Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum Israels Aufforderung zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens gegen internationales Recht verstößt Von Umar A Farooq

Palästinensische Frauen mit ihren Kindern, die nach israelischen Luftangriffen aus ihren Häusern fliehen, eilen am 11. Oktober 2023 durch eine Straße in Gaza-Stadt (AFP)

Middle East Eye spricht mit Experten über die Rechtmäßigkeit der Aufforderung der israelischen Armee an die Palästinenser, den nördlichen Gazastreifen zu evakuieren

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum Israels Aufforderung zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens gegen internationales Recht verstößt

14. Oktober 2023

Die israelische Armee hat am Freitag um Mitternacht Ortszeit die mehr als eine Million Palästinenser, die im nördlichen Gazastreifen leben, gewarnt, innerhalb von 24 Stunden in den südlichen Gazastreifen zu evakuieren, „zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Familien“.

Der Befehl forderte sie auf, Gaza-Stadt in Richtung Wadi Gaza zu verlassen, ein weitgehend ländliches Gebiet in der Enklave mit wenigen Einrichtungen wie Unterkünften, bevor es zu einer möglichen israelischen Bodeninvasion in Gaza kommen könnte.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, dass der Versuch, Menschen aus einem Gebiet zu evakuieren, das unter Bombardierung und Belagerung steht, nicht nur „extrem gefährlich“ sei, sondern auch „einfach unmöglich“ sein könnte.

Israels Gesandter bei den Vereinten Nationen sagte am Freitag, dass die UNO Israel für diese Vorsichtsmaßnahmen loben sollte“. Seit der Aufforderung zur Evakuierung wurden jedoch mindestens 70 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, bei israelischen Luftangriffen auf die Hauptverbindungsstraße zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens getötet, die gerade dabei waren, die Stadt zu verlassen.

Seit die israelische Armee die Palästinenser zur Evakuierung aufgefordert hat, sind die Palästinenser im Gazastreifen hin- und hergerissen, was sie tun sollen, da viele das Schlimmste befürchten – eine Wiederholung der Nakba. Die Nakba, oder „Katastrophe“, wie sie im Englischen genannt wird, bezieht sich auf die ethnische Säuberung von etwa 750.000 Palästinensern von ihrem Land und ihren Häusern im historischen Palästina, um Platz für die Gründung Israels im Jahr 1948 zu schaffen.

Die Hamas rief die Bewohner des nördlichen Gazastreifens auf, die Warnung Israels nicht zu beachten, und bezeichnete sie als falsche Propaganda.

Und was geschieht mit den Tausenden von Verwundeten, die in Krankenhäusern behandelt werden? Seit den palästinensischen Angriffen vom Samstag, bei denen bisher 1.300 Israelis getötet wurden, sind bei der Bombardierung des Gazastreifens 1.900 Menschen getötet und 7.696 Palästinenser verwundet worden, darunter 2.000 Kinder und 1.400 Frauen.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat in einer Erklärung die israelische Evakuierungswarnung verurteilt und erklärt, dies sei ein Angriff auf die medizinische Versorgung und die Menschlichkeit“.

Was ist die Nakba?

Die Nakba ist eines der wichtigsten Ereignisse in der modernen Geschichte des Nahen Ostens, das den israelisch-palästinensischen Konflikt seither prägt.

Die Nakba, die auch als „Katastrophe“ bezeichnet wird, begann in den Jahren 1947 und 1948, als der neue Staat Israel gegründet wurde.

Palästinensische Frauen fliehen mit ihren Habseligkeiten während der Nakba (Creative Commons)

Palästina war jahrhundertelang Teil des Osmanischen Reichs, bis es am Ende des Ersten Weltkriegs (1914-18) von Großbritannien erobert wurde.

Der Völkerbund – ein Vorläufer der UNO – erteilte Großbritannien nach dem Krieg ein „Mandat“ über Palästina, das die Wünsche der einheimischen palästinensischen Bevölkerung nicht berücksichtigte.

Ziel solcher Mandate war es, den einheimischen Völkern „administrative Unterstützung und Beratung“ zu gewähren, bis sie in der Lage waren, als eigenständige Staaten zu bestehen.

Was war das Problem?

