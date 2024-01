Dank an As`ad AbuKhalil für seinen wichtigen Artikel zur Hamas, gerade auch für deutsche Leser von hohme Aufklärungswert Evelyn Hecht-Galinski

AS`AD AbuKHALIL: Hamas‘ Official Account There is enough in the document to declare the birth of a new Hamas movement, which breaks with its early founding years. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Last week, the Information Office of Hamas issued a special document titled „This is our account: Why the Aqsa Deluge.“ In

Hamas-Raketenangriff aus dem Gazastreifen auf Israel, 7. Oktober 2023. (Tasnim Nachrichtenagentur, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Das Dokument reicht aus, um die Geburt einer neuen Hamas-Bewegung zu verkünden, die mit ihren frühen Gründungsjahren bricht.

Offizieller Bericht der Hamas

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

30. Januar 2024

Letzte Woche veröffentlichte das Informationsbüro der Hamas ein spezielles Dokument mit dem Titel „Dies ist unser Konto: Why the Aqsa Deluge“. Darin erklärt die Bewegung detailliert ihre Motive und Ziele für die Operation.

Es ist unwahrscheinlich, dass das Dokument die Aufmerksamkeit westlicher Medien und Regierungen auf sich ziehen wird, da die Darstellung der Hamas über die Ereignisse des 7. Oktobers mit der von Israel verbreiteten Propaganda kollidiert, die von westlichen Regierungen und Medien verbreitet wird. Dennoch enthält das Dokument genug, um die Geburt einer neuen Hamas-Bewegung zu verkünden, die mit ihren frühen Gründungsjahren bricht.

In der Geschichte des palästinensischen Kampfes verschwinden politische Organisationen, während an ihrer Stelle immer neue entstehen. Führende Persönlichkeiten werden nach großen historischen Ereignissen diskreditiert, und neue Führungspersönlichkeiten tauchen auf und erobern die Phantasie einer neuen palästinensischen Generation.

Einige politische Organisationen (Widerstandsgruppen) überleben und bleiben bestehen, machen aber große politische Veränderungen durch. Die Fatah-Bewegung war in den 1960er und 1970er Jahren das Rückgrat des palästinensischen militärischen und politischen Kampfes.

Obwohl sie militärisch nicht erfolgreich war und die meisten ihrer Operationen gegen Israel scheiterten, scharte sich das palästinensische Volk hinter die Fatah, weil Jassir Arafat als neuer (und später alleiniger und unbestrittener) Führer der palästinensischen Revolution angesehen wurde.

19. Februar 1988: Jassir Arafat, Vorsitzender des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, spricht vor der UN-Menschenrechtskommission in Genf. (UN-Foto)

Heute wird die Fatah-Bewegung von den meisten Palästinensern zu Recht als Ersatzarmee der israelischen Besatzung und der USA angesehen. Die Regierung Biden besteht darauf, dass die Fatah (nach einer gewissen „Umgestaltung“ und Umbenennung) die einzige akzeptable Partei sein wird (akzeptabel für die USA und für einige in Israel), die nach dem Krieg die Sicherheit und die Regierung im Gazastreifen übernehmen wird.

Das palästinensische Volk sieht das anders und betrachtet die Armee der Palästinensischen Autonomiebehörde als Arm der Unterdrückung im Namen Israels und der USA. Die Vorstellung, dass die USA und Israel die palästinensischen Führer auswählen können, ist so alt wie die Besatzung und die Kolonialisierung.

Auch die Hamas hat sich im Laufe der Jahre verändert. Als sie 1987 gegründet wurde, war sie eine militante Organisation, die sich stark auf religiöse Rhetorik konzentrierte und nicht auf erfolgreiche militärische Operationen als Quelle der Legitimität und Glaubwürdigkeit setzte. Sie war eng mit willkürlichen Bombenanschlägen während der zweiten Intifada verbunden, als Arafat und die PLO eine friedliche Lösung mit Israel anstrebten.

Doch wie lassen sich Veränderungen in der Struktur, der Rolle und der Politik einer Bewegung oder von Widerstandsgruppen im arabischen Osten erklären? Bei der Untersuchung der Veränderungen in der Hamas ist es lehrreich, einen Blick auf die Geschichte der Hizbullah, der schiitischen Widerstandsgruppe gegen Israel im Libanon, zu werfen.

Faktoren des Wandels

Hassan Nasrallah bei einem Treffen mit iranischen Vertretern im Jahr 2019. (Khamenei.ir, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Im Fall der Hisbollah lassen sich mehrere Faktoren ausmachen, die bei der Gestaltung und Verschiebung des Fokus und der Rhetorik einer Bewegung eine Rolle spielen.

Ein Wechsel in der Führung kann einen grundlegenden Wandel in der Politik und Praxis einer Organisation bewirken.

Die Fatah-Bewegung war vor der Übernahme der autokratischen Führung durch Arafat nach 1970 ganz anders als später, ebenfalls unter Arafat, aber mehr noch unter Mahmoud Abbas.

Am Anfang gab es eher eine kollektive Führung. In ähnlicher Weise erbte Hasan Nasrallah eine Hisbollah-Partei, die außerhalb des Libanon (und sogar innerhalb des Libanon) nicht sehr beliebt war und nicht verstanden wurde.

Israel dachte, dass es mit der Tötung von Abbas Musawi (sowie seiner Frau und seinem Kind) im Jahr 1992 dem Phänomen Hisbollah für immer ein Ende setzen würde. Stattdessen ist Nasrallah weitgehend dafür verantwortlich, dass die Partei zur größten arabischen politischen Partei geworden ist, wahrscheinlich sogar zur größten arabischen Partei aller Zeiten, selbst wenn man die sudanesische kommunistische Partei in ihrer Blütezeit in den 1960er Jahren mit einbezieht.

Sayed Abbas Al Mosawi, der Mitbegründer und Generalsekretär der Hisbollah. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Nasrallah hat die Partei auch libanonisiert und sie mit der politischen Szene des Libanon verheiratet, wo sie zuvor eher fremd war. Das Ziel einer islamischen Republik im Libanon, das bei der Gründung der Hizbullah im Mittelpunkt gestanden hatte, gab er nicht auf.

Nasrallah beendete zwar nicht die kollektive Führung, die die Hizbullah seit ihrer Gründung auszeichnete, aber sein Charisma katapultierte ihn in die regionale Führungsrolle, weit über die engen Grenzen der libanesischen Politik hinaus. Nasrallah berät sich mit dem Iran und anderen Mitgliedern seiner Partei, aber es wird erwartet, dass er die endgültigen strategischen Entscheidungen der Partei trifft, insbesondere wenn es um Palästina und den Libanon geht.

Vor Nasrallah war die Hisbollah gefürchtet, nie geliebt oder verstanden. In der Ära Nasrallah wurde die Partei von einigen geliebt (die meisten vor dem Syrienkrieg 2011), von anderen gehasst und von vielen missverstanden. (Natürlich haben sich die Medien des saudischen Regimes darauf spezialisiert, die Bedeutung von Nasrallahs Worten im Rahmen ihrer regionalen Propagandakampagne zur Dämonisierung der Feinde Israels zu verdrehen.)

Der neue Führer der Hamas, Yahda Sinwar, bewirkt einen drastischen Wandel in der Rolle, Praxis und Wirksamkeit der Hamas. Genau wie Nasrallah begann Sinwar schon bald nach seiner Übernahme der Führung im Jahr 2017, seine Spuren zu hinterlassen.

Wie Nasrallah (der Jahre vor der Übernahme der Führung eine Sicherheitsfunktion bei der Hisbollah innehatte), hatte Sinwar eine Sicherheitsfunktion bei der Hamas. Er machte angeblich Jagd auf israelische Kollaborateure innerhalb der Hamas und im Gazastreifen.

Dass es Israel nicht gelang, die Führungs- und Kommandostruktur der Hamas zu erreichen, lag an dem von Sinwar im Gazastreifen installierten Sicherheitsregime.

Khaled Meshaal im Jahr 2009. (Trango, Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Er ist kein Geschäftemacher wie Khalid Mishal, der frühere Hamas-Führer, und meidet die Politik und Konflikte zwischen den arabischen Regimen. Außerdem glaubt er fest an die Wirksamkeit der regionalen Widerstandsachse und setzt diese Überzeugung bei der Nutzung der militärischen Ressourcen der Bewegung in die Tat um.

Die Hamas brach mit ihrer früheren Ära, als Meschal die Hamas zu einem Arm der katarischen Außenpolitik machte. Mishal stand Katar und der Türkei näher, während Sinwar dem Iran näher steht, der die Bewegung mit wichtiger militärischer Hilfe versorgt (Katar versorgt die Hamas mit finanzieller Hilfe, aber Berichten zufolge in enger Abstimmung mit Israel).

Eine Partei kann sich ändern, wenn sie aus ihren Fehlern der Vergangenheit lernt. Als die Hamas entstand, hatte sie keine Skrupel, antijüdische Gefühle zu äußern und zitierte sogar die berüchtigten Protokolle der Weisen von Zion. Die Hamas war anfangs nicht einmal für christliche Empfindlichkeiten empfänglich. Doch das änderte sich mit der Zeit.

In diesem Dokument (und in einem politischen Dokument aus dem Jahr 2018) stellt die Bewegung klar, dass sie keine Ideologie der Feindseligkeit gegen Juden, qua Juden, vertritt. Dies ist ein wichtiger Wandel, den auch die Hisbollah in ihrem politischen Dokument von 2009 zum Ausdruck gebracht hat.

Allerdings wollen Israel und die westlichen Zionisten diesen Wandel der Bewegungen nicht wahrhaben. Sie wollen alle palästinensischen und arabischen Widerstandsgruppen als naziähnlich abstempeln, ganz gleich, was sie tun und sagen. Bis heute beziehen sich die westlichen Medien auf die politische Rhetorik der Hamas aus ihrem ersten Jahr und nicht auf die der letzten Jahre.

Dasselbe tun sie mit der Hizbullah: Die Medien des saudischen Regimes finden mit Vorliebe sehr alte Reden Nasrallahs, in denen auf einen islamischen Staat Bezug genommen wird, um nicht-schiitische Anhänger im Libanon und in der arabischen Welt zu verprellen.

Die Hamas hat auch mit ihrer Tradition gebrochen, nicht zwischen militärischen und zivilen Zielen Israels zu unterscheiden (obwohl sie dies in ihren frühesten Erklärungen behauptet hat). Für arabische Widerstandsgruppen ist es nicht leicht, diese Unterscheidung zu treffen, weil: a) Israel und die zionistische Bewegung seit den 1930er Jahren sich nie die Mühe gemacht haben, zwischen arabischen Zivilisten und Kämpfern zu unterscheiden; b) weil viele Israelis (Männer und Frauen) bewaffnet sind und in der Reserve dienen.

Yadar Sinwar von der Hamas, links, bei einer Übung der Polizei in Gaza im Jahr 2012. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Die Welle von Selbstmordattentaten der Hamas während der zweiten Intifada hat arabische und nichtarabische Unterstützer der Palästinenser vergrault. In dem neuen Dokument erklärt die Hamas, dass es Teil ihrer religiösen und ethischen Doktrin ist, Anschläge auf Zivilisten zu vermeiden. (Ich werde auf diese Frage im zweiten Teil dieses Artikels näher eingehen.)

In der Geschichte der Hisbollah gab es einen ähnlichen Weg. Die Hisbollah ist heute sehr darauf bedacht, Angriffe auf Zivilisten zu vermeiden. Selbst in den letzten Monaten des Krieges zwischen der Hisbollah und Israel hat die Hisbollah ausschließlich auf militärische Einrichtungen in Israel gezielt, obwohl es viel einfacher gewesen wäre, wahllos zu schießen.

Im Gegensatz dazu gelingt es Israel in all seinen Kriegen, viele (oder die meisten) Zivilisten zu töten. Tatsächlich leugnet Israel – in diesem jüngsten Völkermordkrieg – nicht, dass die meisten seiner Opfer in Gaza Zivilisten waren, behauptet aber, dass viele der Getöteten Hamas-Kämpfer waren.

(US-Geheimdienste schätzen, dass Israel den Prozentsatz der getöteten Kämpfer übertrieben hat). Im Juli-Krieg 2006 waren die überwältigende Mehrheit der von der Hisbollah Getöteten Soldaten und Offiziere, während die meisten der auf libanesischer Seite Getöteten Zivilisten waren.

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

Übersetzt mit Deepl.com

