Nein, Biden war nicht unfähig, den Gaza-Krieg zu stoppen – er war eingeweiht

Die Wahrheit ist, dass Biden im vergangenen Jahr jeden Tag einen Waffenstillstand hätte erreichen können, indem er den enormen Einfluss Amerikas genutzt hätte, und dass Biden nach allem, was wir heute wissen, jeden Tag im vergangenen Jahr sich dafür entschieden hat, dies nicht zu tun.

Trita Parsi

Responsible Statecraft

17. Januar 2025

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Haltung des designierten Präsidenten Donald Trump gegenüber Israel ein entscheidender Grund dafür ist, dass endlich ein Waffenstillstand im Gazastreifen erreicht wurde. Einem mit der Angelegenheit vertrauten Diplomaten zufolge war dies „das erste Mal, dass auf israelischer Seite echter Druck ausgeübt wurde, ein Abkommen zu akzeptieren“.

Das bedeutet, dass Israel 15 Monate lang amerikanische Bomben auf Kinder in Zelten, auf Flüchtlinge, die in Schulen Schutz suchten, und auf Patienten, die in Krankenhäusern Hilfe suchten, abgeworfen hat, ohne dass Präsident Joe Biden „echten Druck“ auf Israel ausgeübt hat, damit aufzuhören.

Und sobald auch nur die bloße Andeutung von Druck auf Israel ausgeübt wurde, und zwar von einem Gesandten, der einen Mann vertritt, der noch nicht einmal Präsident ist, siehe da, wurde ein Waffenstillstand gesichert.

Indem er Amerika bereitwillig zum Komplizen macht, werden Bidens Entscheidungen tiefgreifende und lang anhaltende strategische Auswirkungen auf das amerikanische Volk haben, die dem Schaden gleichkommen, den George W. Bushs illegale Invasion im Irak dem Ansehen, der Glaubwürdigkeit und der Sicherheit Amerikas sowie der Stabilität der Region zugefügt hat.

All diese sinnlosen Todesfälle, all der amerikanische Glaubwürdigkeitsverlust, all die Biden-Wähler, die am 5. November aus Protest zu Hause blieben, hätten vermieden werden können.

Die Wahrheit ist, dass Biden im vergangenen Jahr jeden Tag einen Waffenstillstand hätte erreichen können, indem er den enormen Einfluss Amerikas genutzt hätte.

Und nach allem, was wir heute wissen, entschied sich Biden im vergangenen Jahr jeden Tag dagegen.

Das ist der springende Punkt. Genau die Tatsache, dass Biden diesen Weg gewählt hat, wird Amerika auf Jahre hinaus schaden. Es war nicht so, dass ihm die Fähigkeit oder die Kraft fehlte, das Gemetzel zu stoppen. Es ist nicht so, dass er es wirklich stoppen wollte, es aber leider nicht konnte. Es war nicht so, dass ihm die Hände gebunden waren. Es war nicht so, dass der Kongress ihn dazu zwang. Oder dass Umfragen zeigten, dass er oder Kamala Harris die Wahlen verlieren würden, wenn sie Israel unter Druck setzen würden. Nichts davon traf zu.

Biden war einfach eingeweiht. Er war mit den Kriegsplänen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu einverstanden. Er nahm sogar an der Kriegskabinettssitzung teil, in der die Pläne angenommen wurden.

In einem Abschiedsinterview mit The Times of Israel prahlte Bidens scheidender Botschafter in Israel sogar damit, dass die Biden-Regierung niemals Druck auf Netanjahu ausgeübt habe, um das Morden zu stoppen. „Nichts, was wir jemals gesagt haben, war: Hört einfach mit dem Krieg auf“, erklärte Botschafter Jack Lew stolz.

Indem er Amerika bereitwillig zu einem Komplizen macht, werden Bidens Entscheidungen tiefgreifende und lang anhaltende strategische Auswirkungen auf das amerikanische Volk haben, die dem Schaden gleichkommen, den George W. Bushs illegale Invasion des Irak dem Ansehen, der Glaubwürdigkeit und der Sicherheit Amerikas sowie der Stabilität der Region zugefügt hat.

Bidens eigener amtierender Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung (NCTC), Brett Holmgren, sagte gegenüber CBS, dass „die antiamerikanische Stimmung, die durch den Krieg im Gazastreifen angeheizt wird, so hoch ist wie seit dem Irakkrieg nicht mehr.“ Terrorgruppen wie Al-Qaida und ISIS nutzen diese Stimmung für ihre Rekrutierungsbemühungen und richten laut Holmgren die konkretesten Aufrufe an Amerika seit Jahren.

Jede Bombe, die Biden Israel zur Verfügung stellte, um sie auf Kinder in Gaza abzuwerfen, war nicht nur moralisch verwerflich, sondern machte auch die Amerikaner weniger sicher.

Es wird Jahre dauern, bis Amerika sich von dem Schaden erholt hat, den Biden unserem Ansehen, unserem moralischen Kompass, unserer Glaubwürdigkeit und unserer Sicherheit zugefügt hat. Amerika erholt sich immer noch von den Sünden der Irak-Invasion.

Aber es wird keine Heilung geben, kein Zurückkommen, es sei denn, wir geben die Fehler zu, ziehen die Verantwortlichen zur Rechenschaft und lernen, es besser zu machen. So wie Bushs Irak-Invasion und der globale Krieg gegen den Terror die stärkste Antikriegsstimmung unter den Amerikanern seit Jahrzehnten hervorriefen, Kriegstreiberei zu einer schlechten Politik machten und den Beinamen „Neokonservativer“ zu einer Beleidigung, so muss Bidens Strategie der Umarmung und blinde Ehrerbietung gegenüber Israel für immer als die Erbsünde in Erinnerung bleiben, die Amerika auf den Weg der Mittäterschaft an etwas führte, das höchstwahrscheinlich einem Völkermord gleichkommt.

