Die wachsende Affinität der deutschen Politik zum Faschismus

von Andreas Schlüter

22. April 2024

Ja, die größte Zahl der deutschen Politiker kämpft gegen die AfD mit ihren erheblichen rechtsradikalen Anteilen, und das ist auch gut so!

Aber es wird offenbar: die deutsche Politik rückt immer näher an_den_Faschismus, diesmal nicht den eigenen deutschen Faschismus, sondern den in Israel, der Ukraine und den Nadelstreifen-Faschismus in den USA zur Weltbeherrschung!

Der rechtswidrige Einsatz_der_Polizei gegen den Palästina-Kongress in Berlin, fußend auf windigsten Unterstellungen und Behauptungen, zeigt, wohin es in Deutschland mit Demokratie und Meinungsfreiheit gekommen ist. Man faselt von „Antisemitismus“ (die Mehrheit der Semiten sind – die Araber), aber einer der Hauptorganisatoren der Konferenz war die „Juedische_Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“, man drangsaliert Einzelpersonen wie Yanis_Varoufakis, und so weiter.

Das voelkermoerderische_Vorgehen der israelischen Politik gegen die Palästinenser, der Nazi-Sprech vieler israelischer Politiker (einschließlich eines selbsterklaerten_Faschisten) und die dauernden Angriffe Israels auf seine Umgebung, insbesondere der Angriff_auf_die_iranische_Botschaft in Syrien, spielen für die deutsche Politik keine Rolle. Die Tatsache, dass Israel der offenste_Verbuendete des faschistischen Apartheid-Regimes in Südafrika war, alles in Deutschland ausgeblendet! Aber schon 1948 haben Einstein, Arendt und andere jüdische Intellektuelle in einem offenen Brief_an_die_New_York_Times weitsichtig vor dem wachsenden Faschismus in Israel gewarnt.

Die deutliche Rolle des Nazitums in der Ukraine mit dem Schwenken_von_Hakenkreuzfahnen (sowie Nazi-Symbolen_auf_Helmen), der Bandera-Verehrung und den jahrelangen moerderischen_Attacken der ukrainischen Streitkräfte auf den russischsprachigen Bevölkerungsteil, unwichtig für die deutsche Politik! Für das rechtsradikale und Nazismus-affine Putschregime der Ukraine (das die USA absichtlich zur Strangulierung_Russlands benutzen wollten) wird die Wirtschaft und Gesellschaft Deutschlands geopfert.

Die USA, aufgebaut auf Völkermord, Landraub, Sklaverei und Rassismus, unzähliche Kriege zur Weltbeherrschung führend („… und morgen die ganze Welt!“), die Hauptsponsoren des Ukraino-Faschismus und der israelischen Politik sind Lehrmeister (in „Moral“) und wichtigster Verbündeter.

Ja, es herrscht Nibelungentreue diesem Faschismus gegenüber. Deutschland huldigt heute nicht dem eigenen Faschismus, sondern dem dieser drei Länder. Auf dem Koppelschloss der SS stand der Spruch „meine Ehre heißt Treue“. Um es ironisch auszudrücken: Es würde einen fast nicht mehr wundern, wenn auf den Koppelschlössern der Bundeswehr irgendwann stehen würde: „meine Ehre heißt Treue zu Israel, der Ukraine und den USA“! Auch der kürzlich verstorbene großartige Journalist John_Pilger_warnte_vor_neuem_Faschismus.

Ein erheblicher Teil des vermeintlichen „Antifaschismus“ zeigt sich in diesem Sinne weit_rechts-offen. Und es ist auch offenkundig, dass Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit immer näher mit Israel-Fetischismus zusammenrücken. So zeigt sich die rechtsradikale „English_Defense_League“ gerne mit Israelfahnen. Der rechtsradikale Terrorist_Breivik schwärmnte in seinem Manifest von der „Waffenbrüderschaft“ mit Israel.

Es wächst eine weitere Gefahr: mit den rechtswidrigen Aktionen staatlicher Akteure gegen Demokratie und Meinungsfreiheit kann mit dem deutschen Staat zusammen auch der berechtigte gesellschaftliche Anspruch gerade auch an junge Migranten, sich rechtskonform und sozial zu verhalten, weiter an Glaubwürdigkeit verlieren. Dies könnte zu einer gefährlichen Spirale und der wachsenden Anfälligkeit für Kriminalität ud gar terroristisches Handeln führen. Will man das wirklich riskieren?

Kräfte jenseits des Atlantiks mögen vielleicht solche weitere Schwächung Europas wie speziell Deutschlands mit einer gewissen Genugtuung beobachten (ja, wohl daran_arbeiten). Uns aber sollte die Notwendigkeit zu massivem gesellschaftlichem Widerstand klar werden.

Nachtrag

Alarmierend erscheint zudem, dass nun zum bald 79-jährigen Ende des Zweiten Weltkriegs die Erinnerung an die 27 Millionen Toten der Sowjetunion, die auf deutsches Konto gehen, keine Rolle mehr spielen, und erschreckenderweise nun sogar russische Besucher in den Gedenkstätten der KZs unerwuenscht sind. Gleichzeitig werden die sechs Millionen Toten des Holocausts zur Unterstützung des israelischen Kolonial- und Besatzungsregimes und seiner kriegstreiberischen Politik missbraucht. Die Behandlung des Ukrainekonflikts erinnert im öffentlichen Diskurs zunehmend an die Rolle, die in unseeligen Zeiten die „Ostfront“ gegen Russland spielte.

Anstatt eine offene Diskussion zuzulassen, wie es der Anspruch von Demokratie und Meinungsfreiheit geböte, werden nun Menschen, die andere Auffassungen zur Situation äußern, aufs Widerlichste drangsaliert, wie dieser skandalöse Prozess zeigt: https://www.nordschleswiger.dk/de/suedschleswig/prozess-nordfriese-postet-foto-von-ukrainischen-soldaten-hakenkreuz-und-hitlergruss

Fazit: Ich mag nicht wirklich glauben, dass in diesem Land verkappter Faschismus das allgemeine Denken beherrschen würde, aber es macht sich vielfältiges Duckmäusertum breit, das fatal an das damalige Verhalten vieler Deutscher erinnert, die keine Nazis waren, aber bei deren zunehmender Macht verstummten und den Kopf einzogen. Auch in meinem Umfeld bemerke ich zunehmend Angst davor, das „Falsche“ zu sagen. Und es gibt Stimmen in meiner Umgebung, die mich zu „ein wenig Mäßigung“ mahnen, wohlbemerkt verständlicherweise, aus Sorge um mich!

Andreas Schlüter

