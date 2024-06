https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/new-film-gives-harrowing-glimpse-gazas-endless-night



Neuer Film gibt einen erschütternden Einblick in die endlose Nacht von Gaza

Von Asa Winstanley

Rechte und Verantwortlichkeit

21. Juni 2024

Eine Überlebende eines israelischen Bombenangriffs in Gaza, die ihre Mutter und ihre Brüder verloren hat. Al Jazeera

https://www.youtube.com/watch?v=ECFpW5zoFXA

Der Leiter von Amnesty International sagt, dass Israels beispiellose Gewalt in Gaza bewiesen hat, dass das internationale Recht „offen gesagt nutzlos“ ist.

„Wir sind wirklich so nah am Abgrund wie nie zuvor“, sagte die Generalsekretärin von Amnesty, Agnès Callamard, gegenüber Al Jazeera.

Callamards Äußerungen finden sich in einem neuen Film mit dem Titel The Night Won’t End, einer kompromisslosen Untersuchung der israelischen Kriegsverbrechen während des Völkermords in Gaza.

Der neue Dokumentarfilm ist Teil der Reihe Fault Lines des in Katar ansässigen Senders.

Der Film untersucht den Völkermord aus der Sicht von vier palästinensischen Familien in Gaza und den Massakern, die Israel an ihnen verübt hat. Den vollständigen Film können Sie in dem unten eingebetteten Video sehen.

Eine der Familien ist die von Hind Rajab, dem 6-jährigen palästinensischen Mädchen, das im Januar von israelischen Truppen ermordet wurde, während es am Telefon verzweifelt um Hilfe für den Palästinensischen Roten Halbmond rief.

Hind war die einzige Überlebende eines israelischen Massakers und saß in einem Auto fest, umgeben von den Leichen ihrer toten Familie. Die Familie war auf der Flucht aus ihrem Haus in Gaza-Stadt.

Der Film enthält erschütternde Tonaufnahmen dieses Anrufs sowie Interviews mit Hinds Mutter und Mitarbeitern des Roten Halbmonds, die die vergeblichen Bemühungen um die Rettung des Mädchens schildern, während sie im Auto eingeklemmt war.

Nach eingehender Abstimmung mit den israelischen Besatzungsbehörden schickten diese Sanitäter, um das überlebende Mädchen zu evakuieren. Die beiden Sanitäter fuhren zwar genau die vom israelischen Militär vorgegebene Route, wurden aber bei ihrem Eintreffen am Tatort von den israelischen Soldaten sofort erschossen.

Die Leichen von Yousif Zeino und Ahmad al-Madhoun wurden erst zwei Wochen später gefunden, ebenso wie die Leichen von Hind und ihren sechs Verwandten.

Hinds Mutter Wissam Hamada sagt in dem Film, dass sie von vornherein kein Vertrauen in das internationale Recht hatte.

„Ich hatte nie das Gefühl, dass internationale Gesetze oder internationale Organisationen jemals etwas für Gaza getan haben“, sagt Hamada. „Es ist nur Tinte auf Papier. Sie haben keine Sanitäter, Journalisten, Kinder oder Zivilisten geschützt. Hind, Layan, mein Onkel, seine Frau und seine Kinder wurden kaltblütig hingerichtet.“

Die Ermordung von Hind löste weltweit Empörung aus.

Im April benannten studentische Aktivisten an der Columbia University in New York das von ihnen besetzte Gebäude auf dem Campus in „Hind’s Hall“ um. Der Hip-Hop-Künstler Macklemore veröffentlichte später einen Song mit demselben Namen.

Im Gespräch mit Al Jazeera erinnert sich auch Nisreen Qawas vom Hauptquartier der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft in Ramallah an das Trauma dieses Tages.

„Was macht es für mich noch schwieriger: Ist es nur Hind?“, sagt sie. „Gibt es noch weitere tausend [von] Hinds Geschichte? Zehntausend Geschichten von Hind? Die keinen Namen und keine Geschichte im Fernsehen, in den Nachrichten hatten, die nicht verbreitet wurden?“

„Sie haben die Tür zur Hölle geöffnet“

Israels völkermörderischer Krieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifens hat seit dem 7. Oktober 2023 bisher mehr als 37.000 Menschen getötet – eine Zahl, die aufgrund der großen Zahl von Leichen, die unter den Trümmern liegen, als deutlich unterschätzt gilt.

Laut dem Film wurden bis Ende 2023 „mehr Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in Gaza getötet als in jedem anderen Konflikt der letzten Jahrzehnte“.

Callamard von Amnesty hat schon früher ähnliche Warnungen über den desolaten Zustand des internationalen Rechts ausgesprochen.

Im April sagte sie gegenüber Democracy Now!, dass „das internationale System am Rande des Zusammenbruchs steht“, weil die USA und andere sich weigern, Israel für seine Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen.

In The Night Won’t End sagt der Al Jazeera-Journalist Sharif Abdel Kouddous, dass Israels Angriff auf Gaza „das System der internationalen Gesetze“, das seit 1945 geschaffen wurde, auf den Kopf gestellt habe.

„Die Regeln, die uns zusammenhalten sollten, um das Schlimmste zu verhindern, sind nicht mehr anwendbar“, sagt Callamard von Amnesty. „Alles, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben, muss neu geschrieben werden. Und glauben Sie mir, es werden nicht nur die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten sein, die das tun werden. Sie haben die Tür zur Hölle geöffnet.“

Die ausführende Produzentin und Co-Autorin des Films, Laila al-Arian, wird am Mittwoch nächster Woche im Livestream mit The Electronic Intifada sprechen.

Übersetzt mit deepl-com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …