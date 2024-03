https://www.middleeastmonitor.com/20240326-complicit-in-genocide-where-israel-gets-its-weapons-from/

Ansicht von M825 und M825A1 Artilleriegranaten mit der Kennzeichnung D528, dem Identifikationscode des US-Verteidigungsministeriums für Munition auf Basis von weißem Phosphor“ in Sderot, Israel, am 09. Oktober 2023. (Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency)

Mitschuldig am Völkermord: Woher Israel seine Waffen bezieht

von Ramzy Baroud

26. März 2024

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen die Palästinenser im Gazastreifen sind über 9.000 palästinensische Frauen getötet worden. Mütter sind die größte Gruppe der Zivilbevölkerung, die vom Besatzungsstaat getötet wurde, im Durchschnitt 37 pro Tag seit dem 7. Oktober.

Diese Statistiken des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza bzw. der Gesellschaft des Roten Halbmonds geben nur einen Teil des Leidens von 2,3 Millionen Palästinensern im Gazastreifen wieder. Es gibt keinen einzigen Teil der palästinensischen Gesellschaft, der nicht einen hohen Preis für den Krieg gezahlt hat, obwohl Frauen und Kinder mit über 70 Prozent aller Opfer des andauernden israelischen Völkermords die Hauptlast tragen.

Diese Frauen und ihre Kinder wurden zwar von israelischen Soldaten getötet, aber mit Waffen, die von den USA und anderen westlichen Verbündeten Israels geliefert wurden. Nun aber heißt es, dass sich die Welt endlich gegen Israel wendet.

Die Zustimmung des Westens zu den täglichen Massakern in Tel Aviv könnte sich bald in eine kollektive Brüskierung verwandeln.

Diese Behauptung kam am besten auf dem Titelblatt der Zeitschrift Economist vom 23. März zum Ausdruck. Es zeigte eine zerfledderte israelische Flagge, die an einem Stock befestigt und in einem trockenen, staubigen Land aufgestellt war. Dazu die Schlagzeile „Israel Alone“.

Das zweifellos ausdrucksstarke Bild sollte als Zeichen der Zeit dienen. Seine Tiefgründigkeit wird noch deutlicher, wenn man es mit einem anderen Titelbild der gleichen Publikation vergleicht, das kurz nach der Eroberung arabischer Gebiete durch das israelische Militär im Krieg vom Juni 1967 entstand und den Palästinensern als Naksa bekannt ist. „Sie haben es geschafft“, lautete damals die Schlagzeile. Im Hintergrund stand ein israelischer Panzer, um den vom Westen finanzierten Triumph zu illustrieren.

Zwischen diesen beiden Schlagzeilen hat sich in der Welt und im Nahen Osten viel verändert. Die Behauptung, dass Israel jetzt allein dasteht, ist jedoch nicht ganz richtig, zumindest noch nicht.

Obwohl viele von Israels traditionellen Verbündeten im Westen das Verhalten Israels im Gazastreifen inzwischen offen verleugnen, fließen weiterhin Waffen aus verschiedenen westlichen und nicht-westlichen Ländern und füttern die Kriegsmaschinerie, die ihrerseits immer mehr palästinensische Menschenleben fordert. Dies zwingt uns zu der Frage, ob Israel wirklich allein dasteht, wenn seine Flug- und Seehäfen mehr denn je mit massiven Waffenlieferungen aus allen Teilen der Welt belegt sind. Die Antwort ist einfach: nicht im Geringsten.

Fast jedes Mal, wenn ein westliches Land verkündet, dass es die Waffenexporte nach Israel eingestellt hat, erscheint kurz darauf eine Schlagzeile, die das Gegenteil behauptet. Dies ist wiederholt geschehen.

Letztes Jahr zum Beispiel erklärte Italien, dass es alle Waffenverkäufe an Israel blockiere, was die falsche Hoffnung weckte, dass einige westliche Länder endlich eine Art moralisches Erwachen erlebten. Doch am 14. März zitierte Reuters den italienischen Verteidigungsminister Guido Crosetto mit der Aussage, die Waffenlieferungen an Israel würden fortgesetzt, und zwar mit der fadenscheinigen Begründung, dass zuvor unterzeichnete Verträge „eingehalten“ werden müssten.

Ein weiteres Land, das ebenfalls seine früheren Verpflichtungen „einhält“, ist Kanada, das am 19. März bekannt gab, dass es auf einen parlamentarischen Antrag hin die Waffenexporte an Israel ausgesetzt hat. Die Feierlichkeiten derjenigen, die sich für ein Ende des Völkermords in Gaza einsetzen, hatten gerade erst begonnen, als Ottawa einen Tag später die Entscheidung rückgängig machte und ankündigte, dass es seine Verpflichtungen ebenfalls einhalten werde.

Dies zeigt, dass einige westliche Länder dem Rest von uns weiterhin mit ihren ungebetenen Weisheiten über Menschenrechte, Frauenrechte und Demokratie belehren, aber in Wirklichkeit keinen dieser Werte wirklich respektieren.

Kanada und Italien sind jedoch nicht die größten militärischen Unterstützer Israels, sondern die USA und Deutschland. Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts erhielt Israel in den zehn Jahren zwischen 2013 und 2022 68 Prozent seiner Waffen aus den USA und 28 Prozent aus Deutschland.

Die Deutschen bleiben unbeeindruckt, obwohl fünf Prozent der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens durch den israelischen Krieg getötet, verwundet oder vermisst werden.

Dennoch ist die amerikanische Unterstützung für Israel weitaus größer, obwohl die Regierung Biden ihrer Wählerschaft, die mehrheitlich ein Ende des Krieges wünscht, immer noch die Botschaft übermittelt, dass der US-Präsident sein Bestes tut, um Druck auf Israel auszuüben, damit es den Krieg beendet.

Obwohl seit dem 7. Oktober nur zwei genehmigte Militärverkäufe an Israel öffentlich bekannt gegeben wurden, machen die beiden Lieferungen nur zwei Prozent der gesamten US-Waffenlieferungen an Israel aus. Dies wurde von der Washington Post am 6. März aufgedeckt, zu einer Zeit, als US-Medien über eine wachsende Kluft zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu berichteten.

„Das ist eine außergewöhnliche Anzahl von Verkäufen innerhalb eines ziemlich kurzen Zeitraums“, sagte ein ehemaliger hochrangiger Beamter der Biden-Regierung der Post. Jeremy Konyndyk kam zu dem offensichtlichen Schluss, dass die israelische Kampagne ohne dieses Maß an US-Unterstützung nicht durchzuhalten wäre“.

Seit Jahrzehnten ist die militärische Unterstützung der USA für Israel die höchste in der Welt. Ab 2016 stieg diese bedingungslose Unterstützung während der Obama-Regierung exponentiell an und belief sich auf 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr.

Unmittelbar nach dem 7. Oktober erreichten die Waffenlieferungen an Israel jedoch ein noch nie dagewesenes Ausmaß. Sie umfassten 2.000-Pfund-Bomben, die als 5.000 MK-84-Munition bekannt sind. Mit diesen Bomben hat Israel Hunderte von unschuldigen Palästinensern getötet.

Washington behauptet häufig, Israels Einsatz von US-Waffen zu untersuchen. Der Washington Post zufolge wusste Biden jedoch nur zu gut, dass „Israel regelmäßig Gebäude bombardierte, ohne dass es gesicherte Erkenntnisse darüber gab, dass es sich um legitime militärische Ziele handelte.“

In gewisser Weise steht Israel „allein“, aber nur, weil sein Verhalten von den meisten Ländern und Völkern der Welt abgelehnt wird. Es ist jedoch kaum allein, wenn seine Kriegsverbrechen mit westlichen Waffen und Unterstützung ausgeführt werden.

Damit die israelische Offensive in Gaza beendet werden kann, müssen diejenigen, die das anhaltende Blutbad unterstützen, ihre Lieferungen von Waffen und Munition einstellen. Dann muss Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, ebenso wie alle Waffenlieferanten, denn sie sind mitschuldig am Völkermord.

