Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer Zeremonie zum Holocaust-Gedenktag am 5. Mai (AFP)

Der israelische Premierminister sagt, sein Land könne im Krieg gegen den Gazastreifen „allein stehen“, während seine Streitkräfte in Rafah einmarschieren

Netanjahu schwört nach Bidens Warnung vor Waffenlieferungen „Kampf mit Fingernägeln“

Von MEE-Mitarbeitern

10. Mai 2024

Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, Israel sei bereit, im Gazastreifen „allein zu stehen“ und „mit den Fingernägeln zu kämpfen“. Damit wies er eine Warnung der USA zurück, wonach Waffenlieferungen zurückgehalten würden, falls eine geplante groß angelegte Operation in der südlichen Stadt Rafah durchgeführt werde.

„Wenn wir müssen, werden wir mit unseren Fingernägeln kämpfen. Aber wir haben viel mehr als unsere Fingernägel, und mit dieser Geistesstärke, mit Gottes Hilfe, werden wir gemeinsam siegreich sein“, sagte er.

Netanjahu wies die Bedrohung durch die USA zurück und verwies auf den Krieg von 1948, der zur Gründung Israels geführt hatte, und sagte, dieser sei „siegreich“ gewesen, obwohl er von „wenigen gegen viele“ geführt wurde und „keine Waffen“ besaß.

Yoav Gallant, israelischer Verteidigungsminister, schloss sich Netanjahus Worten an und sagte, dass „Feinde wie auch … die besten Freunde“ wissen sollten, dass Israel „nicht unterworfen werden kann“.

„Wir werden stark sein, wir werden unsere Ziele erreichen“, sagte Gallant.

Am Montagabend begann Israel mit der Invasion in Rafah und nahm den Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten ein. Nach Angaben der UNO sind seither mehr als 110 000 Palästinenser aus Rafah geflohen.

US-Präsident Joe Biden hatte Israel aufgefordert, seine Operation in Rafah, dem am stärksten überfüllten Teil des südlichen Gazastreifens, wo über eine Million vertriebene Palästinenser vor israelischen Angriffen Zuflucht gesucht haben, nicht durchzuführen.

Er sagte, Washington werde die Waffenlieferungen an Israel, einen engen Verbündeten, einstellen, wenn es seine Pläne zur Invasion von Rafah fortsetze.

„Wenn sie in Rafah einmarschieren, werde ich nicht die Waffen liefern, die in der Vergangenheit für Rafah verwendet wurden“, sagte er am Mittwoch in einem Interview mit CNN.

Die USA haben bereits die Lieferung von 1.800 2.000-Pfund-Bomben (907 kg) und 1.700 500-Pfund-Bomben an Israel gestoppt, weil sie befürchten, dass diese in Rafah eingesetzt werden könnten.

Biden erklärte gegenüber CNN, die USA würden weitere Lieferungen von Artilleriegranaten und anderen Waffen aussetzen.

Der nationale Sicherheitssprecher der USA, John Kirby, sagte, Biden glaube nicht, dass eine „Zerschlagung von Rafah“ das Ziel Israels, die Hamas zu besiegen, erreichen würde.

Israels ranghöchster Militärsprecher, Daniel Hagari, spielte die US-Warnungen daraufhin herunter.

„Die Armee verfügt über Munition für die von ihr geplanten Einsätze und auch für die Einsätze in Rafah… Wir haben, was wir brauchen“, sagte er.

Als Reaktion auf Bidens Warnungen postete der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir auf X ein Herz-Emoji zwischen „Hamas“ und „Biden“.

Mehr als eine Million Palästinenser haben sich auf den Weg in die südliche Stadt gemacht, nachdem Israel ihnen befohlen hatte, in den Süden zu ziehen, da dies ein „sicheres“ Gebiet sei. Rafah wurde in den letzten Wochen wiederholt von Israel bombardiert, wobei die Angriffe seit Montag verstärkt wurden.

Die israelische Operation am Montag erfolgte kurz nach der überraschenden Ankündigung der Hamas, dass sie ein von Katar und Ägypten vorgeschlagenes Waffenstillstandsabkommen akzeptiert.

Nachdem die Hamas den Waffenstillstandsvorschlag akzeptiert hatte, begrüßten die Vereinten Nationen und mehrere Länder in der Region diese Entscheidung und forderten Israel auf, im Gegenzug eine Einstellung der Kämpfe zu akzeptieren.

Israel lehnte das Abkommen jedoch ab und startete die Rafah-Offensive.

