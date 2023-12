How Yemen changed everything In a single move, Yemen’s Ansarallah has checkmated the west and its rules-based order.

Mit einem einzigen Zug hat Jemens Ansarallah den Westen und seine regelbasierte Ordnung schachmatt gesetzt.

Wie der Jemen alles veränderte

Von Pepe Escobar

Dezember 2023

Ob in Nordindien, Ostchina oder Zentralasien erfunden – von Persien bis Turkestan – Schach ist ein asiatisches Spiel. Im Schach kommt immer der Zeitpunkt, an dem ein einfacher Bauer das ganze Schachbrett durcheinander bringen kann, meist durch einen Zug in der hinteren Reihe, dessen Wirkung einfach nicht zu berechnen ist.

Ja, ein Bauer kann ein erdbebenartiges Schachmatt erzwingen. Das ist der geopolitische Punkt, an dem wir uns gerade befinden.

Die kaskadierenden Auswirkungen eines einzigen Schachzugs – der atemberaubenden und sorgfältig gezielten Blockade des Roten Meeres durch Ansarallah im Jemen – reichen weit über die globale Schifffahrt, Lieferketten und den Krieg der Wirtschaftskorridore hinaus . Ganz zu schweigen von der Reduzierung der viel gelobten Streitkräfteprojektion der US-Marine auf ihre Bedeutungslosigkeit.

Die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah hat sehr deutlich gemacht, dass jedes mit Israel verbundene oder für Israel bestimmte Schiff abgefangen wird. Während sich der Westen darüber sträubt und sich als Ziel vorstellt, ist sich der Rest der Welt völlig darüber im Klaren, dass alle anderen Schifffahrtswege frei passieren dürfen. Russische Tanker – sowie chinesische, iranische und globale Südschiffe – bewegen sich weiterhin ungestört über den Bab al-Mandeb (engste Stelle: 33 km) und das Rote Meer.

Nur der Hegemon ist durch diese Herausforderung seiner „regelbasierten Ordnung“ beunruhigt. Es ist empörend, dass westliche Schiffe, die Energie oder Güter an das gesetzeswidrige Israel liefern, behindert werden können, dass die Lieferkette unterbrochen und in eine tiefe Krise gestürzt wurde. Das gezielte Ziel ist die israelische Wirtschaft, die bereits stark blutet. Ein einziger jemenitischer Schritt erweist sich als effizienter als eine Flut imperialer Sanktionen.

Es ist die verlockende Möglichkeit, dass dieser einzelne Schritt zu einem Paradigmenwechsel – ohne Wiederkehr – werden könnte, der die Apoplexie des Hegemons noch verstärkt. Vor allem, weil die imperiale Demütigung tief im Paradigmenwechsel verankert ist.

Zugegebenermaßen sendet der russische Präsident Wladimir Putin jetzt eine unmissverständliche Botschaft: Vergessen Sie den Suezkanal. Der richtige Weg ist die Nordseeroute – die die Chinesen im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China als Arktische Seidenstraße bezeichnen.

Für die verblüfften Europäer haben die Russen drei Möglichkeiten im Detail: Erstens: 15.000 Meilen um das Kap der Guten Hoffnung segeln. Zweitens: Nutzen Sie Russlands günstigere und schnellere Nordseeroute. Drittens versenden Sie die Fracht über die Russische Eisenbahn.

Rosatom, das die Nordseeroute überwacht, hat betont, dass Schiffe, die nicht der Eisklasse angehören, jetzt den ganzen Sommer und Herbst hindurch fahren können und dass mithilfe einer Flotte nuklearer Eisbrecher bald eine ganzjährige Schifffahrt möglich sein wird.

All das als direkte Folge des einzigen jemenitischen Vorstoßes. Was als nächstes? Tritt Jemen den BRICS+-Staaten auf dem Gipfel in Kasan Ende 2024 unter russischer Präsidentschaft bei?

Die neue Architektur wird in Westasien eingerahmt



Die von den USA angeführte Armada, die für die Operation Genocide Protection zusammengestellt wurde, die bereits vor der Geburt zusammenbrach, könnte nicht nur dazu dienen, Ansarallah zu erschrecken, sondern auch dazu eingesetzt worden sein, „Iran zu warnen“. Genauso wie die Houthis lässt sich Teheran kaum einschüchtern, denn wie der westasiatische Analyst Alastair Crooke es treffend ausdrückte: „Sykes-Picot ist tot.“

Dies ist eine Quantenverschiebung auf dem Schachbrett. Das bedeutet, dass die westasiatischen Mächte von nun an die neue regionale Architektur bestimmen werden und nicht die „Projektion“ der US-Marine.

Das hat eine unaussprechliche Konsequenz: Diese elf US-Flugzeugträger-Einsatzgruppen sind praktisch wertlos.

Jeder in ganz Westasien ist sich bewusst, dass Ansarallahs Raketen in der Lage sind, Ölfelder in Saudi-Arabien und den Emiraten zu treffen und sie außer Betrieb zu setzen. Daher ist es kein Wunder, dass Riad und Abu Dhabi es niemals akzeptieren würden, Teil einer von den USA geführten Seestreitmacht zu werden, um den jemenitischen Widerstand herauszufordern.

Hinzu kommt die Rolle von Unterwasserdrohnen, die sich jetzt im Besitz Russlands und Irans befinden. Denken Sie an fünfzig dieser Angriffe, die auf einen US-Flugzeugträger abzielen: Er verfügt über keine Verteidigung. Obwohl die Amerikaner immer noch über sehr fortschrittliche U-Boote verfügen, können sie den Bab al-Mandeb und das Rote Meer nicht für westliche Betreiber offen halten.

Was die Energie betrifft, müssen Moskau und Teheran – zumindest noch nicht – nicht einmal darüber nachdenken, die „nukleare“ Option zu nutzen oder möglicherweise mindestens 25 Prozent und mehr der weltweiten Ölversorgung abzuschneiden. Ein Analyst vom Persischen Golf bringt es auf den Punkt: „Das würde das internationale Finanzsystem unwiederbringlich implodieren lassen.“

Für diejenigen, die immer noch entschlossen sind, den Völkermord in Gaza zu unterstützen, gab es Warnungen. Der irakische Premierminister Mohammed Shia al-Sudani hat dies ausdrücklich erwähnt. Teheran hat bereits ein umfassendes Öl- und Gasembargo gegen Länder gefordert, die Israel unterstützen.

Eine sorgfältig geplante totale Seeblockade Israels bleibt eine durchaus mögliche Möglichkeit. Der Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), Hossein Salami, sagte, Israel könnte „bald mit der Schließung des Mittelmeers, der Straße von Gibraltar und anderer Wasserstraßen konfrontiert sein“.

Bedenken Sie, dass wir noch nicht einmal über eine mögliche Blockade der Straße von Hormus sprechen ; wir sind immer noch am Roten Meer/Bab al-Mandeb.

Denn wenn die Straussschen Neokonservativen im Beltway durch den Paradigmenwechsel wirklich aus der Fassung geraten und verzweifelt handeln, um dem Iran „eine Lektion zu erteilen“, könnte eine kombinierte Blockade zwischen Hormus und Bab al-Mandeb den Ölpreis auf mindestens 500 US-Dollar in die Höhe schnellen lassen ein Fass, was die Implosion des 618 Billionen Dollar schweren Derivatemarktes auslöste und das gesamte internationale Bankensystem zum Absturz brachte.

Der Papiertiger steckt im Stau



Mao Zedong hatte schließlich Recht: Die USA könnten tatsächlich ein Papiertiger sein. Putin ist jedoch viel vorsichtiger, kälter und berechnender. Bei diesem russischen Präsidenten geht es um eine asymmetrische Reaktion, genau dann, wenn niemand damit rechnet.

Das bringt uns zur wichtigsten Arbeitshypothese, die möglicherweise das Schattenspiel erklären kann, das den einzelnen Ansarallah-Zug auf dem Schachbrett verdeckt.

Als der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Investigativjournalist Sy (Seymour) Hersh bewies, wie Team Biden die Nord Stream-Pipelines in die Luft jagte, gab es keine russische Reaktion auf einen Terrorakt gegen Gazprom, gegen Deutschland, gegen die EU und gegen Gazprom eine Reihe europäischer Unternehmen. Doch nun stellt der Jemen mit einer einfachen Blockade die weltweite Schifffahrt auf den Kopf.

Was ist also anfälliger? Die physischen Netzwerke der globalen Energieversorgung (Pipelineistan) oder die Thalassokratie, Staaten, die ihre Macht aus der Vormachtstellung zur See beziehen?

Russland privilegiert Pipelineistan: siehe zum Beispiel die Nord Streams und Power of Siberia 1 und 2. Aber die USA, der Hegemon, verließen sich immer auf ihre thalassokratische Macht, den Erben von „Britannia beherrscht die Wellen“.

Nun ja, nicht mehr. Und überraschenderweise war der Weg dorthin nicht einmal mit der „nuklearen“ Option, der Blockade der Straße von Hormus, verbunden, die Washington wie verrückt spielt und Panikmache betreibt.

Natürlich werden wir keinen eindeutigen Beweis haben. Aber es ist eine faszinierende Annahme, dass der einzige jemenitische Schritt möglicherweise auf höchster Ebene zwischen drei BRICS-Mitgliedern – Russland, China und Iran, der neokonservativen neuen „Achse des Bösen“ – sowie zwei weiteren BRICS+-Energiekraftwerken, Saudi-Arabien und dem Iran, koordiniert wurde Vereinigte Arabische Emirate. Wie in: „Wenn du es tust, stehen wir hinter dir“.

Das alles tut der Reinheit der Jemen natürlich keinen Abbruch: Ihre Verteidigung Palästinas ist eine heilige Pflicht.

Der westliche Imperialismus und dann der Turbokapitalismus waren schon immer davon besessen, den Jemen zu verschlingen, ein Prozess, den Isa Blumi in seinem großartigen Buch „Destroying Yemen “ als „die zwangsläufige Beraubung der Jemeniten ihrer historischen Rolle als wirtschaftlicher, kultureller, spiritueller und politischer Motor“ beschrieb für einen Großteil der Welt im Indischen Ozean.“

Der Jemen ist jedoch unbesiegbar und, getreu einem lokalen Sprichwort, „tödlich“ ( Yemen Fataakah ). Als Teil der Achse des Widerstands ist die jemenitische Ansarallah heute ein Schlüsselakteur in einem komplexen eurasischen Drama, das die Konnektivität des Kernlandes neu definiert; Und neben Chinas Belt and Road Initiative (BRI), dem von Indien, Iran und Russland geführten International North-South Transportation Corridor (INSTC) und Russlands neuer Nordseeroute gehört auch die Kontrolle über strategische Engpässe rund um das Mittelmeer und die Arabische Halbinsel .

Dies ist ein völlig anderes Paradigma der Handelskonnektivität, das die westliche koloniale und neokoloniale Kontrolle über Afro-Eurasien in Stücke reißt. Also ja, BRICS+ unterstützt den Jemen, der der Pax Americana mit einem einzigen Schritt die Mutter aller geopolitischen Probleme beschert hat.

