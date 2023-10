Palestine Letter: Israel is imposing a blackout on Gaza to hide a massacre Israel is slowly cutting off Gaza’s communications with the outside world, because it wants to prevent us from revealing the massacres it is committing.

Ein Luftbild der Zerstörung der Sousi-Moschee in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff am 9. Oktober 2023.

Palästinenser inspizieren die Schäden nach einem israelischen Luftangriff auf die Sousi-Moschee in Gaza-Stadt am 9. Oktober 2023. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Palästina-Brief: Israel verhängt eine Nachrichtensperre über Gaza, um ein Massaker zu verbergen

Israel kappt langsam die Kommunikation des Gazastreifens mit der Außenwelt, weil es verhindern will, dass wir die Massaker, die es begeht, aufdecken.

Von Tareq S. Hajjaj 10. Oktober 2023

Ich packe einige meiner Kleidungsstücke, Ausweispapiere, Habseligkeiten und Batterien ein, um mein Telefon aufzuladen und mit der Situation um mich herum in Verbindung zu bleiben. Meine Familie und ich evakuieren unser Haus im Stadtteil al-Shuja’iyya östlich von Gaza. Ich brauche definitiv eine größere Tasche, um mein Leben darin unterzubringen.

Am Nachmittag des zweiten Tages des Angriffs schickte die israelische Armee eine Nachricht an meinen ältesten Bruder – wir wohnen alle im selben Gebäude -, in der sie ihm mitteilte, dass er das Gebäude evakuieren und sich in das Zentrum von Gaza-Stadt begeben müsse.

Ich wohne im Erdgeschoss. Meine ältere Mutter, die blind ist, lebt mit mir und meiner Frau zusammen mit unserem neun Monate alten Sohn, der in seinem kurzen Leben bereits zwei israelische Kriege miterlebt hat.

Anzeige

„Wir müssen jetzt sofort evakuieren, solange wir noch Zeit haben“, sagt mein Bruder Hani zu mir. „Wenn die Nacht hereinbricht und wir noch hier sind, sind wir in Gefahr.

Ich versuche ihm zu sagen, dass wir bleiben sollten – ich denke, dass kein Ort in Gaza vor Israels Kampfflugzeugen sicher ist. Aber wir haben beide Recht.

Ich rufe Dutzende von Leuten an, um eine Wohnung für meine Familie zu finden, aber ich will nicht in einen anderen Wohnturm gehen – ich habe bereits darüber berichtet, wie viele von ihnen bei einem israelischen Luftangriff als erstes zerstört werden.

Alle, die ich anrufe, sagen mir, dass ich sie auch mitnehmen soll, wenn ich einen sicheren Ort finde. Alle suchen verzweifelt nach einem sicheren Ort, irgendwo.

Ich lege meinen Koffer ins Auto und helfe meiner Mutter auf den Rücksitz. Wir fahren zum Haus meines Schwiegervaters, das sich im westlichen Teil von al-Shuja’iyya befindet. Während die Bombardierung des Viertels anhält, machen wir uns auf den Weg nach Westen. Hinter uns steigt Rauch auf, der die Luft füllt und uns in die Dunkelheit stürzt.

Überall um uns herum sieht es aus wie eine weitere Nakba. Die Menschen tragen Taschen auf dem Rücken, befestigen Möbel auf dem Dach von Autos und fliehen zu Fuß in alle Richtungen. Sie wissen nicht, ob sie überhaupt zurückkehren können und ihre Häuser unversehrt vorfinden werden. Ich auch nicht. Bevor ich abreiste, stand ich mitten in meinem Haus und verabschiedete mich von jeder Ecke und jedem Stein.

Langsam lichtet sich der Rauch und macht dem Licht Platz. Am Geruch können wir erkennen, dass wir aus der Gegend weggezogen sind.

Doch unter diesen Umständen kann ich mich glücklich schätzen. Ich konnte einen Platz für meine Familie finden. Tausende von Menschen in Gaza haben diese Möglichkeit nicht. Sie gehen in UNRWA-Schulen, die nicht für die Unterbringung so vieler Menschen ausgestattet sind. Sie haben nicht einmal die Möglichkeit, ein Bad oder eine Dusche zu benutzen.

Mein Schwiegervater, ein Journalist und pensionierter Direktor des Informationsministeriums, kennt die Umstände meiner Arbeit. Er hat mir ein Büro eingerichtet, damit ich weiterarbeiten kann.

Ich gehe ins Internet und verfolge weiterhin die Nachrichten. Aber manchmal wünsche ich mir, dass ich das nicht tun müsste.

Das erste, was ich sehe, ist das Video einer Frau im al-Shifa-Krankenhaus, dem wichtigsten Krankenhaus in Gaza-Stadt. Sie trägt einen weißen Kittel, was bedeutet, dass sie eine Ärztin oder Krankenschwester ist. Sie rennt aus dem Krankenhaus, hebt ihre beiden Hände in die Luft und zeichnet mit ihren Fingern das Zeichen „Sieg“, während sie weint. Später erfahre ich, dass sie eine Ärztin war, die das Zimmer eines sterbenden Patienten betreten hatte, um dann festzustellen, dass es sich um ihren Ehemann handelte – er war gestorben, während sie andere Patienten behandelt hatte. Der Schock hat sie dazu gebracht, weinend und schreiend vor Dutzenden von Kameras aus dem Krankenhaus zu rennen.

„Mein Mann wurde umgebracht, mein Mann wurde umgebracht, mein Mann wurde umgebracht“, wiederholt sie, das V-Zeichen immer noch in der Luft.

Das nächste Video, das ich sehe, ist so entsetzlich, dass ich nicht wegsehen kann. Ein Mann in Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen sucht unter den Trümmern seines Hauses nach seiner Familie. Er hält abgetrennte Körperteile in der Hand – einen Teil des Kopfes eines Kindes, einige Finger und andere bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Fleischstücke.

„Das ist meine Familie“, öffnet der Mann seine Hand und zeigt die Teile, die er sammelt. „Das ist das, was von meinen Kindern übrig geblieben ist. Ich kann sie nicht mehr finden.“ Er schreit.

Wir stehen erst am Anfang eines der langwierigsten und brutalsten Kriege in der Geschichte des Gazastreifens. Mir graut vor den kommenden Tagen. Dies könnte der Zeitpunkt sein, an dem wir diese Welt verlassen müssen, zerrissen durch einen zufälligen israelischen Luftangriff.

Am nächsten Tag werden Strom, Internet und Wasser abgestellt. Ich beginne zu spüren, dass wir Schritt für Schritt von der Außenwelt abgeschnitten werden, bis sie nicht mehr existiert. Israel will absichtlich einen Stromausfall verursachen, damit wir nicht über die Massaker in Gaza berichten können. Sie bereiten sich auf etwas Großes vor, und ohne eine Möglichkeit, es der Welt mitzuteilen, wird es niemand erfahren, bevor es zu spät ist. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …