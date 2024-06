https://www.telepolis.de/features/Ukraine-Wir-werden-diesen-Krieg-endgueltig-verlieren-9772466.html



Ukraine: „Wir werden diesen Krieg endgültig verlieren“ Von Rüdiger Suchsland

Ukrainische Soldaten bei einer militärischen Ausbildung in der Region Charkiw. Bild: Yakiv Liashenko/Shutterstock,com

Russland vor einem hässlichen Sieg: US-Politologe John Mearsheimer prophezeit kein gutes Ende des Krieges für die Ukraine – damit steht er nicht alleine. Kommentar.

In der internationalen Politik sind Überraschungen nichts Ungewöhnliches. John Mearsheimer

„Wir verlieren Territorien, wir verlieren die besten Leute. Wenn keine Schlussfolgerungen gezogen werden, keine Aufarbeitung der Fehler erfolgen, werden wir diesen Krieg endgültig verlieren“ – es klingt ein bisschen wie Panik und könnte sich auch nur um eine bewusst eingesetzten hysterischen Tonlage handeln. Vielleicht ist es aber auch einfach eine sehr realistische Einschätzung der Kriegslage.

So oder so aber gehen die Äußerungen des ukrainischen Militärs Dmitri Kuchartschuk „gerade viral“, so die Berliner Zeitung [1] in ihrem aktuellen Bericht über die Innenansichten des Bataillonskommandeurs der ukrainischen Armee.

Demnach stehe „die kritischste Phase des Krieges“ unmittelbar bevor. Entgegen dem im Westen vorherrschenden Eindruck herrsche in der ukrainischen Gesellschaft keineswegs Einigkeit über das weitere Vorgehen gegen die militärisch überlegenen russischen Streitkräfte- Weiterlesen bei telepolis.de

