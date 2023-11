Palestinians in the U.S. are under attack In the wake of the Hamas’s attack on October 7, Palestinians in the United States are being targeted, whether through limits to their free speech, the loss of their livelihood, or even threats to their lives.

Mitglieder der Gemeinde nehmen am 17. Oktober 2023 in Plainfield, Illinois, an einer Mahnwache im Prairie Activity and Rec Center für die 6-jährige palästinensisch-amerikanische Wadea Al-Fayoume teil. (Foto: Scott Olson/Getty Images)



Nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober werden Palästinenser in den Vereinigten Staaten angegriffen, sei es durch die Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit, den Verlust ihrer Existenzgrundlage oder sogar durch die Bedrohung ihres Lebens.



Palästinenser in den Vereinigten Staaten werden angegriffen

Von Sarah Salem

9. November 2023

„Verschwindet jetzt!“ „Get the f**k out of my town!“

Dies sind zwei Botschaften, die ein Mann auf den Facebook-Seiten des Ramallah Club und des Arab American Club in Knoxville, Tennessee, hinterlassen hat. Samyah Jubran, Bezirksstaatsanwältin in Knoxville und Mitglied der American Federation of Ramallah Palestine (AFRP), hat diese Vorfälle dem FBI gemeldet.

Jubran erklärte gegenüber Mondoweiss, dass das FBI diesen Mann im Auge behalten wird und dass sich palästinensische und arabische Amerikaner in Knoxville auch mit Agenten des Heimatschutzes treffen, um sich beraten zu lassen.

„Zum Glück gibt es in Knoxville derzeit keine glaubwürdigen Drohungen gegen unsere oder die jüdische Gemeinde, auch nicht von diesem Mann“, erklärte sie.

Allerdings gibt es auch anderswo glaubwürdige Drohungen. Palästinensische Amerikaner sind seit dem 7. Oktober, als Israel dem Gazastreifen erstmals den Krieg erklärte, in heller Aufregung.

„Die Welle antipalästinensischer Stimmungen, mit der sich palästinensische Amerikaner und ihre Unterstützer konfrontiert sehen, ist zutiefst beunruhigend“, erklärt Hanna Hanania, eine palästinensische Amerikanerin aus Nord-Virginia, gegenüber Mondoweiss. „Die Darstellung in den Medien kann tatsächlich die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen, und es ist wichtig, dass eine ausgewogene und faire Berichterstattung schädliche Stereotypen ersetzt.“

Auch palästinensische Amerikaner leben seit der schrecklichen Messerstecherei auf den sechsjährigen Wadea Al-Fayoume in Chicago, Illinois, in Angst. Der Vermieter des Jungen stach Dutzende Male auf ihn und seine Mutter ein, nur weil sie Palästinenser waren.

Ahmed Rehab, Exekutivdirektor der Muslim Civil Liberties Union, erklärte gegenüber Associated Press, dass palästinensische Amerikaner, die bereits über die Brutalität gegen ihr Heimatland erschüttert sind, „sich auch um die unmittelbare Sicherheit von Leib und Leben sorgen müssen, wenn sie hier in der freiesten aller Demokratien der Welt leben“.

Die Geschichte von Wadea ist eine von vielen. In Cleveland, Ohio, wurde ein 20-jähriger Palästinenser Opfer eines Autofahrers, der Fahrerflucht beging und antipalästinensische Parolen wie „Lang lebe Israel“, „Tötet alle Palästinenser“ und „Stirb!“ rief. Während das Opfer wegen seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt wird, fordert der Ortsverband Cleveland des Council on American-Islamic Relations (CAIR) eine Untersuchung auf allen lokalen Ebenen, um den Fahrer zu finden und antipalästinensische Hassverbrechen zu überwachen.

„Wir sollten uns alle sicher fühlen, wenn wir die Straße hinuntergehen, um einen Happen zu essen, einzukaufen und zur Schule zu gehen“, sagte Faten Odeh, Interimsexekutivdirektorin des CAIR in Cleveland, in einer Erklärung, in der sie die Gewalt verurteilte.

CAIR-Einrichtungen in Cleveland und anderen Städten wurden gezielt mit Aggressionen und Rassismus angegriffen. Am 13. Oktober durchbrach eine Person – bei der es sich den Quellen zufolge um Alexander Popivker aus Cleveland Heights handeln soll, der schon früher ähnliche Taten begangen hat – die Sicherheitsvorkehrungen bei einer CAIR-Pressekonferenz in Cleveland und störte die Veranstaltung.

Außerhalb von Cleveland hat das Marriott Crystal Gateway Hotel in Arlington, Virginia, ein CAIR-Bankett abgesagt, als das Hotel Tausende von Anrufen erhielt, in denen Gewalt angedroht wurde, falls die Veranstaltung fortgesetzt würde. Das Hotel liegt in der Nähe der Hauptstadt des Landes und veranstaltet dieses Bankett jährlich, um Spenden für CAIR zu sammeln. Da sich das Bankett in diesem Jahr jedoch auf die Unterstützung der Palästinenser konzentrierte, erhielt das Hotel so viele Anrufe, dass es Sicherheitsbedenken gab.

Ein anderes Hotel – das Hilton Houston Post Oak Hotel in Houston, Texas – hat eine Konferenz der US-Kampagne für die Rechte der Palästinenser wegen ähnlicher Sicherheitsbedenken abgesagt. Das Hotel fürchtete um die Sicherheit seiner Gäste, weil Mitglieder der Zionist Organization of America in organisierten Anrufen damit drohten, Bomben und Molotowcocktails im Hotel zu platzieren, so AP.

Seit dem 7. Oktober wurden pro-palästinensische freie Meinungsäußerungen entweder mit Gewaltandrohungen oder mit anderen Formen des Widerstands beantwortet. Am 25. Oktober zwang der Gouverneur von Florida und Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei, Ron DeSantis, das staatliche Universitätssystem von Florida, Ortsgruppen von Students for Justice in Palestine (SJP) auf dem Campus von Florida zu verbieten. DeSantis hat zuvor zu Protokoll gegeben, dass er palästinensischen Flüchtlingen die Einreise in die Vereinigten Staaten verbieten will und dass alle Palästinenser antisemitisch sind, wie Al Jazeera berichtet. Während er behauptet, SJP-Mitglieder seien mit dem Iran oder der Hamas verbündet“ und unterstützten terroristische Gruppen“, unterstützt DeSantis Israels Vorgehen, den Gazastreifen, in dem 2,3 Millionen Menschen leben und der im Sterben liegt, von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff zu befreien.

An anderen Universitäten projizierte die SJP-Gruppe an der George Washington University in Washington, D.C., pro-palästinensische Botschaften an die Wand der Universitätsbibliothek. „Ruhm für unsere Märtyrer“, hieß es in der Botschaft, die die durch Israels Vergeltungsmaßnahmen verlorenen Menschenleben im Gazastreifen betrauerte. „Beendet die Belagerung des Gazastreifens“. Die Campus-Polizei wies daraufhin die SJP an, die Botschaften zu entfernen, und Universitätspräsidentin Ellen Granberg verurteilte die Botschaften als „Feier des Terrorismus“, wie ABC News berichtet. In einem Artikel für Mondoweiss wies Students for Justice in Palestine an der George Washington University diese Anschuldigungen zurück und stellte klar, dass die Aktion in vollem Einklang mit dem Gesetz und den Universitätsrichtlinien zur freien Meinungsäußerung stand.

Studierende an anderen Universitäten sehen sich nicht nur mit Gegenreaktionen konfrontiert, weil sie ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck gebracht haben, sondern auch mit dem Entzug von Stellenangeboten. Entlassungen wegen pro-palästinensischen Engagements sind zwar nichts Neues – im Mai 2021 wurde die AP-Journalistin Emily Wilder wegen ihres pro-palästinensischen Engagements in den Jahren zuvor an der Universität mit „wenig bis gar keiner Erklärung“ entlassen -, aber in letzter Zeit haben sie zugenommen. Nach der Lektüre eines Briefes von Harvard-Studenten zur Unterstützung des Gazastreifens, in dem es heißt, dass die Ereignisse des 7. Oktobers „nicht in einem Vakuum stattgefunden haben“ und „das Apartheid-Regime die alleinige Schuld trägt“, haben Führungskräfte der Wall Street und anderer Unternehmen ihre Jobangebote an diese Studenten zurückgezogen. Ganz in der Nähe, an der New York University Law School, verfasste die Präsidentin der Studentenschaft, Ryna Workman, einen ähnlichen Brief, in dem sie den „enormen Verlust an Menschenleben“ auf die israelische Besatzung der Palästinenser zurückführte. Workman wurde sofort ihr Amt als Präsidentin entzogen, und ihr Jobangebot bei Winston & Strawn wurde zurückgezogen. Außerdem erhielt sie einen Posteingang voller Morddrohungen.

Hazami Barmada, eine Harvard-Absolventin und palästinensische Amerikanerin, die in Washington D.C. lebt, erzählt Mondoweiss, dass ihre ehemaligen Klassenkameraden und sogar Kollegen sie beschämt haben, weil sie sich für die Menschen in Gaza eingesetzt hat. „Schäm dich, ich dachte, du wärst anders“, sagen sie ihr.

„Ich weiß nicht, ob das eine Diskriminierung ist, aber es ist auf jeden Fall Rassismus“, sagt Barmada.

Zusätzlich zu den eklatanten Verboten der Meinungsfreiheit fordern Harvard-Studenten die Universität auf, ihre palästinensischen oder pro-palästinensischen Studenten zu schützen, die von konservativen, zionistischen Gruppen wie Canary Mission verfolgt werden. Gruppen wie Canary Mission suchen nach Personen, die Israel in irgendeiner Form kritisieren, und veröffentlichen private Informationen wie Adressen, Karriereverläufe und Aliasnamen im Internet. Ein von einer ähnlichen konservativen Organisation finanzierter Plakatwagen zeigte Namen und Fotos von Harvard-Studenten, die den oben genannten Brief unterzeichnet hatten, und bezeichnete sie als „Harvards führende Antisemiten“. Der Lastwagen fuhr am Campus von Harvard und später am Campus der Columbia University vorbei.

„Die verzögerte Reaktion der Biden-Administration, insbesondere des Präsidenten, hat die Herausforderungen, denen sich die palästinensischen Amerikaner gegenübersehen, zweifellos verschlimmert“, sagt Hanania. „In Krisenzeiten kann eine prompte und einfühlsame Führung einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, Diskriminierung zu bekämpfen und eine integrativere Gesellschaft zu fördern.

Auch die Mainstream-Medien spielen eine Rolle. Daniel Harb, ein Mitglied der palästinensisch-amerikanischen Gemeinde in Knoxville, sagt, dass der Mediendiskurs zu den Bedrohungen dort beigetragen hat.

„Die Leute hier sehen Fox News und hören konservatives, rechtsextremes Radio“, sagte er gegenüber Mondoweiss. „Wir hören eine Menge Gerede und soziale Medien von Einheimischen, die sich mit der Situation nicht auskennen und sagen, dass Israel sich verteidigen muss und den Gazastreifen bombardieren will.“



„Was mich antreibt, ist die Unverwüstlichkeit der Palästinenser in diesem Moment“, sagte Workman in ihrem Interview mit The Intercept. „Ich werde mich weiterhin für sie einsetzen und diese Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und der Bereitstellung von humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza in einer sicheren und zeitnahen Weise stellen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …