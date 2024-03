Arrests made as death toll from Moscow concert hall attack rises to 93 ISIL claims responsibility for the attack on Moscow’s Crocus City Hall that killed at least 93 people.

Soldaten der russischen Rosguardia (Nationalgarde) sichern am Samstag, den 23. März, einen Bereich des Krokus-Rathauses am westlichen Rand von Moskau, Russland.

Moskau Konzertsaal Angriff Live-Nachrichten: Mindestens 93 Tote, 187 Verletzte

Von Stephen Quillen

23 Mar 2024

Die Gruppe ISIS-K (ISIL) hat sich zu einem dreisten Anschlag auf das Moskauer Krokus-Rathaus bekannt, bei dem mindestens 93 Menschen getötet und mehr als 187 verletzt wurden.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass mehrere Männer in Kampfmontur in die Konzerthalle eingedrungen seien, die etwa 20 km vom Kreml entfernt und in der Nähe der Moskauer Ringstraße liegt, und auf die Menschen im Inneren geschossen hätten.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilte „auf das Schärfste den abscheulichen und feigen Terroranschlag“ in Krasnogorsk.

vor 13m (09:15 GMT)

Fotos: Russen legen Blumen an behelfsmäßiger Gedenkstätte ab, während die Zahl der Todesopfer steigt

Eine Person legt am 23. März, einen Tag nach einem Schusswaffenangriff in Krasnogorsk, außerhalb Moskaus, Blumen an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte vor dem Krokus-Rathaus nieder

Eine Person legt Blumen an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte vor dem Krokus-Rathaus nieder, einen Tag nach einem Schusswechsel in Krasnogorsk, außerhalb von Moskau [Stringer/AFP].

Dieses Foto, aufgenommen am 23. März 2024, zeigt Blumen und eine Teddybär-Puppe, die an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte vor dem Krokus-Rathaus in Krasnogorsk, außerhalb Moskaus, einen Tag nach einem Schusswaffenangriff abgelegt wurden

Blumen und ein Teddybär wurden an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte zu Ehren der Opfer des Anschlags niedergelegt [Stringer/AFP]

Eine Frau, die Blumen trägt, und ein Polizeibeamter gehen nach dem tödlichen Anschlag vom Freitag in der Nähe des Konzerthauses Crocus City Hall in der Nähe von Moskau, Russland, 23. März

Eine Frau, die Blumen trägt, und ein Polizist gehen nach dem tödlichen Anschlag vom Freitag in der Nähe des Konzerthauses Crocus City Hall spazieren [Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via Reuters].

vor 18m (09:10 GMT)

Russlands FSB beschuldigt Verdächtige des Konzertanschlags, Kontakte zur Ukraine zu haben

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) hat erklärt, die Täter des Anschlags auf die Moskauer Konzerthalle seien auf dem Weg zur Grenze mit der Ukraine gewesen, als sie festgenommen wurden, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Die Verdächtigen hätten Kontakte innerhalb der Ukraine gehabt, so der FSB laut Interfax weiter.

Der ukrainische Präsidentenberater reagierte auf den Moskauer Angriff mit den Worten: „Die Ukraine hat absolut nichts mit diesen Ereignissen zu tun“.

vor 28m (09:00 GMT)

ISIL sieht Russland als „Kreuzzugsmacht gegen Muslime“ an

Der Angriff des ISIL in Moskau sei zwar eine „taktische Wendung“, verdeutliche aber die seit der Gründung der bewaffneten Gruppe bestehenden Missstände gegenüber Russland, sagt Kabir Taneja, Mitarbeiter der in Neu-Delhi ansässigen Denkfabrik Fellow Observer Research Foundation und Autor des Buches „The ISIS Peril“.

„Russland war von Anfang an ein Ziel für ISIL und nicht nur für ISIS-K, da es als Kreuzzugsmacht gegen Muslime angesehen wurde“, so Taneja gegenüber Al Jazeera. „Dies wurde von keinem Geringeren als dem ursprünglichen Kalifen von ISIL, Abu Bakr Al Baghdadi, hervorgehoben.“

„Auch die Beziehungen Russlands zu Israel wurden von der ISIL-Ideologie als schädlich angesehen. Diese Reibung ist also nicht ideologisch neu, sondern taktisch“, fügte Taneja hinzu.

Nach einem ISIL-Anschlag auf die russische Botschaft in Kabul im Jahr 2022 „haben die russischen Sicherheitsbehörden ihre Bemühungen verstärkt, gegen ISIL-freundliche Ökosysteme sowohl in Russland als auch an seinen Grenzen, insbesondere in Zentralasien und im Kaukasus, vorzugehen“, so Taneja.

vor 43m (08:45 GMT)

Sekretär des russischen Sicherheitsrates: Moskauer Anschlag zeigt Ausmaß der terroristischen Bedrohung

Nikolai Patruschew, der Sekretär des russischen Sicherheitsrates und ein wichtiger Verbündeter von Präsident Putin, sagte, der Moskauer Anschlag zeige, wie ernst die Bedrohung durch den Terrorismus für Russland sei, so die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS.

Er fügte hinzu, dass diejenigen, die den Anschlag verübt haben, zur Rechenschaft gezogen werden, berichtet TASS.

Vor 58m (08:30 GMT)

Russischer Sicherheitsdienst sagt, dass 11 Personen festgenommen wurden: Bericht

Der russische Sicherheitsdienst FSB hat Putin mitgeteilt, dass nach dem tödlichen Anschlag in der Nähe von Moskau am Freitag 11 Personen festgenommen worden seien, darunter vier direkt Beteiligte, zitiert Interfax den Kreml.

Es werde weiter daran gearbeitet, weitere Komplizen zu identifizieren, zitierte Interfax den Kreml mit den Worten.

Vor 1h (08:25 GMT)

Zahl der Todesopfer steigt auf 93

Die Zahl der Todesopfer des Anschlags auf die Moskauer Konzerthalle ist nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees auf mindestens 93 gestiegen.

Die Journalistin Yulia Shapovalova sagte gegenüber Al Jazeera, dass mindestens 187 Menschen, darunter acht Kinder, verletzt worden seien.

Die Leichen der Opfer werden am Samstag, den 23. März, vor dem Krokus-Rathaus am westlichen Stadtrand von Moskau in Fahrzeuge verladen.

Nach einem Anschlag am Freitag werden die Leichen der Opfer vor dem Krokus-Rathaus am westlichen Stadtrand von Moskau in Fahrzeuge verladen [AP Photo].

vor 1 Stunde (08:20 GMT)

Zwei Verdächtige des Moskauer Anschlags verhaftet: Offiziell

Die russische Polizei hat zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, den Moskauer Anschlag verübt zu haben, so ein russischer Gesetzgeber.

Die Verdächtigen wurden in der Region Brjansk, etwa 340 km (210 Meilen) südwestlich von Moskau, nach einer Verfolgungsjagd verhaftet, sagte der Gesetzgeber Alexnader Khinshtein unter Berufung auf „vorläufige Informationen“.

Andere Verdächtige seien in einen nahegelegenen Wald geflohen und würden verfolgt, fügte er hinzu.

vor 1h (08:15 GMT)

Moskauer Anschlag zeigt globale Ziele von ISIS-K

ISIS-K, ein afghanischer Ableger von ISIL (ISIS), der sich zu dem Moskauer Konzertanschlag bekannt hat, verfolgt globale Ziele, nicht nur in Zentralasien, sagt Murat Aslan, ein pensionierter Oberst der türkischen Armee und Militäranalyst.

„Früher waren sie im Iran. Jetzt sind sie in Moskau“, so Aslan gegenüber Al Jazeera. „Wir werden wahrscheinlich weitere Anschläge in anderen Hauptstädten erleben.“

Aslan sagte, dass die Gruppe Moskau wahrscheinlich zum Teil wegen der russischen Intervention in Syrien ins Visier genommen hat, wo Russland Präsident Bashar al-Assad gegen ISIL unterstützt. „Sie [ISIS-K] sehen solche Länder als feindlich an“, so Aslan.

vor 1h (08:00 GMT)

Weitere weltweite Reaktionen auf den Anschlag in Moskau

Staats- und Regierungschefs aus aller Welt verurteilen weiterhin den Anschlag auf die Moskauer Konzerthalle und bekunden ihre Solidarität mit Russland:

Der chinesische Präsident Xi Jinping verurteilte den Anschlag „aufs Schärfste“ und sprach Putin sein Beileid aus, wie staatliche Medien berichteten. Xi „betonte, dass China jede Form von Terrorismus ablehnt, den Terroranschlag aufs Schärfste verurteilt und die Bemühungen der russischen Regierung zum Schutz der nationalen Sicherheit und Stabilität nachdrücklich unterstützt“.

Die Europäische Union erklärte, sie sei „schockiert und entsetzt“ über den Anschlag. „Die EU verurteilt alle Angriffe auf Zivilisten. Unsere Gedanken sind bei all den betroffenen russischen Bürgern“, sagte ein EU-Sprecher.

Die Präsidentschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde verurteilte den Anschlag und „bekräftigte ihre Solidarität und Unterstützung für die russische Führung und das befreundete russische Volk und betonte ihr Interesse an der Stabilität in der befreundeten Russischen Föderation“, so die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Vor 1h (07:45 GMT)

Russen spenden Blut für die Opfer des Konzertanschlags

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet, haben sich Dutzende von Menschen vor dem Gavrilov-Blutzentrum in Moskau eingefunden, um Blut zu spenden, das für die Behandlung der Opfer des Anschlags auf die Krokus-Halle benötigt wird.

Ein von der Nachrichtenagentur veröffentlichtes Video zeigt eine lange Schlange, die sich um das Gebäude, das größte Bluttransfusionszentrum Russlands, bildet.

Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Anschlag am Freitag mindestens 115 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, davon 60 in ernstem Zustand.

Vor 1h (07:30 GMT)

Das Dach des Konzertsaals stürzt ein, während die Rettungskräfte weiter an der Brandbekämpfung arbeiten

Die russischen Rettungskräfte arbeiten immer noch am Schauplatz der Krokus-Stadthalle, wo das Dach aufgrund des Feuers eingestürzt ist, berichtet die Journalistin Julia Schapowalowa aus Moskau.

Die Einsatzkräfte schätzen, dass sie noch etwa anderthalb Stunden brauchen werden, um die Flammen vollständig zu löschen, so Schapowalowa gegenüber Al Jazeera.

Ein massiver Brand ist über dem Krokus-Rathaus am westlichen Rand von Moskau zu sehen, Russland, Freitag, 22. März

Ein massiver Brand ist über dem Krokus-Rathaus am westlichen Stadtrand von Moskau zu sehen [Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP Photo].

vor 2 Stunden (07:20 GMT)

Putin wünscht den Opfern baldige Genesung

Der russische Präsident Wladimir Putin wird von Sicherheitschefs über die Situation informiert, unter anderem von Alexander Bortnikow, dem Chef des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), so der Kreml.

Putin wünschte den verletzten Opfern eine rasche Genesung und übermittelte den Ärzten seinen Dank, wie die stellvertretende russische Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa nach einem Treffen mit ihm laut russischen Nachrichtenagenturen sagte.

Putin hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Anschlag geäußert.

Vor 2 Stunden (07:10 GMT)

Interpol bietet Unterstützung bei den Ermittlungen zum Moskauer Anschlag an

Der Generalsekretär der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (Interpol), Jürgen Stock, hat erklärt, die Organisation sei bereit, die russischen Ermittlungen zu dem Anschlag auf das Krokus-Rathaus, bei dem mindestens 60 Menschen getötet wurden, zu unterstützen.

In einer Erklärung auf X, sagte Stock: „Ich verurteile den Anschlag auf das Krokus-Rathaus aufs Schärfste, der eine schreckliche Tat gegen unschuldige Zivilisten war.“

Vor 2 Stunden (07:00 GMT)

Die Angreifer des Moskauer Konzerts entkamen in einem weißen Renault-Auto: Bericht

Die Bewaffneten, die den Anschlag auf das Moskauer Krokus-Rathaus verübten, flohen in einem weißen Renault, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti, die ein Foto des Fahrzeugs veröffentlichte.

Das russische Ermittlungskomitee erklärte, es arbeite mit Ermittlern, Kriminologen und Spezialeinheiten des Innenministeriums und des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) zusammen, um die Ermittlungen am Tatort durchzuführen. Das Komitee teilte mit, dass Waffen und Munition am Tatort beschlagnahmt wurden und die Aufnahmen der Sicherheitskameras ausgewertet wurden.

Vor 2 Stunden (06:50 GMT)

Die USA hatten Informationen über einen möglichen russischen „Terroranschlag“ und warnten Moskau

Das Weiße Haus der USA erklärt, es habe Anfang des Monats Informationen über einen „geplanten Terroranschlag“ in Moskau erhalten – „der möglicherweise auf große Versammlungen, einschließlich Konzerte, abzielen könnte“ – und diese Informationen an Moskau weitergeleitet.

Dies geschah im Rahmen der „Pflicht zur Warnung“, bei der die USA Nationen oder Gruppen warnen, wenn sie Informationen über konkrete Drohungen erhalten, mehrere Opfer zu entführen oder zu töten, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Adrienne Watson.

US-Beamte sagten der Nachrichtenagentur AFP, sie hielten die Behauptung des ISIL, den Anschlag auf das Moskauer Krokus-Rathaus verübt zu haben, für glaubwürdig.

vor 2h (06:40 GMT)

Fotos: Szenen vom Anschlag auf das Moskauer Krokus-Rathauskonzert

Krankenwagen und Fahrzeuge der russischen Rettungsdienste stehen nach einem Schusswechsel vor dem brennenden Konzertsaal der Crocus City Hall außerhalb von Moskau, Russland, 22. März 2024. REUTERS/Yulia Morozova

[Yulia Morozova/Reuters]

Ein Blick auf die brennende Konzerthalle Crocus City Hall nach der Schießerei in Krasnogorsk, außerhalb von Moskau, am 22. März 2024. – Bewaffnete Männer eröffneten am 22. März 2024 das Feuer auf eine Konzerthalle in einem Moskauer Vorort, wobei es Tote und Verletzte gab, bevor sich ein Großbrand im Gebäude ausbreitete, wie der Moskauer Bürgermeister und russische Nachrichtenagenturen berichteten. (Foto von Olga MALTSEVA / AFP)

[Olga Maltseva/AFP]

Mitglieder russischer Spezialeinheiten versammeln sich nach einer Schießerei vor dem brennenden Konzertsaal der Crocus City Hall außerhalb von Moskau, Russland, 22. März 2024. Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via REUTERS ACHTUNG REDAKTIONEN – DIESES BILD WURDE VON DRITTEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. OBLIGATORISCHER KREDIT.

[Sergei Vedyashkin/Moskauer Nachrichtenagentur/Handout via Reuters]

Vor 2 Stunden (06:30 GMT)

Weltweite Reaktionen auf die Schießerei in Moskau

Die UNO und Länder auf der ganzen Welt reagieren auf den Anschlag auf ein Moskauer Konzert am Freitagabend. Hier sind einige der jüngsten Erklärungen:

UN-Sicherheitsrat: „Die Mitglieder des Sicherheitsrates verurteilten auf das Schärfste den abscheulichen und feigen Terroranschlag auf eine Konzerthalle in Krasnogorsk, Region Moskau, Russische Föderation, am 22. März 2024.“

Der Sprecher des Weißen Hauses der USA, John Kirby: „Die Bilder sind einfach schrecklich und schwer zu sehen, und unsere Gedanken sind natürlich bei den Opfern dieses schrecklichen, schrecklichen Schießanschlags.“

Mykhailo Podolyak, Berater des ukrainischen Präsidenten: „Lassen Sie uns in dieser Sache ehrlich sein: Die Ukraine hat mit diesen Ereignissen absolut nichts zu tun. Wir befinden uns in einem totalen Krieg mit der russischen regulären Armee … Und unabhängig von allem wird alles auf dem Schlachtfeld entschieden werden.“

Vor 3 Stunden (06:15 GMT)

Drei Kinder getötet

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf das Gesundheitsministerium berichtet, befinden sich unter den 60 bestätigten Todesopfern des Anschlags mindestens drei Kinder.

Zuvor hatte der russische Gesundheitsminister erklärt, dass fünf Kinder und 110 Erwachsene wegen des Anschlags ins Krankenhaus eingeliefert worden seien.

vor 3h (06:05 GMT)

Warum hat der ISIL ein Moskauer Theater angegriffen?

Der ISIL (ISIS) hat sich zu dem Anschlag auf das Moskauer Krokus-Rathaus bekannt, bei dem mindestens 60 Menschen getötet und 145 verletzt wurden.

Hier finden Sie Informationen über den afghanischen Zweig des ISIL, bekannt als ISKP oder ISIS-K, und seine Motive für den Angriff auf Russland:

Der Islamische Staat in der Provinz Khorasan, ISKP (ISIS-K), entstand Ende 2014 im Osten Afghanistans und erwarb sich schnell einen Ruf für extreme Brutalität.

Die Gruppe hat eine Reihe von Anschlägen innerhalb und außerhalb Afghanistans verübt, darunter Angriffe auf den internationalen Flughafen von Kabul im Jahr 2021, ein Selbstmordattentat auf die russische Botschaft in Kabul im September 2022 und Zwillingsbombenanschläge im Iran Anfang dieses Jahres, bei denen fast 100 Menschen getötet wurden.

Der oberste US-General im Nahen Osten warnte Anfang des Jahres, dass ISIS-K in der Lage sei, US-amerikanische und westliche Interessen außerhalb Afghanistans „mit wenig bis gar keiner Vorwarnung“ anzugreifen.

Während der Angriff von ISIS-K in Russland am Freitag eine dramatische Eskalation darstellte, hat sich die Gruppe gegen den russischen Präsidenten Putin gestellt und sieht Russland als „Komplize bei Aktivitäten, die regelmäßig Muslime unterdrücken“, so Michael Kugelman vom Wilson Center in Washington.

In den Reihen der Gruppe befinden sich zahlreiche zentralasiatische Kämpfer, die ihre eigenen Ressentiments gegen Moskau hegen, so Kugelman.

Vor 3h (05:50 GMT)

Was wir über den Anschlag wissen

Bei einem dreisten Anschlag auf das Moskauer Krokus-Rathaus sind in der Nacht zum Freitag mindestens 60 Menschen getötet und 145 verletzt worden. Das wissen wir bis jetzt:

Mindestens fünf bewaffnete Männer in Tarnkleidung drangen mit automatischen Waffen in die vollbesetzte Konzerthalle ein, in der die Rockband Picnic auftreten sollte, schossen in die Menge und zündeten Sprengsätze.

Ein Feuer breitete sich schnell in der Konzerthalle aus, Rauch erfüllte das Gebäude und schreiende Besucher eilten zu den Notausgängen.

Als die Menschen zu den Notausgängen rannten, kam es zu einem furchtbaren Gedränge“, bei dem sich die Konzertbesucher gegenseitig die Köpfe einschlugen, um herauszukommen, so ein Zeuge gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Der ISIL (ISIS) bekannte sich auf seinem Telegramm-Kanal zu dem Anschlag und erklärte, seine Bewaffneten hätten „eine große Versammlung“ am Stadtrand von Moskau angegriffen und seien unversehrt entkommen.

Die ukrainische Präsidentschaft erklärte, Kiew habe „nichts mit dem Anschlag zu tun“. Die Legion der Freiheit Russlands, eine pro-ukrainische Miliz, die für Angriffe in den russischen Grenzregionen verantwortlich ist, bestritt ebenfalls jegliche Beteiligung.

Die russischen Behörden erklärten, es sei eine „terroristische“ Untersuchung eingeleitet worden, und Präsident Wladimir Putin werde „ständig“ auf dem Laufenden gehalten.

vor 4 Stunden (05:25 GMT)

Willkommen zu unserer Berichterstattung

Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Informationen über den Anschlag auf das Moskauer Krokus-Rathaus.

Bei dem Anschlag, einem der tödlichsten Anschläge in Russland seit Jahrzehnten, wurden mindestens 60 Menschen getötet und 145 verletzt.

Wir werden Sie den ganzen Tag über mit den neuesten Nachrichten, Analysen und Reaktionen versorgen.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

