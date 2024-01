Threat of wider war in Middle East rises as Israel assassinates Hamas deputy leader in Beirut Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailIsrael’s far-right government carried out the assassination of Hamas deputy leader Saleh al-Arouri in Beirut, the Lebanese capital, on Tuesday. This brazen act of aggression increases the danger of an escalation of the Israeli onslaught on Gaza into a region-wide war, for […]

Saleh al-Arouri in Kairo, Ägypten, 12. Oktober 2017. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

Nach der Ermordung eines stellvertretenden Hamas-Führers in Beirut durch Israel steigt die Gefahr eines größeren Krieges im Nahen Osten

in Palästina

von Jordan Shilton

3. Januar 2023

Die rechtsextreme Regierung Israels hat am Dienstag den stellvertretenden Hamas-Führer Saleh al-Arouri in der libanesischen Hauptstadt Beirut ermordet. Dieser dreiste Akt der Aggression erhöht die Gefahr einer Eskalation des israelischen Angriffs auf Gaza zu einem Krieg in der gesamten Region, auf den sich der US-Imperialismus und seine europäischen imperialistischen Verbündeten seit langem vorbereiten.

Al-Arouri, Berichten zufolge die engste Verbindung der Hamas zur Hisbollah im Libanon und zum Iran, wurde bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff auf ein Wohnhaus getroffen, in dem er sich heimlich mit anderen hochrangigen Hamas-Funktionären im südlichen Beiruter Vorort Dahiyeh traf. Unter den sieben Opfern waren auch zwei Kommandeure der Qasem-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas, Samir Findi und Azzam al-Aqraa. Hamas-Führer Ismail Haniyeh erklärte, das Attentat bedeute einen Abbruch der Verhandlungen mit Israel über die Freilassung der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln.

Wie in der langen Liste früherer Attentate üblich, hat sich Israel nicht offiziell zu dem Anschlag bekannt. Ein anonymer Beamter des US-Verteidigungsministeriums sagte gegenüber der Washington Post, Israel sei für das Attentat verantwortlich. Das US-Außenministerium bestätigte, dass eine für Ende dieser Woche geplante Reise von Außenminister Anthony Blinken nach Israel auf Anfang nächster Woche verschoben wird, was unterstreicht, dass Washington beabsichtigt, Israels nächste Schritte in dem Konflikt zu bestimmen.

Als Reaktion auf das Attentat feuerte die Hisbollah Berichten zufolge am späten Dienstag Raketen in Richtung der Nordgrenze Israels ab. Zwei israelische Soldaten wurden dabei leicht verletzt.

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah erklärte in einer Rede im August 2023, dass jedes israelische Attentat auf libanesischem Gebiet eine „entschlossene Antwort“ nach sich ziehen würde, um zu verhindern, dass der Libanon „ein neues Schlachtfeld für Israel“ werde. In einer Erklärung der militanten Gruppe nach der Ermordung von al-Arouri wurde versprochen, dass dies „nicht ohne Antwort oder Bestrafung“ geschehen werde.

Libanons geschäftsführender Ministerpräsident Najib Mikati verurteilte ebenfalls die gezielte Tötung von al-Arouri und beschuldigte Israel, den Libanon in eine „neue Phase des Konflikts“ zu stürzen. Im Jahr 2006 starteten die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) eine massive Invasion in den Südlibanon und lösten damit einen einmonatigen Krieg aus, in dem Israel barbarische Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung beging. Im Jahr 1982 richtete Israel mit Unterstützung der christlich-faschistischen Falange ein blutiges Massaker an über 3.000 palästinensischen Flüchtlingen im Beiruter Stadtteil Sabra und im Flüchtlingslager Schatila an. Die israelische Invasion des Libanon im Jahr 1982 kostete rund 18.000 Menschen das Leben.

Israels außergerichtliche Tötung von al-Arouri, die gegen das Völkerrecht verstößt, ist ein weiteres Beispiel für die völlige Verbrechensfreiheit des zionistischen Regimes. Seit dem 7. Oktober hat es Krankenhäuser und Schulen dem Erdboden gleichgemacht, Journalisten und medizinisches Personal gezielt angegriffen und Lebensmittel, Wasser und Treibstoff als Kriegswaffen eingesetzt. All diese Maßnahmen sind Teil eines Völkermords an den 2,3 Millionen Palästinensern, die im Gazastreifen leben.

Diese faschistische Politik wurde Anfang dieser Woche durch Äußerungen des rechtsextremen Finanzministers Bezalel Smotrich und des Ministers für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir, die zur „freiwilligen Auswanderung“, d. h. zur ethnischen Säuberung, der Bewohner des Gazastreifens aufriefen, erneut unterstrichen. Auf der wöchentlichen Fraktionssitzung der Jüdischen Kraft erklärte Ben Gvir, der Krieg biete eine „Gelegenheit, sich auf die Förderung der Migration der Bewohner von Gaza zu konzentrieren“. Er fügte hinzu, dass eine „korrekte, gerechte, moralische und humane Lösung“ die Rückkehr der israelischen Siedlungen in den Gazastreifen einschließen würde, die 2005 aufgegeben wurden.

Die Ermordung Al-Arouris war zeitlich so abgestimmt, dass sie Israels Bereitschaft zur Eskalation und Ausweitung des Krieges unter Beweis stellte. Im Gazastreifen hält das brutale Bombardement der israelischen Streitkräfte an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag wurden in den letzten 24 Stunden über 200 Palästinenser getötet. In Khan Younis, wo Hunderttausende von Zivilisten eingeschlossen sind, gingen die Angriffe und Kämpfe am Boden weiter. Auch Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, in der inzwischen über 1 Million Menschen zusammengepfercht sind, wurde getroffen. Das anhaltende Blutvergießen unterstreicht, dass Israel an seiner völkermörderischen Politik festhält, auch wenn es die Zahl der im Norden des Gazastreifens stationierten Truppen bescheiden reduziert.

In Khan Younis bombardierten die IDF das al-Amal-Krankenhaus, das vom Palästinensischen Roten Halbmond für seine Ausbildungsprogramme genutzt wird. Bei dem Angriff wurden fünf Menschen getötet, darunter ein fünf Tage altes Baby. Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghibreyesus, kritisierte die Bombardierung mit den Worten: „Die heutigen Bombardierungen sind unverzeihlich. Das Gesundheitssystem des Gazastreifens liegt bereits in den Knien, und das Gesundheits- und Hilfspersonal wird durch die Feindseligkeiten in seinen Bemühungen, Leben zu retten, ständig behindert. Rund 14.000 Menschen sind in und um das Krankenhaus untergebracht.

Im Westjordanland wurden bei einer israelischen Razzia am Montagabend in der Kleinstadt Azzun vier militante Palästinenser getötet und sieben verhaftet. Seit dem 7. Oktober wurden im Westjordanland über 320 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet.

Die provokative Eskalation des Krieges durch die Ermordung von al-Arouri durch Israel spielt der rechtsextremen Netanjahu-Regierung in die Hände, die im eigenen Land immer unbeliebter wird. Ihr Versäumnis, die Freilassung der über 120 Geiseln, die sich immer noch im Gazastreifen befinden, zu erreichen, hat den Zorn der Bevölkerung weiter angefacht. Am Montag erlitt Netanjahu einen schweren Rückschlag, als der Oberste Gerichtshof Israels ein Justizreformgesetz kippte, das die verfassungsmäßigen Grundgesetze Israels geändert hätte, um die richterliche Aufsicht über die Regierung zu schwächen. Die autoritäre Reform, die von Netanjahus rechtem Likud und seinen faschistischen Verbündeten durchgesetzt worden war, hatte ein Jahr lang vor den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober Massenproteste ausgelöst.

Im vollen Vertrauen auf die uneingeschränkte Unterstützung des amerikanischen Imperialismus, die sich in der ständigen Lieferung von Hochleistungswaffen für seinen Angriff auf den Gazastreifen zeigt, hat Israel seit Beginn seines Völkermords an den Palästinensern wiederholt Ziele im Libanon und in Syrien angegriffen. Letzte Woche erklärte Verteidigungsminister Yoav Gallant, Israel befinde sich in einem „Mehrfrontenkrieg“, der den Gazastreifen, das Westjordanland, den Libanon, Syrien, den Irak und den Iran umfasse. Die Ermordung von al-Arouri in Beirut erfolgte nur acht Tage nach der gezielten Tötung von Brigadegeneral Seyed Razi Mousavi, einem hochrangigen Kommandeur des Korps der Iranischen Revolutionsgarden, am 25. Dezember in Syrien.

Der US-Imperialismus hat Vorbereitungen getroffen, um einen breiteren regionalen Krieg zu führen, dessen Hauptziel der Iran sein soll. In den letzten drei Jahrzehnten hat er im Nahen Osten und in Zentralasien einen Krieg nach dem anderen geführt, vom Irak über Afghanistan, Libyen und Syrien, um seinen wirtschaftlichen Niedergang durch den Einsatz seiner militärischen Macht auszugleichen. Washington sieht in Israels Angriff eine Gelegenheit, seine Hegemonie über den energiereichen Nahen Osten zu festigen, indem es seine wichtigsten geostrategischen Rivalen China und Russland besiegt.

Die Regierung Biden hat die Stationierung von Marine- und Luftstreitkräften in der Region verstärkt, zuletzt unter dem Vorwand, den Handelsfluss durch das Rote Meer nach einer Reihe von Angriffen der Houthis auf Handelsschiffe im Jemen zu schützen. Auch in Bahrain, Kuwait, Katar, Syrien und dem Irak sind US-Truppen in erheblicher Zahl stationiert.

Am Sonntag beschossen und versenkten US-Hubschrauber der Flugzeugträgergruppe Dwight D. Eisenhower drei Boote, die von militanten Houthis im Roten Meer eingesetzt wurden. Ein viertes Boot flüchtete vom Tatort. Die Flugzeugträger-Kampfgruppe operiert seit dem von der Hamas angeführten Aufstand gegen Israel am 7. Oktober im Persischen Golf. Eine zweite Trägerkampfgruppe unter der Führung des Flugzeugträgers Gerald R. Ford soll noch diese Woche aus dem östlichen Mittelmeer abgezogen werden. Für Mittwoch wird eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats erwartet, in der die zunehmenden Spannungen im Roten Meer erörtert werden sollen.

Angesichts der schwelenden Konflikte im Nahen Osten, die sich in einem größeren Flächenbrand zu entzünden drohen, stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer unabhängigen politischen Mobilisierung der Arbeiterklasse gegen den imperialistischen Krieg mit neuer Dringlichkeit. Die Massenproteste von Millionen von Arbeitern und Jugendlichen, die in den letzten Monaten des Jahres 2023 weltweit gegen den israelischen Völkermord stattfanden, haben gezeigt, dass der Massenwiderstand gegen den Krieg existiert und wächst. Aber diese Opposition muss mit einer klaren Ausrichtung auf die internationale Arbeiterklasse und das sozialistische Programm ausgestattet sein. Sie muss dafür kämpfen, den Kampf gegen den imperialistischen Krieg mit den Streiks zu verbinden, an denen die Arbeiter in allen großen imperialistischen Ländern im vergangenen Jahr für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen teilgenommen haben.

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG

Übersetzt mit Deepl.com