Das britische Mandat enthielt die Balfour-Erklärung, die Arthur Balfour, der britische Außenminister, 1917 an Lord Walter Rothschild, ein prominentes Mitglied der britischen jüdischen Gemeinde, geschickt hatte.

Darin wurde zugesagt, „in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ zu errichten, das damals weniger als 10 Prozent der Bevölkerung ausmachte.

In den Mandatsjahren (1923-48) förderte das Vereinigte Königreich die Einwanderung europäischer Juden nach Palästina, wodurch sich ihre Bevölkerungszahl verzehnfachte – von 60.000 in der Zeit vor dem Mandat auf 700.000 im Jahr 1948.

Außerdem bildeten sie zionistische Gruppen aus, bewaffneten und versorgten sie und gewährten ihnen ein gewisses Maß an Selbstverwaltung.

Im Gegensatz dazu wurde die einheimische palästinensische Bevölkerung, die die jüdische Einwanderung aus Europa ablehnte und ihre Unabhängigkeit forderte, gewaltsam unterdrückt.

Araber in Jerusalem protestieren gegen die jüdische Einwanderung im Jahr 1937 (AFP)

Die Zahl der Juden, die aus Europa und anderen Ländern nach Palästina kamen, stieg im Gefolge des Holocaust, der systematisch gegen Juden und andere Menschen gerichtet war und mehr als 6 Millionen Menschen das Leben kostete.

Im Februar 1947 kündigte Großbritannien an, das Mandat zu beenden und die Frage Palästinas an die neu gegründeten Vereinten Nationen zu übergeben.

Die Vereinten Nationen verabschiedeten im November 1947 einen Teilungsplan, der Palästina in zwei Teile aufteilte: 55 Prozent sollten einen jüdischen Staat bilden, während 45 Prozent einen arabischen Staat bilden sollten. Jerusalem sollte unter internationaler Kontrolle bleiben.

Viele argumentieren jedoch, dass der Plan die damalige Bevölkerungszahl nicht berücksichtigte.

Darüber hinaus erarbeiteten jüdische paramilitärische Gruppen eine Strategie zur Kontrolle der Grenzen des neuen Gebiets, den so genannten Plan Dalet (siehe unten).

Einige ihrer Mitglieder wurden später zu wichtigen israelischen Politikern, darunter Yitzhak Rabin (Premierminister 1992-1995), Ariel Sharon (Premierminister 2001-2006) und Moshe Dayan (Verteidigungsminister 1967-1974).

In den folgenden Wochen und Monaten wurden Tausende von Palästinensern getötet oder aus ihren Häusern vertrieben und Gemeinden von jüdischen paramilitärischen Gruppen entwurzelt.

Auch Juden wurden von palästinensischen Gruppen getötet, wenn auch nicht in gleicher Zahl.

Am 14. Mai 1948, einen Tag vor dem offiziellen Auslaufen des britischen Mandats, wurde der Staat Israel einseitig ausgerufen.

Der neue Staat hatte seinen Anteil am historischen Palästina von 55 Prozent auf 78 Prozent erhöht. Die restlichen 22 Prozent waren unter arabischer Kontrolle.

Viele der Palästinenser, die geflohen oder vertrieben worden waren, kehrten nie in das historische Palästina zurück. Ein Großteil davon ist heute der moderne Staat Israel.

Mehr als 70 Jahre später leben Millionen ihrer Nachkommen in Dutzenden von Flüchtlingslagern im Gazastreifen, im Westjordanland und in den umliegenden Ländern, darunter Jordanien, Syrien und Libanon.

Viele haben noch immer die Schlüssel zu den Häusern, die sie und ihre Familien verlassen mussten.

Der Nakba-Tag ist heute ein wichtiger Gedenktag im palästinensischen Kalender. Er wird traditionell am 15. Mai begangen, dem Tag nach der Ausrufung der Unabhängigkeit Israels im Jahr 1948.

Einige Palästinenser begehen ihn auch am Tag der israelischen Unabhängigkeitsfeiern, der sich aufgrund von Schwankungen im hebräischen Kalender von Jahr zu Jahr ändert.

„Wir sprechen hier von mehr als einer Million Menschen. Das Wort ‚beispiellos‘ beschreibt noch nicht einmal die medizinischen und humanitären Auswirkungen dieser Situation. Der Gazastreifen wird platt gemacht, Tausende von Menschen sterben, das muss jetzt aufhören. Wir verurteilen Israels Forderung auf das Schärfste“, sagte Meinie Nicolai, Generaldirektorin von Ärzte ohne Grenzen, in der Erklärung.

Was sagt das internationale Recht?

Die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) haben die Anordnung verurteilt.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sah sich aufgrund des Evakuierungsbefehls sogar gezwungen, am Freitag eine seltene öffentliche Erklärung abzugeben, in der es eine Pause der Kämpfe forderte und die Rechtmäßigkeit einer solchen Ankündigung in Frage stellte.

„Die Anweisung der israelischen Behörden an die Bevölkerung von Gaza-Stadt, ihre Häuser sofort zu verlassen, ist in Verbindung mit der vollständigen Belagerung, die ihnen ausdrücklich Nahrung, Wasser und Strom verweigert, nicht mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar.“

Laut Gissou Nia, einem Menschenrechtsanwalt und Direktor des Strategic Litigation Project beim Atlantic Council, kann die israelische Anordnung mit einer unfreiwilligen Deportation der Zivilbevölkerung verglichen werden.

„Der Evakuierungsbefehl könnte auf eine Zwangsumsiedlung der Zivilbevölkerung hinauslaufen, was einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt.“

Nia erklärte gegenüber Middle East Eye, dass dies „auch auf Verstöße gegen das Römische Statut hinauslaufen kann, den Vertrag, der den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) begründet. Der IStGH ist für das Gebiet des Gazastreifens zuständig, und der Ankläger des IStGH hat eine laufende Untersuchung der Situation eingeleitet.“

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe e) Ziffer viii) des Römischen Statuts, der sich mit Kriegsverbrechen befasst, verbietet es, „die Vertreibung der Zivilbevölkerung aus Gründen anzuordnen, die mit dem Konflikt zusammenhängen, es sei denn, die Sicherheit der betroffenen Zivilbevölkerung oder zwingende militärische Gründe erfordern dies“.

Adam Shapiro von Democracy for the Arab World Now, einer in Washington ansässigen Menschenrechtsorganisation, erschien der Evakuierungsbefehl eher wie ein Ultimatum.

„Es handelt sich nicht nur um einen Evakuierungsbefehl. Es ist eine Drohung, zu gehen oder getötet zu werden.“

Shapiro erklärte gegenüber Middle East Eye, dass es sich um eine „Zwangsumsiedlung handelt, und zwar unter den Bedingungen der totalen Belagerung. Es ist Zwang.“

Er argumentiert, dass eine solche Drohung einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

Die israelische Belagerung hat die Versorgung des Gazastreifens mit Strom, Wasser, Treibstoff und Lebensmitteln sowie die Lieferung jeglicher Hilfsgüter unterbunden. Die absichtliche Aushungerung der Zivilbevölkerung als Kriegstaktik stellt einen Verstoß gegen die Genfer Konventionen dar.

In der Erklärung des IKRK wird auf die Auswirkungen der Belagerung auf die Rechtmäßigkeit eines solchen Befehls hingewiesen.

„Die Anweisung der israelischen Behörden an die Bevölkerung von Gaza-Stadt, ihre Häuser sofort zu verlassen, ist in Verbindung mit der vollständigen Belagerung, bei der ihnen ausdrücklich Nahrung, Wasser und Strom verweigert werden, nicht mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar“, heißt es in der IKRK-Erklärung.

Die Organisation erklärt, dass militärische Mächte, die Menschen zum Verlassen ihrer Häuser auffordern, dafür verantwortlich sind, dass die Bevölkerung Zugang zu grundlegenden Gütern hat, was nicht möglich ist, wenn ein Gebiet vollständig blockiert ist.

„Der Gazastreifen ist ein geschlossenes Gebiet mit begrenzter Größe und Ressourcen. Die Menschen können nirgendwo sicher hingehen, und viele, darunter Behinderte, ältere Menschen und Kranke, werden ihre Häuser nicht verlassen können. Das humanitäre Völkerrecht schützt alle Zivilisten, auch diejenigen, die noch im Gazastreifen leben. Heute ist es für die Menschen im Gazastreifen unmöglich zu wissen, welche Gebiete als nächstes angegriffen werden“, so das IKRK. Übersetzt mit Deepl.com



