MLA-Mitglieder für Gerechtigkeit in Palästina führen am 11. Januar 2025 während der Delegiertenversammlung der Modern Language Association in New Orleans ein Die-in an.

(Foto: MLA-Mitglieder für Gerechtigkeit in Palästina)

Modern Language Association

MLA-Mitglieder für Palästina protestieren gegen die Verweigerung der BDS-Abstimmung bei der Nationalversammlung

„Wir sind der Meinung, dass es unsere Verantwortung als größte nordamerikanische Organisation von Literatur- und Sprachwissenschaftlern ist, zu protestieren und uns an die Seite unserer Kollegen zu stellen, die für ihre Existenz ermordet werden“, sagte ein Organisator.

Brett Wilkins Olivia Rosane

12. Januar 2025

„Je mehr sie versuchen, uns zum Schweigen zu bringen, desto lauter werden wir sein!“

Das war die Botschaft, die die Demonstranten auf der Delegiertenversammlung der Modern Language Association in New Orleans am Samstag senden wollten, nachdem der Exekutivrat der MLA – der führenden US-amerikanischen Berufsgruppe für Sprach- und Literaturwissenschaftler – sie daran gehindert hatte, eine Mitgliederbefragung über eine Resolution abzuhalten, die die internationale Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) für die Rechte der Palästinenser unterstützt.

Wie die kürzlich verabschiedete Resolution der American Historical Association wirft auch die von den Mitgliedern der MLA für Gerechtigkeit in Palästina herausgegebene Erklärung Israel vor, im Gazastreifen Bildungsmord begangen zu haben, wo – zusätzlich zur Tötung von über 46.000 Palästinensern, der Verwundung von fast 110.000 weiteren und der Vertreibung von etwa 2 Millionen Menschen – 15 Monate unerbittlicher israelischer Angriffe die Bildungsinfrastruktur der umkämpften Enklave ausgelöscht haben.

Die MLA-Resolution, die den ersten BDS-Aufruf von 2005 palästinensischer zivilgesellschaftlicher Gruppen unterstützt, erkennt auch an, dass Völkerrechtsexperten Israel des Völkermords beschuldigen und dass der Internationale Gerichtshof, der einen Fall von Völkermord gegen Israel prüft, „festgestellt hat, dass Israel ein Apartheidsystem aufrechterhält“.

„Das Engagement der MLA für Gerechtigkeit im gesamten geisteswissenschaftlichen Ökosystem erfordert die Beendigung der institutionellen Komplizenschaft mit dem Völkermord und die Unterstützung palästinensischer Kollegen“, heißt es in der Erklärung. “Daher wird beschlossen, dass wir, die Mitglieder der MLA, den BDS-Aufruf von 2005 unterstützen.“

Karim Mattar, außerordentlicher Professor für Englisch an der University of Colorado, Boulder, nahm an der Demonstration am Samstag teil, bei der die Befürworter der Resolution ein „Die-in“ veranstalteten, die Veranstaltung verließen, Slogans skandierten und ein Banner mit der Aufschrift „MLA Is Complicit in Genocide“ (MLA ist am Völkermord beteiligt) hochhielten.

„Ich halte die Entscheidung des Exekutivrats für feige“, sagte Mattar gegenüber Common Dreams. „Die MLA ist eine Organisation, die sich für die Geisteswissenschaften einsetzt, und indem sie eine Mitgliederbefragung unterdrückt, einen demokratischen Prozess, um über die Notwendigkeit einer institutionellen Veräußerung an Unternehmen zu beraten, die vom Völkermord profitieren, trägt sie aktiv zu dem Problem bei.“

„Ich denke, es besteht ein grundlegender Widerspruch zwischen den erklärten Werten und Grundsätzen der MLA, sich für die Geisteswissenschaften einzusetzen, und der Blockierung eines Mechanismus, durch den ein solches Engagement erleichtert werden könnte“, fügte er hinzu.

Mattar, der palästinensischer Amerikaner ist und dessen Verwandte zu den mehr als 750.000 Arabern gehörten, die während der Nakba, der „Katastrophe“, bei der Gründung des modernen Staates Israel aus Palästina flohen oder dort einer ethnischen Säuberung zum Opfer fielen, sagte, dass ihm der Protest am Samstag die Tränen in die Augen getrieben habe.

„Zu sehen, wie dieser Protest, diese Bewegung, bei der MLA entsteht, zu sehen, wie diese nationale und internationale Bewegung der Solidarität mit Palästina im letzten Jahr entstanden ist, war für mich unglaublich bewegend“, sagte er.

Die Mitorganisatorin des Protests, Neelofer Qadir, Assistenzprofessorin für Englisch an der Georgia State University, sagte gegenüber Common Dreams, dass die Demonstranten „wirklich darauf aufmerksam machen wollten, wie Institutionen zerstört werden, wie Universitäten, Bibliotheken und Archive, was sicherstellt, dass es ein tiefes Engagement für Völkermord gibt und warum Scholastik Teil des Völkermords ist, weil die israelische Regierung beabsichtigt, alle möglichen Beweise für das palästinensische Leben, Vergangenheit, Gegenwart und damit nicht mehr in der Zukunft, zu zerstören.“

„Und wir sind der Meinung, dass es unsere Verantwortung als größte nordamerikanische Organisation von Literatur- und Sprachwissenschaftlern ist, zu protestieren und uns an die Seite unserer Kollegen zu stellen, die für ihre Existenz ermordet werden“, fügte sie hinzu.

Im vergangenen Monat erklärte der Exekutivrat der MLA, dass er zwar ‚entsetzt über die anhaltenden Angriffe auf Gaza‘ sei, aber der Ansicht sei, dass ‚die Unterstützung einer BDS-Resolution aus rechtlichen und treuhänderischen Gründen kein möglicher Weg für die Vereinigung sei, um die Krise anzugehen‘.

Qadir wies die Entschuldigung des Rates zurück und sagte, sie glaube, dass die MLA „an einem formellen Programm der organisierten Aufgabe beteiligt ist, das Teil und Bestandteil der faschistischen und neoliberalen Regierungsführung ist, die in den USA, Kanada und auf der ganzen Welt stattfindet“.

Raj Chetty, außerordentlicher Professor für Englisch an der St. John’s University, der auch die Aktion am Samstag organisiert hat, sagte gegenüber Common Dreams, dass „unabhängig davon, was die MLA über die ‚treuhänderischen Bedenken‘ in dieser Angelegenheit gesagt hat, wir der Meinung sind, dass Sie noch weitere treuhänderische Bedenken haben werden, wenn Sie feststellen, dass sowohl die intellektuellen Beiträge als auch die Mitgliedsbeiträge allmählich verschwinden werden.“

Im Rahmen ihrer Bemühungen fordern die MLA-Mitglieder für Gerechtigkeit in Palästina die Unterstützer auf, ihre MLA-Mitgliedschaft nicht zu verlängern, „bis es eine sinnvolle, substanzielle Änderung der Position gibt“, wie Chetty es ausdrückte.

„Dieser [Protest] ist ein echter Aufruf an die Menschlichkeit, ein echter Aufruf zur Gerechtigkeit, ein echter Aufruf gegen Mittäterschaft und ein echter Aufruf, das Leben der Palästinenser zu unterstützen und gegen israelische Aktionen zu protestieren, die das Leben der Palästinenser auf all die von Neelofer beschriebenen Arten beenden“, sagte er.

