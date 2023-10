War and Natural Gas: The Israeli Invasion and Gaza’s Offshore Gas Fields Almost 15 years ago in December 2008, Israel invaded Gaza under „Operation Cast Lead (2008-2009).“

Krieg und Erdgas: Die israelische Invasion und die Offshore-Gasfelder von Gaza

Von Michel Chossudovsky

10.Oktober 2023

Vor fast 15 Jahren, im Dezember 2008, marschierte Israel im Rahmen der „Operation Gegossenes Blei (2008-2009)“ in den Gazastreifen ein.

Der folgende Artikel wurde erstmals von Global Research im Januar 2009 auf dem Höhepunkt der israelischen Bombardierung und Invasion im Rahmen der Operation Gegossenes Blei veröffentlicht.

Anmerkung des Autors und Update

Am frühen Samstag, den 7. Oktober 2023, startete die Hamas die „Operation Al-Aqsa-Sturm“, die von ihrem Militärchef Mohammed Deif geleitet wurde. Am selben Tag bestätigte Netanjahu einen sogenannten „Zustand der Kriegsbereitschaft“.

Israel hat nun (7. Oktober 2023) offiziell einen illegalen Krieg gegen Palästina erklärt.

Militäroperationen werden immer lange im Voraus geplant. War die „Operation Al-Aqsa-Sturm“ ein „Überraschungsangriff“? Hatten Netanjahu und sein riesiger militärischer Geheimdienstapparat Vorwissen über den Hamas-Angriff?

Gab es einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan für einen umfassenden Krieg gegen Palästina, bevor die „Operation Al-Aqsa-Sturm“ gestartet wurde?

Laut Dr. Philip Giraldi,

„Als ehemaliger Geheimdienstoffizier kann ich mir nicht vorstellen, dass Israel nicht über mehrere Informanten im Gazastreifen und über elektronische Abhörgeräte entlang der Grenzmauer verfügte, die die Bewegungen von Gruppen und Fahrzeugen hätten aufzeichnen können.“

[Hatte Netanjahu Vorwissen über die Entwicklungen in Gaza und entschied sich, es geschehen zu lassen, um Gaza als Vergeltung von der Landkarte zu tilgen“ (Philip Giraldi, 8. Oktober 2023)

Es sollte auch verstanden werden, dass Netanjahus illegale Kriegserklärung gegen den Gazastreifen am 7. Oktober 2023 eine Fortsetzung der Invasion des Gazastreifens 2008-2009 im Rahmen der „Operation Gegossenes Blei“ ist. Das zugrundeliegende Ziel ist die vollständige militärische Besetzung des Gazastreifens durch Israels IDF-Truppen und die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Heimatland.

Rückblende: Operation Gegossenes Blei (2008-2009)

Der Gazastreifen gehört zu Palästina. Im Dezember 2008 drangen israelische Streitkräfte im Rahmen der Operation Gegossenes Blei in den Gazastreifen ein. Begründet wurde dieser Einmarsch mit „anhaltenden terroristischen Aktivitäten und einer ständigen Bedrohung durch Raketen aus dem Gazastreifen, die auf israelische Zivilisten gerichtet waren“.

Was war der Hintergedanke?

Der Zweck der Operation Gegossenes Blei war die Beschlagnahmung der maritimen Erdgasreserven Palästinas.

Im Zuge der Invasion wurden die palästinensischen Gasfelder von Israel unter Missachtung des Völkerrechts de facto beschlagnahmt.

Ein Jahr nach der „Operation Gegossenes Blei“ gab Tel Aviv die Entdeckung des Leviathan-Erdgasfeldes im östlichen Mittelmeer „vor der Küste Israels“ bekannt.

Zu dieser Zeit war das Gasfeld: “ … das bedeutendste Feld, das jemals in dem noch nicht erforschten Gebiet des Levantinischen Beckens gefunden wurde, das etwa 83.000 Quadratkilometer des östlichen Mittelmeerraums umfasst.“ (i)

In Verbindung mit dem 2009 entdeckten Tamar-Feld in derselben Region sind die Aussichten für das in Houston, Texas, ansässige Unternehmen Noble Energy und seine Partner Delek Drilling, Avner Oil Exploration und Ratio Oil Exploration auf einen Energie-Bonanza für Israel. (Siehe Felicity Arbuthnot, Israel: Gas, Oil and Trouble in the Levant, Global Research, 30. Dezember 2013

Die Gasfelder im Gazastreifen sind Teil des breiteren Bewertungsbereichs der Levante.

Die Integration dieser angrenzenden Gasfelder, einschließlich derer, die zu Palästina gehören, in den Orbit Israels ist im Gange. (Siehe Karte unten)

Es sei darauf hingewiesen, dass die gesamte östliche Mittelmeerküste, die sich vom ägyptischen Sinai bis nach Syrien erstreckt, ein Gebiet darstellt, das sowohl große Gas- als auch Ölreserven umfasst.

Michel Chossudovsky, Global Research, Oktober 8, 2023

Krieg und Erdgas:

Die israelische Invasion und die Offshore-Gasfelder von Gaza

Januar 8, 2009

Die militärische Invasion des Gazastreifens durch die israelischen Streitkräfte im Dezember 2008 steht in direktem Zusammenhang mit der Kontrolle und dem Besitz der strategischen Offshore-Gasreserven.

Dies ist ein Eroberungskrieg. Vor der Küste des Gazastreifens wurden im Jahr 2000 umfangreiche Gasreserven entdeckt.

British Gas (BG Group) und sein Partner, die in Athen ansässige Consolidated Contractors International Company (CCC), die sich im Besitz der libanesischen Familien Sabbagh und Koury befindet, erhielten in einem im November 1999 mit der Palästinensischen Autonomiebehörde unterzeichneten Abkommen mit einer Laufzeit von 25 Jahren die Rechte zur Exploration von Öl und Gas.

Die Rechte an dem Offshore-Gasfeld liegen bei British Gas (60 Prozent), Consolidated Contractors (CCC) (30 Prozent) und dem Investitionsfonds der Palästinensischen Behörde (10 Prozent). (Haaretz, 21. Oktober 2007)

Die Vereinbarung zwischen PA, BG und CCC umfasst die Erschließung des Feldes und den Bau einer Gaspipeline. (Middle East Economic Digest, 5. Januar 2001)

Die BG-Lizenz umfasst das gesamte Offshore-Meeresgebiet des Gazastreifens, das an mehrere israelische Offshore-Gasanlagen angrenzt (siehe Karte unten). Es sei darauf hingewiesen, dass 60 Prozent der Gasreserven entlang der Gaza-Israel-Küste zu Palästina gehören.

Die BG-Gruppe führte im Jahr 2000 zwei Bohrungen durch: Gaza Marine-1 und Gaza Marine-2. Die Reserven werden von British Gas auf eine Größenordnung von 1,4 Billionen Kubikfuß geschätzt, was einem Wert von etwa 4 Milliarden Dollar entspricht. Dies sind die von British Gas veröffentlichten Zahlen. Der Umfang der palästinensischen Gasreserven könnte noch viel größer sein.

Karte 1

Karte 2

Wem gehören die Gasfelder?

Die Frage der Souveränität über die Gasfelder in Gaza ist von entscheidender Bedeutung. Aus rechtlicher Sicht gehören die Gasreserven Palästina.

Der Tod von Jassir Arafat, die Wahl der Hamas-Regierung und der Ruin der Palästinensischen Autonomiebehörde haben es Israel ermöglicht, de facto die Kontrolle über die Offshore-Gasreserven des Gazastreifens zu übernehmen.

British Gas (BG Group) hat mit der Regierung in Tel Aviv verhandelt. Im Gegenzug wurde die Hamas-Regierung in Bezug auf die Explorations- und Erschließungsrechte für die Gasfelder übergangen.

Die Wahl von Premierminister Ariel Sharon im Jahr 2001 war ein wichtiger Wendepunkt. Die Souveränität Palästinas über die Offshore-Gasfelder wurde vor dem Obersten Gerichtshof Israels angefochten. Scharon erklärte unmissverständlich, dass „Israel niemals Gas von Palästina kaufen würde“ und deutete damit an, dass die Offshore-Gasreserven des Gazastreifens Israel gehören.

Im Jahr 2003 legte Ariel Sharon sein Veto gegen eine erste Vereinbarung ein, die es British Gas ermöglichen sollte, Israel mit Erdgas aus den Offshore-Bohrungen des Gazastreifens zu versorgen. (The Independent, 19. August 2003)

Der Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006 trug zum Niedergang der Palästinensischen Autonomiebehörde bei, die sich unter dem Stellvertreterregime von Mahmoud Abbas auf das Westjordanland beschränkte.

Im Jahr 2006 stand British Gas „kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens, das Gas nach Ägypten zu pumpen“. (Times, Mai, 23, 2007). Berichten zufolge intervenierte der britische Premierminister Tony Blair im Namen Israels, um das Abkommen mit Ägypten zu verhindern.

Im folgenden Jahr, im Mai 2007, billigte das israelische Kabinett einen Vorschlag von Premierminister Ehud Olmert, „Gas von der Palästinensischen Autonomiebehörde zu kaufen“. Der vorgeschlagene Vertrag hatte ein Volumen von 4 Mrd. $, mit Gewinnen in der Größenordnung von 2 Mrd. $, von denen eine Milliarde an die Palästinenser gehen sollte.

Tel Aviv hatte jedoch nicht die Absicht, die Einnahmen mit Palästina zu teilen. Das israelische Kabinett setzte ein israelisches Verhandlungsteam ein, das unter Umgehung der Hamas-Regierung und der Palästinensischen Autonomiebehörde ein Abkommen mit der BG-Gruppe aushandeln sollte:

„Die israelischen Verteidigungsbehörden wollen, dass die Palästinenser mit Waren und Dienstleistungen bezahlt werden, und bestehen darauf, dass kein Geld an die von der Hamas kontrollierte Regierung geht.“ (Ebd., Hervorhebung hinzugefügt)

Das Ziel bestand im Wesentlichen darin, den 1999 zwischen der BG-Gruppe und der Palästinensischen Autonomiebehörde unter Jassir Arafat geschlossenen Vertrag zu annullieren.

Im Rahmen des 2007 vorgeschlagenen Abkommens mit BG sollte palästinensisches Gas aus den Offshore-Bohrungen des Gazastreifens durch eine Unterwasserpipeline zum israelischen Seehafen Aschkelon geleitet werden, wodurch die Kontrolle über den Verkauf des Erdgases an Israel überging.

Das Geschäft ist gescheitert. Die Verhandlungen wurden ausgesetzt:

„Mossad-Chef Meir Dagan sprach sich aus Sicherheitsgründen gegen die Transaktion aus, da mit den Erlösen der Terror finanziert werden könnte“. (Knessetmitglied Gilad Erdan, Rede vor der Knesset zum Thema „Die Absicht des stellvertretenden Ministerpräsidenten Ehud Olmert, Gas von den Palästinensern zu kaufen, wenn die Zahlung der Hamas zugute kommt“, 1. März 2006, zitiert in Lt. Gen. (ret.) Moshe Yaalon, Does the Prospective Purchase of British Gas from Gaza’s Coastal Waters Threaten Israel’s National Security? Jerusalem Center for Public Affairs, Oktober 2007)

Die Absicht Israels war es, die Möglichkeit auszuschließen, dass Lizenzgebühren an die Palästinenser gezahlt werden. Im Dezember 2007 zog sich die BG Group aus den Verhandlungen mit Israel zurück und schloss im Januar 2008 ihr Büro in Israel. (BG-Website)

Invasionsplan auf dem Reißbrett

Der Plan für die Invasion des Gazastreifens im Rahmen der „Operation Gegossenes Blei“ wurde laut israelischen Militärquellen im Juni 2008 in die Wege geleitet:

„Quellen im Verteidigungsapparat sagten, Verteidigungsminister Ehud Barak habe die israelischen Verteidigungskräfte vor über sechs Monaten [Juni oder vor Juni] angewiesen, sich auf die Operation vorzubereiten, selbst als Israel begann, ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas auszuhandeln“ (Barak Ravid, Operation „Gegossenes Blei“: Israelische Luftwaffe schlug nach monatelanger Planung zu, Haaretz, 27. Dezember 2008)

Noch im selben Monat setzten sich die israelischen Behörden mit British Gas in Verbindung, um die entscheidenden Verhandlungen über den Kauf von Erdgas aus Gaza wieder aufzunehmen:

„Sowohl der Generaldirektor des Finanzministeriums, Yarom Ariav, als auch der Generaldirektor des Ministeriums für nationale Infrastrukturen, Hezi Kugler, erklärten sich bereit, BG über den Wunsch Israels zu informieren, die Gespräche wieder aufzunehmen.

Die Quellen fügten hinzu, dass BG noch nicht offiziell auf die israelische Anfrage geantwortet hat, dass aber Führungskräfte des Unternehmens wahrscheinlich in einigen Wochen nach Israel kommen werden, um Gespräche mit Regierungsvertretern zu führen.“ (Globes online- Israel’s Business Arena, 23. Juni 2008)

Die Entscheidung, die Verhandlungen mit British Gas (BG Group) zu beschleunigen, fiel zeitlich mit der Planung der Invasion in Gaza zusammen, die im Juni begann. Es hat den Anschein, dass Israel bestrebt war, vor der Invasion, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Planungsstadium befand, eine Einigung mit der BG Group zu erzielen.

Außerdem wurden diese Verhandlungen mit British Gas von der Regierung Ehud Olmert in dem Wissen geführt, dass eine militärische Invasion bevorstand. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde von der israelischen Regierung auch eine neue politisch-territoriale Regelung für den Gazastreifen für die Zeit nach dem Krieg ins Auge gefasst.

Tatsächlich liefen im Oktober 2008, also zwei bis drei Monate vor Beginn der Bombardierungen am 27. Dezember, Verhandlungen zwischen British Gas und israelischen Beamten.

Im November 2008 wiesen das israelische Finanzministerium und das Ministerium für nationale Infrastrukturen die Israel Electric Corporation (IEC) an, Verhandlungen mit British Gas über den Kauf von Erdgas aus der Offshore-Konzession von BG in Gaza aufzunehmen. (Globes, November 13, 2008)

„Der Generaldirektor des Finanzministeriums, Yarom Ariav, und der Generaldirektor des Ministeriums für nationale Infrastrukturen, Hezi Kugler, informierten den Vorstandsvorsitzenden der IEC, Amos Lasker, in einem Schreiben über die Entscheidung der Regierung, die Verhandlungen in Übereinstimmung mit dem Anfang des Jahres genehmigten Rahmenvorschlag voranzutreiben.

Der IEC-Vorstand unter der Leitung des Vorsitzenden Moti Friedman hatte die Grundsätze des Rahmenvorschlags vor einigen Wochen genehmigt. Die Gespräche mit der BG Group werden beginnen, sobald der Vorstand die Ausnahme von der Ausschreibung genehmigt hat. (Globes, 13. November 2008)

Gaza und Energiegeopolitik

Die militärische Besetzung des Gazastreifens zielt darauf ab, die Souveränität über die Gasfelder unter Verletzung des Völkerrechts an Israel zu übertragen.

Was können wir nach der Invasion erwarten?

Welche Absichten verfolgt Israel in Bezug auf die Erdgasreserven Palästinas?

Eine neue territoriale Regelung mit der Stationierung von israelischen und/oder „friedenserhaltenden“ Truppen?

Die Militarisierung der gesamten Küstenlinie des Gazastreifens, die für Israel von strategischer Bedeutung ist?

Die völlige Beschlagnahmung der palästinensischen Gasfelder und die einseitige Erklärung der israelischen Souveränität über die Seegebiete des Gazastreifens?

In diesem Fall würden die Gasfelder des Gazastreifens in die israelischen Offshore-Anlagen integriert werden, die an die des Gazastreifens grenzen. (Siehe Karte 1 oben)

Diese verschiedenen Offshore-Anlagen sind auch mit dem israelischen Energietransportkorridor verbunden, der sich vom Hafen Eilat, einem Ölpipeline-Terminal, am Roten Meer bis zum Seehafen-Pipeline-Terminal in Aschkelon und nordwärts nach Haifa erstreckt und schließlich durch eine geplante israelisch-türkische Pipeline mit dem türkischen Hafen Ceyhan verbunden wird.

Karte 3

Ceyhan ist der Endpunkt der transkaspischen Pipeline Baku – Tblisi – Ceyhan.

„Es ist geplant, die BTC-Pipeline mit der Trans-Israel-Eilat-Ashkelon-Pipeline, auch bekannt als Israels Tipline, zu verbinden. (Siehe Michel Chossudovsky, The War on Lebanon and the Battle for Oil, Global Research, 23. Juli 2006) Übersetzt mit Deepl.com

