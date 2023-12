Zelensky Needs to Go Before Ukraine Collapses He is unwilling to engage in negotiations with Russia



Er ist nicht bereit, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen

Selenskyj muss gehen, bevor die Ukraine zusammenbricht

Von Stephen Bryen

28.Dezembrt.2023

In der Biden-Administration zeichnet sich ein Konsens darüber ab, dass die Ukraine in ihrem Krieg mit Russland gerade noch so überleben kann und dass eine Art Verhandlungslösung erforderlich ist. Während dies als die „seit langem verfolgte“ Politik von Präsident Biden dargestellt wird, ist es in Wahrheit genau umgekehrt: Es war die Regierung Biden, die alle Versuche, ein Friedensabkommen mit Russland auszuhandeln, blockiert hat. Biden und Co. haben Zelensky aus demselben Grund umarmt: Zelensky, der vor mehr als einem Jahr noch offen für ein Abkommen mit den Russen war, hat sich auf die Linie von Bidens nationalem Sicherheitsteam begeben und sogar die Werchowna Rada, das ukrainische Parlament, dazu gebracht, ein Gesetz zu verabschieden, das es ihm verbietet, während des Krieges mit den Russen zu verhandeln.

Präsident Biden mit Wolodomir Zelenskij

Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten haben massive Mengen an militärischer Ausrüstung und Munition in die Ukraine geliefert, den ukrainischen strategischen Geheimdienst unterstützt, ukrainische Truppen ausgebildet und Berater ins Feld geschickt, von denen einige im Kampf gefallen sind. Wenn die Berichte über den russischen Iskander-Angriff auf Cherson am 27. Dezember stimmen, wurden vier britische Patriot-Offiziere und 60 weitere Soldaten und Polizisten getötet, als russische Raketen in das Zugdepot von Cherson einschlugen.

Fassade des Chersoner Bahnhofs

Auf dem Schlachtfeld muss die ukrainische Armee Niederlagen hinnehmen. Fast überall an der Kontaktlinie sind Rückschläge zu verzeichnen. Die Russen haben die Ukrainer aus Marinka, einem strategisch wichtigen Dorf im Donbass, vertrieben und sind dabei, die Dörfer um Bakhmut, Avdiivka, den Bradley-Platz in Zaphorize und anderswo zu räumen. Valery Zaluzhny, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, geht davon aus, dass die Stadt Avdiivka in den nächsten Monaten fallen wird. Tatsächlich werden sich die Ukrainer entweder schon früher zurückziehen müssen oder sich auf eine Selbstmordmission begeben, um sich gegen verheerende Angriffe zu wehren.

An der politischen Front werden die Risse immer größer. Julia Timoschenko, die zweimal ukrainische Ministerpräsidentin war und jetzt als Abgeordnete der Partei Batkiwschtschyna (Vaterland) im ukrainischen Parlament sitzt, ist eine Befürworterin der ukrainischen Verfassung. Sie ist eine Befürworterin der Mitgliedschaft der Ukraine in der EU und der NATO. Timoschenko sagt, das Land befinde sich in einer Sackgasse und stehe vor einer Niederlage. Politiker, die so etwas in der Ukraine sagen, werden meist verhaftet oder ins Exil geschickt oder, wie im Fall des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, an der Grenze vom ukrainischen Geheimdienst aufgehalten. Noch schlimmer wird es, wenn sie Zelensky übertreten. Vor kurzem wurde gegen den Politiker Oleksandr Dubinsky Anklage wegen Hochverrats erhoben, und er ist nicht der Einzige.

Julija Timoschenko (2009)

Die Ukraine steht vor einem großen Personalproblem, da sie immer mehr Verluste auf dem Schlachtfeld erleidet. In dieser Woche entbrannte ein Wortgefecht zwischen Zaluzhny und Zelensky über die Frage, wer genau die Zwangsrekrutierung von weiteren 500.000 Soldaten angeordnet hat. Zaluzhny sagt, er habe nie eine Zahl vorgeschlagen: Zelensky sagt, die Streitkräfte hätten ihn um zusätzliche 500.000 Mann gebeten. In Wirklichkeit ist die Zahl irrelevant. Wichtig ist, dass die Ukraine, um neue Soldaten zu rekrutieren, die Taktik der Zwangsrekrutierung anwenden muss: Männer werden auf der Straße oder in Wohnungen, in Autos, in Clubs, an Grenzübergängen und an jedem anderen Ort, an dem sie zu finden sind, aufgegriffen. Das Einberufungsalter liegt jetzt zwischen 18 und 60 Jahren, und ein Weihnachtsvideo von ukrainischen Truppen, die sich zum Festtagsessen versammeln, zeigt hauptsächlich Männer mittleren Alters und ältere Männer, nur sehr wenige junge Leute. Wie Zaluzhny und andere festgestellt haben, können die älteren Soldaten nicht alle geforderten Aufgaben erfüllen, weil ihnen die Ausdauer jüngerer Soldaten fehlt. Schlimmer noch: Viele der Soldaten wollen nicht dienen.

Dieses vom Pressedienst des ukrainischen Präsidenten am 3. November 2023 veröffentlichte Handout-Foto zeigt den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Zaluzhny (R) im Gespräch mit einem ukrainischen Soldaten in einem Ausbildungszentrum zum Tag der Raketentruppen, der Artillerie und der Techniktruppen“ an einem ungenannten Ort in der Ukraine, inmitten der russischen Invasion. (Foto: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Die Zwangsrekrutierung von Soldaten hat negative politische Auswirkungen auf die ukrainische Führung (weshalb Zelensky versuchte, die Schuld auf Zaluzhny zu schieben). Sie hat auch Auswirkungen außerhalb der Ukraine, denn viele Männer im wehrfähigen Alter aus der Ukraine befinden sich jetzt in Europa. Die Ukraine möchte, dass sie zwangsweise in die Ukraine zurückgeführt werden. Der estnische Innenminister Lauri Laanemets sagte, Estland könne arbeitsfähige ukrainische Männer „ausliefern“. Auch andere europäische Länder erwägen ähnliche Maßnahmen.

Laut dem estnischen Innenminister Lauri Laanemets hat Estland nicht vor, wehrfähige ukrainische Männer ohne ein offizielles Ersuchen der ukrainischen Behörden zurückzuschicken. Foto: Mihkel Maripuu

Die Ukraine kündigt harte Strafen für Wehrdienstverweigerer an: Geldstrafen und Gefängnisstrafen von bis zu 8 Jahren.

Außer bei schlechtem Gesundheitszustand gibt es keine weiteren Ausnahmeregelungen für geeignete Rekruten. In der Praxis bedeutet dies, dass Lehrer, Wissenschaftler, Ärzte, Ingenieure und alle anderen in die Mangel genommen werden können. Wenn sich die Schlinge enger zieht und die Maßnahmen zur Ergreifung dieser Personen verstärkt werden, wird die Unterstützung für Zelensky unweigerlich rapide abnehmen, insbesondere in wichtigen Städten wie Kiew, Odessa und Charkiw.

Selbst mit der neuen Mobilisierung wird es Monate dauern, die meist unwilligen Rekruten auszubilden und auf das Schlachtfeld zu schicken. Bis dahin wird die Ukraine noch mehr Boden an die Russen verloren haben.

Auch Russland muss bald wichtige militärische und politische Entscheidungen treffen. Diese könnten nach den russischen Wahlen Mitte März getroffen werden. Putin, der sich erneut um die Wiederwahl bewirbt, sieht sich im eigenen Land mit Unzufriedenheit über den Krieg konfrontiert. Er hat sich gegen zusätzliche Einberufungen von Truppen gewehrt und argumentiert, dass es genügend Freiwillige gibt, um den derzeitigen Bedarf zu decken. Bislang hat Putin keine groß angelegte russische Offensive beschlossen, um die zunehmende Unfähigkeit der ukrainischen Armee, russische Angriffe zu stoppen, auszunutzen. Russische Militäroperationen zielen darauf ab, seine territorialen Besitzungen in der Ukraine zu begradigen und zu stärken. Russland hat in letzter Zeit nicht versucht, über diese Aufgabe hinauszugehen oder erneut Angriffe zu starten, die darauf abzielen, die ukrainische Armee tatsächlich zu besiegen und einen politischen Wandel in Kiew zu erzwingen.

Hierfür gibt es drei Gründe. Erstens weiß Russland, dass eine Großoffensive kostspielig wäre, was die Zahl der Opfer und den Verlust von Ausrüstung angeht. Zweitens will Putin keine innenpolitischen Unruhen riskieren, die seinen politischen Einfluss im Lande gefährden könnten. Drittens will Russland genügend Streitkräfte vorhalten, um Russland vor einem breiteren NATO-Krieg zu schützen.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu berichtet dem russischen Präsidenten Putin über den Sieg in Marinka

Die russische Führung ist sich sehr wohl bewusst, dass Washington, wenn die Vereinigten Staaten verzweifelt sind und einen Zusammenbruch der Ukraine befürchten, den tatsächlichen Eintritt der NATO in den Krieg anstreben und dabei eine Fülle von Luftstreitkräften und anderen Ressourcen einsetzen könnte, um das ukrainische Regime zu stützen. Infolgedessen ist die russische Planung darauf bedacht, den Krieg auf ukrainisches Hoheitsgebiet zu beschränken und die Ukrainer schrittweise zurückzudrängen, wobei man auf eine Verhandlungslösung hofft und ein direktes Aufeinandertreffen mit NATO-Truppen vermeiden will.

Selbst unter den oben genannten Einschränkungen werden die Ukrainer ohnehin zurückgedrängt, und die ukrainische Armee könnte in naher Zukunft jederzeit zusammenbrechen. Russland wird eine Waffenstillstandsvereinbarung ohne eine politische Lösung wahrscheinlich nicht akzeptieren, da Putin dadurch sein Ansehen im eigenen Land verlieren würde. Zelensky wird keine politische Vereinbarung mit Russland treffen.

Washington wird die Entwicklung der Lage in den kommenden Tagen und Wochen beobachten und befürchten, dass sich die gesamte Kriegslandschaft für Washington und die NATO tödlich negativ entwickeln könnte. Da die Bemühungen Washingtons, unter der Hand einen Waffenstillstand zu vereinbaren, nicht gefruchtet haben, bleibt nur die Wahl, entweder in den Krieg einzutreten (was einen Krieg in Europa bedeutet) oder ein Abkommen zu schließen. Wenn Washington wirklich eine politische Einigung will, kann Zelensky sie nicht aushandeln. Er wird gehen müssen.

Washington könnte beschließen, dass der einzige Ausweg ein Staatsstreich in der Ukraine ist, bei dem Selenskyj entweder durch einen politischen oder militärischen Führer ersetzt wird, der bereit ist, sich mit den Russen zusammenzusetzen.

Übersetzt mit Deepl.com



