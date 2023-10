How US Democrats are fuelling a brutal Israeli revenge on Gaza Liberal US politicians‘ widespread and context-free use of word ‚unprovoked‘ to describe the attacks from Gaza will only embolden Israel to deploy excessive force against Palestinians

Menschen halten Schilder und Flaggen hoch, um ihre Unterstützung für die Palästinenser in der Islamischen Gesellschaft von Milwaukee am 10. Oktober 2023 zu zeigen (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie die US-Demokraten die brutale israelische Rache an Gaza anheizen

Mitchell Plitnick

11. Oktober 2023

Die weit verbreitete und kontextlose Verwendung des Wortes „unprovoziert“ durch liberale US-Politiker zur Beschreibung der Angriffe aus Gaza wird Israel nur ermutigen, exzessive Gewalt gegen Palästinenser einzusetzen

Die groß angelegten und überraschenden Angriffe auf Israel durch palästinensische Kämpfer aus dem Gazastreifen am Samstag führten zu raschen Reaktionen in Washington.

In diesen Reaktionen wurden die Angriffe, bei denen Hunderte von Israelis ums Leben kamen, fast einheitlich verurteilt. Dennoch wurden sie häufig – und fälschlicherweise – als „unprovoziert“ bezeichnet, während Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ bekräftigt wurde. Es war eine einhellige Meinung, die sich über das gesamte politische Spektrum erstreckte.

„Die heutige terroristische Gewalt gegen Israel erinnert an das Böse, das die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und ihre Förderer in Teheran antreibt“, erklärte der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, in einer Erklärung.

Chuck Schumer, der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, sagte in seiner eigenen Erklärung: „Ich bin entsetzt über die Bösartigkeit des Angriffs auf unschuldige israelische Zivilisten“.

Für viele stand das Thema im Vordergrund, dass es sich um einen „bösen“ oder bösartigen Angriff ohne jeglichen Kontext handelte.

Der republikanische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, sagte, er sei „schockiert über die barbarischen Bilder, die wir von der Gewalt der Hamas sehen, und über Berichte, dass die Hamas unschuldige israelische Bürger als Geiseln nimmt“.

Der demokratische Abgeordnete Jared Moskowitz fragte unterdessen, wohin unschuldige Palästinenser im Gazastreifen gehen sollten, wenn Israel angreift, und antwortete dann unwirsch: „Das ist etwas, woran die Hamas hätte denken sollen“.

Kein Aufruf zur Zurückhaltung

Nur selten äußerte ein führender Vertreter des Kongresses seine Besorgnis über die unschuldigen palästinensischen Leben, die durch Israels Reaktion auf den Angriff der palästinensischen Kämpfer verloren gehen würden.

Die Demokratin Rashida Tlaib, die einzige Palästinenserin im Kongress, sagte: „Ich trauere um die palästinensischen und israelischen Menschen, die gestern, heute und jeden Tag ihr Leben verloren haben“, während sie die anhaltende Besatzung und Apartheid als Hauptursache für Tod und Zerstörung bezeichnete.

Ähnlich äußerte sich die Demokratin Cori Bush: „Ich verurteile die Angriffe auf Zivilisten aufs Schärfste und fordere einen sofortigen Waffenstillstand und eine Deeskalation, um weitere Verluste an Menschenleben zu verhindern.“ Bush forderte einen gerechten Frieden für alle Menschen in der Region und stellte fest, dass „Menschenrechtsverletzungen keine Rechtfertigung für weitere Menschenrechtsverletzungen sind und eine militärische Reaktion das Leid von Palästinensern und Israelis gleichermaßen nur noch verschlimmern wird“.

Beide Frauen wurden für ihre Äußerungen, mit denen sie ihre Sorge um das Leben der Palästinenser zum Ausdruck brachten, scharf verurteilt, vor allem von Mitgliedern ihrer eigenen Partei.

