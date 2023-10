Not Hamas-Israeli conflict: The Palestinian cause belongs to the world At one time, the ‚Arab-Israeli Conflict‘ was Arab and Israeli. Over the course of many years, however, it was rebranded. The media is now telling us it is a ‚Hamas-Israeli…



Nicht der Hamas-Israel-Konflikt: Die palästinensische Sache gehört der ganzen Welt

von Ramzy Baroud

15. Oktober 2023



Ein palästinensischer Unterstützer hält ein Schild mit der spanischen Aufschrift „Die Welt schweigt. Palästina leistet Widerstand“, während sich Demonstranten auf der Plaza de la Constitución vor dem Palacio de La Moneda am 14. Oktober 2023 in Santiago, Chile, versammeln, um die jüngsten Kämpfe in Gaza zu verurteilen und Frieden zu fordern [Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro/Getty Images].

Ein palästinensischer Unterstützer hält ein Schild mit der spanischen Aufschrift: „Die Welt schweigt. Palästina widersteht“, während Demonstranten sich am 14. Oktober 2023 in Santiago, Chile, auf der Plaza de la Constitución vor dem Palacio de La Moneda versammeln, um die jüngsten Kämpfe in Gaza zu verurteilen und Frieden zu fordern [Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro/Getty Images].

Einst hieß der „arabisch-israelische Konflikt“ arabisch und israelisch. Im Laufe vieler Jahre wurde er jedoch umbenannt. In den Medien heißt es nun, es handele sich um einen „Hamas-Israelischen Konflikt“.

Doch was lief schief? Israel wurde einfach zu mächtig.

Die vermeintlich verblüffenden israelischen Siege gegen arabische Armeen im Laufe der Jahre haben Israel so weit ermutigt, dass es sich nicht nur als regionale Supermacht, sondern auch als Weltmacht sah. Israel wurde nach seiner eigenen Definition „unbesiegbar“.

Diese Terminologie war keine bloße Panikmache, die darauf abzielte, den Geist von Palästinensern und Arabern gleichermaßen zu brechen. Israel glaubte dies.

Der „israelische Wundersieg“ gegen die arabischen Armeen im Jahr 1967 war ein entscheidender Moment. Damals erklärte der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Abba Eban, in einer Rede, dass „ich vom Podium der UNO aus den glorreichen Triumph der IDF und die Erlösung Jerusalems verkündet habe.“

1967 Besatzung, Naksa – Karikatur [Sarwar Ahmed/MiddleEastMonitor]

Seiner Meinung nach konnte dies nur eines bedeuten: „Nie zuvor wurde Israel von den Nationen der Welt mehr geehrt und verehrt.“

Ebans Worte fanden in ganz Israel Widerhall. Selbst diejenigen, die an der Fähigkeit ihrer Regierung zweifelten, die Araber vollständig zu besiegen, stimmten in diesen Chor ein: Israel ist unbesiegbar.

Damals gab es kaum eine rationale Diskussion über die tatsächlichen Gründe für den Sieg Israels und darüber, ob dieser Sieg ohne die volle Rückendeckung Washingtons und die Bereitschaft des Westens, Israel um jeden Preis zu unterstützen, möglich gewesen wäre.

Israel war nie ein gnadenloser Sieger. Als sich die Größe der von dem triumphierenden kleinen Staat kontrollierten Gebiete verdreifachte, begann Israel, seine militärische Besatzung über das, was vom historischen Palästina übrig geblieben war, zu verschärfen. Es begann sogar mit dem Bau von Siedlungen in den neu besetzten arabischen Gebieten, im Sinai, auf den Golanhöhen und in allen anderen Gebieten.

Vor fünfzig Jahren, im Oktober 1973, versuchten die arabischen Armeen, Israels massive Gewinne durch einen Überraschungsangriff zunichte zu machen. Sie hatten zunächst Erfolg, scheiterten dann aber, als die USA schnell handelten, um die israelische Verteidigung und den Geheimdienst zu unterstützen.

Es war weder ein vollständiger Sieg für die Araber, noch eine totale Niederlage für Israel. Letzteres wurde allerdings schwer getroffen. Doch Tel Aviv blieb davon überzeugt, dass sich an der grundlegenden Beziehung, die es 1967 zu den Arabern aufgebaut hatte, nichts geändert hatte.

Und mit der Zeit wurde der „Konflikt“ weniger arabisch-israelisch und mehr palästinensisch-israelisch. Andere arabische Länder, wie der Libanon, zahlten einen hohen Preis für die Zersplitterung der arabischen Front.

Diese veränderte Realität ermöglichte es Israel, im März 1978 in den Südlibanon einzumarschieren und sechs Monate später das Friedensabkommen von Camp David mit Ägypten zu unterzeichnen.

Während die israelische Besatzung Palästinas mit ihrem unstillbaren Appetit auf mehr Land immer gewalttätiger wurde, machte der Westen den palästinensischen Freiheitskampf zu einem „Konflikt“, der mit Worten, aber niemals mit Taten zu bewältigen ist.

Viele palästinensische Intellektuelle argumentieren, dass „dies kein Konflikt ist“, dass die militärische Besetzung keine politische Auseinandersetzung ist, sondern durch klar definierte internationale Gesetze und Grenzen geregelt wird. Und dass der Konflikt nach internationalem Recht gelöst werden muss.

Das ist noch nicht geschehen. Trotz zahlloser internationaler Konferenzen, Resolutionen, Erklärungen, Untersuchungen, Empfehlungen und Sonderberichte wurde weder Recht gesprochen, noch wurde auch nur ein Zentimeter Palästinas zurückerobert. Ohne wirkliche Durchsetzung ist das internationale Recht nur Tinte.

Aber hat das arabische Volk Palästina aufgegeben? Die Wut, die Angst und die leidenschaftlichen Sprechchöre der Menschen, die überall im Nahen Osten auf die Straße gingen, um gegen die Vernichtung des Gazastreifens durch die israelische Armee zu protestieren, schienen nicht der Meinung zu sein, dass Palästina allein ist – oder zumindest auf sich allein gestellt sein sollte.

Die Isolierung Palästinas von seinem regionalen Kontext hat sich als katastrophal erwiesen.

Wenn der „Konflikt“ nur mit den Palästinensern ausgetragen wird, dann bestimmt Israel den Kontext und die Reichweite des so genannten Konflikts, was am „Verhandlungstisch“ erlaubt ist und was ausgeschlossen wird. Auf diese Weise wurden die Rechte der Palästinenser durch die Osloer Abkommen verspielt.

Je mehr es Israel gelingt, die Palästinenser von ihrem regionalen Umfeld zu isolieren, desto mehr investiert es in ihre Spaltung.

Noch gefährlicher wird es, wenn der Konflikt zwischen der Hamas und Israel ausgetragen wird. Das Ergebnis ist ein ganz anderes Gespräch, das das wirklich dringende Verständnis dessen, was in Gaza und in ganz Palästina derzeit geschieht, überlagert.

Nach der israelischen Version der Ereignisse begann der Krieg am 7. Oktober, als Hamas-Kämpfer israelische Militärbasen, Siedlungen und Städte im Süden Israels angriffen.

Kein anderes Datum oder Ereignis vor dem Hamas-Angriff scheint für Israel, den Westen und die Konzernmedien, die den Krieg mit so viel Sorge um die Notlage der Israelis und unter völliger Missachtung des Infernos im Gazastreifen berichten, von Bedeutung zu sein.

Kein anderer Kontext darf das perfekte israelische Narrativ von den Daesh-ähnlichen Palästinensern, die den Frieden und die Ruhe Israels und seiner Bevölkerung stören, stören.

Palästinensische Stimmen, die darauf bestehen, den Gaza-Krieg im richtigen historischen Kontext zu diskutieren – die ethnische Säuberung Palästinas 1948, die Besetzung Jerusalems, des Westjordanlands und des Gazastreifens 1967, die Belagerung des Gazastreifens 2007, all die blutigen Kriege davor und danach -, erhalten einfach keine Plattform.

Die pro-israelischen Medien wollen einfach nicht zuhören. Selbst wenn Israel nicht so weit gehen würde, unbegründete Behauptungen über enthauptete Babys aufzustellen, wären die Medien trotzdem dem israelischen Narrativ treu geblieben.

Wenn Israel jedoch weiterhin die Kriegserzählungen, die historischen Kontexte von „Konflikten“ und die politischen Diskurse bestimmt, die die Sicht des Westens auf Palästina und den Nahen Osten prägen, wird es weiterhin alle Blankoschecks erhalten, die es braucht, um an seiner militärischen Besetzung Palästinas festzuhalten.

Dies wiederum wird zu noch mehr Konflikten, noch mehr Kriegen und noch mehr Täuschung über die Ursachen der Gewalt führen.

Damit dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann, muss Palästina wieder zu einem Thema werden, das alle Araber, die ganze Region, betrifft. Das israelische Narrativ muss widerlegt, die westliche Voreingenommenheit bekämpft und eine neue, gemeinsame Strategie entwickelt werden.

Mit anderen Worten: Palästina kann nicht mehr allein gelassen werden. Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …