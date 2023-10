https://mondoweiss.net/2023/10/operation-al-aqsa-flood-day-5-human-catastrophe-in-gaza-as-israel-prepares-for-ground-invasion/

Palästinenser begutachten die Schäden nach einem israelischen Luftangriff auf das Gebiet El-Rimal in Gaza-Stadt am 9. Oktober 2023. (Foto: Naaman Omar / APA Images)



Während die israelische Armee 300.000 Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen für eine mögliche Bodeninvasion zusammenzieht, ist das Ausmaß der menschlichen Katastrophe in Gaza beispiellos. Doch trotz des Gemetzels unterstützen die Menschen den palästinensischen Widerstand mehr denn je.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 5: „Menschliche Katastrophe“ in Gaza, während Israel sich auf eine Bodeninvasion vorbereitet

Von Leila Warah



11. Oktober

Wichtige Entwicklungen:

Bei israelischen Luftangriffen wurden mindestens 260 Kinder getötet und mehr als 50.000 weitere verwundet.

Über 260.000 Palästinenser im Gazastreifen sind Binnenvertriebene, von denen über 175.000 in 88 UN-Schulen Zuflucht gefunden haben.

Mindestens 1.200 Israelis wurden getötet.

Das einzige Kraftwerk in Gaza hat keinen Strom mehr, die Krankenhäuser im Gazastreifen stehen kurz vor dem Zusammenbruch

Zwei palästinensische Männer wurden von israelischen Streitkräften am Kontrollpunkt al-Jamaleh im Westjordanland erschossen und auf dem Boden verblutet zurückgelassen.

Israel gab bekannt, dass sich mindestens 300.000 Soldaten in der Nähe des Gazastreifens versammelt haben und sich auf eine Bodeninvasion vorbereiten.

Viele Bewohner des Gazastreifens berichten, dass Israel im Gazastreifen chemische Waffen eingesetzt hat, was nach internationalem Recht illegal ist, doch müssen diese Behauptungen noch überprüft werden.

Im Libanon wächst die Angst vor dem Ausbruch eines Krieges. Am Dienstagabend meldete Al Jazeera, dass sechs Raketen aus dem Land auf den Norden Israels abgefeuert wurden.

Israel hat mindestens 1.000 Hamas-Kämpfer getötet, davon 18 in den letzten Tagen.

Unbestätigte Berichte sind zusammen mit einem zutiefst beunruhigenden Video aufgetaucht, in dem behauptet wird, dass die israelische Armee ein möglicherweise manipuliertes Video veröffentlicht hat, das ein Kriegsverbrechen verdeckt. Die israelischen Soldaten sollen vier junge Männer von hinten erschossen haben, die mit erhobenen Händen auf den Knien lagen.

Israels Bombardierung des Gazastreifens geht am Mittwoch, den 11. Oktober, in den fünften Tag. Die israelischen Luftangriffe wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fortgesetzt. Sie richteten sich gegen Fabriken, Geschäfte, Wohnhäuser und eine Universität und töteten mindestens 30 Palästinenser und verletzten Hunderte von Menschen.

Gesundheitsbehörden in Gaza sagen, dass die medizinischen Einrichtungen im ganzen Streifen kurz vor dem Zusammenbruch stehen, während die Behörden die Abschaltung des einzigen Kraftwerks in Gaza ankündigen, was den Streifen in totale Dunkelheit stürzt. Der Mondoweiss-Korrespondent für Gaza, Tareq Hajjaj, berichtet, dass Internet- und Mobilfunkverbindungen im Gazastreifen nach wie vor nur sehr schwer zu bekommen sind, nachdem Israel die zentrale Firma bombardiert hat, die Gaza-Stadt mit Internet versorgt.

Am Mittwoch war der dritte Tag, an dem Israel den Gazastreifen vollständig belagerte, nachdem Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte: „Wir belagern den Gazastreifen vollständig … Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Gas – alles ist geschlossen. Wir haben es hier mit menschlichen Tieren zu tun“.

Der Minister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Hussein al-Sheikh, sagte in einer Erklärung, dass Israel ihre Bitten, Soforthilfe in den Gazastreifen zu lassen, abgelehnt habe. „Wir haben dringend darum gebeten, dass Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen dürfen, aber Israel hat sich geweigert“, sagte al-Sheikh, bevor er die humanitären Organisationen und die internationale Gemeinschaft aufrief, „einzugreifen, um den Angriff zu stoppen und Hilfe [nach Gaza] zu ermöglichen, da der Streifen vor einer großen humanitären Katastrophe steht“.

„Die Menschen hier können kaum noch 100 Liter Wasser für ihre Häuser bekommen. In den Häusern gibt es kein Wasser mehr, keine Lebensmittel mehr. Die Supermärkte sind leer… Das Ausmaß des Leids während dieses Angriffs ist doppelt so groß wie bei früheren israelischen Angriffen, weil es an Wasser und Lebensmitteln mangelt“, berichtete Hajjaj.

Die Zivilbevölkerung im Gazastreifen berichtet weiterhin, dass es unter dem israelischen Bombardement nirgendwo sicher ist. Schulen wurden als Schutzräume genutzt, doch während der jüngsten Angriffe wurden auch diese Schutzräume von Israel angegriffen.

„Jeder Ort im Gazastreifen wurde von einer enormen Anzahl israelischer Luftangriffe getroffen. Es gibt keinen Ort in Gaza, der nicht bombardiert wird“, sagte Hajjaj.

„Die Zerstörung im Stadtteil al-Rimal westlich von Gaza-Stadt oder um die Karamah-Türme bei Rafah ist unvorstellbar. Ganze Familien sind massakriert worden. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder“, fuhr er fort.

Das Viertel al-Karamah in Gaza-Stadt wurde Berichten zufolge am späten Dienstagabend und am frühen Mittwoch ununterbrochen von Luftangriffen heimgesucht. Die Bomben haben die meisten Gebäude in dem Gebiet, in dem einst Hunderte von Familien lebten, dem Erdboden gleichgemacht. Nach Angaben von Anwohnern sitzen viele von ihnen jetzt unter den Trümmern fest.

„Das Gebiet der Karamah Towers ist ein Wohngebiet, in dem über 10.000 Menschen leben. Alle ihre Häuser sind zerstört und dezimiert“, sagte Hajjaj. „Seit Israel alle Gebiete im Gazastreifen warnt, ihre Häuser zu verlassen, fragen die Menschen, wohin sie gehen sollen, denn jedes Gebiet ist von der Evakuierung bedroht.“

Aufgrund der anhaltenden Angriffe konnten die Sanitäter al-Karamah stundenlang nicht erreichen, so die Quellen. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, die Rettungskräfte seien „von Israel angegriffen“ worden, und meldete die Verletzungen von zwei Sanitätern. Al Jazeera zitierte einen Sprecher des Gesundheitsministeriums mit den Worten, die Sanitäter würden von Israel „absichtlich angegriffen“.

„Die medizinischen Teams arbeiten unter gefährlichen Bedingungen, und wir rufen die internationalen Gremien auf, wirksame Maßnahmen zu ihrem Schutz zu ergreifen“, hieß es weiter.

Menschliche Katastrophen“ inmitten wachsender Unterstützung für den Widerstand

Es folgt ein transkribierter Bericht von Mondoweiss Gaza-Korrespondent Tareq Hajjaj, der aufgrund des Verlusts der Internetverbindung in Gaza Sprachnachrichten schickte:

„Israels Plan ist es, den Gazastreifen vom Internet und von der Elektrizität abzuschneiden, damit die Welt die Zerstörung, die es in Gaza anrichtet, nicht sehen kann. Das ist gelungen, denn jetzt gibt es schreckliche Massaker in Rafah, Karamah, West- und Ost-Schuja’iyyah, und erst vor wenigen Minuten haben wir gesehen, dass im westlichen Gazastreifen weiße Phosphorbomben eingesetzt wurden.

Niemand weiß, was zu erwarten ist oder wann er enden wird, aber man rechnet mit einem sehr langen Krieg.

Die Stadt Gaza hat sich bereits völlig verändert. Alle Straßen sind zerstört. Alle hohen Gebäude sind zerstört. Die Universitäten sind zerstört. Die Telekommunikation wurde zerstört. Sogar die Straßen wurden beschossen, um Krankenwagen daran zu hindern, das Krankenhaus zu erreichen, insbesondere die Hauptstraßen, die zum al-Shifa‘, dem zentralen Krankenhaus von Gaza, führen. Die Raketen haben riesige Krater in den Boden gerissen, um die Krankenwagen an der Weiterfahrt zu hindern.

Jetzt hat es Israel auf die Häuser von Journalisten abgesehen. So wurden bereits die Häuser von zwei Journalisten beschossen, die am ersten Tag des Krieges in das besetzte Palästina einreisten, um über die Lage zu berichten. Das Haus von Muthana al-Najjar wurde [am Mittwoch] bombardiert und völlig zerstört.

In den UNRWA-Schulen, in die sich die Menschen geflüchtet haben, um sich vor den israelischen Raketen und Luftangriffen zu verstecken, spielen sich derweil menschliche Katastrophen ab. Keiner von ihnen hat Nahrung, Wasser oder Milch für seine Kinder.

Dennoch hat dieser Krieg die bisher größte Unterstützung der Bevölkerung für den palästinensischen Widerstand erfahren. Selbst Menschen, die die Hamas oder ihre Aktionen nicht unterstützen, stehen zu der Gruppe, weil sie am ersten Tag gesehen haben, wie die Hamas den Grenzzaun niedergerissen hat, und weil sie zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass sie tatsächlich etwas für die Befreiung Palästinas tun.“

Feuergefecht geht weiter

Die israelische Armee ruft weiterhin zur Massenmobilisierung von Reservisten auf und nährt damit die Spekulationen, dass Israel eine Bodeninvasion vorbereiten könnte.

Nach Angaben von Jonathan Conricus, einem Sprecher der israelischen Streitkräfte, wurden 300.000 Reservisten in den Süden, in die Nähe des Gazastreifens, geschickt und bereiten sich darauf vor, „den Auftrag auszuführen, den uns die israelische Regierung erteilt hat … um sicherzustellen, dass die Hamas am Ende dieses Krieges über keinerlei militärische Fähigkeiten verfügt, mit denen sie israelische Zivilisten bedrohen oder töten kann.“

Al Jazeera berichtet, dass im Süden Israels entlang der Grenze auch Panzer und militärische Geschütze gesichtet wurden.

Hamas-Kämpfer und die israelische Armee setzen ihre Feuergefechte im Süden Israels fort. Mindestens vier Hamas-Kämpfer wurden am Mittwoch bei einem Feuergefecht in zwei Kibbuz-Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens getötet. Das israelische Militär teilte Al Jazeera außerdem mit, dass drei Hamas-Kämpfer im Industriegebiet von Aschkelon getötet worden seien.

Das israelische Militär teilte mit, dass es heute keine Angriffe oder aktive Kampfhandlungen mit dem Libanon oder Syrien gegeben habe, aber Tausende von zusätzlichen Einheiten an die Grenzen verlegt worden seien.

Nachdem die Hamas am Dienstagabend eine Warnung an die Zivilbevölkerung herausgegeben hatte, Aschkelon vor 17 Uhr zu evakuieren, feuerte sie ein Sperrfeuer von Raketen auf die südisraelische Stadt ab.

Etwa zur gleichen Zeit beschoss die Hisbollah israelische Panzer mit Lenkraketen auf ein Militärfahrzeug in Avivim. Daraufhin schlug ein israelischer Hubschrauber einen Beobachtungsposten der Hisbollah ein.

Zwar gibt es keine Bestätigung seitens Syriens oder anderer Parteien, doch hat das israelische Militär berichtet, dass von Syrien aus abgefeuerte Granaten in offenen Gebieten Israels gelandet sind, worauf es mit dem Beschuss Syriens mit Mörsern und Artillerie reagierte.

Das Westjordanland und Jerusalem schlagen zurück

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, gab bekannt, dass Israel 10.000 Gewehre gekauft hat, um „zivile Sicherheitsteams“ zu bewaffnen, einschließlich derer, die in illegalen Siedlungen im Westjordanland leben. Darüber hinaus werden Sturmgewehre, Helme und kugelsichere Westen an die israelische Siedlerbevölkerung verteilt. Ben Gvirs Maßnahmen werden die bereits bestehende Siedlergewalt im Westjordanland gegen Palästinenser nicht nur ermöglichen, sondern noch verschärfen.

Unterdessen protestieren Palästinenser im gesamten besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem gegen Israels anhaltende Bombardierung des Gazastreifens, die weiterhin Zivilisten zum Ziel hat, und gegen die seit langem andauernde militärische Besetzung der palästinensischen Gebiete.

Seit Samstag sind im besetzten Westjordanland mindestens 19 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet worden. Allein am Dienstagabend wurden bei Auseinandersetzungen im Westjordanland mindestens 12 Palästinenser durch israelische Schüsse verletzt, wie palästinensische Medien berichteten.

Nördlich von Dschenin, am Kontrollpunkt al-Jamaleh, töteten israelische Soldaten nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums einen palästinensischen Mann und verletzten drei weitere. In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, die israelischen Streitkräfte hätten ihnen medizinische Hilfe verweigert und sie auf dem Boden verbluten lassen.

Bei einem weiteren Vorfall etwa zur gleichen Zeit am Kontrollpunkt Huwwara, 9 km südlich von Nablus, verletzten israelische Soldaten nach Angaben des Ministeriums drei Männer, nachdem sie das Feuer auf ein palästinensisches Taxi eröffnet hatten. Am selben Tag erschoss die israelische Polizei zwei Palästinenser, die in Silwan Feuerwerkskörper gezündet und Steine geworfen hatten. In Jericho wurden mindestens drei Menschen durch das scharfe Feuer der israelischen Armee verletzt.

Ein zutiefst beunruhigendes Video ist aufgetaucht, das zeigt, dass die israelische Armee möglicherweise ein manipuliertes Video veröffentlicht hat, das ein Kriegsverbrechen verbirgt. Das fragliche Video zeigt zwei ihrer Soldaten, die vor vier toten mutmaßlichen Kämpfern stehen, die eliminiert wurden. Luftaufnahmen, die angeblich aus Israel stammen, zeigen jedoch, dass die vier Männer unbewaffnet sind, die Hände heben und sich hinknien, um sich zu ergeben, bevor die Soldaten sie von hinten erschießen.

Internationale Kräfte mischen sich ein

US-Präsident Joe Biden bekundete am Dienstagabend in einer nationalen Ansprache seine uneingeschränkte Unterstützung für Israel, ohne dabei auf den Gazastreifen oder dessen aktuelle Lage einzugehen.

„Es besteht kein Zweifel: Die Vereinigten Staaten stehen hinter Israel. Wir werden dafür sorgen, dass der jüdische und demokratische Staat Israel sich heute und morgen verteidigen kann, wie wir es immer getan haben“, sagte er.

Zusätzlich zu ihrer jährlichen Militärhilfe in Höhe von 3 Milliarden Dollar haben die USA ihre Militärschiffe und -flugzeuge näher an Israel herangeführt und schicken ihnen tödliche Waffen.

Israel gab bekannt, dass das erste Flugzeug mit „fortschrittlicher“ US-Munition in den frühen Morgenstunden des Mittwochs in Israel gelandet ist; das US-Zentralkommando berichtete, dass der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford heute ebenfalls im östlichen Mittelmeer angekommen ist.

Die Türkei hat das Vorgehen der USA verurteilt.

„Was macht ein amerikanischer Flugzeugträger in Israel? Was will er tun? Er wird den Gazastreifen zerstören, indem er die umliegenden Gebiete angreift und schwere Massaker anrichtet“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, während er die israelische Blockade des Gazastreifens kritisierte und sie als internationale Menschenrechtsverletzung bezeichnete.

Unterdessen erklärte der jemenitische Houthi-Führer Abdul-Malik al-Houthi, dass die Houthi im Falle einer direkten Intervention der USA im Gazastreifen militärische Maßnahmen ergreifen würden, einschließlich des Abschusses von Raketen und Drohnen.

Als Reaktion auf Bidens Rede stellte die Hamas fest, dass Biden „nicht auf die Massaker hingewiesen hat, die von den israelischen Besatzungstruppen kaltblütig und vor den Augen der ganzen Welt am palästinensischen Volk begangen wurden“.

Die Hamas bezeichnete Israels Politik als „kollektive Bestrafung von mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen“, bevor sie die US-Regierung aufforderte, ihre Position zu überdenken und „ihre Politik der doppelten Standards zugunsten der israelischen Besatzung“ zu ändern.

„Dies ist das natürliche Ergebnis der wiederholten Verletzung der Rechte der Palästinenser durch Israel. Die internationale Gemeinschaft hat geschwiegen und ist nicht in der Lage, ihre Verpflichtungen aus international anerkannten Resolutionen zu erfüllen“, sagte er.

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed Bin Zayed al-Nahyan, ordnete über das UNRWA Soforthilfe in Höhe von 20 Millionen Dollar für die Palästinenser an.

Trotz der Diskussion über die Kürzung der humanitären Hilfe der Europäischen Union für Palästina beschlossen die Außenminister nach einer Diskussion am Dienstagabend, die humanitäre Hilfe fortzusetzen, wobei der deutsche Außenminister erklärte, eine Einstellung der Hilfe für die palästinensischen Gebiete wäre „völlig falsch“. Die überwältigende Mehrheit der EU-Staaten bekundete ebenfalls ihre Absicht, die Palästinensische Autonomiebehörde weiterhin zu unterstützen, mit Ausnahme von Schweden und Dänemark – beide Länder kündigten an, ihre Hilfe für die palästinensischen Gebiete auszusetzen. Übersetzt mit Deepl.com

Tareq Hajjaj hat zu diesem Bericht beigetragen.