Eine Reihe von Menschen, die gezwungen waren, das Flüchtlingslager Jabaliya in Gaza zu verlassen, wurden anschließend von israelischen Truppen verhaftet. Mohammed Alaswad APA images

Israel befiehlt die Evakuierung von Menschen und verhaftet sie dann

Von Aseel Mousa

Die elektronische Intifada

2. Dezember 2023

Samira sitzt im Kerzenschein in einem Haus im Flüchtlingslager Maghazi im Zentrum von Gaza.

Die Mutter von fünf Söhnen und zwei Töchtern hatte mit ihrer Familie im nördlichen Gazastreifen in Jabaliya gelebt. Als Jabaliya in den letzten Wochen von Israel stark angegriffen wurde, war die Familie gezwungen, ihr Haus zu verlassen.

„Die Bombardierung war sowohl erschreckend als auch chaotisch“, sagte Samira. „Die israelische Besatzung bombardierte wahllos Häuser, in denen sich noch Menschen befanden. Wir hatten nie die Absicht, unsere Häuser zu verlassen. Aber als die Besatzung das Haus unserer Nachbarn bombardierte und unser Haus schwer beschädigt wurde, hatten wir keine andere Wahl, als umzuziehen.“

„Die Situation in Jabaliya war katastrophal“, fügte sie hinzu. „Wir hatten keinen Strom, kein Wasser und kein Gas zum Kochen. Und wir waren völlig von der Kommunikation und dem Internet abgeschnitten.“

Samira verließ Jabaliya zusammen mit ihrem Mann, zwei Söhnen, einer Schwiegertochter und ihrem 3-jährigen Enkel Adam.

Sie reisten zunächst mit dem Auto, dann mit Esel und Karren und schließlich zu Fuß, bis sie Netzarim erreichten, eine ehemalige israelische Siedlung im Gazastreifen. Die israelischen Streitkräfte, die jetzt einen völkermörderischen Krieg führen, haben dort einen Kontrollpunkt eingerichtet.

„Es gab viele Menschen, die in Panik waren“, sagte Samira. „Die Besatzungstruppen hatten uns mit Panzern umzingelt, und die Soldaten richteten ihre Gewehre auf uns. Die Soldaten beschimpften uns. Die Sprache, die sie benutzten, war beleidigend.

Die Szene war äußerst erschütternd.

„Ich sah Leichen auf der Straße“, sagte Wissam, Samiras Schwiegertochter. „Der Geruch war sehr schlimm.“

„Wir sahen die Habseligkeiten der Vertriebenen – Taschen, Matratzen und Decken – auf die Straße geworfen. Die Besatzung hatte die Menschen gezwungen, ihr Hab und Gut zurückzulassen.

„Überwältigt von Terror“

Bevor sie sich auf den Weg machten, hatte Wissams Ehemann Muhammad ihr gesagt, sie solle immer an seiner Seite bleiben, weil er glaubte, dass dies eine gewisse Sicherheit bieten würde.

„Unglücklicherweise haben die Soldaten der Besatzer Muhammad verhaftet“, so Wissam.

Als ein Soldat Muhammad in Gewahrsam nahm, „überkam mich der Schrecken“, sagte Wissam. „Ich habe fast das Bewusstsein verloren.“

Als Muhammad von den israelischen Streitkräften abgeführt wurde, hielt Wissam ihren Sohn Adam in ihren Armen.

„Muhammad drängte mich, nicht zu weinen, auch wenn der Drang dazu überwältigend war“, sagte Wissam. „Ich konnte nicht ausdrücken, wie ich mich fühlte, weil ich Angst hatte, dass der israelische Soldat mich oder meinen Sohn erschießen könnte.“

Wissam erzählte, wie „ich sah, wie junge Palästinenser von den Besatzungstruppen ohne ersichtlichen Grund verhaftet wurden. Sie wurden gezwungen, sich auszuziehen.“

Die Inhaftierung von Muhammad verschärft die Probleme der Familie.

„Ich finde keine Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühlte, als ich hörte, dass mein Sohn verhaftet wurde“, sagte Samira. „Ich stelle mir ständig Fragen über ihn? Hat er Angst? Findet er jetzt, wo es so kalt ist, überhaupt noch Wärme?

Viele andere Männer wurden von den Israelis verhaftet, als sie mit ihren Familien nach Süden zogen

Samira versuchte, einer Frau zu helfen, deren Mann verhaftet worden war. Die Frau hatte zwei Kleinkinder.

„Ich habe ihren jüngsten Sohn und ihren Rucksack getragen“, sagt Samira. „Die Frau brach einfach zusammen. Sie weinte bitterlich.“

„Die Besatzer haben uns ständig schikaniert. Sie befahlen uns, uns hinzuknien, und nach einer Minute mussten wir aufstehen. Später sagten sie uns, wir sollten gehen. Und darauf folgte ein weiterer Befehl, uns hinzuknien. So ging es immer weiter.“

Als Samira und ihre Familie schließlich den Kontrollpunkt passieren konnten, gingen sie in ein Gebiet südlich von Wadi Gaza. Von dort aus wurden sie mit einem Esel und einem Karren zum Haus eines Verwandten im Flüchtlingslager Maghazi gebracht.

Samira wurde nicht nur mit Mohammed inhaftiert, sondern konnte auch keinen regelmäßigen Kontakt zu einem anderen Sohn namens Kamal halten. Er arbeitet als Krankenpfleger in einem indonesischen Krankenhaus im Norden des Gazastreifens.

„Dies sind die schwierigsten Tage in meinem Leben“, sagt Samira.

Jedes Mal, wenn Wissam ein Klopfen an der Tür des Hauses hört, in dem sie jetzt in Maghazi wohnt, „hoffe ich, dass es mein Mann Muhammad ist, der zu uns zurückkehrt, nachdem er von der Besatzung freigelassen wurde.“

„Mein Sohn Adam fragt ständig nach seinem Vater“, sagt sie. „Mir fehlen die Worte.“

Aseel Mousa ist Journalist und lebt in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

