UMass Arrests: What Would Daniel Ellsberg Do? I have been a history professor at the University of Massachusetts, Amherst for twenty years. On May 7, I was one of a handful of faculty members arrested for standing in support of hundreds of students who were engaged in nonviolent protest of university complicity in the ongoing slaughter and suffering of Palestinians in Gaza.



UMass-Verhaftungen: Was würde Daniel Ellsberg tun?

von Christian G. Appy

20. Mai 2024

Ich bin seit zwanzig Jahren Geschichtsprofessor an der University of Massachusetts, Amherst. Am 7. Mai gehörte ich zu den wenigen Fakultätsmitgliedern, die verhaftet wurden, weil sie Hunderte von Studenten unterstützten, die gewaltlos gegen die Mitschuld der Universität am anhaltenden Abschlachten und Leiden der Palästinenser in Gaza protestierten. Sie fordern, dass sich die Universität von Unternehmen trennt, die von dem Gemetzel profitieren.

In den Stunden, bevor der Rektor der UMass, Javier Reyes, mehr als hundert Polizisten in Einsatzkleidung herbeirief, um jeden zu verhaften, der sich nicht aus dem Gebiet in und um ein kleines Lager entfernte, rang ich mit Gewissensfragen und praktischen Erwägungen. Bin ich bereit, mich verhaften zu lassen? Ist es das Richtige, das zu tun? Könnte es einen Unterschied machen? Würde es negative Folgen für meine Karriere haben?

Letztendlich war es keine schwere Entscheidung. Ich fragte mich einfach: „Was würde Daniel Ellsberg tun?“

1971 veröffentlichte Ellsberg die Pentagon-Papiere – eine 7000-seitige geheime Geschichte des Vietnamkriegs, die jahrzehntelange Lügen der Regierung über dessen Ursachen und Verlauf aufdeckte. Für diesen Akt der Zivilcourage sabotierte er seine Karriere und musste mit einer möglichen 115-jährigen Haftstrafe rechnen. Vor einem Bundesgericht in Boston wurde Ellsberg gefragt, ob er sich Sorgen mache, ins Gefängnis zu kommen. Seine Antwort: „Würden Sie nicht ins Gefängnis gehen, um zu helfen, diesen Krieg zu beenden?“

Genau diese Frage stellte sich Ellsberg 1969, als er einige der 3.250 jungen Männer traf, die lieber ins Gefängnis gingen, als sich der Einberufung zum Vietnamkrieg zu unterziehen. „Es war das erste Mal, dass ich Amerikanern begegnete, die bereit waren, ins Gefängnis zu gehen, weil sie sich weigerten, an einem ungerechten Krieg mitzuwirken. Ihr Mut inspirierte ihn selbst. Wie er oft sagte, „Mut ist ansteckend“.

Ich bin sehr stolz darauf, dass die UMass im Jahr 2019 Ellsbergs Papiere erworben, viele Projekte zur Förderung seines Vermächtnisses finanziert und ihm im Jahr 2023 die Ehrendoktorwürde verliehen hat. Diese Verpflichtungen sind einer der Gründe, warum ich so schockiert und betrübt war über die Entscheidung der UMass-Verwaltung, den friedlichen Antikriegsprotest in einem Lager, das erst seit sieben Stunden bestand, mit Gewalt zu beenden. Es war ein Verrat nicht nur an Ellsbergs Beispiel, sondern auch an dem kühnen Motto der Universität, „Be Revolutionary“.

Die polizeiliche Verhaftung der Lehrkräfte kam zuerst, und wir wurden mit angemessener Zurückhaltung behandelt. Wie viele Videos und persönliche Berichte zeigen, wurde jedoch in großem Umfang exzessive Gewalt gegen Studenten angewendet. Einer meiner Studenten wurde mit dem Gesicht nach unten auf den Boden geworfen, wobei ihm ein Knie so fest in den Rücken gedrückt wurde, dass er kaum noch atmen konnte. Die Handschellen waren so eng, dass seine Hände bald anschwollen. Anschließend wurde er mehrere Stunden lang auf den Rücksitz eines kleinen, fensterlosen Polizeiwagens gesetzt, bevor er zur Mullins-Center-Arena gefahren wurde, wo er sich zu vielen der 134 verhafteten Demonstranten gesellte. Seine Erfahrung war kein Einzelfall; einige Festgenommene waren größerer Gewalt ausgesetzt. In der Arena wurden viele die ganze Nacht festgehalten (immer noch in Handschellen), bekamen weder Essen noch Wasser und durften, wenn überhaupt, erst nach stundenlangem Bitten auf die Toilette.

Der Rektor und seine Unterstützer, darunter Gouverneurin Maura Healey, haben die Massenverhaftungen mit der Begründung verteidigt, sie seien notwendig gewesen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Doch die Sicherheit von niemandem war gefährdet, bevor die Polizei auf den Campus beordert wurde. Auch die Behauptung des Rektors, er habe vor den Verhaftungen in gutem Glauben mit einer Delegation von Demonstranten verhandelt, sollten wir nicht ernst nehmen. Wie aus einem detaillierten Bericht über das Treffen hervorgeht, sagte er den Studenten wiederholt, dass er nicht einmal in Erwägung ziehen würde, über ihre Forderungen zu diskutieren, solange das Lager nicht geräumt sei. Und obwohl der Rektor darauf bestand, dass der Einsatz der Polizei das „allerletzte Mittel“ sei, strömte die Polizei bereits auf den Campus, als die „Verhandlungen“ gerade erst begannen.

Was würde Daniel Ellsberg tun? Wir können es nicht mit absoluter Sicherheit wissen, da er im vergangenen Juni im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Wir wissen, dass er in den 50 Jahren nach der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere sein Leben einem prinzipienfesten, gewaltfreien Aktivismus gewidmet hat und mehr als 80 Mal wegen Aktionen des zivilen Ungehorsams im Kampf für Frieden und nukleare Abrüstung verhaftet wurde. Als ich seiner Witwe Patricia schrieb, um ihr von meiner Verhaftung zu berichten, antwortete sie mit diesen Worten, die ich mit ihrer Erlaubnis verwende: „Ich bin sicher, Dan hätte dir geraten, dich verhaften zu lassen. In gewisser Weise bin ich froh, dass er nicht mehr hier ist, denn er wäre über die Gräueltaten Israels im Gazastreifen verzweifelt gewesen und hätte wahrscheinlich aus Protest viele Male verhaftet.“ Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er, genau wie ich, von der Leidenschaft und dem Engagement dieser Generation junger Aktivisten zutiefst inspiriert gewesen wäre.

