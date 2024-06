Responding to Threats with Fire – Israeli Soldiers Killed, Wounded in Hezbollah Drone Attack The drones struck barracks tents used by Israeli occupation forces, killing at least two and injuring another 20.

Zahlreiche Krankenwagen transportieren israelische Soldaten, die bei dem Angriff der Hisbollah auf Hurfesh verwundet wurden. (Foto: über soziale Medien)

Auf Bedrohungen mit Feuer reagieren – Israelische Soldaten bei Hisbollah-Drohnenangriff getötet und verwundet



Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

5. Juni 2024

Die Drohnen trafen Kasernenzelte der israelischen Besatzungstruppen, töteten mindestens zwei Menschen und verletzten 20 weitere, wie israelische Medien berichteten.

Die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah griff am Mittwoch eine kürzlich errichtete israelische Militäranlage in der Nähe der Grenze an, wobei mehrere israelische Offiziere und Soldaten getötet und verletzt wurden, berichtete Al-Mayadeen.

Nach Angaben der militärischen Medienabteilung der Hisbollah hat die unbemannte Luftwaffe der Gruppe einen Schwarm von Selbstmorddrohnen auf die israelische Militäranlage in Elkosch, nördlich von Hurfesh, abgeschossen.

Die Drohnen trafen Zelte der israelischen Besatzungstruppen und töteten mindestens zwei Menschen, 20 weitere wurden verletzt, wie israelische Medien berichteten.

Die Hisbollah erklärte, der Angriff sei ein Vergeltungsschlag für einen israelischen Angriff auf die libanesische Stadt al-Naqoura am Dienstag gewesen.

Vergeltungsangriff

Dieser Vorfall ist der fünfte Vergeltungsangriff der Hisbollah als Reaktion auf die Angriffe auf al-Naqoura seit dem 31. Mai dieses Jahres.

Israelische Medien berichteten, dass bei dem Angriff eine Panzerabwehrlenkrakete auf den Ort abgefeuert wurde, gefolgt von mindestens einer Selbstmorddrohne, die den Ort in Hurfesh, nur wenige hundert Meter von Elkosch entfernt, angriff. Der Ort war früher ein Fußballplatz, der vor kurzem vom israelischen Militär in Besitz genommen wurde.

Die Hisbollah hat ihre Angriffe auf neu errichtete israelische Stellungen intensiviert, nachdem das israelische Kommando damit begonnen hatte, neue Stellungen abseits der Frontlinie einzurichten, nachdem diese von der Hisbollah stark beschädigt und zerstört worden waren.

Die jüngste Operation wurde von der Hisbollah angekündigt, nachdem hochrangige israelische Vertreter die nördlichen besetzten Gebiete besucht und dort Kriegsdrohungen gegen den Libanon ausgesprochen hatten.

Zu diesen Besuchen gehörten der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der Sicherheitsminister Yoav Gallant, der Generalstabschef Herzi Halevi, das Mitglied des Kriegskabinetts Benny Gantz und der Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, die alle Drohungen gegen den Libanon und die Hisbollah aussprachen.

Isrealische Drohungen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte am Mittwoch, die israelische Armee sei auf eine „extrem starke Aktion“ gegen die libanesische Widerstandsbewegung Hisbollah vorbereitet.

Die Erklärung wurde während Netanjahus Besuch in der nördlichen Siedlung Kiryat Shmona abgegeben, die in den letzten Tagen von Angriffen der Hisbollah betroffen war.

Wir sind auf eine extrem starke Aktion im Norden„ gegen den Libanon vorbereitet“, schrieb Netanjahu auf seinem X-Account zusammen mit einer Videobotschaft, die während seines Besuchs im Norden nahe der Grenze zum Libanon aufgenommen wurde.

Netanjahu traf auch mit dem Kommando der Brigade 769 der israelischen Armee zusammen, um die operative Situation entlang der libanesisch-israelischen Grenzgebiete zu besprechen.

Unterdessen berichtete der israelische Rundfunk (KAN), dass die israelische Armee auf die Genehmigung der Regierung wartet, die Konfrontation mit der Hisbollah zu einem „großen Schlachtfeld“ auszuweiten, was auch eine Bodenoperation einschließt, während der Gazastreifen zu einem „sekundären Schlachtfeld“ degradiert wird.

Der israelische Armeerundfunk gab bekannt, dass die Regierung die Einberufung von 50.000 zusätzlichen Reservesoldaten zur Vorbereitung einer möglichen Eskalation an der libanesischen Front genehmigt hat.

Darüber hinaus erklärte der israelische Kanal 14, in Israel herrsche die Meinung vor, dass es in den kommenden Wochen zu einem Krieg mit der Hisbollah kommen könnte.

Eskalierende Spannungen

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober hat sich die libanesische Hisbollah-Bewegung direkt, wenn auch in relativ begrenztem Umfang, in den Krieg gegen die israelische Besatzung eingeschaltet.

Nach Angaben der Hisbollah hat die Bewegung in den ersten 120 Kriegstagen 169 Militäroperationen durchgeführt und dabei über 2.000 israelische Soldaten getötet.

Israel hat Teile des Libanon jahrzehntelang besetzt und das Land erst im Jahr 2000 nach hartem libanesischem Widerstand unter Führung der Hisbollah verlassen.

Im Jahr 2006 versuchte Israel, den Libanon erneut zu besetzen, scheiterte jedoch, was der Libanon als großen Sieg gegen Israel betrachtet.

Israel hält jedoch weiterhin Teile des Libanon besetzt, insbesondere die Region der Sheeba-Farmen.

Die Hisbollah hat geschworen, jeden Zentimeter des Libanon, der von Israel völkerrechtswidrig besetzt wurde, zurückzuerobern. Übersetzt mit deepl.com

(PC, Al-Mayadeen)



