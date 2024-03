Netanyahu: Gaza as Middle Eastern Singapore – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Netanjahu: Gaza als Singapur des Nahen Ostens Israels „Plan für den Tag danach“

Richard Silberstein

18. März 2024

Israel hat seinen „Day-after“-Vorschlag für die zukünftige Verwaltung des Gazastreifens veröffentlicht. Ich habe das Dokument hier vollständig übersetzt:

Netanjahus Gaza-Plan für die Zeit danach

Die Day-After Hamas

Grundsätze

Kurzfristige Ziele

Notwendige Bedingungen, um das Ziel am Tag danach zu erreichen:

Die IDF werden den Krieg fortsetzen, bis ihre Ziele erreicht sind: Zerstörung der militärischen Fähigkeiten und der Regierungsinfrastruktur von Hamas und Islamischem Dschihad; Rückgabe der Geiseln; Unterbindung jeglicher Bedrohung aus dem Gazastreifen für eine gewisse Zeit.

Mittelfristig

Die Sicherheitslage

1. Israel wird die operative Freiheit im gesamten Gazastreifen ohne Bedingungen aufrechterhalten, um ein Wiederaufflammen des Terrors zu verhindern und Terrordrohungen aus dem Gazastreifen zu vereiteln.

2. Die Pufferzone im Gazastreifen wird so lange aufrechterhalten, wie ein Sicherheitsbedürfnis besteht.

3. Israel wird eine südliche Abriegelung der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen aufrechterhalten, wie es notwendig ist, in Zusammenarbeit mit Ägypten und mit Unterstützung der USA, basierend auf den Fähigkeiten, den Schmuggel auf dem Landweg oder unterirdisch von Ägypten aus zu verhindern, einschließlich des Rafah-Übergangs.

4. Israel wird die Sicherheitskontrolle über das gesamte [palästinensische] Gebiet westlich des Jordans, einschließlich des Gazastreifens, aufrechterhalten (Land, Luft, See, Kommunikation), um das Erstarken von Terrorkräften im Westjordanland und im Gazastreifen zu verhindern und Bedrohungen gegen Israel zu verhindern.

5. Israel wird alle militärischen Kapazitäten im Gazastreifen vollständig abrüsten, mit Ausnahme derer, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung benötigt werden.

Zivile Ebene

1. Die zivile Herrschaft und die Verantwortung für die öffentliche Ordnung im Gazastreifen werden so weit wie möglich von lokalem Personal mit Verwaltungserfahrung ausgeübt. Diese einheimischen Personen werden nicht mit Ländern oder Organisationen identifiziert, die den Terror unterstützen, und erhalten von diesen keine Finanzmittel.

2. Ein umfassendes De-Radikalisierungsprogramm wird in allen religiösen, erzieherischen und sozialen Einrichtungen gefördert, so weit wie möglich mit der Beteiligung und Hilfe arabischer Staaten, die Erfahrung mit solchen Programmen haben.

3. Israel wird handeln, um das UNRWA aufzulösen, dessen Mitarbeiter an 10/7 beteiligt waren und dessen Schulen Terror und die Ausrottung Israels lehren. Israel wird handeln, um die Aktivitäten des UNRWA zu beenden und es durch internationale Hilfsorganisationen zu ersetzen, die die Verantwortung übernehmen würden.

4. Jeglicher Wiederaufbau im Gazastreifen wird erst nach Abschluss der Entwaffnung [des Gazastreifens] und dem Beginn des Entnazifizierungsprogramms erlaubt werden. Das Wiederaufbauprogramm wird mit Mitteln aus Israel finanziert und von Israel genehmigt.

Langfristig

Wesentliche Grundsätze für eine zukünftige Vereinbarung

1. Israel lehnt jedes internationale Diktat bezüglich einer dauerhaften Vereinbarung mit den Palästinensern kategorisch ab. Eine solche Vereinbarung kann nur durch direkte Verhandlungen zwischen den Parteien ohne Vorbedingungen erreicht werden.

2. Israel lehnt weiterhin eine einseitige [d.h. internationale] Anerkennung eines palästinensischen Staates ab. Eine solche Anerkennung im Lichte des Massakers vom 7.10. ist ein riesiges Geschenk für beispiellosen Terror, der jedes zukünftige Friedensabkommen verhindern wird.

Wenn es irgendeine Chance auf echte Verhandlungen oder Kompromisse in Bezug auf diese Bestimmungen gäbe, würde man sagen, dass dies Israels maximale Position darstellt. Da dies jedoch angesichts der israelischen Ablehnung und der Ohnmacht der USA und ihrer europäischen Verbündeten gegenüber dem Völkermord nicht möglich ist, wird Israel diesen Plan wahrscheinlich mit wenig oder gar keinem Widerstand von außen umsetzen.

Der Plan stellt eine Fortsetzung des sechsmonatigen Völkermordes dar, den Israel betrieben hat. Die einzigen Unterschiede sind kosmetischer Natur. Einige dieser Bestimmungen liegen in Israels Macht, einseitig umzusetzen. Der Plan überträgt Verpflichtungen (ohne Zustimmung) an externe Parteien wie arabische Staaten oder internationale humanitäre Hilfsgruppen. Praktisch keine dieser Verpflichtungen ist glaubwürdig oder umsetzbar. So wird zum Beispiel kein arabisches Land ein De-Radikalisierungsprogramm in Gaza durchführen. Auch wird sich keine andere Hilfsorganisation bereit erklären, das UNRWA zu ersetzen. Auch wird kein Gazaner bereit sein, als israelischer Kollaborateur Verwaltungsdienste für die Enklave zu leisten.

Man ist versucht, diesen Plan in seiner Gesamtheit für nicht durchführbar zu erklären. Aber es ist sicher, dass Israel tun wird, was in seiner Macht steht: Es wird 20 % seines Territoriums für eine „Pufferzone“ abtrennen. Es wird die Rückkehr der Gazaner in den nördlichen Gazastreifen verhindern. Es wird eine unbefristete/ständige Militärpräsenz im Gazastreifen aufrechterhalten. Sie wird das UNRWA daran hindern, in Gaza zu arbeiten. Da andere Hilfsorganisationen nicht bereit sein werden, ihren Platz einzunehmen, werden die Menschen in Gaza weiterhin massenhaft verhungern.

Die meisten Völkermorde haben einen Anfang und ein Ende. Israels Völkermord ist insofern einzigartig in der modernen Geschichte, als er Jahre und sogar Jahrzehnte andauern könnte, ohne dass irgendetwas dagegen unternommen wird. Wenn er zu Ende ist, gibt es vielleicht keine Gazaner mehr in Gaza.

Gaza: das nächste Singapur

Es ist eine grausame und bittere Ironie, dass liberale Zionisten und Apologeten des Kolonialismus den Gazastreifen seit 50 Jahren als neues „Singapur“ anpreisen. Der Screenshot zeigt die Schlagzeile eines Leserbriefs in der NY Times aus dem Jahr 1988, der ein frühes Beispiel für dieses Genre darstellt.

Netanjahu-Plan: Gaza wird ein weiteres Singapur

Aber dieser aktuelle Artikel (siehe Screenshot der Schlagzeile) eines israelischen Journalisten, der als Stenograph sowohl für die IDF als auch für Netanjahu bekannt ist, hat eine ganz neue Dimension erreicht. Der Vorschlag des Premierministers sieht vor, dass die arabischen Staaten „Dutzende von Milliarden“ für den Wiederaufbau des Gazastreifens investieren. Es ist typisch für die israelische Chuzpe, andere damit zu beauftragen, Probleme zu lösen, die man selbst verursacht hat, und das Geld von Freunden für die eigenen Interessen auszugeben. Der „Plan“ fordert auch internationale Gremien auf, Gaza zu verwalten. Auf diese Weise wird er auf magische Weise in ein neues Singapur mit Handelsbeziehungen zur Welt, Tourismus und High-Tech-Projekten verwandelt. Wenn man nicht wüsste, dass es sich um einen seriösen Beitrag handelt, könnte man meinen, es handele sich um Satire à la Swifts „Modest Proposal“ (hungernde irische Kinder essen, um die Hungersnot zu lösen).

Es ist schwer vorstellbar, dass der Gazastreifen zu einem winzigen, glänzenden Land in Ostasien wird, aber das ist die Vision, für die Netanjahu hinter den Kulissen wirbt. Die Idee: vollständige Abtrennung von Israel und Anbindung an die Welt durch einen Seekorridor nach Zypern und eine Landverbindung nach Ägypten; Dutzende von Milliarden Dollar an Investitionen der Emirate in Wiederaufbau, Tourismus und Hightech-Projekte; und eine Zivilregierung, die sich auf internationale Gremien stützt. Die Beweise dafür sind am Strand zu sehen, wo ein Pier errichtet wurde, um humanitäre Hilfe abzuladen. Aber es wird noch viel Überzeugungsarbeit und Umsetzung nötig sein, damit der Traum Wirklichkeit wird.

In der Tat „schwer vorstellbar“. Selbst für Netanjahu, der als Phantast und Scharlatan bekannt ist, geht dies über das normale Maß hinaus. Es ist pure Wahnvorstellung. Er ist kein Narr und weiß daher, dass diese „Vision“ absurd ist. Es ist ein weiterer Versuch, vom Völkermord abzulenken, indem er der Welt sagt: Seht ihr, ich habe eine positive Vision für die Zukunft von Gaza. Diese Geschichte zeigt die ganze Grausamkeit des israelischen Premierministers: Er ist bereit, das Leiden des Gazastreifens durch seine Lügen und Wahnvorstellungen auszunutzen.

Dies ist ein weiteres Beispiel, das von zwei Israelis angeführt wird:

Das Gebiet könnte von einer Koalition westlicher Staaten verwaltet und überwacht werden, oder, was wohl vorzuziehen ist, von einer Gruppierung arabischer Länder, vielleicht bestehend aus Israels neuen Verbündeten am Golf und Ägypten….Unter einem Protektorat wäre es möglich, den Gazastreifen in eine wirtschaftlich lebensfähige Einheit zu verwandeln … Mit einer verantwortlichen Behörde an der Spitze könnten internationale Hilfe und Investitionen in den Bau von Infrastruktur, Wohnungen, Bildungseinrichtungen und die Schaffung von Arbeitsplätzen fließen, ohne dass man befürchten müsste, dass Gelder missbraucht oder verschwendet werden.

… [Die Bewohner des Gazastreifens] wären wahrscheinlich erleichtert, dass Extremisten in ihren Reihen nicht in der Lage wären, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, wie es die Hamas getan hat…

Beachten Sie, dass die Israelis unaufgeforderte Ratschläge für die Palästinenser parat haben. Sie wissen offenbar, was diese denken, was sie denken sollten oder was sie denken würden, wenn sie gehorsame Leibeigene wären. Sie wissen auch, was im besten Interesse der Palästinenser ist, und werden ihnen das gerne sagen. Wiederum uneingeladen. Jeder hat Pläne für den Gazastreifen, außer die Gazaner selbst, die zu sehr mit dem Sterben beschäftigt sind, um es zu bemerken.

Netanjahus Rafah-Invasionsplan

Netanjahu mit Verteidigungsminister Yoav Gallant: Israels Hauptkriegsverbrecher

Israel hat die Welt gewarnt, dass es plant, in Rafah einzumarschieren. Sein Ziel ist eine Endlösung für das Gaza-„Problem“: einschließlich der Auslöschung der Hamas. In den letzten Monaten hat Israel mehrfach vor einer bevorstehenden Invasion gewarnt. Bislang ist es jedoch nicht dazu gekommen. Einige haben spekuliert, dass es sich um einen Bluff handelt, um die Hamas einzuschüchtern, damit sie ein für Israel günstiges Abkommen akzeptiert. Andere glauben, es sei nur eine Frage der Zeit.

Die USA und der Hauptvermittler Katar haben diese Einschüchterungskampagne unterstützt, indem sie behaupteten, die Hamas sei schuld, weil sie das ihr angebotene Abkommen ablehne, oder dass die Führer der Bewegung aus Katar ausgewiesen würden, wenn sie sich nicht auf ein israelfreundliches Abkommen einließen. Dabei wird bequemerweise übersehen, dass solche Abkommen im Allgemeinen nicht von einer Partei der anderen aufgezwungen werden. Diejenigen, die dies tun (z. B. der Erste Weltkrieg), scheitern in der Regel und führen zu weitaus größerem Blutvergießen. Vereinbarungen werden ausgehandelt. Jede Seite bringt ihre Forderungen vor und sucht nach Kompromissen, um einen Konsens zu erreichen. Israel, die USA und ihre Verbündeten glauben, dass sie die Macht und den Einfluss haben, um angesichts der angeblichen Schwäche der Hamas unter den derzeitigen Bedingungen einen Kompromiss zu vermeiden. Es ist jedoch klar, dass die Hamas nicht besiegt ist und nicht besiegt werden kann. Daher ist die israelische Verhandlungsposition unrealistisch und unhaltbar.

Netanjahu behauptet, er habe einen Plan für eine Invasion in Rafah genehmigt. Aber er hat keine seiner Bestimmungen offengelegt. Er hat nur gesagt, dass er in Vorbereitung darauf „humanitäre Inseln“ für Rafah-Flüchtlinge schaffen wird, bevor die Kämpfe beginnen. Dies ist eine klassische israelische Vernebelungstaktik. Inseln klingt nach Sicherheit und Schutz. Fügen Sie „humanitär“ hinzu, und es klingt wie ein wahres Paradies. In Wirklichkeit werden sie zu einer weiteren Tötungszone.

Israel hat nichts getan, um solche Zufluchtsorte zu schaffen. Und selbst wenn es dies täte, ist es fraglich, ob die Menschen aus dem Gazastreifen dorthin ziehen würden, da es schon früher während des Krieges zu massiver Gewalt gegen diejenigen kam, die aus dem nördlichen Gazastreifen in den Süden flohen. Sollte Israel also einmarschieren, würden die 1,5 Millionen Menschen, die dort Schutz suchen, direkt in die Schusslinie geraten. Statt der derzeit 31.000 Toten im Gazastreifen könnte sich diese Zahl innerhalb weniger Wochen verdoppeln oder verdreifachen.

Präsident Biden hat sich nicht gegen solche Pläne ausgesprochen, ebenso wenig wie gegen den laufenden Völkermord. Er hat lediglich davor gewarnt, dass Israel solche Operationen nicht ohne einen Plan zur Minimierung der zivilen Opfer und zur Entfernung der Zivilisten aus der Gefahrenzone beginnen darf. US-Beamte wissen (oder sollten wissen), dass Israel nicht die Absicht hat, dies zu tun. Der Schutz von Zivilisten gehört nicht zum israelischen Wortschatz. Biden steht also vor einem Dilemma: Wenn Israel einmarschiert und die Zahl der Opfer massiv ansteigt, was unvermeidlich ist, welche Maßnahmen wird er dann ergreifen, wenn überhaupt?

Unter den Amerikanern gibt es eine starke Unterstützung für einen Stopp der Waffenexporte nach Israel, doch Biden hat sich geweigert, dies zu tun. Werden Zehntausende weiterer Toter ihn dazu bewegen, mehr Rückgrat zu zeigen? Seine einzige Reaktion besteht bisher darin, einige einzelne israelische Siedler zu sanktionieren. Er hat keine Wirtschaftssanktionen verhängt, obwohl seine Durchführungsverordnung dies vorsieht. Er hat keine der zahlreichen Siedlergruppen sanktioniert, die die ethnische Säuberung im Westjordanland finanzieren und vorantreiben. Er hat keine Sanktionen gegen Unternehmen oder Finanzinstitute verhängt, die in den Siedlungen Geschäfte machen und von der Besatzung profitieren. Ebenso wenig hat er die mächtigsten Elemente der Siedlerbewegung sanktioniert: politische Führer wie Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir.

Solange er nicht alle diese Schritte und noch mehr unternimmt, ist Biden ein Mann der Worte und nicht der Tat. Israel spürt das und handelt ungestraft. Solange Biden in den Fängen der Israel-Lobby bleibt, wird die US-Politik wirkungslos bleiben.

Übersetzt mit deep.com

