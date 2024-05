https://www.middleeastmonitor.com/20240510-why-does-mahmoud-abbas-want-marwan-barghouti-to-stay-behind-bars/





Ein großes Wandgemälde zeigt den inhaftierten Fatah-Führer Marwan Barghouti im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen am 16. April 2023 [Majdi Fathi/NurPhoto].

Warum will Mahmoud Abbas, dass Marwan Barghouti hinter Gittern bleibt?

von Yvonne Ridley

10. Mai 2024

Verräter sind abscheuliche, reptilienartige Kreaturen, und in vielerlei Hinsicht sind sie sogar noch verabscheuungswürdiger als die skrupellosesten Feinde. Das Problem ist, dass diejenigen, die die Sache verraten, in der Regel im Verborgenen sitzen; derjenige, der still am Tisch sitzt und das Brot mit Ihnen und Ihrer Familie teilt und bricht, während der Feind draußen lautstark seine Kreise zieht und an die Tür der Festung hämmert.

Es ist vielleicht das einzige erlösende Merkmal Israels, dass es nicht mehr versucht, seine bösen Absichten zu verbergen. Obwohl es einige der abscheulichsten Gräueltaten, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, stehen die Israelis trotzig da und sind fast unerklärlich stolz auf das, was sie getan haben – und tun -, ob es sich nun um illegalen Landraub handelt, um die Bombardierung von Schulen und Krankenhäusern, um die Hinrichtung Unschuldiger durch Schüsse in den Hinterkopf, um die Verwendung von Frauen und Kindern als Zielscheiben und um die Entsorgung ihrer Opfer in Massengräbern, wobei die Hände noch immer gefesselt sind. Nicht zu vergessen ist die Ausgrabung von Leichen, die erst kürzlich begraben wurden.

Nichts ist den Israelis zu krank, um sich daran zu ergötzen.

Dazu kommen noch die absichtliche Hungersnot und die Bewaffnung des Hungers, und ist es da ein Wunder, dass der Internationale Gerichtshof gerade jetzt gegen den zionistischen Staat wegen Völkermordes in Gaza ermittelt?

Die Palästinenser müssen sich fragen, wann Gottes Plan ihnen die Gerechtigkeit bringen wird, die nach 76 Jahren brutaler israelischer Besatzung längst überfällig ist. Dieser Tag wird kommen, früher oder später.

Sie wissen zwar nur zu gut, wer ihr Feind ist, aber wenn es um Verrat geht, sind sie entweder blind oder unvorsichtig, wem sie vertrauen. Der erste Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Jassir Arafat, liebte sein Volk und war bereit, im Kampf für Palästina zu sterben; im Gegenzug war das Volk bereit, dasselbe für ihn zu tun. Dasselbe kann man von Mahmoud Abbas, seinem unwürdigen Nachfolger, nicht behaupten, der in den meisten Kreisen in Ramallah abschätzig als „der alte Mann“ bezeichnet wird.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde auf dem Höhepunkt der heiklen Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und einen Gefangenenaustausch die Vermittler angewiesen hatte, den inhaftierten Marwan Barghouti von einem möglichen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas auszuschließen.

„Die Bitte wurde von Majid Faraj, dem Direktor des palästinensischen Geheimdienstes, und Hussein Al-Sheikh, dem Generalsekretär des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, geäußert“, heißt es in einem Bericht von Middle East Eye vom 5. Mai. Der Bericht fügte hinzu, dass hochrangige Beamte der Palästinensischen Autonomiebehörde glauben, dass „Barghoutis Freilassung die Führung von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas gefährden würde“. Im Alter von 88 Jahren stellen Tod und Senilität die größte Bedrohung dar, nicht nur für Abbas, sondern auch für eine gute Regierungsführung. Das Wahlmandat des Präsidenten lief 2009 aus, und mit ihm verschwand jeder Anschein von Demokratie, und Israel und seine westlichen Verbündeten haben diese Farce bereitwillig mitgemacht.

Barghouti ist also die Art von Revolutionsführer, die von der alten Garde der Palästinensischen Autonomiebehörde am meisten gefürchtet wird, und trotz seiner überwältigenden Popularität bei den meisten Palästinensern befürchteten Abbas und seine Kumpane, dass die Hamas im Rahmen eines Geiseldeals auf seiner Freilassung aus dem Gefängnis bestehen würde. Es wird nicht überraschen, dass auch Israel und der andere „alte Mann“, US-Präsident „Völkermörder Joe“ Biden, gegen seine Freilassung sind.

Das Letzte, was sie wollen, ist eine palästinensische Mandela-Figur, die von den Palästinensern verehrt und in der ganzen Welt bejubelt wird. Eine Umfrage des palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung vom März ergab, dass Barghouti bei einer „morgigen“ Präsidentschaftswahl haushoch gewinnen würde. Unnötig zu erwähnen, dass Abbas seinen Willen durchgesetzt hat. Er sieht sich und das Präsidentenamt eindeutig in einer „bis dass der Tod uns scheidet“-Beziehung; ein Job auf Lebenszeit. Damit ist niemandem gedient, am wenigsten den Menschen im besetzten Palästina, denn Abbas möchte die, wie er es nannte, „heilige“ Sicherheitskooperation der Palästinensischen Autonomiebehörde mit dem Besatzungsstaat aufrechterhalten.

Barghouti liegt auch in der Beliebtheitsskala vor dem Hamas-Führer und ehemaligen gewählten Ministerpräsidenten Ismail Haniyeh. Die Umfrage ergab, dass bei einem Zweikampf zwischen Barghouti und Haniyeh ersterer mehr als 60 Prozent der Stimmen erhalten würde. Die Umfrage deutet auf einen Anstieg der Unterstützung für Barghouti um 11 Prozentpunkte und einen Rückgang von acht Prozentpunkten für Haniyeh hin. Im Gegensatz zu Abbas scheint Haniyeh davon nicht beunruhigt zu sein oder sich bedroht zu fühlen. Diejenigen, die ihn kennen, sagen, dass er in solchen Fragen pragmatisch ist und einfach nur das Beste für das palästinensische Volk in seinem Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit will. In der Tat hat die Hamas bei vielen Gelegenheiten versucht, die sich vertiefende politische Spaltung mit der Fatah – die wie die PLO von Abbas angeführt wird – zu überwinden; die Fatah hat solche Bemühungen stets sabotiert, zweifellos auf Geheiß Israels und der Geberstaaten, die den Achtzigjährigen und seine Palästinensische Behörde am Leben erhalten.

PALÄSTINENSISCH-ISRAEL-KONFLIKT-ICRC-DEMO

Ein Mann hebt ein Plakat mit dem Bild des inhaftierten Fatah-Führers Marwan Barghouti während einer Demonstration zur Unterstützung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen vor dem Sitz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Ramallah im besetzten Westjordanland am 2. August 2022 [ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images].

Der ehemalige Fatah-Funktionär Barghouti sitzt seit 2002 im israelischen Megiddo-Gefängnis eine lebenslange Haftstrafe ab. Er war ein Unterstützer des legitimen bewaffneten Widerstands der Gruppe gegen die israelische Besatzung, als die PLO-Fatah-PA noch an den Widerstand gegen die brutale militärische Besatzung Israels glaubte und nicht an deren Komplizenschaft.

Obwohl häufig Parallelen zwischen Barghouti und dem verstorbenen Nelson Mandela gezogen werden, endet die Ähnlichkeit mit dem Verrat des palästinensischen Freiheitskämpfers durch die alte Garde in Ramallah. Zu Mandelas Zeiten wäre es undenkbar gewesen, dass er von seinen eigenen Leuten unterminiert worden wäre. Abbas und seine Komplizen haben keine solchen Skrupel.

Traurigerweise wurde ein solcher Verrat durch Abbas von Washington und Tel Aviv gefördert, die entsetzt sind über die Vorstellung, dass die Palästinenser eine weitere freie und faire demokratische Wahl haben könnten, falls sie wieder die „falschen“ Leute wählen. So geschehen im Jahr 2006, als die Palästinenser das letzte Mal eine Wahl abhielten und die Hamas wider besseres Wissen zur Teilnahme überredet wurde. Israel und seine Verbündeten dachten, dass die Fatah die islamische Widerstandsbewegung von der Wahlkarte streichen würde, aber das war nicht der Fall, und entgegen den Erwartungen aller, einschließlich der eigenen, gewann die Hamas. Seitdem werden die Palästinenser im besetzten Gazastreifen und im Westjordanland vom Westen dafür bestraft, dass sie von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht haben.

Sie haben etwas viel Besseres verdient als die derzeitige Regierung, und Marwan Barghouti ist wohl die beste Chance, die sie haben, um den unterdrückerischen Status quo zu ändern. Wenn er das nicht ist, warum ist Abbas dann so entschlossen, ihn in einem israelischen Gefängnis zu halten? Lasst Marwan Barghouti frei!

