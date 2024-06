Failing Washington Post attempts to get Grayzone editor jailed with error-filled smear piece – The Grayzone Though The Washington Post was forced to retract the first sentence and central premise of its nothingburger ‚expose‘ targeting The Grayzone, pro-Israel operatives are using the malicious hit piece to demand a federal investigation. The secret is out.

Misslungener Versuch der Washington Post, den Redakteur der Grayzone mit einer fehlerhaften Hetzschrift ins Gefängnis zu bringen

Von Max Blumenthal-

6. Juni 2024

Obwohl die Washington Post gezwungen war, den ersten Satz und die zentrale Behauptung ihres „Enthüllungsartikels“ über die Grayzone zurückzunehmen, nutzen Pro-Israel-Aktivisten den bösartigen Artikel, um eine bundesweite Untersuchung zu fordern.

Das Geheimnis ist gelüftet. Ab 2020, für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr und lange bevor er zum Personal von The Grayzone gehörte, erschien der Journalist Wyatt Reed mehrmals auf PressTV, einem vom iranischen Staat unterstützten internationalen Nachrichtendienst. Sie haben es vielleicht an Wyatts regelmäßigen Postings bemerkt, in denen diese Videos hervorgehoben wurden, oder an der Beschreibung „Korrespondent @PressTV“, die damals in seiner Twitter-Bio zu finden war.

Für den sogenannten „Desinformationsbedrohungs“-Rechercheur der Washington Post, Joseph Menn, wurde dies zu einer lebenswichtigen Tatsache, die auf einer ganzen Seite einer alten Zeitung hervorgehoben werden sollte, deren Bannermotto kühn verkündet: „Demokratie stirbt in der Dunkelheit“.

Nachdem er Wyatt eine Reihe aggressiv formulierter E-Mails geschickt hatte, in denen er ihm implizit drohte, ihn strafrechtlich zu verfolgen, und ihn aufforderte, mit seinem Anwalt zu sprechen, stützte sich der Mitarbeiter der Washington Post auf eine Reihe gehackter Dokumente, um zu „enthüllen“, was Wyatt nie zu verbergen versuchte: Zu Beginn seiner journalistischen Karriere trat er mehrere Dutzend Mal im iranischen Nachrichtensender Press TV auf.

Während dieser Zeit erhielt Wyatt übrigens Zahlungen von so ruchlosen ausländischen Sendern wie CBS Weekend News und CBS This Morning, die ihn bei der Ausstrahlung des von ihm gesammelten Filmmaterials, das von den Fronten der BLM-Proteste berichtete, korrekt als Journalisten bezeichneten.

Seit er im Juni 2023 der Grauzone beigetreten ist, hat Wyatt keinen einzigen Penny von einem von der Regierung unterstützten Sender angenommen. Die Grayzone legt ihren Mitarbeitern weitaus strengere Regeln auf als die Washington Post, die anscheinend keine derartigen Verbote für ihre Mitarbeiter hat, die für von der Regierung unterstützte Think Tanks arbeiten.

Dennoch bleibt der Fall bestehen: Für einen kurzen Zeitraum vor vier Jahren erschien er offen in Berichten für ein iranisches Blatt, das bis heute Amerikaner beschäftigt.

Warum also nimmt die Washington Post vier Jahre nach Wyatts letztem Auftritt bei Press TV ihn, und nur ihn, ins Visier und schlägt sogar vor, ihn ins Gefängnis zu stecken, obwohl Dutzende von Amerikanern für denselben Sender berichtet haben?

Das Motiv hinter diesem bösartigen Angriff ist mehr als klar: Wyatt arbeitet jetzt für The Grayzone, und die sachliche Berichterstattung von The Grayzone hat die Befürworter des Stellvertreterkriegs in der Ukraine und die Mitglieder des internationalen Propagandanetzwerks Israels verärgert.

Aus diesem Grund hat der nachweislich männerfeindliche Korrespondent der Washington Post in der ersten Zeile seines Hetzartikels fälschlicherweise behauptet: „Kürzlich aufgetauchte Dokumente enthüllen, dass die Leiter einer Online-Nachrichtenseite, die sich an Amerikaner richtet, Geld sowohl von russischen als auch von iranischen Regierungsmedien erhalten haben.“

Diese gefälschte und verleumderische Zeile wurde inzwischen von der Washington Post öffentlich zurückgezogen, wodurch Menns offensichtliche Absicht untergraben wurde, die darin bestand, der Grauzone fälschlicherweise russische und iranische Unterstützung zu unterstellen.

Der Tweet von Menn, in dem er die zurückgezogene Behauptung wiederholt, wurde jedoch noch nicht gelöscht. Sein unethisches Verhalten veranlasste den Journalisten Ryan Grim zu der Erklärung: „Ihr Artikel belegt nicht einmal ansatzweise die Behauptungen, die Sie in diesem Tweet aufstellen. Wie kann dieser Tweet mit dieser Korrektur immer noch auftauchen? Die Antwort auf die Frage, wer die Grauzone finanziert, wird bald Jeff Bezos sein“.

Trotz einer umfangreichen Korrektur ist der Artikel der Washington Post nach wie vor voller Unwahrheiten und verdrehter Anspielungen. So heißt es beispielsweise in der Bildunterschrift des Artikels, auf dem Wladimir Putin eine Rede über einen Fernsehbildschirm hält: „Russland hat neue Wege gesucht, um die Amerikaner über Nachrichtenseiten und soziale Medien zu erreichen.“ Der Artikel enthält jedoch keine Beweise für eine Verbindung zwischen dieser Website und einer solchen russischen Propaganda-Initiative, da es keine gibt.

Menns Verleumdungsartikel hat dennoch eine Welle der Desinformation seitens eines Teils des westlichen außenpolitischen Establishments ausgelöst, das entschlossen ist, The Grayzone mundtot zu machen.

Die Antikriegskommentatorin Caitlin Johnstone wies darauf hin, dass „die Hetzschrift ihren beabsichtigten Effekt hat; man sieht heute überall auf Twitter professionelle Apologeten des Imperiums, die die falsche Behauptung verbreiten, dass die Grauzone vom Iran und Russland finanziert wird. Die Informationskrieger des Imperiums haben nun eine weitere Waffe, die sie einsetzen können, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in den regimekritischen Journalismus zu schwächen, wann immer dieser ein unbequemes Narrativ präsentiert.“

Ellie Cohanim, die als ehemalige stellvertretende US-Sonderbeauftragte zur Bekämpfung des Antisemitismus im Außenministerium von Mike Pompeo effektiv israelische Interessen vertrat, veranschaulichte den Trend, indem sie auf Twitter fälschlicherweise und verleumderisch behauptete: „Max Blumenthal steht jetzt nachweislich auf der Gehaltsliste der Islamischen Republik Iran. Eine nationale Sicherheitsbedrohung, gegen ihn und @TheGrayzoneNews sollte ermittelt werden“.

Die ehemalige Leiterin des kurzlebigen Disinformation Governance Board, Nina Jankowicz – die jetzt eine registrierte ausländische Agentin ist – erklärte, dass die Washington Post gezeigt habe, „was wir seit Jahren angenommen haben, dass es wahr ist: Laut gehackten Dokumenten hat ein Grayzone-Mitarbeiter Tausende von Geldern aus dem Iran und Russland erhalten“.

In den darauffolgenden Tagen griffen israelische Medien den Angriff auf, wobei eine Haaretz-Autorin fälschlicherweise behauptete, dass ein neuer Bericht der Washington Post„ die gleichzeitigen finanziellen Beziehungen des geschäftsführenden Herausgebers einer umstrittenen Online-Nachrichtenseite zu russischen und iranischen Regierungsmedien aufgedeckt habe“.

Diese Lüge wurde von dem dem Mossad nahestehenden Benjamin Weinthal in Israels i24 News noch deutlicher formuliert, der The Grayzone in einer Schlagzeile vom 6. Juni aggressiv als „Pro-Hamas-Seite, die von Iran und Russland finanziert wird“, verleumdete. Weinthal hatte sich zuvor damit gebrüstet, Lügen zu verbreiten, um Blumenthal in einer Untersuchung mit versteckter Kamera 2017 zu diffamieren.

Weinthal zitierte Abraham Cooper, einen Mitarbeiter der mit dem Likud verbundenen Sheldon und Miriam Adelson Foundation und Direktor des Simon Wiesenthal Centers, mit der Aussage, dass der inzwischen korrigierte Artikel der Washington Post „wichtige Fragen aufwirft, die von den zuständigen Behörden der Regierung und vielleicht von parteiübergreifenden Anhörungen im Kongress behandelt werden müssen.“

Der gleiche Artikel enthielt auch ein Zitat des berüchtigten Rabbiners und ehemaligen Dildo-Verkäufers Shmuley Boteach, der erklärte, dass der jüdische Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, „ein verdrehter, gestörter und verstörter Antisemit ist… Es muss eine gründliche Untersuchung geben, und wenn Blumenthal schuldig ist, muss er verhaftet und wegen FARA-Verstößen eingesperrt werden.“

Der Journalist Mark Ames vermutete, dass der Artikel gerade genug Andeutungen und fadenscheinige Unterstellungen über ausländische Unterstützung enthielt, um eine bundesweite Untersuchung auszulösen. „Basierend auf den Quellen/Medien hier“, twitterte Ames, „bekommt man das Gefühl, dass Langley und das DC-Pressecorps so frustriert sind, dass ihre ‚Desinformations‘-Hexe, die sie auf [The Grayzone] geworfen haben, keine Wirkung gezeigt hat, so dass sie versuchen, das FBI zu rufen, um [The Grayzone] zu schließen.“

Falls aus den Reaktionen auf die Verleumdungen der Washington Post nicht klar hervorging, dass ihr Autor als Sprachrohr für westliche Geheimdienste fungierte, die darauf aus waren, The Grayzone zum Schweigen zu bringen – und sogar deren Mitarbeiter ins Gefängnis zu bringen -, so haben seine Quellen das Spiel verraten. Tatsächlich wird fast jede von Menn angeführte oder zitierte Quelle direkt von der US-Regierung finanziert oder ist offensichtlich mit ihr verbunden. Einige werden auch von Waffenherstellern gesponsert, die durch den Stellvertreterkrieg in der Ukraine und Israels Angriff auf den Gazastreifen Rekordgewinne eingefahren haben.

Zu keinem Zeitpunkt hat Menn seine Leser darüber informiert, dass seine Quellen staatlich finanzierte, kriegsbefürwortende Organisationen sind.

WaPo-Verleumdung durch von der NATO unterstützte Organisationen, zwielichtiger angeblicher FBI-Informant

Eine von Menns Hauptquellen, die ihm angeblich bei der Gestaltung seines Artikels geholfen haben, ist ein zwielichtiger Online-Troll namens Neil Rauhauser. Von der Washington Post großzügig als „aktivistischer Desinformationsforscher“ beschrieben, findet sich in Rauhausers Blog ein Beitrag mit dem Titel „Großer öffentlicher Erfolg: Grayzone & PressTV“, in dem er sich rühmt: „Wir haben einen guten Schlag gegen die Grayzone-Schlägertruppe gelandet“. Rauhauser behauptete weiter, er habe seit Anfang April mit Menn an dem Artikel gearbeitet und verriet, dass es zwei Monate gedauert habe, die Geschichte durch die Berichterstattung und die Redaktion zu schleusen“.

Rauhauser hat offenbar als „vertrauliche menschliche Quelle für das FBI“ gedient, die politische Verbündete dazu angehalten hat, „gewohnheitsmäßig Täuschung einzusetzen“ und „Selbstbeschädigung auf allen Ebenen für unerwünschte Kontakte zu fördern.“

Im Jahr 2022 beschrieb der Journalist und Aktivist für digitale Rechte Barrett Brown Rauhauser als „einen FBI-Kooperator, der auch mit dem FBI in einer Art privater Unternehmenspartnerschaft namens Infragard zusammenarbeitete.“ Obwohl Infragard sich selbst als „Non-Profit-Organisation“ bezeichnet, hat die ACLU argumentiert, dass die Gruppe „eher einem TIPS-Programm für Unternehmen ähnelt, das private Unternehmen – von denen einige in der Lage sein könnten, die Aktivitäten von Millionen einzelner Kunden zu beobachten – zu Ersatzaugen und -ohren für das FBI macht.“

Zu den anderen von der Regierung unterstützten Quellen, die Menn von der Washington Post zum Angriff auf die Grauzone benutzt, gehören:

Das Australian Strategic Policy Institute, oder ASPI. Die Post zitierte die in Canberra ansässige Denkfabrik in einem bizarren Non-Sequitur über chinesische Einflussoperationen auf den Salomonen – ein Thema, das nichts mit der Grauzone zu tun hat.

Wie dieses Blatt berichtet hat, ist ASPI, obwohl es sich selbst als „unabhängige, überparteiliche Denkfabrik“ bezeichnet – eine Charakterisierung, die von Zeitungen wie der Washington Post aufgegriffen wird -, in Wirklichkeit eine staatlich geförderte Propagandafront, die eine zentrale Rolle bei der Aufbauschung eines neuen Kalten Krieges mit China gespielt hat. Tatsächlich wurde ASPI 2001 von der australischen Regierung gegründet und wird vom Verteidigungsministerium des Landes, der NATO und dem US-Außenministerium finanziert – nicht gerade unabhängige Institutionen.

ASPI wird auch von Waffenherstellern gesponsert, darunter Raytheon Australia, Lockheed Martin und Northrop Grumman, die mit den Kriegen in der Ukraine und im belagerten Gazastreifen Milliardengewinne eingefahren haben.

Der Atlantikrat

Emerson Brooking, Co-Direktor des so genannten „Digital Forensics Research Lab“ des Atlantic Council, erklärte gegenüber der Washington Post, dass ein paar Dutzend Auftritte auf PressTV ausreichten, um zu beweisen, dass Wyatt Reed „tiefe Verbindungen zu iranischen Staatsmedien hat“. Und nun, so erklärte er ominös, arbeite Reed „für eine Organisation, von der wir auch wissen, dass sie ein Ziel für die Geldwäsche aus Russland ist.“

Der Atlantic Council ist die halboffizielle Denkfabrik der NATO in Washington und hat beträchtliche Mittel vom US-Außenministerium und den EU-Staaten, einem Who’s Who der Waffenhersteller sowie von soliden Demokratien wie den saudischen und emiratischen Monarchien erhalten. Er nahm sogar 250.000 Dollar von Burisma an, dem korrupten ukrainischen Energieunternehmen, das Hunter Biden 80.000 Dollar pro Monat zahlte, während der Atlantic Council gleichzeitig den damaligen Vizepräsidenten Joe Biden umwarb.

„Derzeitige und ehemalige Geheimdienstmitarbeiter“

In einer besonders aufschlussreichen Passage versuchte Menn von der Washington Post, den verfassungsmäßigen Schutz für Journalisten herunterzuspielen, indem er schrieb: „Der erste Verfassungszusatz garantiert das Recht auf freie Meinungsäußerung auch für Amerikaner, von denen angenommen wird, dass sie ausländische Propaganda verbreiten. Doch aktuelle und ehemalige Geheimdienstmitarbeiter sagen, dass die Toleranz der Amerikaner gegenüber Informationen, die von ausländischen Akteuren bezahlt werden, Desinformation zu einer der größten Bedrohungen für die amerikanische Demokratie gemacht hat.“

Mit anderen Worten, gesichtslose Spione erhalten ein Vetorecht über die US-Verfassung, indem sie sich einfach auf das Gespenst der „Desinformation“ berufen.

Rechtsanwalt Ali Herischi

Ali Herischi, der von der Washington Post im Zusammenhang mit den US-Sanktionen gegen den Iran zitiert wird, ist der persönliche Anwalt von Masih Alinejad, einer in den USA ansässigen Regimewechsel-Aktivistin, die sich für israelische Militärangriffe auf ihr früheres Land Iran eingesetzt hat. Alinejad erhielt für ihre Beiträge bei Voice of America, dem staatlichen US-Sender, zwischen 2015 und 2019 305.000 US-Dollar von der US-Regierung.

Die Grauzone wird der Fehlinformation beschuldigt, eine sterbende Zeitung verbreitet Fehlinformationen

Menn von der Washington Post wandte sich an die US-Regierung, um sein Publikum falsch über die Grauzone zu informieren, und beschuldigte gleichzeitig dieses Blatt, Fehlinformationen zu verbreiten.

Ohne auf einen der Artikel dieses Blattes zu verweisen, behauptete Menn, dass wir „weit verbreitete israelische Angriffe gegen die eigenen Bürger am 7. Oktober behaupten“ und dass der „Artikel von Blumenthal das Material aus den von ihm zitierten Quellen verzerrt, wie Israelis beklagten, und getrennte Vorfälle miteinander vermischt, um den Anschein zu erwecken, dass die Truppen wiederholt wahllos auf Israelis in der Nähe von Hamas-Zielen geschossen haben.“

Indem der Post-Korrespondent auf willkürliche israelische Beschwerden einging, versäumte er es, seine Leser darüber zu informieren, dass israelische Medien die Einschätzung von The Grayzone bestätigt haben, dass das israelische Militär ausdrücklich Angriffe auf israelische Bürger befohlen hat, die am 7. Oktober gefangen genommen worden waren, wobei viele von ihnen getötet wurden.

Im Januar 2024 – fast vier Monate nach der ersten Enthüllung von The Grayzone über israelische Befehle zum Beschuss durch eigene Truppen – berichtete Israels meistgelesene Zeitung, Yedioth Aharanoth, dass das israelische Militär sein Personal angewiesen hatte, am 7. Oktober die so genannte „Hannibal-Direktive“ massenhaft anzuwenden, die die Tötung von israelischen Bürgern erlaubte, die von militanten Palästinensern gefangen gehalten wurden, und 70 Fahrzeuge zu zerstören, wohl wissend, dass viele von ihnen israelische Passagiere enthielten.

Und wie Haaretz berichtete, befahl der israelische General Barak Hiram am 7. Oktober einem israelischen Panzer, ein Haus im Kibbuz Beeri zu beschießen, in dem sich mehr als ein Dutzend israelische Gefangene befanden, wobei alle bis auf zwei getötet wurden. Die Grayzone war eine der ersten englischsprachigen Zeitungen, die über diesen skandalösen Vorfall berichtete.

Die Washington Post schloss ihren schäbig konstruierten Verleumdungsartikel mit einer weiteren obszönen Falschdarstellung der Berichterstattung der Grayzone ab. Laut Menn wurde in einer von diesem Journalisten und Wyatt Reed mitverfassten Geschichte „der Starkoch José Andrés angegriffen, weil er versucht hatte, die Palästinenser in Gaza über einen Steg aus Schutt zu ernähren, der nach Ansicht der Autoren ‚völkermörderische Biomaterie‘ enthalten würde“.

Tatsächlich kritisierte unser Artikel Andrés und seine World Central Kitchen dafür, dass sie den Steg aus dem Schutt von Häusern in Gaza-Stadt gebaut haben, die durch israelische Bombardierungen zerstört wurden, und zwar ohne die Erlaubnis der palästinensischen Eigentümer. Die Überschrift des Artikels lautete eindeutig: „Lieblingskoch des US-Außenministeriums baut Hilfsdock für Gaza aus gestohlenem Schutt“.

Die vermeintlich humanitäre Initiative löste einen kleinen Skandal unter den Bewohnern des Gazastreifens aus, die sich darüber empörten, dass eine westliche NRO sich ihr Eigentum für eine eindeutig zum Scheitern verurteilte Hilfsinitiative angeeignet hatte, nachdem sie von einem israelischen Militär, das sich zu diesem Zeitpunkt mit Andrés‘ Team abstimmte, gewaltsam vertrieben worden waren.

Menns grobe Verzerrungen der Berichterstattung von The Grayzone verdeutlichen die böswillige Absicht, die hinter seinem schlampigen Verleumdungsartikel steht, und werfen ernste Fragen über die Kompetenz der Redaktion der Washington Post auf.

Fast am selben Tag, an dem die Washington Post ihren Angriff auf dieses Blatt veröffentlichte, entließ die Zeitung abrupt ihre Chefredakteurin Sally Buzbee und führte einen verzweifelten Plan ein, um ihre vollständige Auflösung zu verhindern. „Wir verlieren große Mengen an Geld“, beklagte der Herausgeber der Washington Post, Will Lewis, auf einer Mitarbeiterversammlung am 3. Juni. „Ihre Leserschaft hat sich in den letzten Jahren halbiert. Die Leute lesen Ihre Artikel nicht mehr. Ich kann es nicht mehr beschönigen.“

Max Blumenthal

Chefredakteur

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.



Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …