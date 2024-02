https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/ny-times-tries-cover-its-7-october-mass-rapes-fraud

NY Times versucht, ihren Betrug mit den „Massenvergewaltigungen“ vom 7. Oktober zu vertuschen

Von Ali Abunimah

Medienbeobachtung

6. Februar 2024

Die angebliche Untersuchung der New York Times über angebliche Massenvergewaltigungen israelischer Frauen durch Hamas-Kämpfer am 7. Oktober hat immer größere Auswirkungen, wie ich mit meiner Kollegin Nora Barrows-Friedman in dem obigen Video erörtere.

Wie The Electronic Intifada berichtet hat, werden die sensationellen Behauptungen Israels durch keinerlei stichhaltige Beweise gestützt.

Vielmehr scheinen die reißerischen Behauptungen über sexuelle Gewalt darauf abgestellt zu sein, Palästinenser zu dämonisieren und Israels Völkermord in Gaza zu rechtfertigen oder davon abzulenken.

Dennoch verbreiten Mainstream-Medien und Politiker weiterhin diese Gräuelpropaganda, ohne sich um die offensichtlichen Lücken in der israelischen Darstellung zu kümmern.

Der Times-Artikel, der Ende Dezember veröffentlicht wurde, verlieh diesen Behauptungen zusätzliche Glaubwürdigkeit, zumal der leitende Autor Jeffrey Gettleman, ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Reporter, war.

Doch wie wir gezeigt haben, handelt es sich um einen journalistischen Betrug.

Mitglieder der Familie von Gal Abdush, der verstorbenen Frau, die von Gettleman als Opfer des angeblichen „breiten Musters“ sexueller Gewalt dargestellt wurde, haben den Artikel zurückgewiesen und die Times beschuldigt, sie in die Irre zu führen und zu manipulieren. Sie sagen, es gebe keine Beweise dafür, dass Abdush vergewaltigt wurde.

Gettleman stützte sich bei seinen „Beweisen“ auch ausgiebig auf ZAKA, eine extremistische jüdische Gruppe, die Leichen und Leichenteile sammelt, um sie zu bestatten, und deren Anführer zahlreiche Berichte über die Gräueltaten vom 7. Oktober fabriziert haben.

In einer aktuellen Untersuchung der israelischen Zeitung Haaretz wird ZAKA vorgeworfen, Leichen von Menschen, die am 7. Oktober getötet wurden, als Requisiten für die Beschaffung von Spendengeldern zu verwenden, und dass ZAKA im Rahmen ihrer Bemühungen, „die Aufmerksamkeit der Medien zu erlangen, Berichte über Gräueltaten verbreitete, die nie stattgefunden haben, sensible und anschauliche Fotos veröffentlichte und vor Ort unprofessionell vorging“.

Nun stellen auch einige von Gettlemans Kollegen bei der Times Fragen, da sie befürchten, in einen weiteren der berüchtigten journalistischen Skandale der Zeitung verwickelt zu werden.

Am 28. Januar enthüllte The Intercept, dass die Times eine viel beachtete Episode ihres Podcasts The Daily, die auf Gettlemans Artikel über Massenvergewaltigungen basierte, abgesetzt hat.

Die Entscheidung, die Episode nicht auszustrahlen, wurde „inmitten einer heftigen internen Debatte über die Stärke der ursprünglichen Berichterstattung der Zeitung zu diesem Thema“ getroffen, so The Intercept.

Die Folge sollte eigentlich am 9. Januar ausgestrahlt werden, aber als die Kritik an Gettlemans Berichterstattung intern und extern wuchs, legte The Daily das ursprüngliche Skript auf Eis und die Folge auf Eis.

Es wurde ein neues Skript verfasst, das laut The Intercept „Unsicherheiten zuließ und offene Fragen stellte, die im ursprünglichen Artikel fehlten“.

Aber auch dieses neue Skript „bleibt Gegenstand erheblicher Kontroversen“ innerhalb der Times-Redaktion und wurde noch nicht ausgestrahlt. Einige Mitarbeiter der New York Times befürchten „ein weiteres journalistisches Debakel auf Kalifat-Niveau“, berichtet The Intercept.

Das ist eine Anspielung auf den mehrteiligen Podcast Caliphate aus dem Jahr 2018, den die Times zurückziehen musste, nachdem sich herausstellte, dass die Hauptfigur – ein kanadischer Muslim, der behauptete, ein ehemaliger ISIS-Kämpfer in Syrien gewesen zu sein – seine gesamte Geschichte erfunden hatte.

Doch anstatt die Lehren daraus zu ziehen – oder aus ihrer Falschmeldung über irakische „Massenvernichtungswaffen“, die dazu beitrug, den Weg für den US-geführten Angriffskrieg gegen den Irak im Jahr 2003 zu ebnen -, scheint die Führung der Times noch einen draufzusetzen.

„Es scheint kein Selbstbewusstsein an der Spitze zu geben“, sagte ein Times-Mitarbeiter gegenüber The Intercept.

Die Redakteure der Zeitung erlaubten Gettleman, am 29. Januar einen Folgeartikel zu veröffentlichen, in dem er versuchte, seine ursprüngliche Geschichte zu korrigieren.

Wie ich im obigen Video – einem Ausschnitt aus dem Livestream von The Electronic Intifada vom 31. Januar – erkläre, geht Gettleman nicht auf die Kritik an seiner Geschichte ein.

Stattdessen verdreht und verzerrt er seine Geschichte und stellt neue Behauptungen auf, die jeder Glaubwürdigkeit entbehren – alles andere als eine Übernahme der Verantwortung für sein ungeheuerliches Fehlverhalten und die Verbreitung von Gräuelpropaganda.

Die Strategie, seine Lügen zu verdoppeln, scheint sich für ihn auszuzahlen. Am 9. Februar wird Gettleman auf einem von der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton veranstalteten Seminar an der Columbia University sprechen, das den Titel „Preventing and Addressing Conflict-Related Sexual Violence“ trägt.

Im Jahr 2011 verbreitete das Außenministerium von Hillary Clinton falsche Behauptungen, dass libysche Streitkräfte das Medikament Viagra erhalten hätten, damit sie Massenvergewaltigungen als Kriegswaffe durchführen könnten.

Diese Fälschungen waren Teil des Vorstoßes der Obama-Regierung zur Rechtfertigung der US-Militärintervention, mit der der libysche Staatschef Muammar Gaddafi gestürzt und Libyen unter anderem zu einem Hort des Menschenhandels, einschließlich Folter und sexueller Gewalt, gemacht wurde.

Die Veranstaltung in dieser Woche an der Columbia University – wo Clinton jetzt lehrt – wird ein weiteres Forum für sie sein, um Gräuelpropaganda zu verbreiten, um einen Krieg zu rechtfertigen, dieses Mal im Namen Israels.

Weitere Quellen zu Israels „Massenvergewaltigungen“-Propaganda

„CNN-Bericht, der behauptet, die sexuelle Gewalt am 7. Oktober habe sich auf nicht glaubwürdige Zeugen gestützt, von denen einige ungenannte Verbindungen zur israelischen Regierung haben“, Mondoweiss (1. Dezember 2023)

„Beobachten: Israels „Massenvergewaltigungs“-Propaganda entlarven,“ The Electronic Intifada (4. Dezember 2023)

Trotz fehlender Beweise heizen Behauptungen über „Massenvergewaltigungen“ der Hamas den israelischen Völkermord in Gaza an“, Mondoweiss (8. Dezember 2023)

„ZAKA ist keine vertrauenswürdige Quelle für Behauptungen über sexuelle Gewalt am 7. Oktober“, Mondoweiss, (30. Dezember 2023)

„Familie des Schlüsselfalls im Bericht der New York Times über sexuelle Gewalt am 7. Oktober widerspricht der Geschichte und sagt, die Reporter hätten sie manipuliert“, Mondoweiss (3. Januar 2024)

„Beobachten: NY Times ‚Untersuchung‘ der Massenvergewaltigung durch die Hamas fällt auseinander,“ The Electronic Intifada (9. Januar 2024)

„Schreie ohne Beweise: Fragen an die NYT über den schlampigen Bericht über die Massenvergewaltigung durch die Hamas“, The Grayzone (10. Januar 2024)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …