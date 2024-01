Nobel winner joins push to boycott German cultural institutions over Gaza Annie Ernaux and Palestinian activist Mohammed El-Kurd among artists calling for strike against German organisations.

Von links: Indya Moore (oben), Mohammed El-Kurd (unten), Tai Shani und Hamed Sinno [Mit freundlicher Genehmigung der Künstler]

Die Autorin Annie Ernaux, der palästinensische Dichter und Aktivist Mohammed El-Kurd und die Schauspielerin Indya Moore rufen Künstler zum Streik gegen deutsche Institutionen auf.

Nobelpreisträger schließt sich dem Aufruf zum Boykott deutscher Kultureinrichtungen wegen Gaza an

Von Jad Salfiti

11 Jan 2024

Berlin, Deutschland – Mehr als 500 Künstler, Filmemacher, Schriftsteller und Kulturschaffende aus aller Welt haben einen Vorstoß gegen Deutschlands Haltung zum israelischen Gaza-Krieg angekündigt und Kreative dazu aufgerufen, nicht mehr mit deutschen staatlich finanzierten Verbänden zusammenzuarbeiten.

Die in dieser Woche gestartete Kampagne, die von der französischen Autorin und Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux und dem palästinensischen Dichter und Aktivisten Mohammed El-Kurd unterstützt wird, wirft Deutschland eine „McCarthy-Politik“ vor, die die freie Meinungsäußerung und insbesondere die Solidarität mit Palästina unterdrückt.

Weitere beteiligte Künstler sind die amerikanische Schauspielerin Indya Moore, die britische Turner-Preisträgerin Tai Shani und der libanesische Alternative-Rock-Sänger Hamed Sinno von der beliebten aufgelösten Gruppe Mashrou‘ Leila.

Das Vorgehen der deutschen Behörden in den vergangenen 97 Kriegstagen, so die Unterzeichner, habe eine abschreckende Wirkung auf das ganze Land, insbesondere auf die Kunst, gehabt.

„In einer Zeit, in der Palästinenser von einer von Deutschland unterstützten Armee in einem noch nie dagewesenen Ausmaß abgeschlachtet werden, und in einer Zeit, in der der Totalitarismus in deutschen Institutionen zunimmt, ist es wichtiger denn je, dass gute Menschen den antipalästinensischen Rassismus selbstbewusst und öffentlich zurückweisen und die Organisationen boykottieren, die diesen Rassismus verbreiten oder ihm Deckung geben“, sagte El-Kurd gegenüber Al Jazeera.

„Während eines Völkermordes kann es kein business as usual geben, und es kann keine Zusammenarbeit mit denjenigen geben, die den israelischen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung im belagerten Gazastreifen leugnen, rechtfertigen oder sich daran beteiligen. Das ist unsere moralische Verantwortung.“

Annie Ernaux aus Frankreich, Nobelpreisträgerin für Literatur 2022, während einer Pressekonferenz in Stockholm, Schweden, 06. Dezember 2022. EPA-EFE/ANDERS WIKLUND SCHWEDEN AUS

Annie Ernaux aus Frankreich, Literaturnobelpreisträgerin 2022, während einer Pressekonferenz in Stockholm, Schweden [Datei: Anders Wiklund/EPA-EFE]

Der Protest mit dem Namen Strike Germany ist eine Reaktion auf den anhaltenden brutalen israelischen Angriff auf den Gazastreifen, bei dem seit dem 7. Oktober mehr als 23.000 Palästinenser, darunter fast 10.000 Kinder, getötet wurden. Sie soll die Aufmerksamkeit auf Deutschlands angebliches hartes Vorgehen gegen pro-palästinensisches Engagement lenken, über das angesichts der jüngsten Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts viel berichtet wurde.

Symbole der pro-palästinensischen Unterstützung wurden verboten, die Behörden in Berlin haben Kundgebungen untersagt, und der deutsche Bundespräsident hat in einem Schritt, der weithin als diskriminierend verurteilt wurde, die Araber aufgefordert, sich von der Hamas zu distanzieren.

Die von Künstlern geführte Koalition fordert, dass die deutschen Behörden die künstlerische Freiheit schützen sollten.

„Kultureinrichtungen überwachen soziale Medien, Petitionen, offene Briefe und öffentliche Äußerungen nach Solidaritätsbekundungen mit Palästina, um Kulturschaffende auszusondern, die sich nicht der eindeutigen Unterstützung Deutschlands für Israel anschließen“, so die Organisatoren.

Außerdem werden die deutschen Institutionen aufgefordert, den strukturellen Rassismus zu bekämpfen, und es wird auf die deutsche Resolution von 2019 gegen die Kampagne Boykott, Desinvestition, Sanktionen (BDS) verwiesen.

Sollten viele Künstlerinnen und Künstler dem Aufruf folgen, könnten deutsche Kulturevents wie die kommenden Berliner Filmfestspiele, aber auch Verbände wie das Goethe-Institut und Museen wie der Gropius Bau betroffen sein.

„Streiks und Boykotte sind oft ein wirksames Mittel, um einen politischen Wandel herbeizuführen“, sagte Phillip Ayoub, Professor für Politikwissenschaft am University College London, gegenüber Al Jazeera.

„Sie stören die bestehenden Machtstrukturen und mobilisieren, wenn sie effektiv durchgeführt werden, die öffentliche Unterstützung. Zumindest schärfen sie das Bewusstsein für soziale Probleme und verstärken die Stimmen derjenigen, die sich für sie einsetzen.“

Im Falle der „unausgewogenen und zunehmend isolierten Reaktion Deutschlands auf die humanitäre Katastrophe in Gaza“ könne die jüngste Kampagne einen „festgefahrenen Status quo in Frage stellen, den Wissenschaftler und Künstler zunehmend als blind gegenüber dem Leiden der Palästinenser und als entmenschlichend für ihr Leben kritisieren“.

Aus Angst vor persönlichen oder beruflichen Repressalien sagte ein Künstler, der um Anonymität bat, dass der Rückzug der Künstler „die Weigerung darstellt, sich der absoluten und bedingungslosen Unterstützung des israelischen Staates durch Deutschland zu fügen“.

„Die großzügige öffentliche Förderung der Kultur war eine Falle. Sie hat es dem deutschen Staat ermöglicht, diejenigen zu zensieren, zu kontrollieren und zu bestrafen, die er für ideologisch nicht vertretbar hält“, sagte der Künstler. „Sich zurückzuziehen bedeutet, sich zu weigern, eine Zierde für einen Staat zu sein, der sich selbst als weltoffen und als Zentrum der fortschrittlichen Kultur darstellt, aber jegliche Unterstützung für ein Volk verbietet, das einem Völkermord ausgesetzt ist. Einem Völkermord, der zum Teil vom deutschen Staat selbst bewaffnet wurde.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …