Israelische Soldaten patrouillieren in der Nähe von verbrannten und zerstörten Häusern, nachdem palästinensische Widerstandskämpfer am 10. Oktober 2023 in Kfar Aza, Israel, in einen Kibbuz nahe Gaza eingedrungen sind [Amir Levy/Getty Images]

Wenn es irgendeine Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt, werden Israels kriminelle Politiker und Generäle zur Rechenschaft gezogen werden

von Adnan Abu Amer

11. Oktober 2023

Nach dem Angriff der palästinensischen Guerilla auf die israelischen Siedlungen rund um den Gazastreifen hat es nicht lange gedauert, bis Bekenntnisse auftauchten, die Israels Versagen verkündeten, wer dafür verantwortlich war und was die Hamas mit der Operation Al-Aqsa-Flut erreicht hat.

Der Angriff wurde einen Tag nach dem 50. Jahrestag der israelischen Niederlage im Oktober/Jom-Kippur-Krieg 1973 gestartet. Jahrestag der Niederlage Israels im Oktober-Krieg 1973. Während dieser Krieg eine echte existenzielle Bedrohung für Israel darstellte, beweisen die jetzigen Ereignisse, dass Israel sich in Bezug auf die Hamas geirrt hat, für die diese Operation eine Art Sieg darstellt. Kämpfer des bewaffneten Flügels der Bewegung haben stundenlang israelische Siedlungen unter ihre Kontrolle gebracht, mit einer noch nie dagewesenen Zahl von Opfern, sowohl unter Soldaten als auch unter Siedlern.

Die Israelis wissen, dass die Zeit, ihre Sicherheitsdienste dafür zur Rechenschaft zu ziehen, sicherlich kommen wird. Die Bilder, die aus den Siedlungen kamen, waren unvorstellbar für die Israelis, die sich fragten, wo ihre Armee geblieben ist. Sie erlebten den Schock und die Enttäuschung von vor fünfzig Jahren wieder.

Die palästinensischen Widerstandskämpfer haben an Erfahrung gewonnen und sind besser ausgebildet als früher. Ihre Taktik ist effektiver, nachdem es ihnen zuvor nicht gelungen war, in der Nähe von israelischen Militärstützpunkten und Siedlungen zu operieren. Das geballte Fachwissen wurde in einem solchen Ausmaß eingesetzt, dass die Israelis unweigerlich das Gefühl haben, ein weiterer Abschreckungsfaktor sei zusammengebrochen. Alle Bomben und Zerstörungen, die als Vergeltung auf den Gazastreifen geworfen werden, werden an dieser Tatsache nichts ändern.

Die Hamas hat sich auf das Überraschungsmoment verlassen. Letztendlich war der Durchbruch der Guerilla überraschend einfach. Viele von ihnen hatten die Siedlungen erreicht, bevor die Sicherheitslücke überhaupt entdeckt wurde, und das trotz der entlang des nominellen Grenzzauns installierten Technik. Israelische Berichte bestätigten, dass die palästinensischen Widerstandsgruppen umfangreiche Überwachungstechniken entwickelt hatten, um den Zaun auf Schwachstellen zu kontrollieren.

Frühe Berichte deuteten darauf hin, dass einige Soldaten umkehrten und flohen.

Die israelischen Sicherheitskräfte waren lange Zeit verwirrt; es dauerte eine Weile, bis die Soldaten begriffen, was vor sich ging. Sie mussten die Zahl der Widerstandskämpfer schätzen und die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Siedler in ihren Häusern als Geiseln genommen worden waren und dass Soldaten in ihren Stützpunkten als Geiseln gehalten wurden. Erste Berichte deuteten darauf hin, dass einige Soldaten umkehrten und flohen.

Die Siedlungsblöcke und die landwirtschaftlichen Flächen um sie herum sollten rund um die Uhr von den israelischen Verteidigungskräften geschützt werden. Das scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Die Überwachungsposten und Wachtürme waren offenbar über einen entscheidenden Zeitraum hinweg unbemannt.

Obwohl die Siedlungen gut befestigt und mit modernster Technik bewacht sind, haben die Angriffe gezeigt, dass dies nicht ausreicht. Entscheidend ist, dass die palästinensische Guerilla es verstand, die offensichtliche Routine und Arroganz der Israelis auszunutzen. Die Armee wird zweifelsohne daraus lernen; ihre Unbesiegbarkeit im direkten Kampf wurde erschüttert; ihre überwiegend wehrpflichtigen Soldaten waren verängstigt.

Viele Israelis machen die rechtsextreme Koalitionsregierung unter Benjamin Netanjahu und die Armeehierarchie für diese Sicherheitslücke und den blutigen Preis verantwortlich, den Siedler und Soldaten dafür zahlen mussten. Ihr schlimmster Albtraum ist wahr geworden.

Die anhaltende Bombardierung der größtenteils zivilen Bevölkerung des Gazastreifens ist sowohl feige als auch völkerrechtswidrig; sie ist eine Kollektivstrafe der schlimmsten Art. Das Gleiche gilt für die totale Belagerung des Gebiets. Es handelt sich nicht um einen „Krieg“ zwischen zwei Staaten. Es handelt sich um einen asymmetrischen Konflikt zwischen einer leicht bewaffneten Guerilla und einer atomar bewaffneten Regionalmacht, bei dem die Zivilbevölkerung in der Mitte steht. Das Ergebnis wird unweigerlich Hunderte, vielleicht Tausende von getöteten und verwundeten palästinensischen Zivilisten sein.

Auch der Mythos von der „Reinheit der Waffen“ und der Behauptung, die IDF sei die „moralischste Armee“ der Welt, wird ein für alle Mal zerschlagen werden. Die israelischen Truppen und ihre Offiziere – und die Politiker, die sie regieren – werden es sich jetzt vielleicht zweimal überlegen müssen, bevor sie ins Ausland reisen; wenn es überhaupt noch Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt, werden Haftbefehle für den Internationalen Strafgerichtshof auf sie warten. Übersetzt mit Deepl.com



