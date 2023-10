Mehr als 400.000 Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, über 1.900 Palästinenser wurden bei anhaltenden Bombardierungen getötet

Live: Palestinians face ’second Nakba‘ as Israel tells 1.1m to leave northern Gaza Israeli forces have unleashed a deadly crackdown in the West Bank, killing 9

Wichtigste Punkte

Zahlreiche Tote bei Überfall auf Familien im nördlichen Gazastreifen

Aqsa-Imam auf israelischer Abschussliste

Siedler schießen und greifen Palästinenser im Westjordanland an

Hamas: „Krankenhaus-Evakuierungen sind Kriegsverbrechen

vor 21 Minuten

Die Hamas hat Israel beschuldigt, Kriegsverbrechen zu begehen, indem es Krankenhäuser zum Verlassen des nördlichen Gazastreifens aufgefordert hat.

„Die Drohungen der israelischen Besatzung, palästinensische Krankenhäuser zu evakuieren, sind Kriegsverbrechen“, erklärte die palästinensische Gruppe in einer auf Telegram verbreiteten Erklärung.

„Die israelische Besatzung besteht darauf, weitere grausame Verbrechen und Massaker an der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen zu verüben, indem sie Krankenhäuser ins Visier nimmt.“

Medizinische Einrichtungen seien nach internationalem Recht geschützte zivile Einrichtungen, und die UNO und internationale Organisationen seien aufgefordert, die gewaltsamen Verlegungen zu stoppen, hieß es.

„Das Ansinnen der israelischen Besatzung, Krankenhäuser inmitten des eskalierenden Krieges gegen den Gazastreifen zu räumen, unterstreicht ihre kriminellen Pläne, den Palästinensern grundlegende und dringende humanitäre Bedürfnisse vorzuenthalten – dies ist ein Kriegsverbrechen.“

Sie lobte die „heldenhafte Haltung“ des Krankenhauspersonals, das sich weigerte, die Patienten zu verlassen und in den Süden des Gazastreifens zu fahren, wie z. B. im Al-Awda-Krankenhaus.

Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen weigert sich, Patienten zu verlassen und zu evakuieren

vor 36 Minuten

Ein Krankenhaus im Norden des Gazastreifens weigert sich, dem israelischen Evakuierungsbefehl Folge zu leisten.

Der Direktor des Al-Awda-Krankenhauses erklärte, das Personal bleibe in der Einrichtung und werde die Patienten weiter versorgen, da es „unmöglich“ sei, die Kranken und Verwundeten zu transportieren.

Das Krankenhaus hatte am Freitagnachmittag zunächst nur zwei Stunden Zeit zum Verlassen, bevor die Frist bis Samstagmorgen 6 Uhr verlängert wurde.

Die Weltgesundheitsorganisation hat den Räumungsbefehl für das Krankenhaus verurteilt.

„Wir bitten Israel inständig, diese Entscheidung rückgängig zu machen. Die Verlegung der Patienten würde deren Leben und das des medizinischen Personals in unmittelbare Gefahr bringen“, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus.

Rekapitulation: Zweite Kriegswoche beginnt mit israelischen Truppen entlang der Gaza-Grenze

vor 1 Stunde

Guten Morgen, liebe MEE-Leser,

Es ist nun über eine Woche her, dass der Krieg zwischen Palästinensern und Israelis im Gazastreifen begonnen hat.

Israel hat bei Luftangriffen im Gazastreifen und bei Schießereien im Westjordanland mindestens 1.950 Palästinenser getötet, mehr als die Hälfte davon sind Frauen und Kinder.

Mehr als 400.000 Menschen wurden aufgrund der wahllosen israelischen Bombardierungen bereits aus dem Gazastreifen vertrieben, bevor die Armee die Zwangsumsiedlung von 1,1 Millionen Menschen innerhalb von 24 Stunden aus dem Norden der Enklave anordnete. Diese Frist ist nun verstrichen, bevor eine Bodeninvasion erwartet wird.

Hier ein Rückblick auf die letzten Stunden:

Zehntausende von Menschen im Gazastreifen sind nach dem Befehl zur Zwangsumsiedlung in den Süden geflohen. Auf dem Weg dorthin wurden zahlreiche Menschen getötet, da Israel sowohl im Norden als auch im Süden Luftangriffe durchführt.

Israelische Streitkräfte erschossen einen Mann in Jericho, während in mehreren Städten des Westjordanlandes Razzien durchgeführt wurden. Zuvor waren am Freitag im Westjordanland 14 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet worden

US-Kampfjets vom Typ F-15 sind im Nahen Osten eingetroffen, da Washington seine Unterstützung für Israel verstärkt

Überall auf der Welt fanden am Freitag Pro-Palästina-Proteste statt, und für heute werden weitere erwartet. Tausende jüdische New Yorker protestierten für einen sofortigen Waffenstillstand, über 100 von ihnen wurden verhaftet.

Middle East Eye wird Sie weiterhin rund um die Uhr mit aktuellen Informationen versorgen.

Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen Mann in Jericho

vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte haben einen 27-jährigen Palästinenser in der Stadt Jericho im besetzten Westjordanland erschossen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Samstagmorgen mit.

Nach Angaben des Ministeriums kam der Mann mit einer Schusswunde im Kopf in ein Krankenhaus in Jericho.

Am Freitag wurden mindestens 14 Palästinenser im Westjordanland getötet. Am Samstagmorgen begannen die israelischen Streitkräfte mit Razzien in mehreren Städten des Westjordanlandes.

Mehrere Tote bei israelischen Luftangriffen auf den nördlichen und südlichen Gazastreifen

vor 3 Stunden

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen sind nach Angaben mehrerer palästinensischer Nachrichtenquellen mehrere Palästinenser getötet worden.

Die genaue Zahl der Getöteten ist derzeit noch unklar.

Bei einem weiteren israelischen Luftangriff wurden zwei Palästinenser im südlichen Gazastreifen getötet.

Video: Der schottische Abgeordnete Humza Yousaf verurteilt die kollektive Bestrafung des Gazastreifens

vor 3 Stunden

Israelische Artilleriegranaten sind mit dem US-Militärcode für weiße Phosphorgranaten gekennzeichnet: Amnesty

vor 4 Stunden

Nachdem die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) eine Erklärung veröffentlicht hat, in der sie behauptet, sie habe Aufnahmen verifiziert, die zeigen, dass Israel diese Woche weißen Phosphor im Gazastreifen eingesetzt hat, hat Amnesty International einen eigenen Bericht veröffentlicht.

Die Untersuchung der Menschenrechtsorganisation Amnesty zeigt, dass israelische Streitkräfte Artilleriegranaten in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen positioniert haben. Diese Artilleriegranaten trugen die Kennzeichnung D528, den Identifikationscode des US-Verteidigungsministeriums (DODIC) für Geschosse auf der Basis von weißem Phosphor“.

Weißer Phosphor ist ein chemischer Brandstoff, der sich bei Kontakt mit der Luft entzündet und schwere Verbrennungen bei Menschen oder Objekten verursachen kann, mit denen er in Berührung kommt.

„Weißer Phosphor ist ungesetzlich und wahllos, wenn er in bewohnten städtischen Gebieten aus der Luft abgefeuert wird, wo er Häuser niederbrennen und der Zivilbevölkerung ungeheuerlichen Schaden zufügen kann“, so HRW.

Der US-Verteidigungsminister hat erklärt, dass es keine Bedingungen für die amerikanische Militärhilfe an Israel geben wird.

Den vollständigen Amnesty-Bericht können Sie hier lesen.

Hunderte verhaftet vor dem Haus des New Yorker Senators bei Protest für Waffenstillstand

vor 4 Stunden

Tausende von jüdischen New Yorkern protestierten am Freitagabend vor dem Haus von Senator Chuck Schumer in Brooklyn und forderten den Gesetzgeber auf, sich für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen.

Der Protest fand statt, als Schumer sich auf eine Reise mit einer Delegation von Gesetzgebern nach Israel vorbereitete.

Die New Yorker Polizei nahm 100 Demonstranten fest, darunter den Abgeordneten der New Yorker Stadtverordnetenversammlung, Zohran Mamdani, sowie „Rabbiner und Nachkommen von Holocaust-Überlebenden“, wie Mamdanis Büro mitteilte.

Weitere Massenproteste fanden am Freitag in großen US-Städten statt, unter anderem in Washington, wo eine Koalition pro-palästinensischer Gruppen vor dem Büro der Washington Post demonstrierte und auf die Fassade des Bürogebäudes projizierte, dass die Zeitung „mitschuldig am Völkermord“ sei.

Am Donnerstag demonstrierte eine Gruppe pro-palästinensischer Demonstranten in Washington vor einer Spendenaktion für den mit der israelischen Regierung verbündeten Jüdischen Nationalfonds, eine Organisation, die vor mehr als einem Jahrhundert gegründet wurde, um Land im osmanischen und mandatorischen Palästina für jüdische Siedler zu kaufen und zu erschließen.

US F-15-Kampfjets treffen im Nahen Osten ein

vor 5 Stunden

Wie das US-Zentralkommando mitteilte, ist eine Staffel amerikanischer F-15-Kampfjets im Nahen Osten eingetroffen, da Washington seine militärische Präsenz in der Region weiter ausbaut.

Die USA haben seit Samstag bereits eine Trägerkampftruppe in die Region entsandt, während Israel eine verheerende Bombenkampagne geführt und den Gazastreifen vollständig belagert hat.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin reiste am Freitag nach Israel, wo er auf einer Pressekonferenz sagte, dass „Amerikas Unterstützung für Israels Sicherheit eisern ist“.

UN sagt, dass Zehntausende in Gaza nach israelischer Warnung in den Süden fliehen

vor 6 Stunden

Zehntausende Palästinenser im Gazastreifen sind nach Schätzungen in den Süden geflohen, nachdem Israel die Palästinenser am Freitag gewarnt hatte, das Gebiet innerhalb von 24 Stunden vor einer erwarteten Bodenoffensive zu verlassen, so das UN-Büro für humanitäre Hilfe (OCHA).

OCHA fügte hinzu, dass vor dem Evakuierungsbefehl mehr als 400.000 Palästinenser aufgrund der Feindseligkeiten vertrieben worden seien.

Al Jazeera macht Israel „rechtlich und moralisch verantwortlich“ für die Tötung eines Journalisten

vor 6 Stunden

Al Jazeera hat eine Erklärung abgegeben, in der es Israel verurteilt, nachdem eine israelische Rakete auf eines seiner Nachrichtenteams abgefeuert wurde und einen Reuters-Journalisten getötet und zwei weitere verletzt hat.

„Israel hat wieder einmal versucht, die Medien zum Schweigen zu bringen, indem es Journalisten ins Visier nahm“, so der Nachrichtensender in einer Erklärung.

„Wir fordern, dass die Täter, die hinter diesem abscheulichen Verbrechen stecken, zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden“.

Pro-Israel-Ratsmitglied bringt Waffe zu US-Palästina-Solidaritätsprotest mit

vor 6 Stunden

Ein Mitglied des New Yorker Stadtrats trug am Donnerstag bei einer Pro-Palästina-Kundgebung vor dem Brooklyn College sichtbar eine Waffe am Hosenbund.

Nachdem ein Foto von ihr, auf dem sie die Waffe trägt, auf Twitter viral ging, wurde die Stadträtin Inna Vernikov am Freitagmorgen verhaftet und wegen kriminellen Besitzes einer Schusswaffe angeklagt.

Israelische Streitkräfte stürmen Städte im Westjordanland

vor 7 Stunden

Israelische Streitkräfte haben damit begonnen, mehrere Städte im besetzten Westjordanland zu stürmen, darunter Nablus, Silwad und Jericho, wie mehrere palästinensische und arabischsprachige Medien berichten.

Israelische Streitkräfte haben am Freitag im besetzten Westjordanland 14 Palästinenser, darunter mindestens ein Kind, getötet.

Warum Israels Warnung, den nördlichen Gazastreifen zu evakuieren, gegen internationales Recht verstößt

vor 7 Stunden

Nachdem Israel die Palästinenser im Gazastreifen am Freitag aufgefordert hatte, den Ort innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, haben viele die Rechtmäßigkeit der Anordnung in Frage gestellt.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gab eine seltene öffentliche Erklärung ab, in der es heißt: „Die Anweisung der israelischen Behörden an die Bevölkerung von Gaza-Stadt, ihre Häuser sofort zu verlassen, ist in Verbindung mit der vollständigen Belagerung, bei der ihnen ausdrücklich Nahrung, Wasser und Strom verweigert werden, nicht mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar.“

Und der Menschenrechtsanwalt Gissou Nia erklärte gegenüber MEE, dass der Evakuierungsbefehl einer Zwangsumsiedlung gleichkommen könnte, „was eine Verletzung des humanitären Völkerrechts darstellt“.

Israelisches Militär bombardiert nach eigenen Angaben ein Ziel im Südlibanon

vor 7 Stunden

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ein Ziel der Hisbollah im Südlibanon bombardiert, nachdem sie nach eigenen Angaben die „Infiltration nicht identifizierter Flugobjekte nach Israel“ abgefangen hatte.

Zuvor war am Freitag bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon ein Reuters-Journalist getötet und mehrere andere verletzt worden. Übersetzt mit Deepl.com

