Modern-Day Book Burning – Ilan Pappé Speaks out against French Censorship of His Work „In the past, people burned books in Europe they did not want people to read – in the 21st century they just have to stop printing them.“

Der französische Verlag Fayard hat beschlossen, die Veröffentlichung der übersetzten Ausgabe von Pappés Buch zu stoppen. (Bild: Palestine Chronicle)

Moderne Bücherverbrennung – Ilan Pappé spricht sich gegen die französische Zensur seines Werks aus

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

21. Dezember 2023

„Früher hat man in Europa Bücher verbrannt, von denen man nicht wollte, dass sie gelesen werden – im 21. Jahrhundert muss man einfach aufhören, sie zu drucken.“ – Ilan Pappé.

In einem umstrittenen Schritt hat der französische Verlag Fayard beschlossen, die Veröffentlichung der übersetzten Ausgabe eines Buches des renommierten israelischen Historikers Ilan Pappé zu stoppen, berichtet die französische Nachrichten-Website Actualitté.

The Ethnic Cleansing of Palestine, ursprünglich auf Englisch bei OneWorld Publications erschienen, dokumentiert die vorsätzliche und systematische ethnische Säuberung der palästinensischen Bevölkerung während der Gründung Israels auf den Ruinen des historischen Palästina im Jahr 1948.

Der Kommunikationsdirektor von Fayard erklärte gegenüber Actualitté, dass der Vertrag für den Titel „seit dem 27. Februar 2022 abgelaufen ist“ und dass der Titel seit dem 3. November nicht mehr gedruckt wird.

„Zionistischer Druck“

Viele glauben jedoch, dass die Entscheidung des französischen Verlags eine von vielen ähnlichen Zensurmaßnahmen gegen palästinensische Inhalte ist, zumal Pappés Buch in Frankreich immer noch sehr beliebt ist.

„Ich war sehr enttäuscht, als ich erfuhr, dass eine der ersten Maßnahmen des neuen Eigentümers von Fayard darin bestand, die Veröffentlichung und den Vertrieb der Ethnischen Säuberung in französischer Sprache zu stoppen“, sagte Pappé gegenüber The Palestine Chronicle.

„Schon vor diesem Schritt schienen sie ihren anfänglichen Enthusiasmus zu bereuen, wahrscheinlich aufgrund des zionistischen Drucks. Aber jetzt haben sie unverblümt versucht, die Freiheit der Rede und des Wissens zu beeinträchtigen, wahrscheinlich auf Anweisung der neuen Eigentümer“, so Pappé weiter.

Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Er ist einer der weltweit angesehensten Historiker zum Thema Palästina.

Zu Pappés Büchern gehören „The Ethnic Cleansing of Palestine“, „The Modern Middle East“, „A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker“ und „Zehn Mythen über Israel“. Zusammen mit Ramzy Baroud ist er Mitherausgeber von „Our Vision for Liberation“.

Moderne Bücherverbrennung

„Heute geht es um Palästina, morgen um die französischen Verbrechen in Algerien und später um den Rassismus im heutigen Frankreich“, sagte Pappé dem Palestine Chronicle.

Pappé hofft auch, dass der Aufschrei gegen die Entscheidung von Fayard „nicht nur von denen kommen wird, denen Palästina am Herzen liegt, sondern von allen Menschen, die einen Funken Anstand in sich tragen und denen die Freiheit am Herzen liegt, die Frankreich so stolz zur Schau stellt“.

„Früher hat man in Europa Bücher verbrannt, die man nicht lesen wollte – im 21. Jahrhundert muss man einfach aufhören, sie zu drucken“, sagte Pappé.

„Die Methode ist anders, das Ergebnis ist das gleiche.“

Übersetzt mit Deepl.com



