass Canarymission.com ebenfalls vom Netz genommen wird.

Übersetzt mit Deepl.com

Rubab Zahra ist Autorin und Analystin beim Minute Mirror. Sie hat einen MPhil in Massenkommunikation von der Islamic International University, Islamabad.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …