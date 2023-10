„Humanity is failing“ Palestinians in Gaza Israel exterminating 100 children per day in US-backed genocide.



Palästinensische Sanitäter behandeln am 14. Oktober ein verwundetes Kind in der Al-Aqsa-Märtyrer-Herberge in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen. Omar Ashtawy APA-Bilder

„Die Menschheit versagt“ Palästinenser in Gaza

Von Maureen Clare Murphy

15. Oktober 2023

Zwei Männer in Kitteln stehen einem Jungen im Kindergartenalter gegenüber, der mit einem blutigen Gesicht auf einem Krankenhausbett liegt

Angesichts der mehr als 2.200 Palästinenser, die in Israels völkermörderischer Kampagne im Gazastreifen getötet wurden, die von den USA und der EU unterstützt wird, war eine weitere Verschlechterung der ohnehin schon katastrophalen Lage für die 2,3 Millionen Menschen in diesem Gebiet am Samstag undenkbar.

Angesichts der bevorstehenden Bodeninvasion Israels befürchtet Martin Griffiths, der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, „dass das Schlimmste noch bevorsteht“.

„Alle Länder mit Einfluss müssen diesen ausüben, um die Einhaltung der Kriegsregeln zu gewährleisten und eine weitere Eskalation und ein Übergreifen zu vermeiden“, sagte Griffiths.

„Die vergangene Woche war ein Test für die Menschlichkeit, und die Menschlichkeit hat versagt.“

Unter den 2.215 Palästinensern, die seit Samstag bei israelischen Vergeltungsschlägen im Gazastreifen getötet wurden, befinden sich mindestens 724 Kinder, nachdem ein von der Hamas geführter Angriff in Israel 1.300 Tote gefordert hatte, wie die israelischen Medien berichteten. Dutzende von Menschen wurden bei dem Angriff gefangen genommen und in den Gazastreifen gebracht.

Seit einer Woche tötet Israel durchschnittlich 100 palästinensische Kinder pro Tag. Am Samstag erklärte ein Arzt im Al-Shifa, dem wichtigsten Krankenhaus des Gazastreifens in Gaza-Stadt, gegenüber Al Jazeera, dass stündlich Dutzende von Toten und Hunderte von Verletzten eingeliefert würden.

„Viele Opfer sind immer noch unter den Trümmern eingeschlossen, da der palästinensische Zivilschutz und medizinische Teams aufgrund von Sicherheitsbedenken, Ausrüstungsmangel und schweren Straßenschäden keinen Zugang zu den Gebieten haben“, so die UN.

Israel hält nach eigenen Angaben die Leichen von 1.500 palästinensischen Kämpfern fest, die die Grenze zum Gazastreifen durchbrochen haben, obwohl es sich bei vielen von ihnen wahrscheinlich um Zivilisten handelt, die den offenen Zaun nutzten, um das Land zu besuchen, aus dem sie stammen, zu dem ihnen der Zugang von Israel jedoch verwehrt wird.

Unterdessen wurden im Westjordanland seit letztem Samstag fast 50 Palästinenser von Soldaten und Siedlern getötet.

Bevor Israel 1,1 Millionen Palästinenser in der Nordhälfte des Gazastreifens zur Evakuierung in den Süden aufforderte, befanden sich rund 423.000 Vertriebene in dem Gebiet, von denen die meisten in Schulen der Vereinten Nationen untergebracht waren, die als Notunterkünfte dienten.

„Da das israelische Militär jedoch einen Evakuierungsbefehl für den nördlichen Gazastreifen erlassen hat und unzählige Familien auf der Flucht sind, ist es unmöglich, die Zahl der Vertriebenen zu schätzen“, erklärte Defense for Children International-Palestine am Samstag.

US-Präsident Joe Biden, der Israel einen Freibrief für seinen völkermörderischen Feldzug im Gazastreifen erteilt hat, behauptete am Samstag, er arbeite mit Israel, den Vereinten Nationen und den Nachbarstaaten zusammen, um humanitäre Hilfe für das Gebiet zu ermöglichen.

Biden machte jedoch die Hamas für die katastrophale Situation verantwortlich, die aus Israels totalem Krieg und der vollständigen Belagerung des Gazastreifens resultiert – ein eklatanter Akt der kollektiven Bestrafung, der gegen die Gesetze des Krieges verstößt -, indem er sagte, es seien die „humanitären Folgen“ ihres Angriffs in der vergangenen Woche.

Biden sagte am Samstag auch, dass „unschuldige palästinensische Familien, von denen die überwiegende Mehrheit nichts mit der Hamas zu tun hat, als menschliche Schutzschilde“ in Gaza benutzt werden.

Biden gab damit zum einen die Propaganda der israelischen Regierung wieder und sprach zum anderen Israel vorsorglich von der Verantwortung für die Tötung und Verstümmelung derjenigen frei, die nicht in der Lage oder nicht willens waren, dem Befehl zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens in andere Teile des Gebiets Folge zu leisten, von denen keiner vor Israels ständigem Bombardement sicher ist.

Trotz Berichten, wonach Israel und Ägypten vereinbart haben, ausländischen Passinhabern die Ausreise aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah zu gestatten, saßen US-Bürger am Samstagnachmittag weiterhin an der Grenze fest.

Ein palästinensischer Sprecher am Grenzübergang und ein ungenannter Diplomat erklärten gegenüber der New York Times, dass Ägypten die Ausreise der ausländischen Staatsangehörigen nur dann zulassen würde, wenn humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen dürfe.

Das US-Außenministerium wies seine Bürger im Gazastreifen an, zum Grenzübergang zu kommen, der dann geschlossen wurde. Kanadische Staatsangehörige in Gaza wurden im Rahmen des „zweistufigen Evakuierungsplans“ der kanadischen Regierung ebenfalls im Stich gelassen, teilte Canadians for Justice and Peace in the Middle East am Samstag mit.

Israelisch-amerikanischer Völkermord in Gaza

Der Gazastreifen ist nach wie vor von Lebensmitteln, Treibstoff, Strom, Wasser, medizinischer Versorgung und humanitärer Hilfe abgeschnitten, nachdem Israel Anfang der Woche den totalen Krieg und die vollständige Belagerung des Gebiets angekündigt hatte.

Die weit verbreiteten Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die Belagerung durch Aushungern sowie die Äußerungen der israelischen Führung zeigen die völkermörderischen Absichten der aktuellen Militärkampagne.

In der Zwischenzeit haben sich die USA mit Israel zusammengetan, um die Zustimmung zum Völkermord im Gazastreifen herzustellen. Die israelische Führung hat reißerische und unbegründete Behauptungen über Massenvergewaltigungen und die Enthauptung von Babys aufgestellt. US-Führer haben auch gesagt, die Hamas sei schlimmer als der Islamische Staat – #HamasworsethanISIS ist ein beliebter Hashtag unter israelischen Propagandisten – und lasse „Al-Qaida rein aussehen“.

(Ironischerweise verglich der Hamas-Führer Saleh al-Arouri die im Gazastreifen gefangenen und festgehaltenen israelischen Soldaten mit ausländischem Pass mit den ausländischen Kämpfern des Islamischen Staats in Syrien).

Die USA und Israel, beides Siedler-Kolonialstaaten, haben versucht, die Hamas als Organisation mit einem politischen und einem militärischen Flügel, der im Rahmen des palästinensischen nationalen Konsenses agiert, aus dem Kontext zu reißen: Sie fordern das Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge, den Schutz der heiligen Stätten der Palästinenser, ein Ende der Besatzung und das Recht auf Selbstbestimmung.

Die USA und Israel haben fälschlicherweise behauptet, die Hamas sei nur durch den Wunsch motiviert, Juden zu töten, um zu verschleiern, dass es bei der palästinensischen Sache um die Entkolonialisierung geht – und dass die Palästinenser sich die religiöse Identität der Menschen, die ihr Land kolonisiert haben, nicht aussuchen konnten.

Die US-amerikanische und die israelische Führung haben sich auch zynisch auf die Erinnerung an den Völkermord der Nazis an den Juden und anderen Völkern während des Holocausts berufen, um die israelischen Gräueltaten im Gazastreifen zu rechtfertigen, die der verbrannten Erde ähneln, für die die Nazis in Nürnberg verurteilt wurden – und die die siegreichen Alliierten selbst gegen deutsche Städte wie Dresden sowie Hiroshima und Nagasaki verübten, auf die die USA Atombomben abwarfen.

Ethnische Massensäuberung

Im Gazastreifen sind Gräueltaten im Gange.

Am Freitag bombardierte Israel Fahrzeugkonvois, die auf einer der beiden vom Militär als „sichere Routen“ bezeichneten Straßen unterwegs waren, und tötete dabei mindestens 40 Menschen.

Eine Untersuchung der britischen Forschungsgruppe Forensic Architecture und der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq bestätigte, dass ein Angriff auf der Salah al-Din Road, einer der sicheren Routen, erfolgte.

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für das Westjordanland und den Gazastreifen, erklärte, dass „die internationale Gemeinschaft die Verantwortung hat, die Bevölkerung vor Gräueltaten zu schützen und ihnen vorzubeugen“.

„Es besteht die große Gefahr, dass wir Zeugen einer Wiederholung der Nakba von 1948 und der Naksa von 1967 werden, allerdings in größerem Maßstab“, sagte sie und wies darauf hin, dass israelische Beamte öffentlich zu einer weiteren Massenvertreibung von Palästinensern aus ihrer Heimat aufgerufen haben.

„Israel hat bereits unter dem Deckmantel des Krieges massenhafte ethnische Säuberungen von Palästinensern durchgeführt“, sagte Albanese. „Im Namen der Selbstverteidigung versucht Israel erneut, eine ethnische Säuberung zu rechtfertigen.“

Unterdessen bahnt sich im Gazastreifen eine humanitäre Katastrophe an, da seit mehr als einer Woche keine lebenswichtigen Güter mehr in das Gebiet gelangen dürfen, das bereits seit 2007 unter einer umfassenden israelischen Blockade steht.

Der Mangel an sauberem Trinkwasser „ist zu einer Frage von Leben und Tod geworden“, sagte Philippe Lazzarini, Leiter des UNRWA, der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge. „Es ist ein Muss; es muss jetzt Treibstoff nach Gaza geliefert werden, um Wasser für 2 Millionen Menschen verfügbar zu machen.“

„Andernfalls werden die Menschen an schwerer Dehydrierung sterben, unter ihnen kleine Kinder, ältere Menschen und Frauen“, sagte Lazzarini.

Die Agentur warnte am Samstag, dass ihre Notunterkünfte im Gazastreifen nicht sicher seien – eine beispiellose Situation in einem Gebiet, das wiederholt israelischen Militäroffensiven ausgesetzt war, durch die Hunderttausende vertrieben wurden.

„Gaza muss bis zum Ende des Krieges kleiner sein“

Das israelische Militär kündigte am Samstagabend an, dass es sich auf einen „integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, zur See und zu Lande“ vorbereite, wobei es eine „bedeutende Bodenoperation“ anstrebe.

Gideon Sa’ar, ein israelischer Minister, sagte dem israelischen Nachrichtensender Channel 12 News, dass der Gazastreifen „am Ende des Krieges kleiner sein muss“ und dass „es ein Gebiet geben sollte, das als Sicherheitszone eingestuft wird, wo jeder, der es betritt, abgefangen wird“.

Er sagte, dass sich Israel im Krieg mit dem Iran befinde und dass „wir das Ende unseres Feldzuges jedem um uns herum klar machen müssen. Wer einen Krieg gegen Israel beginnt, muss sein Territorium verlieren.“

Ein israelischer Reserve-Brigadegeneral machte in einem Interview mit der BBC deutlich, dass Israel beabsichtigt, die Palästinenser im Gazastreifen auf die ägyptische Sinai-Halbinsel zu vertreiben:

Ägypten hat auf seiner Seite des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen Sprengwände errichtet, um einen Massenexodus von Palästinensern aus dem Gebiet zu verhindern.

Der Economist berichtet, dass „amerikanische und einige arabische Länder“ den ägyptischen Präsidenten drängen, seine Meinung zu ändern und Israel zu erlauben, die Palästinenser aus dem Gazastreifen auf den Sinai zu vertreiben.

Am Samstag lobte Ismail Haniyeh, der Chef des politischen Flügels der Hamas, Ägypten dafür, dass es sich diesem Druck nicht beugt, und betonte, dass die Palästinenser auf ihrem Land bleiben würden – eine Verpflichtung, die von vielen in Gaza geteilt wird, einschließlich der Menschen in dem Gebiet, das von Israel geräumt werden soll.

„Keine Abwanderung aus dem Gazastreifen und keine Abwanderung aus dem Westjordanland. Wir sind hier, um in unserer Heimat zu bleiben, solange es Thymian und Oliven gibt“, sagte Haniyeh.

Die überwiegende Mehrheit der Palästinenser im Gazastreifen sind bereits Flüchtlinge aus dem Gebiet, das heute Israel heißt – oder Palästina von 1948 für die meisten Palästinenser und viele andere.

Haniyeh sagte, die Hamas habe nur eine Linie – und die lautet „Rückkehr in unser Land“.

Er sagte, die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge sei „nicht weit weg, sie ist in greifbarer Nähe. Unsere Rückkehr ist sehr nahe“.

Unterdessen forderte der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian Israel auf, seine Angriffe auf den Gazastreifen einzustellen, und warnte, dass Israel „ein großes Erdbeben“ erleiden würde, wenn sich die Hisbollah im Libanon dem Kampf anschließe.

Amirabdollahian sagte, er habe sich am Freitag mit Hisbollah-Führer Sayyed Hassan Nasrallah getroffen und wisse von den Szenarien, die die Hisbollah entworfen habe.

US-Präsident Joe Biden hat Washingtons Feinde davor gewarnt, sich einzumischen, und hat amerikanische Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer entsandt – ein Schritt, vor dem der türkische Präsident gewarnt hat und der zu weiteren Massakern im Gazastreifen führen würde.

Die Spannungen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon sind in der vergangenen Woche eskaliert.

Am Samstag wurde bei einem israelischen Drohnenangriff an der libanesischen Grenze eine „Zelle“ getötet, die nach Israel eindringen wollte, wie das israelische Militär mitteilte. Ein libanesisches Ehepaar wurde getötet, als Israel ein Grenzdorf als Vergeltung für ein angeblich von der Hisbollah abgefeuertes Geschützfeuer beschoss.

Israelische Reservisten waren entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel stationiert, hatten aber bis zum frühen Sonntag noch keine Bodenoffensive gestartet.

Palästinensische Kämpfer feuerten weiterhin Raketen auf Israel ab, die bis nach Tel Aviv reichten.

Unterdessen teilten die Vereinten Nationen mit, dass die israelische Stadt Sderot nach Angaben israelischer Medien innerhalb von 24 Stunden vollständig evakuiert werden soll und dass viele Menschen Aschkelon und andere israelische Städte verlassen haben.

Kleine Gemeinden in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens sind bereits evakuiert worden.

Ein israelischer Militärsprecher erklärte, Israel habe am Freitag im Gazastreifen die Leichen mehrerer Menschen geborgen, die seit dem Angriff vom vergangenen Samstag vermisst worden seien.

Am Samstag erklärten die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, dass ihre Kämpfer den Grenzzaun zum Gazastreifen östlich von Khan Younis überschritten und drei israelische Militärfahrzeuge zerstört hätten.

Die Qassam-Brigaden erklärten außerdem, dass in den vergangenen 24 Stunden neun Personen, die sie im Gazastreifen gefangen hielten, darunter vier Ausländer, bei israelischen Angriffen getötet wurden.

Krankenhäuser widersetzen sich dem Evakuierungsbefehl

Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Samstag erneut davor, dass die von Israel angeordnete Evakuierung von Krankenhäusern im nördlichen Gazastreifen ein Todesurteil für Kranke und Verletzte bedeutet.

Die WHO verurteilte „die wiederholte Anordnung Israels zur Evakuierung von 22 Krankenhäusern, in denen mehr als 2.000 stationäre Patienten im nördlichen Gazastreifen behandelt werden“, aufs Schärfste.

Das Ahli Anglican Hospital in Gaza-Stadt wurde Berichten zufolge am Samstag von einem Raketenangriff getroffen, der eines seiner Gebäude teilweise zerstörte.

Paula Gaviria Betancur, die UN-Sonderberichterstatterin für Binnenvertriebene, bezeichnete die von Israel angeordnete Evakuierung von 1,1 Millionen Palästinensern im nördlichen Gazastreifen – etwa die Hälfte der Bevölkerung des Gebiets – als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eklatante Verletzung des humanitären Völkerrechts“.

Israel schickte Drohbriefe an das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, das größte in dem Gebiet, nachdem es sich am Samstag geweigert hatte, das Krankenhaus zu evakuieren.

Etwa 35.000 Menschen waren vor einer erwarteten israelischen Bodeninvasion in dem Krankenhaus untergebracht.

Zwei Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens – das al-Awda-Krankenhaus und das Kamal-Adwan-Kinderkrankenhaus – erklärten, sie würden nicht evakuiert, da in den Krankenhäusern im Süden des Gazastreifens nicht genügend Platz sei.

Die Palästinensische Gesellschaft des Roten Halbmonds erklärte, das al-Quds-Krankenhaus habe drei Evakuierungsanordnungen erhalten und sei weiterhin „der Gefahr ausgesetzt, bombardiert zu werden“.

„Es ist zwingend erforderlich, dass die Welt Maßnahmen ergreift, um eine humanitäre Katastrophe und ein Massaker zu verhindern“, so der Rote Halbmond.

Der Rote Halbmond betonte, dass er „das Krankenhaus nicht evakuieren kann“ und dass sein humanitäres Mandat von seinen medizinischen Teams verlange, „den verbliebenen Menschen weiterhin lebenswichtige Dienste zu leisten“.

Das Rote Kreuz warnte am Samstag, dass der Transport von Säuglingen in Brutkästen und von Patienten mit lebensrettenden Geräten „ihr Leben gefährden“ würde, und sagte, dass „medizinisches Personal und Einrichtungen geschützt werden müssen“.

Die Krankenhäuser im Gazastreifen verfügten über genügend Treibstoff, um die Generatoren zu betreiben, da Israel den Treibstoff und den Strom nur noch für einige Tage abgestellt habe, und „die Abschaltung der Generatoren würde das Leben tausender Patienten unmittelbar gefährden“, so die UN.

Weitere Familien werden massakriert

Israel hat die Internetverbindung im Gazastreifen gekappt, und die Zerstörung von zwei der drei Mobilfunkmasten im Gazastreifen sowie die Unmöglichkeit, die Akkus der Mobiltelefone aufzuladen, haben es den palästinensischen Familien erschwert, miteinander Kontakt aufzunehmen – eine eigene Form der psychologischen Folter.

Und während Israel versucht hat, den Gazastreifen vom Rest der Welt abzuschneiden und ausländische Korrespondenten an der Einreise zu hindern, wurden am Samstag erschreckende Bilder aus dem bombardierten und belagerten Gebiet veröffentlicht.

Das Gesundheitsministerium in dem Gebiet teilte am frühen Sonntagmorgen Ortszeit mit, dass in den letzten 24 Stunden 300 Menschen, vor allem Kinder und Frauen, in Gaza getötet und 800 weitere verletzt worden seien.

Einige der folgenden Videos und Bilder zeigen die Leichen von Menschen, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, darunter auch Kinder.

In einem Live-Bericht sagte Noor Harazeen, Korrespondent in Gaza für Chinas internationalen Staatssender, dass die Situation im Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa in Deir al-Balah „unbeschreiblich“ sei, nachdem israelische Angriffe die Familie Abu Jabara in einem Gebiet massakrierten, in das Israel die Menschen im nördlichen Gazastreifen hatte evakuieren lassen:

Harazeen sagte, sie habe kleine Kinder mit abgetrennten Köpfen gesehen, während hinter ihr weitere Krankenwagen mit weiteren Opfern vorgefahren seien.

„Was wir gerade erleben, sind ganze Massaker“, sagte sie.

In der Sendung war zu sehen, wie Sanitäter ein totes Baby in die Leichenhalle trugen und dann die Überreste von Menschen, deren Körper zerfetzt und in Decken eingewickelt waren.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus der Familie Jouda in Deir al-Balah am Samstag mindestens sieben Palästinenser getötet wurden.

Der palästinensisch-amerikanische Arzt Dr. Fady Joudah, der Familienmitglieder im Gazastreifen verloren hat, erzählt @JamesAALongman, dass er den anhaltenden Konflikt „nicht leicht aushält“.

Israel habe in den vergangenen 24 Stunden mehrere Wohngebäude in dicht besiedelten Gebieten angegriffen, teilten die Vereinten Nationen am späten Samstag mit.

Laut WAFA wurden Palästinenser bei israelischem Bombardement in den Stadtvierteln Tal al-Hawa, Rimal und dem Flüchtlingslager Beach sowie in Shujaiyeh und al-Zaytoun in den östlichen Außenbezirken von Gaza getötet.

Die Agentur fügte hinzu, dass 10 Menschen in Beit Lahiya und 20 in Khan Younis getötet wurden.

Männer verschränken die Arme vor dem Bauch und blicken nach unten, während sie vor den verhüllten Leichen von 10 Menschen stehen

Trauernde beten während eines Begräbnisses für Palästinenser, die bei israelischen Luftangriffen in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet wurden, am 13. Oktober. Ahmed Tawfeq APA-Bilder

Bei einem Luftangriff auf ein Wohnhaus im Stadtteil al-Fakhoura westlich des Flüchtlingslagers Jabaliya im nördlichen Gazastreifen sind am Samstag mindestens 20 Palästinenser getötet worden, wie WAFA berichtet.

Israel griff auch das Marktviertel in Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens an, wobei es Tote, darunter auch Kinder, und Verletzte gab.

In den Krankenhäusern in Gaza wurden täglich durchschnittlich 1.000 Verletzte behandelt, von denen 75 Prozent als mittelschwer bis schwer eingestuft wurden“, so die UN.

Die Palästinenser im Gazastreifen, die die Außenwelt erreichen konnten, schilderten unterdessen eine schreckliche Situation: Übersetzt mit Deepl.com