Abgesehen von den Unterstützungserklärungen von Kongressmitgliedern unternahm Präsident Joe Biden den ersten von wahrscheinlich vielen Schritten, um Israel in seiner erklärten Absicht, den Gazastreifen zu dezimieren, zu unterstützen. Es gab keinen Aufruf zur Zurückhaltung oder zum Schutz der Zivilbevölkerung, auch nicht, als Israel ankündigte, den Gazastreifen von jeglicher Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff abzuschneiden – ein klarer Akt der kollektiven Bestrafung, der mit Sicherheit zu vielen zivilen Todesfällen führen wird.

Stattdessen drohte der Präsident sofort allen Ländern, die den Palästinensern helfen wollten, mit den Worten: „Dies ist nicht der Moment für eine israelfeindliche Partei, diese Angriffe auszunutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Welt sieht zu.“

Die Andeutung war eindeutig, und als ob das noch nicht genug wäre, kündigten die USA an, einen Flugzeugträger sowie einen Lenkwaffenkreuzer und vier Lenkwaffenzerstörer zur Unterstützung Israels ins östliche Mittelmeer zu verlegen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte außerdem an, dass auch Munitionslieferungen an Israel gehen würden, wobei er offensichtlich davon ausging, dass Israel für eine so große Operation noch mehr Munition benötigte, als es bereits hatte.

Die Regierung ist in ihren Möglichkeiten etwas eingeschränkt, da die Möglichkeit, zusätzliche Finanzmittel für Israel zu sichern, fraglich ist, da es keinen Sprecher des Repräsentantenhauses gibt – eine noch nie dagewesene Situation, die die gesamte Finanzierung durch die US-Regierung auf unbekanntes Terrain stellt. Der Kongress muss alle Ausgaben der Regierung genehmigen, und ohne Sprecher ist es unklar, ob das Repräsentantenhaus neue Gesetze erlassen kann, was dies erfordern würde.

Biden hat jedoch die volle Autorität über den Einsatz des US-Militärs, es sei denn, er erklärt den Krieg. Und er hat deutlich gemacht, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um Israels Vorgehen zu unterstützen.

Weitverbreitete liberale Unterstützung

Angesichts der Ansichten, die selbst viele der liberaleren Mitglieder der Demokratischen Partei zum Ausdruck bringen, scheint es wenig Hoffnung auf eine Zurückhaltung Washingtons gegenüber Israel zu geben.

Der Minderheitenführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, sprach in seiner Erklärung für den größten Teil seiner Partei. „Ich verurteile auf das Schärfste den gewalttätigen und grausamen Angriff der Terrororganisation Hamas auf das jüdische Volk und den Staat Israel“, hieß es darin.

„Der Verlust von Menschenleben in Israel infolge des gewaltsamen, kalkulierten und unprovozierten Angriffs der Hamas ist herzzerreißend… Der Kongress muss an der Seite Israels stehen, bis die Invasion der Hamas niedergeschlagen ist und die Sicherheit im Süden Israels und im ganzen Land dauerhaft wiederhergestellt ist.“

Ihn (den Angriff der palästinensischen Kämpfer) als ‚unprovoziert‘ zu bezeichnen, nimmt ihn völlig aus dem Kontext der langfristigen Enteignung des palästinensischen Volkes heraus

Diese Aussage ist praktisch ein Freifahrtschein für das massive israelische Vorgehen. Aber beachten Sie Jeffries‘ Beschreibung des Angriffs als „unprovoziert“. Dies war ein gängiges Argument, und es ist ein entscheidendes Argument.

Dass der Angriff der palästinensischen Kämpfer illegal war, weil er in großem Umfang und absichtlich auf Zivilisten abzielte, und dass er schockierend war, ist unbestreitbar.

Aber ihn als „unprovoziert“ zu bezeichnen, hebt ihn völlig aus dem Kontext der langfristigen Enteignung des palästinensischen Volkes und der 16-jährigen Belagerung des Gazastreifens heraus. Sie blendet die Bedingungen der Apartheid aus, die sich unter der derzeitigen extremistischen israelischen Regierung erheblich verschärft haben.

Und selbst kurzfristig werden Israels Eskalationen in Dschenin und anderen palästinensischen Städten, die zunehmende Straffreiheit für jüdische Siedler bei ihren gewalttätigen Angriffen auf Palästinenser und die jüngsten Vorfälle, bei denen Israel den Siedlern erlaubt hat, ihre Präsenz im Al-Aqsa-Moschee-Komplex in Jerusalem zu behaupten, ignoriert.

Nichts von alledem rechtfertigt die Angriffe auf Zivilisten an diesem Wochenende. Angriffe auf militärische und sicherheitspolitische Ziele, über die viel weniger berichtet wurde, die aber einen wesentlichen Teil der Aktionen der palästinensischen Kämpfer ausmachten, sind in der Tat ein legitimer Teil des Rechts auf Widerstand gegen eine kriegerische militärische Besetzung.

Auch wenn die Bezeichnung „unprovoziert“ nichts an der Rechtmäßigkeit der nachfolgenden israelischen Aktionen ändert, so verändert sie doch die öffentliche Wahrnehmung der Aktionen sowohl der palästinensischen Kämpfer als auch Israels. Es steigert die öffentliche Empörung und erhöht unweigerlich die Toleranz gegenüber exzessiver Gewalt.

Unprovoziert

Jeffries‘ Position als führender Vertreter der Demokraten wirft ein Licht auf die Äußerungen anderer Demokraten, auch wenn diese den Begriff „unprovoziert“ nicht verwenden. Der unabhängige Senator Bernie Sanders, der als eine der israelkritischsten Stimmen im Kongress gilt, sagte auf X: „Ich verurteile den schrecklichen Angriff der Hamas und des Islamischen Dschihad auf Israel auf das Schärfste. Es gibt keine Rechtfertigung für diese Gewalt, und unschuldige Menschen auf beiden Seiten werden deswegen enorm leiden.“

Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren twitterte eine sehr ähnliche Erklärung. Der demokratische Abgeordnete Ilhan Omar, einer der wenigen Muslime im Kongress und ein prominenter Kritiker Israels, verurteilte „die schrecklichen Taten, die wir heute in Israel gegen Kinder, Frauen, ältere Menschen und Unbewaffnete sehen, die von der Hamas abgeschlachtet und als Geiseln genommen werden… Wir müssen zur Deeskalation und einem Waffenstillstand aufrufen.“

Die US-Abgeordnete Ilhan Omar, Demokratin aus Minnesota, spricht während einer Pressekonferenz mit Familienangehörigen der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh. 18. Mai 2023. AFP

Andere prominente demokratische Kongressabgeordnete wie Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman und Ayanna Pressley verurteilten die Aktion in ähnlichen Erklärungen.

Sie riefen zwar auch zu erneuten Bemühungen um eine Lösung der andauernden Krise oder zu einem Waffenstillstand auf, aber auch ihre Erklärungen forderten Israel nicht ausdrücklich auf, sich zurückzuhalten und die palästinensische Zivilbevölkerung in Gaza nicht zu verletzen.

Die übergreifenden Erklärungen der prominenten Demokraten wie Jeffries, Schumer und anderen bedeuten, dass selbst die gemäßigteren Forderungen nach einem Waffenstillstand nicht nur abgeschwächt werden, sondern auch den Eindruck erwecken, dass die Aktion der palästinensischen Kämpfer in einem Vakuum stattfand und „unprovoziert“ war, wodurch die Unterstützung für das, was sich zu einem beispiellos brutalen Vorgehen Israels im Gazastreifen entwickelt, zunimmt. Übersetzt mit Deepl.com

Mitchell Plitnick, ein politischer Analyst und Autor, ist Präsident von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er der Autor von Except for Palestine: Die Grenzen der progressiven Politik. Mitchell Plitnick war zuvor unter anderem Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem: The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.



