Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (L), Verteidigungsminister Yoav Gallant (C) und Kabinettsminister Benny Gantz geben am 28. Oktober 2023 eine Pressekonferenz in der Militärbasis Kirya in Tel Aviv [ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images].

Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts weigern sich, an einer Pressekonferenz mit Netanjahu teilzunehmen

31. Dezember 2023

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant und der Minister des Kriegskabinetts Benny Gantz haben sich geweigert, am späten Samstag an einer Pressekonferenz von Premierminister Benjamin Netanjahu teilzunehmen, berichtet die Agentur Anadolu.

Die israelische Rundfunkbehörde berichtete auf X, dass Gallant und Gantz sich weigerten, an der Konferenz teilzunehmen, ohne den Grund dafür zu nennen.

Bis 1840 GMT gab es noch keine offizielle Erklärung der drei Männer.

Seit der Bildung des von Netanjahu geführten Kriegskabinetts, dem auch Gallant und Gantz angehören, haben israelische Medien mehrfach über Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanjahu und Gallant auf der einen Seite und Netanjahu und Gantz auf der anderen Seite in Bezug auf die Führung des Krieges und die im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln berichtet.

