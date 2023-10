Palestine: The Resistance Rises toward Revolution, Return and Liberation Read in: English Français Español Svenska As the morning dawns on 7 October 2023, the resistance is rising throughout occupied Palestine, smashing the siege on Gaza with a comprehensive offensive confronting the occupier by land and air, taking control of Palestinian land, seizing occupation settlers and soldiers and launching thousands of missiles as Palestinian resistance forces fight to advance return and the liberation of Palestine.

Palästina: Der Widerstand erhebt sich zur Revolution,

Rückkehr und Befreiung

Am Morgen des 7. Oktober 2023 erhebt sich der Widerstand im gesamten besetzten Palästina und zerschlägt die Belagerung des Gazastreifens mit einer umfassenden Offensive gegen die Besatzer auf dem Land- und Luftweg, indem er palästinensisches Land unter seine Kontrolle bringt, Siedler und Soldaten der Besatzer festnimmt und Tausende von Raketen abschießt, während palästinensische Widerstandskräfte für die Rückkehr und die Befreiung Palästinas kämpfen.

Die neue Widerstandsoperation, die von Mohammed Deif, dem Oberbefehlshaber der Izz el-Din al-Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas, als „Al-Aqsa-Flut“ bezeichnet wurde, findet am 50. Jahrestag des Krieges von 1973 statt, in dem Ägypten den besetzten Sinai von der zionistischen Besatzung zurückeroberte, und soll die Richtung des Kampfes im besetzten Palästina ändern, weg vom Widerstand hin zu Revolution und Befreiung.

Die Widerstandsoperation ist eine Reaktion auf die anhaltenden Verbrechen gegen das palästinensische Volk, die tägliche Ermordung von Palästinensern auf den Straßen des Westjordanlandes im besetzten Palästina, die Belagerung des Gazastreifens, den Landraub für Siedlungen, die Verweigerung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr, die Auferlegung des Exils für mehr als 75 Jahre, die Folterungen und Angriffe auf palästinensische Gefangene, die anhaltenden Invasionen der Al-Aqsa-Moschee und die 75 Jahre zionistischer Besatzung und mehr als 100 Jahre imperialistischer Herrschaft und Kolonialismus im gesamten besetzten Palästina.

Es geht auch um die Befreiung der palästinensischen Gefangenen, die ein Teil des palästinensischen Volkes und Landes sind. Die Besatzung hat einen Gefangenenaustausch mit dem Widerstand wiederholt hinausgezögert, und nun hat der Widerstand bekannt gegeben, dass er eine beträchtliche Anzahl von Gefangenen aus den Reihen der Besatzungssoldaten und Siedler entführt hat, um die 5.250 palästinensischen Gefangenen in den Gefängnissen der Besatzung zu befreien, einschließlich der 1350 ohne Anklage oder Gerichtsverfahren unter Verwaltungshaft Inhaftierten, 39 Frauen und 170 Kinder. Der Widerstand unternimmt neue Schritte, um palästinensisches Land zu befreien, sich dem Siedlungsprojekt entgegenzustellen und die Gefangenen aus einer Machtposition zu befreien.

Die Nachrichten entwickeln sich schnell, aber es ist klar, dass der palästinensische Widerstand entschlossen ist, den Status quo in der Region neu zu bestimmen und die Realität aufzudecken, dass sich das zionistische Regime nicht länger auf seine technologische Stärke und seine imperialistischen Waffen stützen kann, um seine Herrschaft über das palästinensische Volk durchzusetzen. Jahrestag des Krieges von 1973, ist er eine entschiedene Absage an den gesamten Weg von Oslo und Normalisierung, der dem palästinensischen und arabischen Volk in den letzten 50 Jahren aufgezwungen wurde, und zeigt einen neuen Weg mit einem klaren Ziel auf: Befreiung und nichts anderes. Sie baut auf der Befreiung des Südlibanon von der Besatzung durch den libanesischen Widerstand unter Führung der Hisbollah im Jahr 2000 und der Niederschlagung der zionistischen Invasion im Libanon im Jahr 2006 sowie auf den aufeinander folgenden heldenhaften Kämpfen des palästinensischen Widerstands im gesamten besetzten Palästina und insbesondere in seinem Basisgebiet im Gazastreifen auf.

In seiner Erklärung, mit der er die Operation ankündigte, sagte Deif: „Von heute an endet die Sicherheitskoordination. Heute fordert das Volk seine Revolution zurück, korrigiert seinen Weg und kehrt zum Marsch der Rückkehr zurück“. Er rief alle auf, sich am Widerstand zu beteiligen, insbesondere alle Widerstandskräfte in der Region, im Libanon, in Syrien, im Iran und im Jemen sowie alle arabischen Völker vom Golf bis zum Ozean, sich diesem Kampf anzuschließen, der ihr Kampf für Freiheit, Würde und Befreiung ist, und erklärte: „Es ist an der Zeit, dass sich die Kräfte des arabischen Widerstands vereinen.“

Samidoun schließt sich der Masar Badil, der palästinensischen Bewegung des alternativen revolutionären Weges, an und ruft „die Massen unseres palästinensischen Volkes, die Unterstützer des Widerstands im Exil und in der Diaspora, die Verbündeten der Befreiungskräfte und -bewegungen und die Solidaritätskomitees mit dem palästinensischen Volk überall auf, ihre Unterstützung für den heldenhaften palästinensischen Widerstand zum Ausdruck zu bringen, die Fahne Palästinas und die Banner des Widerstands zu hissen und Demonstrationen und Veranstaltungen in der Bevölkerung, in der Politik und in den Medien zu organisieren, um die zionistischen Verbrechen gegen unser Volk im besetzten Palästina aufzudecken. Der heldenhafte palästinensische Widerstand hat im Morgengrauen des 7. Oktober 2023 ein Kapitel der Kämpfe mit Würde und Stolz aufgeschlagen und antwortet nun auf die jahrzehntelange und wiederholte zionistische, amerikanische und europäische Aggression gegen die Massen unserer arabischen und islamischen Nation vom Ozean bis zum Golf und angesichts der Hunger- und Belagerungskriege, die die Vereinigten Staaten und ihre Agenten gegen unsere Völker in der Region, insbesondere in Syrien, im Libanon, im Jemen und im Iran, angezettelt haben.“

Da der palästinensische Widerstand den Besatzungsmächten gegenübersteht, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Internationalisten überall ihre Stimme erheben, mobilisieren und handeln, um das von den USA geführte imperialistische System, einschließlich der EU-Staaten, Großbritanniens und aller mitschuldigen Mächte, zu konfrontieren, damit sie ihre anhaltenden Verbrechen gegen das palästinensische Volk beenden und den Widerstand verteidigen. Diese Verbrechen spiegeln sich nicht nur in der Balfour-Erklärung und der jährlichen US-Militärhilfe in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar für das Besatzungsregime wider, sondern auch in den rassistischen Angriffen auf das palästinensische Volk im Exil und in der Diaspora in ganz Europa und insbesondere in Deutschland, weil es seine Stimme erhebt und sich organisiert, um seine Rolle in der Sache zu übernehmen, für seine Rückkehr nach Palästina und die Befreiung seines Landes.

Der Hauptfeind der palästinensischen Sache ist der Imperialismus, der das zionistische Projekt ins Leben gerufen und bis an die Zähne bewaffnet hat, um neben dem Zionismus, dem „israelischen“ Besatzungsregime und den reaktionären, mitschuldigen arabischen Kräften die arabischen und iranischen Völker anzugreifen.

Heute macht der Widerstand deutlich, dass trotz der Bewaffnung und Brutalität der Besatzer das Versprechen der Befreiung näher ist als je zuvor.

Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein.

Wir empfehlen, dem Resistance News Network auf Telegram zu folgen, https://t.me/PalestineResist, um immer auf dem Laufenden zu sein.

#JusticeForMusaab: Palästinensischer Organisator Musaab Abu Atta unterliegt in Deutschland einem politischen Verbot

Die Repressionen gegen palästinensische Stimmen in Deutschland nehmen zu. Am Freitag, den 29. September, erschien die deutsche Polizei in der Wohnung von Musaab Abu Atta, einem palästinensischen Flüchtling aus Syrien, Mitglied von Samidoun Deutschland, Vorstandsmitglied der Masar Badil, der palästinensischen Bewegung für einen alternativen revolutionären Weg, Künstler und Student, und erteilte ihm ein politisches Verbot, das ihm die Teilnahme an allen politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen und Aktivitäten bis zum 31. Oktober 2023 oder „bis Sie das Land verlassen“ untersagt. Die deutschen Einwanderungsbehörden verbieten Musaab nicht nur die Teilnahme an Veranstaltungen des Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network und des Masar Badil, sondern auch ausdrücklich die Teilnahme an Veranstaltungen, die im Rahmen von #StandWithZaid und gegen die antipalästinensische Unterdrückung in Deutschland organisiert werden.

Das unmittelbare Ziel des Verbots war es, Musaab die Teilnahme an der Kundgebung für Palästina und gegen die deutsche Repression am 30. September in Berlin zu untersagen, bei der 6 Personen verhaftet wurden, weil sie „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein!“ skandierten. Mit dem Verbot, an den #StandWithZaid-Veranstaltungen teilzunehmen – benannt nach Zaid Abdulnasser, einem Mitorganisator von Samidoun Deutschland, dem wegen seines politischen Engagements für Palästina der Flüchtlingsstatus aberkannt werden soll – machen die Berliner Einwanderungsbehörden deutlich, dass sie gezielt die Rede-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit von Palästinenserinnen und Palästinensern unterdrücken und ihnen die Möglichkeit verwehren, über die Unterdrückung zu sprechen, der sie ausgesetzt sind.

Die deutschen Behörden geben an, dass Musaab ein in Syrien geborener Palästinenser mit „unklarer“ Staatsangehörigkeit ist – während es in Wirklichkeit ganz klar ist, dass er ein palästinensischer Flüchtling ist, dem und seiner Familie seit 75 Jahren das Recht verweigert wird, nach Palästina zurückzukehren. Musaab ist 26 Jahre alt und sein ganzes Leben lang wurden ihm aufgrund der zionistischen Kolonisierung Palästinas und ihrer uneingeschränkten Unterstützung durch die westlichen imperialistischen Mächte, einschließlich und insbesondere Deutschland, seine grundlegendsten Rechte verweigert. Seit seiner Ankunft in Deutschland im Jahr 2015 ist er staatlichem Rassismus, Kriminalisierung, Überwachung und Stigmatisierung ausgesetzt; die deutschen Behörden haben ihn sogar strafrechtlich verfolgt, weil er als Teenager auf Facebook Beiträge zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands veröffentlicht hatte, was ähnliche Verfolgungen im besetzten Palästina nachahmt. Wie anderen Palästinensern wurde ihm sein Status aberkannt, und er lebt unter dem Status „Duldung“. Er kann nicht abgeschoben werden, gleichzeitig wird ihm der Zugang zu den Grundrechten und Grundbedürfnissen verwehrt – und jetzt werden ihm auch noch die grundlegenden bürgerlichen und politischen Rechte entzogen.

Der Angriff auf Musaab Abu Atta ist ein Angriff auf ihn als palästinensischen Flüchtling, Jugendorganisator und Künstler; er ist auch ein Angriff auf Samidoun und auf die Masar Badil. Im weiteren Sinne handelt es sich jedoch um einen generellen Angriff auf die palästinensische Gefangenenbewegung und das palästinensische Volk insgesamt, insbesondere auf die palästinensische Flüchtlingsjugend, die ihre Gemeinschaft organisiert, um für Gerechtigkeit einzutreten und für die palästinensische Befreiung aktiv zu werden. Stattdessen stellt sich Deutschland auf die Seite des israelischen Regimes, um die palästinensische Identität, Meinungsäußerung und Organisation als kriminell und terroristisch zu bezeichnen.

Wir stellen außerdem fest, dass dieses politische Verbot von Musaab kurz nachdem der zionistische Botschafter Ron Prosor die Plakate auf den Straßen des Berliner Stadtteils Neukölln angeprangert und erklärt hatte, dass es dort „wie in Gaza“ aussehe, kam und ein Verbot von Samidoun forderte. Musaab ist der Künstler und Designer vieler dieser Plakate, und ein politisches Verbot gegen ihn scheint genau darauf abzuzielen, seine Bilder und Worte zum Schweigen zu bringen, wie es der israelische Botschafter in seinen rassistischen Aufrufen fordert.

Das Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network fordert #JusticeForMusaab und eine breite Unterstützung für Musaab Abu Atta, Zaid Abdulnasser und alle Palästinenser und Palästina-Aktivisten, die in Deutschland und auf der ganzen Welt Ziel von Repressionen sind. Musaabs Organisierung spiegelt die Rolle der Palästinenser in der Diaspora wider, die ihre Rolle in der Befreiungsbewegung einfordern – und diese Rolle wird nun vom zionistischen Regime, dem deutschen Staat und anderen imperialistischen Mächten nachhaltig angegriffen. Jetzt ist es an der Zeit, sich gegen diese politischen Verbote auszusprechen – und für die Befreiung Palästinas, vom Fluss bis zum Meer!

Werden Sie aktiv:

Unterzeichnen Sie die Erklärung der Internationalen Kampagne gegen antipalästinensische Repression in Deutschland und #StandWithZaid und für #JusticeForMusaab!

Kommt nach Toulouse und Lannemezan, vom 19. bis 21. Oktober 2023, zu den Organisationstreffen von Masar Badil und dem Massenmarsch zur Befreiung von Georges Abdallah!

Laden Sie das Plakat herunter, machen Sie ein Selfie oder ein Gruppenfoto und schicken Sie es uns an samidoun@samidoun.net, @samidounnetwork (Instagram) oder @SamidounPP (Twitter/X)!

Um die Rechtsverteidigung von Musaab, Zaid und anderen Palästinensern in Deutschland, die unter den staatlichen Repressionsmaßnahmen gegen Palästina leiden, finanziell zu unterstützen, können Sie auf folgendes Konto spenden:

Name: Rote Hilfe e.V.

IBAN: DE55 4306 0967 4007 2383 17

BIC: GENODEM1GLS

Vermerk: Palaestina gegen Repression

